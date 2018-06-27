DHA YURT BÜLTENİ-8

ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ (EK)

1)SON UÇUŞUNU TAMAMLASA SERTİFİKA ALACAKTI

Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın uçuşu tamamlayabilse pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi. Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Önal'ın ölüm haberi, eğitim gördüğü fakülte ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Öte yandan Önal'ın gerisinde ilk yaptığı yalnız uçuşunu tamamlamasının ardından Gaziantep Havalimanı'nda arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldığı ana ait görüntüler de kaldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Mehmet Önal'ın uçuşu

- Mehmet Önal'ın ıslatılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

==========================================================

2)BAKAN BAK: BU SEÇİMLERİ RAKİBİNİN TABİRİYLE ADAM KAZANDI

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını belirtti, “Rakibinin tabiriyle adam kazandıö dedi.

Rize Milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Muhammed Avcı, Rize İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle milletvekili mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Tavuz’un elinden aldı.

Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu seçimde milletin kazandığını belirterek Rizelilerin kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti. Önemli bir seçimi geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Bak, “Bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi kazandı. Rakibinin tabiriyle adam kazandı. Kendi tabiriyle de ‘yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi’. 9 seçimdir CHP kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan 13 seçimi de kazandı. Milletin içinden gelmek, milletin taleplerini yerine getirmek, gönüllere girmek kolay bir iş geldi. Kudüs, Gazze ve mazlumlar kazandı. Yapılan tüm spekülasyonlara, oyunlara, baskılara rağmen; topu geldi ama millet kazandıö dedi.

YAZICI: TÜRKİYE İLKLERİ YAŞAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye’nin tarihin en önemli seçimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek “Bu seçimlerle Türkiye ilkleri yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz yeni model inşallah yürürlüğe girecek. Bundan böyle Türkiye’de yeni bir hükümet modeli millet adına görev yapacak, yetki kullanacak. Onun yansımaları önemli. Bu seçim Türk demokrasi tarihi açısından çok başarılı bir seçimdi. Katılım oranı yüksekti. Dünyada bu oranda yüksek katılımla yapılmış bir seçim yok. Bütün söylenti ve manipülasyonlara rağmen Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları, yargını da gözetimi altında başarılı bir şekilde seçim hukuku uygulanmak suretiyle seçim gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan Türkiye demokrasisi kazanmıştırö dedi.

Seçim süreçlerinin derslerle dolu olduğunu kaydeden Yazıcı, şunları dedi:

“Türkiye’nin bu en önemli seçimi katılım yönüyle, tercihler yönüyle, meclisin oluşum yönüyle analiz edilecektir. En önemli hususlardan biri yeni Hükümet Sistemi dediğimiz modelin kuralları yürürlüğe girerken bu sisteme göre seçilen ilk cumhurbaşkanı da mevcut cumhurbaşkanımız Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bütün söylentilere rağmen, Türkiye’ye dost olmayanların beklentilerine rağmen millet iradesini ortaya koymuş ve ilk turda cumhurbaşkanını seçmek suretiyle neye sahip olduğunu ve duruşunun nasıl olduğunu da net bir şekilde göstermiştir.“

Görüntü Dökümü

------------------------

Tören detayı

Mazbata almaları

Bakan Bak'ın konuşması

Hayati Yazıcı konuşması

Haber: Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

================================================

3)KISKANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

EDİRNE'de fabrika işçisi olan Erkan Sakarbalkanıgeçen (38), cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü aynı yaştaki eşi Melek'i çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine eve giden polisin gözaltına aldığı koca, kıskançlık tartışması nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf etti. Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Erkan Sakarbalkanıgeçen, iddiaya göre geçen hafta 2 çocuk annesi olan eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'in cep telefonunda başkalarıyla konuştuğu mesajları gördü. 15 yıllık evli olan çift arasında gece saat 02.00 sıralarında yeniden tartışma yaşandı. Erkan Sakarbalkanıgeçen, tartışması sırasında eşi Melek'i defalarca bıçakladı. Komşuların çığlıkları duyması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melek Sakarbalkanıgeçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Erkan Sakarbalkanıgeçen ise evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen katil zanlısı Erkan Sakarbalkanıgeçen, eşinin telefonda başkalarıyla olan mesajları gördüğünü ve bu nedenle bir haftadır tartıştıklarını söyledi. Dün gece mesajlar üzerinden yeniden tartışma yaşandığını anlatan Sakarbalkanıgeçen, "Kıskandığım için tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bıçakla öldürdüm" dedi.

'YARDIM EDİN, İMDAT'

Sakarbalkanıgeçen çiftinin yaşadığı mahallede oturan bir komşusu, dün gece Melek Sakarbalkanıgeçen'in çığlıklarını duyarak polisi aradıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 aydır burada yaşıyorlardı. Kadının balkondan 'yardım edin, imdat' şeklinde çığlıklarını duyduk. Daha sonra üst kattaki komşu polisi aradı. Polis geldiğinde kanlar içinde yerde yatıyordu. Sonra ellerini kelepçeleyip gözaltına aldılar" dedi.

Katil zanlısı Erkan Sakarbalkanıgeçen'in, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olayın yaşandığı mahalle

-Çiftin oturduğu apartman

-Komşularıyla röp.

-Çiftin fotoğrafları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

==========================================

4)YAYLADA KAMP KURAN MÜZİSYENDEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran müzisyen Metin Kor'dan (43), 4 gündür haber alınamıyor. Bölgede AFAD, AKUT ve jandarma timleri Metin Kor'u bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.Evin Doğan Kor, "Eşimden haber alamayınca Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdim. AKUT Kaş-Kalkan Birimi'nden yardım istedim. AKUT ve jandarma arama çalışmalarına başladı. Çadırı yerinde duruyor. Ayakkabısı, elbiseleri, cep telefonu ve diğer eşyaları çadırda duruyor. Aracı yerinde. 23 Haziran Cuma günüden bu yana arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı" dedi.

AKUT Kaş- Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay da "Fethiye AKUT Birimi başka bir operasyonda olduğu için bizden yardım istendi. İlk olarak 13 kişilik ekiple arama çalışması başlattık. Ardından Antalya ve Muğla'dan AFAD ve 100 kişilik jandarma kurtarma timleri, köpekli arama ekipleri geldi. Havadan drone ile çekim yaptık. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alan adım adım tarandı. Ancak bir sonuca ulaşamadık. Hiçbir ize rastlamadık. AKUT ve AFAD ekipleri olarak biz bölgeden ayrıldık. Arama çalışmalarını Muğla ve Antalya'dan gelen jandarma ekipleri yürütüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Metin Kor un kliplerinden görüntü

Haber: Ahmet ACAR- Kamera: ANTALYA-)

==================================================

5)ESKİŞEHİR'DE HAMALLARIN BIÇAKLI KAVGASI: 3 YARALI

ESKİŞEHİR'de günlük eşya taşıma işinde çalışan hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi Reşadiye Camii karşısında meydana geldi. Günlük eşya taşımacılığı yapan Mehmet Y. ile husumetli olduğu Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Y. bıçakla, Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayda Mehmet Y. de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Y. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde Mehmet Y., bıçakladığı kişilerin kendisine saldırdığını öne sürdü.

Tedavisi süren Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Yaralıların ambulansa taşınmasından,

-Şüphelinin görüntüsü,

-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi, ardından gelen ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR /