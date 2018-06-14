DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞANLIURFA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi, Zengil Tepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda şehit düşen asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat'ın (25) acı haberi, Şanlıurfa'daki ailesini yasa boğdu. Çukurca ilçesinde, Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat şehit oldu. Halat'ın acı haberi, memleketi Şanlıurfa'daki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Halat'ın acı haberinin verildiği annesi Fatma Halat ile 7 kardeşi gözyaşına boğulurken, sinir krizi geçirdi. Babası Medet Halat'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtilen şehit Abdülselam Halat'ın ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar da şehit haberinin ardından evlerinin pencerelerine Türk bayrakları astı. Bekar olan şehit Halat'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenle Şanlıurfa'da toprağa verileceği belirtildi.

ŞEHİDİN BABASI AMBULANSLA EVE GETİRİLDİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen ve askerliğinin tamamlanmasına 1 ay kaldığı öğrenilen şehit Abdüsselam Halat'ın acı haberini hastanede tedavi gördüğü sırada alan baba Medet Halat, ambulansla Karaköprü'deki evine getirildi. Ambulanstan sedyeyle alınan baba Medet Halat, eve götürüldü.

SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan Kuzey Irak’ta operasyona katılan şehit Abdüsselam Halat'ın mevzide top atışı yaptığı ve mermi üzerine ailesinin ismini yazdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehidin ( topu ateşleyen asker ) görüntüsü

-Baba Medet Halat, ambulansla evine getirilmesi

- Askeri yetkililer şehidin ailesine haber vermesi

- Şehidin evininin balkonuna asılan Türk bayrağı

- Acı haber üzerine şehidin evine gelenler

- Asker önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)KAHRAMANMARAŞ' TA SELDE HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE ÇOCUKLARI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI (EK)

Kahramanmaraş'ta dün sağanağın ardından oluşan selde boğularak hayatını kaybeden Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman ve Mevlüt Uşak'ın cenazeleri, hastanedeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve 2 oğlu için öğle vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Vahdettin Özkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 7 yıllık eşi ve 2 oğlunu kaybeden Hasan Uşak, törende güçlükle ayakta durabildi.

Alınan helalliğin ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından anne Fatma ve çocukları Ali Osman ve Mevlüt için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra cenazeler, Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

EVE 1.5 SAATTE GİDEBİLMİŞ

Kendisine sel ile verilen bilginin ardından çalıştığı hazır sıva imalathanesinden yola çıkan Hasan Uşak'ın 7 kilometre uzaklıktaki evine, 1.5 saatte ulaşabildiği belirtildi.

ÇÖKEN EVİN ZEMİNİNDE BOĞULDU

Öte yandan sel suyunun evin arkasındaki okul inşaatından çıkılan moloz parçalarını eve kadar sürükleyip, duvarı yıkarak içeri girdiği tespit edildi. Fatma Uşak ve 2 oğlunun, moloz yığınları nedeniyle çöken evin zeminine düşerek boğulduğu belirtildi. Anne ve çocukların cesetlerinin evin zemininde oluşan 2 metrelik çukurdan da suyun tahliyesinin ardından çıkarıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazının kılındığı cami

- Ölen anne ve çocuklarının yan yana tabutları

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutların cenaze aracına taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

242 MB

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3)KOCAELİ'NDE BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

RAMAZAN Bayramını tatil bölgeleri ve memleketlerinde geçirmek isteyenler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde öğle saatlerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sıcaktan bunalan sürücüler otoyol üzerinde dinlenme tesislerinde vakit geçirdi.

Ramazan Bayramı nedeniyle dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar yoğunluğun devam ettiği TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde yoğunluk başladı. Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşınca sıcaktan etkilenen sürücüler, kendilerini dinlenme tesislerine attı. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerinden çıkan araçlar kontrollü olarak verdi.

