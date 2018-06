DHA YURT BÜLTENİ - 8

1 - ÖZEL - Gözlerini açtırmaya gittiği klinikte mutluluğu buldu - HD

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden Namık Tuncel (51), 15 yıl önce tedavi için gittiği Almanya'nın Münih kentindeki özel bir klinikte MR uzmanı olarak çalışan Sandy Ekmain (39) ile tanıştı. Tuncel, aşık olarak evlendiği Sandy ile yeniden hayata bağlandı. Çift, 12 yıllık evliliklerinden olan Sam ve Vito isimli çocuklarıyla Ayvalık'ta mutlu bir yaşam sürüyor.

Pamukkale, Bodrum, Antalya gibi turizm merkezlerinde tercüman olarak çalışırken, 25 yıl önce alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Namık Tuncel, uzun tedavi sürecinin ardından yaşama döndü, ancak görme yetisini kaybetti. Arkadaşlarının tavsiyesi ve yardımlarıyla, görme yetisini yeniden kazanabilme umuduyla 15 yıl önce Almanya'nın Münih kentindeki özel bir kliniğe giden Tuncel, burada MR uzmanı olarak çalışan Sandy Ekmain ile tanıştı. Tuncel'in tedavisi tamamlandı, ancak görme yetisini kazanamadı. Sol gözünde cam protez bulunan, sağ gözü ise hiç görmeyen Namık Tuncel, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen Sandy Ekmain'a aşık oldu. İkili arasındaki aşk 12 yıl önce evlilikle taçlandı. Tuncel çiftinin mutlu evliliklerinden 2 erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, 10 yaşındaki Sam ve 8 yaşındaki Vito isimli çocuklarıyla Ayvalık'ta mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Sandy, çok az görebilen Namık Tuncel'e hem iyi bir eş hem de ışık oluyor.

'EŞİM BENİM HAYATIMA RENK KATTI'

Almanya'da haftalar süren tedavi süresince Sandy ile arasında başlayan arkadaşlığın kısa sürede aşka dönüştüğünü anlatan Namık Tuncel, "Gözlerimi kaybettikten sonra hiçbir zaman evlenemeyeceğini düşünürken Sandy karşıma çıktı. Evlenip mutlu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Evlendik, 2 çocuğumuz oldu. Engelli olarak yaşayacak olmanın bir burukluğu vardı içimde. Eşim bu burukluğu aldığı gibi 12 yıldır gözlerim olarak beni hayata bağladı. Görme engelli olarak çocukları büyütmenin çok zor olacağını düşünüyordum. Ama hiçbir şey dışarıdan görüldüğü kadar zor değilmiş. Eşim bana cesaret verdi. Bugün mutlu ve başarılı olmamın en büyük nedeni eşim. Eşim olmasaydı bu şekilde yaşayamazdım. Eşim sayesinde sevmeyi ve sevilmeyi öğrendim. Onu çok seviyorum, iyi ki var. 25 yıldır görme engelliyim. Bu 25 yılı karanlık bir dünyada yaşıyordum. Eşim benim hayatıma renk kattı. Renkli bir dünyada beraber yürüyoruz" dedi.

‘VERDİĞİM KARARDAN DÖNMEDİM’

Eşi Namık Tuncel ile birlikte Ayvalık'taki bir magazin dergisine hobi amaçlı olarak yardım eden Sandy Tuncel ise tanıştıkları günden itibaren Namık ile konuşmaktan keyif aldığını söyledi. Ailesinin ilk başta bu birlikteliğe karşı çıktığını ve birkaç ay kendisiyle konuşmadığını belirten Sandy, şunları söyledi:

