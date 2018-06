DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2) - EK GÖRÜNTÜ

DIŞARIDAN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ucuzluk pazarındaki iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile esnaf arasında yaşanan tartışma sonrası milletvekilinin ayrıldığı, kalan iki grubun ise kavga ettiği görüldü.

14 Haziran günü AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız, beraberinde üvey kardeşleri ve korumalarıyla birlikte Suruç Belediyesi'nin arkasında bulunan ucuzluk pazarı esnafını ziyaret etti. İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde millevtekili Yıldız, ziyareti sırasında Şenyaşar ailesinin işlettiği ucuzluk pazarına girdi. Görüntülerde kadın müşterilerin de bulunduğu sırada yaşanan tartışma üzerine Yıldız'ın iş yerinden ayrıldığı, kardeşi ve korumaları ile Şenyaşar ailesinin mensupları arasında yaşanan kavga görülüyor. Ayrıca bir başka kamera görüntüsünde ise ellerinde tüfek ve tabanca bulunan birkaç kişinin birbirlerine ateş açması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Tüfekle ateş açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

========

2 - Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kızını alarak kaçtı (2)

YAKALANDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse'yi de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını yanına alarak kaçan özel güvenlik görevlisi Eyyüp Y.'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma yaptı. Ekipler, mobese kamerası görüntülerini izlerken yanındaki kızıyla şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi fark etti. İncelemede, bu kişinin Eyyüp Y. olduğu belirlendi. Hemen harekete geçen ekipler, Eyyüp Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin 1 yaşındaki kızı, yakınlarına teslim edilirken, Eyyüp Y. ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------------

- Olay yeri

- Jandarma araçları, cenaze aracı ve ambulans

- Tabutların çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

44 MB

===========

3 - Leyla'nın kaçırıldığı bölgede, beyaz renkli minibüs çocukların kabusu oldu

AĞRI'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları, altıncı gününde de sürüyor. Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, içerisinde 2 kişinin bulunduğu minibüste kızının da olduğunu öne sürerken, bölgedeki Özbaşı köyünde 8 yaşındaki Burak Elmas da aynı gün, "Benim ve arkadaşlarının yanına gelen beyaz minibüsteki kişiler, 'Gelin size şeker verelim' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı" dedi. Leyla'nın kaybolmasının ardından Bezirhane ve çevre köylerdeki çocuklar, beyaz renkli bir minibüs gördüklerinde tedirgin olmaya başladı.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. 15 Haziran'dan beri jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve Gönüllüler tarafından oluşturan ekiplerin, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı.

Ağrı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri ise her gün ortalama 20 kilometre alanı arıyor. İkişer metre aralıklarla yan yana dizilen JÖH'ler bakılmadık yer bırakmıyor. Tüm bölgeler, çalışmalara katılan yaklaşık 2 bin kişi tarafından birkaç kez kontrol ediliyor.

'BENİM KIZIM O ARACIN İÇERİSİNDEYDİ'

Tüm çabalara karşın izine rastlanmayan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, kızının aynı gün köyde görüldüğü belirtilen beyaz renkli minibüstekiler tarafından kaçırıldığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Arıyoruz, ama bulmadık. Çalışmalara 2-3 bin kişi katılıyor. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Ama ümitlerim devam ediyor, çünkü benim çocuğum burada değil. Yüzde 99 burada değil. Benim çocuğumu o beyaz minibüsteki çocuklar götürdü. O araç, bayram günü çocuklara şeker dağıtıyor. Camı kırık bir transit minibüs içinde bir bayan, biri kirli sakallı 2 kişi, bayram sabahı bu bölgeye gelmiş. Sabahın erken saatlerinde çocuklara şeker dağıtıyor. Ne yaptıysa bu araçtakiler yaptı. İçinde bir çocuk varmış, ama benim de çocuğum varmış. O araçtakiler bu köye gelsin. Bakalım bu adam, burada kimi tanıyor ki; buralara gelmiş. Burada hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bu adam gelsin askeriye ile birlikte. Köydeki çocuklara, "Size şeker verelim, arabaya binin, bize bakkalın yerin gösterin' demiş. Bu araç gelsin, bizi ikna etsin. Çıksın meydana. Benim kimseye faydamdan başka hiçbir zararım dokunmamış. Zengin biri de değilim. Beş bin lira borcum var."

BEZİRHANE VE ÇEVRE KÖYÜN ÇOCUKLARI KORKU İÇİNDE

Bezirhane köyüne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olan Özbaşı köyü sakinleri de beyaz bir minibüsün köye geldiğini ve çocuklara şeker dağıtmak istediğini söyledi. Köylülerden Cesim Elmas, "Çocuklar meydanda top oynuyordu. Oğlum Burak koşarak eve geldi ve bana, beyaz minibüsteki iki kişinin yanlarına gelip, size şeker verelim dediğini ve kendilerinin de korkup kaçtığını söyledi. Ben çocuğa inanmadım. Ama Leyla'nın olayından sonra inandım. Kaçırılan benim çocuğum da olabilirdi" diye konuştu.

