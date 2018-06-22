DHA YURT BÜLTENİ-8

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2)BAŞBAKAN YILDIRIM İMAR BARIŞI İÇİN BELEDİYE YE BAŞVURAN VATANDAŞIN İŞLEMİNİ YAPTI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesinde belediyenin imar barışı başvurularını almak için kurduğu birimde vatandaşların işlemlerine yardım etti. Yıldırım, "Binaları yenileyeceksiniz. Öyle aracılara, tefecilere itibar etmeyin" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için hafta başında geldiği İzmir'den dün Ankara ilçe mitingileri nedeniyle ayrıymıştı. Başbakan Yıldırım, bu sabah döndüğü İzmir'de kadın girişimcilerle buluştu ardından Menderes'e gitti. İlçe girişinde Cumhur İttifakı'na ait seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, yetkililerden seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkezde çalışanlar Başbakan Binali Yıldırım'ı rabia ve bozkurt işareti yaparak uğurladı. Ardından Menderes Belediyesi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım, burada imar barışından yararlanmak için belediyeye başvuran Cihangir Hançer ile Adem Yeşilyayla'nın işlemlerini tamamlamasına yardım etti, işlemini yaptı. İki vatandaşla sohbet eden Başbakan Yıldırım, "Bundan böyle tapu kayıtlarını alacaksınız. Arsa bedelinin yüzde 3'lük bir ücreti olacak ama onu da hemen ödemeyeceksiniz, 31 Ekim'e kadar süresi var. Bundan böyle her türlü işlemi yapacaksınız. Binaları yenileyeceksiniz. Öyle aracılara, tefecilere itibar etmeyin. Burada belediyemiz sizler için bu bölümü kurdu. İşlerinizi kolayca halledeceksiniz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in binalarının büyük bölümünün kaçak olduğunu imar barışıyla birlikte kentin yenileneceğini de söyledi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Yıldırım, daha sonra Cuma Namazı'nı kılmak üzere Hacı Ramazan Büküyoğlu Camii'ne gitti.

Görüntü Dökümü

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- Ziyaretlerden görüntü.

- İmar barıyı işlemlerinden görüntü.

- Başbakan Binali Yıldırım'ın konuymasından görüntü.

- Vatandaşların görüntüsü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera; Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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3)'ADANA'DA EKİM YAPILMADI' PATATESİN FİYATI ARTTI

NİĞDE'de üreticiler patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkmasını, Adana’da ürün ekimin az yapılmasına bağladı. Geçen aylarda 20 kuruşa satamadıkları depodaki patatesi hayvanlara yem yapan Niğdeli patates üreticisi Sami Çamur, Adana'da patates ekim alanının azalmasının fiyatların artmasına neden olduğunu belirtti. Çamur, "Adana’da patates, dönüme iki ton verdiğinden, çiftçi ekimden vazgeçti. Bizler Niğde'de patates para etmediği için hep döktük. Kilosunu 20 kuruşa satamadık. Büyük çiftçiler alıyor depolarda stok yapıyor. Parayı onlar kazanıyor. Bizler kazanamıyoruz" dedi.

Çiftçi Recep Özdemir ise "Biz kilosunu 10 kuruşa satamadık. Biz kepçeyle mallara döktük, hayvanlara yedirdik. Fiyatların yükselmesinin nedeni, çiftçi ekemedi. Adana'da da az ekildi, verimi de düşük oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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***Arşiv görüntüler***

-Patates tarlasında çalışan kadınlar

-Tarladan detay görüntü

-Patates depolarından görünü

Çiftçilerle röportaj

Süre: 03'24" Boyut: 220 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, ()

