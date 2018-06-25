DHA YURT BÜLTENİ - 8

Okulun yakıt tankı, değişim sırasında alev aldı



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, doğalgaz sistemine geçilecek olması nedeniyle yakıt tankının kaynakla kesilerek kaldırılmak istendiği sırada, tankta kalan yakıt alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay öğleden sonra, Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan Halil Çelik Ortaokulu'nda meydana geldi. Doğalgaz sistemine geçilecek olması nedeniyle okulun kalorifer dairesinde bulunan yakıt tankının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaynakla kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar tankın içerisindeki az miktardaki yakıtı tutuşturdu. Okulun kalorifer dairesinden dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Kalorifer dairesinde çalışma yapan bir işçi ise dumanlar nedeniyle simsiyah olurken, yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okuldan dumanların yükselmesi

İtfaiyenin müdahalesi

Çevrede toplananlar

Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),()

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Kolu kırık çocuğun ağladığını görünce otobüsle hastaneye götürdü

SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Muhammet Cin (26), kolu kırılan çocuğu ağlamasına dayanamayarak otobüs içindeki yolcularıyla birlikte hastaneye götürdü.

Olay, 4 Haziran'de kent merkezinde yaşandı. Yiğitler-Kılavuz seferini yapan Sivas Halk Otobüsü şoförü Muhammet Cin, hat üzerindeki duraktan yolcu aldı. Annesiyle birlikte hastaneye gitmek üzere otobüse binen ve kolu kırık olan kız çocuğunun ağlamasını farkeden Cin, dayanamayarak otobüsün güzargahını değiştirip çocuğu Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Cin, minik çocuğu hastaneye teslim ettikten sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti.

'YOLCULARIN SORUMLULUĞU BANA AİTTİR'

Çocuğun durumundan etkilendiğini söyleyen halk otobüsü şoförü Cin, "Arabaya 2'si çocuk 3 kişi bindi. Küçük çocuk ağlıyordu. Annesi hastaneye gideceğini söyledi. Çocuğun ağlamasına dayanamadım. Baya bir çığlıklar içinde ağlıyordu. Vicdanım el vermedi. Hepimizin kardeşi ve çocukları var. İnsanlık görevimizi yaptık. Bu otobüsün şoförü bensem, içindeki yolcuların sorumluluğu da bana aittir. Hastalanabilir, başka birşey olabilir. Bu tip durumlarda elimizden geldiği kadar çaba göstermemiz lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsün güvenlik kamerası görüntüsü

-Otobüs şoförünün konuşması

Haber: SİVAS,()

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4 yıldır aranan cezaevi firarisi kafede yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta 4 yıl önce açık cezaevinden firar eden ve hırsızlık ile benzeri suçlardan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram E. (30), polis tarafından bir kafede yakalandı.

Bayram E., Türkoğlu Açık Cezaevi'nden 13 Mayıs 2014'te firar edip izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 23 suç dosyasından da aranan Bayram E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Bayram E.'nin firar ettikten sonra İstanbul'a kaçtığı ve burada alçı tavan işi yaptığı belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, Bayram E.'nin kısa bir süre önce Kahramanmaraş'a döndüğünü tespit etti.

Çalışmalar sonunda polis, Bayram E.'yi Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki bir kafede yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve polislere kendisini farklı bir isimle tanıtan Bayram E., kimlik tespitinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bayram E.'nin getirilişi

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,()

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Lübnanlıları taşıyan kruvaziyer Alanya'ya geldi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine 'Orient Queen' adlı kruvaziyer 200 Lübnanlı turist getirdi. Gemiyi ilçeye getiren firmanın temsilcisi Bassem Hage, Alanya'ya sezonda 14 sefer yapacaklarını söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yola çıktıktan sonra Alanya Limanı'na demirleyen 172 mürettebatlı 'Orient Queen' adlı gemi Lübnanlılardan oluşan 200 turist getirdi. Gemiden inen Lübnanlı misafirleri Alanya Belediyesi ve liman yetkileri karanfil, muz ve erik gibi ikramlarla karşıladı. Turistler ilçenin tarihi ve turistik yerlerine geziye çıktı. Lüks geminin akşam Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

14 SEFER YAPACAK

Gemiyi getiren firmanın Alanya temsilcisi Lübnanlı Bassem Hage, ilk etapta 200 kişi getiren geminin ilerleyen dönemlerde her hafta 300- 350 kişiyi ilçeye taşıyacağını söyledi. Geminin 14 sefer daha yapacağını anlatan Bassem Hage, "Bu sene ve gelecek yıl Alanya ilk destinasyon olacak. Bu bizim için önemli. Çünkü rota tanıtımlarda Alanya'da gözüküyor. Ürdün, Kuveyt, Katar, Irak, Lübnan'da yapılan reklamlardan Alanya'yı tanıyorlar. Burada misafirler turlara katılıyor, alışveriş yapıyor. Bazen misafirler 2 hafta sonra yine geliyor. Çünkü burayı seviyorlar" dedi.

Geminin Alanya'dan Rodos'a geçeceğini aktaran Bassem Hage, "Sonrasında da Mikonos, Santorini, Marmaris, Lübnan ve yeniden Alanya'ya gelecek. Bu bizim ilk projemiz. Diğer hedefimiz de uçak. İnşallah Beyrut- Alanya seferini 45 dakikada gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gemiden genel ve detay görüntüler

- Gemiden inen yolculardan ve karşılamadan görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK /ALANYA(Antalya),()

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Kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinden kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobil, girişteki ahşap tente ile masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra işyerinin camekanına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 19.15 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ni kullanarak, askeri lojmanlar mevkiinden, şehir merkezi yönüne giden Şermin Sayın (49) yönetimindeki 17 RC 292 plakalı otomobil, Turna Sokak'a dönüş yapmak istediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki lokantaya girdi. Otomobil, girişteki ahşap tente ile masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra işyerinin camekanına çarparak durabildi.

Kaza sonucu, araçta ve işyerinde maddi hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobil, polisin incelemesinin ardından olay yerinden çekilirken, sürücü Sayın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Lokantaya giren araç

-Yıkılan tente ile masa ve sandalyeler

-Kırılan camekan

-Polisin incelemesi

-Kazayı izleyen meraklı vatandaşlar

-Aracın çekilmesi

-Detaylar

(SÜRE: 03.02 - BOYUT: 339 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),()

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Yurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecek



METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için yarından itibaren kuvvetli yağış ve buna bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü de Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde olacağı belirtildi. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceğinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara neden olabileceği vurgulanan açıkalamada vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıkların ise hafta boyunca iç ve doğu bölgelerimizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarında batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,()

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