Elmas'ın oğlu 8 yaşındaki Burak Elmas ise "Biz top oynarken beyaz minibüs yanımıza gelip durdu ve içinde iki kişi vardı. Gelin size şeker verelim dediler. Biz korkup kaçınca onlar da hızla köyden uzaklaştı. Şimdi beyaz bir minibüs gördük mü hepimiz kaçıyoruz" dedi.

Öte yandan jandarma Leyla'nın kaybolduğu gün olay yerinde olan kişilerin ifadelerine başvurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, Leyla Aydemir'in kaybolması ve arama çalışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2018 günü saat: 09.30 sıralarında 13.08.2015 doğumlu Şükran ve Nihat kızı Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyünde ailesi tarafından kaybolduğu fark edilip ve etrafta arayıp bulamaması üzerine ailesi ve köy halkı tarafından köy içinde yapılan aramalarda çocuk bulunamamış ve durum 155 Polis İmdat İhbar Hattına, ardından 156 Jandarma imdat hattına bildirilmiştir. Kaybolması olayı ile ilgili olarak haberin alınmasına müteakip, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı 16 personel ve köy halkı ile köy içerisinde bulunan bütün boş metruk binalar, ağıllar, ağzı açık çukurlar, dere yatağı ve her yer tek tek aranmıştır. 15 Haziran 2018 günü İl AFAD ekibi bataklık ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine başlamış olup, ayrıca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmiştir. Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun temin edilen son fotoğrafı tüm İlçe Jandarma Komutanlıklarına, bütün yol kontrol noktalarına ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmiştir."

'KENTTEKİ TÜM MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ'

Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" denildi.

KRİZ MAMASI KURULDU, 5 BİN FOTOĞRAFI DAĞITILDI

Leyla Aydemir'in kaybolması olayıyla ilgili kriz maması oluşturulduğu; 5 bin fotoğrafının çoğaltılarak il genelinde dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, "Kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun (5000) adet fotoğrafı bastırılarak il genelinde dağıtımı yapılmıştır. İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken kriz masası oluşturularak her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendirilmektedir. Şu ana kadar kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğuyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Arama faaliyetleri devam etmekte olup, her türlü teknik ve imkândan yararlanılmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arama çalışmalarında Leyla diye bağıranlar

-Baba Nihat Aydemir ile röp

-Jandarmanın araması

-Baba ile ikinci ve üçüncü röp

-Cami önünde oturan köy halkı

-Köylüler

-Jandarmanın arazide arama çalışmaları

-Cesim Elmas ve oğlu Burak Elmaz ile röp

-Cesim elmaz köydeki çocuklarla

-Bezirhane köyü arazisi ve tabelası

Haber-Kamera: Turgay İPEK / AĞRI, ()

Süre: 5.26 Dk. 605 MB)

=========

4 - TIR'ın yedek yakıt deposundan 125,5 kilo eroin çıktı

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın yedek yakıt deposundan paketler halinde zulanmış 125.5 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili sürücü Şevket Ş. (43) gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 33 ACY 89 Plakalı Şevket Ş. idaresindeki TIR'ı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine dorsesi boş olan araç, detaylı incelenmek üzere Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Burada hassas burunlu narkotik köpeği 'Zoro'yla yapılan aramada, TIR'ın yedek yakıt deposunun içinde küp şeklinde preslenmiş paketler halinde uyuşturucu eroin maddesi bulundu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, eroini İran'dan İstanbul'a götürdüğü tespit edilen sürücü Şevket Ş., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-TIR'ın genel görüntüsü

-Narkotik köpek zoro arama yaparken

-Narotik Köpek Zoro'nun arama sırasında tepki vermesi

-Yedek Yakıt deposunun sökülmesi,

-Depo içindeki eroin paketinin birinin çıkartılması, bıçakla kesilmesi

-Polisin eroin maddesi olduğunu söylemesi

-Depo içindeki eroin paketleri detay

-Eroin paketi yakın açılmış görüntüsü

-Deponun TIR'dan indirilmesi

-Depo içinden paketlerin dışarıya çıkartılması

-Preslenmiş küp eroin paketlerinden pan görüntü

-Narkotik Köpek Zoro'nun paketler önünde poz vermesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE, ()

BOYUT: 95,8 MB SÜRE: 03'00"

=================

5- Hayatını kaybeden pazarcı çiftin yeni görüntüleri ortaya çıktı

MERSİN’de pazarcı çiftin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde sürücü İlyas Seriner’in seyahat halindeyken araçta türkü söylediği, eşi Fatma Seriner’in ise bu anı kaydettiği görülüyor.