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4)VALİ ÇINAR: PKK VE ONU SAVUNANLARLA BARIŞ ASLA OLMAYACAKTIR

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Türkiye'de terörün büyük bir baş belası olduğunu söyleyerek, "PKK ve onu destekleyen herkes vatan hainidir, katildir, şerefsizdir. Hiçbir zaman barış olmayacak, onlarla. Hiçbir zaman PKK ve onu savunanlarla barış asla olmayacaktır, bu mümkün olmayacaktır." dedi. Zonguldak Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen imar barışı bilgilendirme toplantısına Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çevre ve Şehircilik Müdürü Pelin Ayşe Yağız, Çevre, Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Vali Ahmet Çınar, toplantıda yaptığı konuşmada 13 milyon yapının imar ve iskan sorununun çözülmesi konusunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye'de çok büyük değişimler ve devrimlerin olduğunu söyleyen Vali Çınar, eski Türkiye'nin fakir ve borç batağı altında her şeyi ithal eden bir durumda olduğunu ifade ederek, "Eski devlet anlayışı hastalıklı bir anlayıştı. Kim ne kadar yer bulduysa, koltuk bulduysa hava atardı. Bu bir kötülükten dolayı değil, kendini orada tatmin ediyor. Hastalıklı geri kalmış bir anlayış vardı. Jandarmanın, polisin tavrı ayrı. Bir devlet düşünün Süleyman Demirel hapis yatmış, Adnan Menderes idam edilmiş, Ecevit hapis yatmış, Türkeş hapis yatmış, Tayyip Erdoğan hapis yatmış. Yazarlar, artistler hapis yatmış. Tuttuğunu içeri atma hastalığı nedir? Bütün bunları hesapladığınız zaman ortaya çok geri kalmış bir devletlik çıkıyor. Böyle slogan ve statükolarla vatandaşa eziyet eden bir anlayış vardı. Anlayacağınız hastalıklı, paranoyalı, korkularla dolu, ne yaptığını bilmeyen edepsiz bir anlayış vardı. Makamlar hava atma yeri değil, hizmet etme yeridir. En küçük memurundan en tepedeki yöneticiye kadar. Buralar vatandaş, millete hizmet noktalarıdır. Hizmet ettikçe yücelir, yükseliriz. Hava attıkça alçalırız. Esas olan hizmet etmektir. Hizmetkar olmak esastır. Bunlar laf olsun diye söylenen sözler değildir. Hizmet edebiliyorsak kıymetliyiz." dedi.

'KATİLLE, NAMUSUZLA BARIŞ OLMAZ'

Vali Çınar, Türkiye'de terörün büyük bir baş belası olduğunu söyleyerek, destekleyenlerin de aynı şekilde vatan haini olduğunu belirterek, "PKK ve onu destekleyen herkes vatan hainidir, katildir, şerefsizdir. Burada hiçbir zaman barış olmayacak, onlarla. Bunu net söylüyorum. Hiçbir zaman PKK ve onu savunanlarla barış asla olmayacaktır, bu mümkün olmayacaktır. Onlarla yürürsek terör asla bitmeyecektir. Onlar hastadır, hastalıklıdır, düşmandır. Bunu üstüne basa basa net söylüyorum. Şimdi diyorlar ki bir sürü oy alıyorlar. Oy moy almıyorlar. Orada bir tane muhafazakar başka bir parti olsa. Bunlar yüzde 1 dilimi aşmazlar. Şimdi yüzde 60-70 diye rakamlar var ya hepsi yalan. Hiçbir zaman bunlarla barışa oturmamak gerek. Nerede terör, vatan haini varsa, nefes aldırmayacaksın. Katille, namussuzla barış olmaz. Onları sadece cezalandırmak gerekir. Net söylüyorum. Terörün beli kırıldı, sona gelindi. Oradaki Kürtler, iyi adamlar. Kürtler bayrağı seven insanlar, meydana çıkıp bayrakla yürüyüş yapan insanlar. Hakikaten bedel ödeyen insanlar. Çok takdir de ediyorum. Tahminimizden hepimiz kadar vatanperver insanlar. Numaradan fitne fesada sürükleyen işler yok. Geleceğimiz çok güzel olacak." diye konuştu.

'BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE UYANIK OLALIM'

Terörün yoğun olduğu bölgelerde 7 yıl görev yaptığını söyleyen Vali Çınar, şöyle konuştu:

"Hem silahlı güçle terör örgütleriyle üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Hem de finans yönüyle üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Çanakkale ruhuyla tarihin en kritik dönemini yaşıyoruz. Birlik olursak önümüzdeki birkaç badireyi atlatırsak Türkiye'yi daha kimse tutmaz. Artık Antartika'da buzullarda bir çalışma grubu oluşturup devletimiz oraya insanlar gönderiyor. Hani o Mars, uydu işleri var ya Bülent Ecevit Üniversitesi NASA'da dünyada ikincisi oldu. Bir telsizimiz olmazdı o cephe ortamında. Bugün Aselsan en kralını da yapıyor, yazılımların da en kralını yapıyor. Milli gemimiz de üretiliyor. 600 milyon dolara mal olan bir gemi şimdi bize 200 milyon dolara mal oluyor. İHA'lar falan hep biliyorsunuz 10 liralık işi bin liraya yapıp bize kazık atıyorlar. Şimdi dünyanın en iyisini üretiyoruz. Biz kendimize geldik. Eskiden biz yapamayız, Avrupalı yapardı. Şimdi en büyük biziz, tek birlik ve beraberlik içinde uyanık olalım."

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detaylar

-Vali Ahmet Çınar'ın konuşması

Süre: (7.26) Boyut: (836 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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5)AFYONKARAHİSAR'DA DOLU VE YAĞMUR PATATES TARLALARINA ZARAR VERDİ

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Sebze fidelerinin yanı sıra haşhaş, arpa, buğday ve patates tarlalarında büyük zarar oluştu. Sandıklı'ya bağlı Bekteş ve Karkın köylerinde dün akşam saatlerinde önce yağmur sonrasında dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bölge halkı zor anlar yaşarken, ekili alanlar zarar gördü. Ekili sebze fidelerinin yanı sıra haşhaş, arpa, buğday ve patates gibi ürünler de zarar verdi. Bekteş Köyü sakinlerinden Yusuf Aktaş, yağmur ve dolu nedeniyle yer yer toprak kayması olduğunu, sel oluştuğunu söyledi. Köy yollarının kısmen ulaşıma kapandığını belirten Aktaş, "Yağış nedeniyle tarlalarımızda ki haşhaşta kararma oldu. Pırasa, patlıcan, biber, domates ve patates fidanlarımız hep zarar gördü" diye konuştu. Bekteş Köyü Muhtarı Mehmet Bayar ise "Önce yağmur başladı. Sonra doluya çevirdi. Yaklaşık 45 dakika yağış oldu. Bu yağış nedeni ile köyümüz içinde bazı evleri su bastı. Ekinlerimiz zarar gördü. Dolu haşhaşları karartırken, patatesleri çürütmüş. Çiftçi mağdur durumda. Yetkililere haber verdik. Zarar tespiti için gelecekler" dedi.

Çok mağdur olduklarını ifade eden çiftçilerden Mehmet Koçagöz de "Ekinlerimiz bu afetten dolayı hep yerde. Zararımız büyük, mağdur duruma düştük. Hasılat bitti. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İş makinesi olası yağışa karşı çalışma yaparken görüntü

-Zarar gören sebzeler ve tarım ürünleri görüntü

-Zarar gören buğday tarları görüntü

-Yağışın yola getirdiği taş ve toprak yığını görüntü

-Bekteş Köyü sakinlerinden Yusuf Aktaş, zarar gören ürünleri gösterirken görüntü

-RÖP1:Yusuf Aktaş(Bekteş köy sakinlerinde)

-RÖP2:Mehmet Bayar(Bekteş Köy Muhtar)

-RÖP3:Mehmet Kocagöz(Bekteş köy sakinlerinde)

342 MB /// 03.05

Haber-Kamera:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(