16 FERİBOT KARŞILIKLI SEFER YAPIYOR

İstanbul'dan yola çıkıp Yalova, Bursa ve İzmir istikametine gitmek isteyen ve İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasındaki sefer yapan feribotları kullandı. Ek seferlerle birlikte 16 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak. Şuan itibariyle feribot iskelelerinde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken akşam saatlerinde karayolu ve deniz yolunda hareketliliğin yaşanacağı tahmin ediliyor.

'HAVA SICAKLIĞI ETKİLİYOR'

İstanbul'dan ailece Diyarbakır'a gittiklerini söyleyen Mehmet Nesih Kutlu, "İstanbul'dan yola çıktık ve Kocaeli'ne kadar çok rahat geldik. Bazı 2 şeride düşen yerlerde birikmeler oluyor. 15-16 saatte Diyarbakır'a ulaşmayı umuyoruz. Havanın sıcak olması bizi çok etkiliyor. Onun için sık sık dinlenme tesislerinde mola veriyoruz." dedi.

Antalya'ya tatil yapmaya gittiklerini söyleyen Mina Cuma, "Irak'tan tatil için yola çıktık. Hava çok sıcak ve tatil yapmaya Antalya'ya gidiyoruz. Bayram boyunca Türkiye'de kalacağız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile yol yoğunluğu

-Anons

-Vatandaşlarla rop

(Haber: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Kamera: Dinçer AKBİR-İZMİT-

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4)KAZA YAPAN ARAÇLAR, ALEV TOPUNA DÖNDÜ

TUNCELİ-Elazığ karayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında, hatalı sollama nedeniyle çarpışan iki araç, LPG deposunun alev alması sonucu yandı. Kaza sırasında araçlarda bulunan 7 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı

Tunceli-Elazığ karayolunda, dün saat 21.00 sıralarında seyir halinde bulunan iki araç, hatalı sollama nedeniyle kaza yaptı. Hatalı sollama yapan otomobilin, önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, her iki araçta şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından araçlardan birinin LPG deposunun alev alması ile yangın çıktı. Yangının kısa sürede diğer araca da sıçraması sonucunda, iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından araçlarda bulunan kendi imkanları ile dışarı çıkan 7 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası iki aracın yanması, yoldan geçen bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan araçların yanması

- İtfaiyenin müdahale etmesi

- Yanan araçlardan görüntü

- Olay yerinden görüntü

Haber - Kamera:TUNCELİ,() -

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5)DESTİCİ: TERÖRİSTLERİ BARINDIRAN ÜLKELER, AÇIKÇA DÜŞMANLIK YAPIYOR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, batılı ülkelerin, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine çifte standart uyguladığını belirterek, "Onları barındıran ülkeler, açıkça düşmanlık yapıyorlar" dedi.BP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Destici'yi, cemiyet binasında Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Toplantı salonunda basın mensuplarıyla sohbet eden Destici, Adil Öksüz'ün ailesinin Amerika'da olduğunun ortaya çıkmasını değerlendirdi. Almanya'da 10 binlerce PKK üyesinin bulunduğunu kaydeden Destici şöyle konuştu:

"Genel itibariyle batının özellikle Türkiye'nin mücadele ettiği teröristlere karşı samimiyetsiz bir şekilde çifte standart uyguluyor. Bu durum PKK için de, FETÖ ve PYD için de geçerli bir durum. Bugün Almanya'ya gidilse, 10 binlerce PKK üyesini bulursunuz. Dernekleri var. Her türlü faaliyeti yapıyorlar. Hatta siyasilere verilmeyen imkanlar onlara veriliyor. Aynı şekilde FETÖ'nün orada faaliyetlerini rahat bir şekilde yaptığını görürsünüz. Maalesef Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu terör örgütü mensupları için bir liman oldu. Koruyup kollayarak Türkiye'ye karşı kullanmak için bir malzeme olarak ellerinde tutuyorlar. Amerika da bu işin içerisinde, bu zamana kadar bu konuda içim hiç rahat olmadı. Açık ve net şekilde nerede kaldıkları, oturdukları, fotoğrafları gözüküyor. Türkiye bunların iadesi ile ilgili açık talepleri var. Ama bunların hiçbiri yerine getirilmiyor. Bunun örneğini Yunanistan'da gördük, orada geziyorlar. Biz bu anlamda Avrupa'yı kınıyoruz. Teröre karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Orada kollandıkları zaten belliydi. Onları barındıran ülkeler, açıkça düşmanlık yapıyorlar."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, ziyaretinden dolayı plaket verdiği Destici'ye teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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- Programa katılanlar