Dün, Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen kavşağında meydana gelen kazada, Vural Kılınç'ın kullandığı 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner yönetimindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada takla atan kamyonetteki İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybetti. Seriner'in 3 çocuğu ile ile birlikte 6 kişinin yaralandığı acı olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yine ailesiyle birlikte kaza yaptığı aracın içinde görüntülenen İlyas Seriner’in türkü söylediği, bu anın ise eşi tarafından cep telefonu ile kaydedildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

İlyas Seriner'in türkü söylemesi

Kavşağın görüntüsü

Araçlar kavşağa gelirken

Kaza anı

kaza sırasında takla atan kamyonet

Kamyonetin savrulması

Ailenin fotoğrafı

Ölen sürücünün fotoğrafları

Kaza yerinden fotoğraflar



Haber-Kamera: MERSİN, ()

BOYUT: 241 MB SÜRE: 02.09 DK

=============

6 - HDP, Selahattin Demirtaş için İzmir’de miting yapacak

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), partinin cumhurbaşkanı adayı olan ve cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için İzmir'de 23 Haziran Cumartesi günü miting düzenleyecek. Demirtaş’ın mitinge katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını fakat bu talebin reddedildiğini söyleyen HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok, "Hepimiz birer Demirtaş olarak o gün mitingimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

HDP, 24 Haziran seçimleri öncesi son mitingini İzmir’de yapacak. Partinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek olan mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katılacak. Saat 13.00’te başlayıp, 17.30’da bitirilmesi planlanan mitinge dair parti binasında düzenlenen basın toplantısı ile bilgi veren HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok, bu son mitingle seçimin propaganda çalışmalarını bitirmiş olacaklarını ve ertesi gün sandığa gideceklerini belirtti. Parti bileşenleri, partiye desteğini açıklayan bütün kurumlar ile birlikte 23 Haziran’da Gündoğdu Meydanı’nda miting yapacaklarını kaydeden Uzunok, “Miting alanını Selahattin Demirtaş üzerine başvuru yaparak aldık. Demirtaş’ın mitingi bu miting. Kendisinin bu mitinge getirilmesi konusunda Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptık ama başvurumuz reddedildi. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez cezaevinde tutsak edilen bir cumhurbaşkanı adayı miting yapıyor. Bu Türkiye demokrasisi açısından oldukça anlamlı. Umarız, 24 Haziran’dan sonra ülkede demokrasi ve barış mücadelesini kazanırız" diye konuştu.

Seçim sonuçlarının sandığa adil bir şekilde yansımasını istediklerini belirten Uzunok, 25 Haziran’da Türkiye’deki demokrasi ittifaklarının daha özgür siyaset yapacağı, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, ezilenlerin tümünün rahat bir nefes alacağı bir güne başlamayı umut ettiklerini dile getirerek, "Demirtaş mitinge katılamayacak ama onun yerine binlerce Demirtaş olacak. Demirtaş’ın yoldaşları, yurttaşlar olarak onun yerine alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz birer Demirtaş olarak o gün mitingimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Cuma günü de bütün demokrasi örgütleriyle birlikte miting için son çağrıyı yapacaklarını açıklayan Uzunok, şunları söyledi:

"Türkiye ve İzmir’de bütün demokrasi güçlerini, yapılacak olan son miting için desteğe ve sesimizi birleştirmeye çağırıyoruz. Destekten öte, HDP’nin önemini bir kez daha alandan vurgulamak istiyoruz."

Miting alanında alınacak güvenlik önlemlerine dair de bilgi veren HDP’li Uzunok, "Yaşanan bazı saldırılar bizi endişelendiriyor ama biz bu mitingin en güvenilir şekilde tamamlanacağını biliyoruz. Çağrımızı da buna göre yaptık. Kendi güvenlik önlemlerimizi de alıyoruz. İzmir’de bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. İzmir demokrasi kentidir. İzmir Valiliği ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün de bu konuda hassas davranacağını biliyoruz. Buna inanmak istiyoruz. Son gün bir sorunun yaşanması Türkiye halklarının demokrasi mücadelesini krize sokar, bu krizin yaşanmasını kimse istemez" dedi.

Partilerinin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın ikinci tura çıkmasını istediklerini ve bütün çalışmaları da bunun üzerine yaptıklarını aktaran Uzunok, seçmenlerden destek istedi.

Açıklamasının sonunda bugün Dünya Mülteciler ile Dayanışma Günü olduğunu söyleyen Semra Uzunok, "Ülkemizde de çok sayıda mülteci ile birlikte yaşıyoruz. Kimsenin yerinden ve yurdundan edilmesini istemiyoruz. Savaşların son bulması için çalışan bir partiyiz. Mülteciler ile dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok'un açıklaması

-Toplantı salonundan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

=================

7 - Yılanların çiftleşme dansı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 2 metrelik iki yılanın çiftleşme dansı doğa yürüyüşüne çıkanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sandıklı'da oturan ve çeşitli zamanlarda doğa yürüyüşüne çıkan Tahir Yıldırım ve Erol Tetik, önceki gün ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Kumalar Dağı'na yürüyüşe gitti. Yürüyüş sırasında Yıldırım ve Tetik, birbirine dolanmış yaklaşık 2 metrelik Anadolu engereği cinsi iki yılan olduğunu gördü. İkili, yılanların birbirlerine dolanarak yaptıkları ve 'çiftleşme dansı' diye bilinen o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre danslarını sürdüren yılanlar ise Yıldırım ve Tetik'i fark etmelerinin ardından bir ağacın altına doğru gizlendi. Görüntüyü çekenlerin sıklıkla 'Ne kadar romantik' dedikleri de duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Birbirine dolanmış yılanların görüntüleri (cep telefonu görüntüsü)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()