- Mustafa Destici'nin konuşması

- Plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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6)ÇOCUKLARIN ARİFELİK SEVİNCİ

Erzurumlu çocuklar Ramazan Bayramı arifesinde bayramlık elbiselerini giyinip kapı kapı dolaşarak fındık, fıstık, şeker topladılar.

Günün erken saatlerinde bayramlık elbiselerini giyinen Erzurumlu çocuklar gruplar halinde ellerindeki poşetlerle evlerin kapısını çaldı. Kapıyı açan ev sahibine, "Bayramınız kutlu olsun" diyen çocuklara vatandaşlarda fındık, fıstık ve şekerden oluşan arifeliklerini veriyor. Arifelik geleneğinin sürdürülmesinden memnun olanlar kapılarını sonuna kadar açtıkları çocuklara arifelik verirken, onlara tebessüm etmeyi de ihmal etmiyor.Topladıkları arifelikleri evlerine götürüp yiyeceklerini belirten Almire Aytekin, "Sabah erken uyanıp arkadaşlarla buluştuk. Hepimiz birer poşet alıp kapı kapı dolaşarak büyüklerin bayramını kutladık. Onlarda bize fındık. fıstık, çikolata gibi arifelik verdiler. Bu topladığımız arifelikleri bayram boyunca kardeşlerimle birlikte yeriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklala röp

-Çocukların topladığı ariflekiler

-Çocuklar sokaklarda gezerken

-Çocuklar bir evden arifelik alırken

(Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, ()

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7)MARMARİS'TE BAYRAM BEREKETİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesini tercih eden tatilciler, otellerine yerleştikten sonra, plaj, otel havuzu ve su parklarına akın etti.

Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih eden vatandaşlar, ilçeyi hareketlendirdi. İlçeye gelişte karayolunda araç konvoyları oluştu. Konaklama tesislerine yerleşen tatilciler, sıcak havada serinlemek için plaj, otel havuzu ve su parklarını doldurdu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde artan nemle hissedilen sıcaklık daha fazla oldu. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda kalabalık görüntüler oluştu. Bazıları şezlonglarında dinlenmeyi, kitap okumayı tercih ederken, kimileri serinlemek için gün boyu denizde yüzüp, eğlendi. Heyecan arayanlar muz, jet-ski ve deniz paraşütü sporları yaptı.Otel havuzları ve su parklarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Tatilciler ve turistler otel havuz başlarında animatörler eşliğinde gün boyu çeşitli gösterilerle eğlendi. Ebeveynler şezlonglarda dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar havuzda oyunlar oynadı. Su parklarında da benzer görüntüler yaşandı. Döner, kaykay, dalga havuzu ve dönme dolap ile gün boyu eğlenildi.

Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Mehmet Erdoğan, "İlk defa Marmaris'e tatile geliyorum. Otelleri, denizi ve esnafı çok iyi. Huzurlu ve mutlu bir tatil geçiriyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Üç yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerimiz bayram süresince tam kapasite çalışıyor. Marmaris'e yakın şehirlerden gelenlerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'den yoğun bir tatilci grubu otellere yerleşti. Bayram süresince günübirlik gelenler de olacaktır" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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- Marmaris girişinden araç konvoyu genel görüntü

- Boş caddelerin görüntüsü

- Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre görüntüsü

- Sahil yürüyüş yollarında kalabalıklardan görüntü

- 11 kilometrelik plajlardan kalabalık görüntü

- Otel havuzları ve su parklarında eğlenenlerden görüntü

- Su sporlarından görüntü

- Tatilci Mehmet Erdoğan ile röp.

(Toplam: 4 dakika 2 saniye-292 MB. HD. Görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