"Almanya'da özel bir hastanede çalışırken, muayeneye gelen Namık ile tanıştım. Namık'ı ilk gördüğümde ağlıyordu. Muayeneden sonra boş zamanlarda çay kahve içerek konuştuk. Ben kendisine moral vermeye çalıştım. Sadece gözlerinin görmediğini, beyninin çalıştığını, elinin ayağının tuttuğunu anlattım. Daha zor durumda olan insanlar olduğunu anlattım. Bana Türkiye'de engelliler için hayatın daha zor olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Geldim ve birlikte 3 hafta tatil yaptık. Almanya'ya döndüğümde, Namık'ın hayatını değiştirip değiştiremeyeceğimi, onun için ne yapabileceğimi düşündüm. Tekrar Türkiye'ye geri geldim ve Namık ile evlendim. Çünkü karşımda sadece engelli bir insan görmedim ben. Namık'ı bir insan olarak gördüm, aşık oldum, hayatımın kalan bölümünü Namık ile beraber yaşamak istedim. Kariyerimi gözümü dahi kırpmadan bıraktım. Çünkü hayat sadece kariyer demek değil. Hayat aile demek, mutluluk demek, eğlenmek demek. Aileme önce hayatım için görme engelli bir insan seçtiğimi söylemedim. Bir arkadaş ile tanıştım, tatile gitmek, onu tanımak ve evlenmek istiyorum dedim. Namık'ın görme engelli olduğunu öğrenince annem benimle bir süre konuşmadı. Çünkü Türkiye'den ve engelli olmasından korktu. Şimdi, 15 seneden sonra annem de benim gibi Namık'ı engelli olarak görmüyor, insan olarak görüyor. Bizi aile görüyor. Ben çok mutluyum. Çünkü dünyada Namık gibi bir insan yok. İlk başta engelli olduğu için ağlıyordu ve üzülüyordu. Şimdi bütün dünası değişti. Çok mutluyuz. Bisiklete biniyoruz, balık tutuyoruz, çocuklarımız ile futbol oynuyoruz. Sonsuza kadar Namık ile beraber yaşamak ve onunla beraber ölmek istiyorum."

Sandy Tuncel, İslam dini hakkında araştırma yaptığını söyledi, Tuncel, "Şu an Hristiyanım ama bir gün Müslümanlık dinine geçebilirim. Bunun için biraz daha Müslümanlık hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Hangi dine mensup olursanız olun, önce insan olmak gerekiyor. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışman olması gerekiyor" diye konuştu.

Kablo çalmak için trafoya giren 2 hurdacı, akıma kapıldı

ADANA'da iddiaya göre, elektrik kablosu çalmak için trafo odasına giren hurdacılar Ferhat Doğukan Ö. (23) ve Ferdi Ü. (38), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde Toroslar EDAŞ'a ait bir trafo yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacı Ferhat Doğukan Ö. ile Ferdi Ü., elektrik kablosu çalmak için çevredeki güvenlik tellerini keserek trafo odasına girdi. 2 hurdacı kabloları keserken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Bu sırada ilçenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı. Toroslar EDAŞ çalışanları da trafoya gelerek incelemelerde bulundu. Mahalledeki vatandaşlar, hırsızlık olaylarının sıklıkla yaşandığını belirterek trafo bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini söyledi.



Bolu'da bayram trafiği için önlemler alındı

BOLU, () - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, emniyet ve Karayolları ekipleri tarafından bayram tatili öncesinde alınan tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Trafik ekipleri, kazaları en aza indirmek için kazaların en fazla meydana geldiği bölgelerde uygulamalarını yoğunlaştıracak.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve kazalar için önlemler alınmaya başladı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenler için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak kurallara uyması yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyerek, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy alınan önlemlerle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle Ramazan Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirleri planlayarak uygulayacağız. Bu trafik tedbirlerini büro hizmetlerinde çalışan personelimizin tamamı ekiplerimize takviye edilerek fiilen denetim hizmetlerini ifade edeceklerdir. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun oldukları bölgelerde görünür olacaklar. Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak. İşlemler en kısa sürede sona erecektir. Sadece ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araç sürücüleri de durdurularak yüz yüze iletişim kurularak dikkat göstereceğiz. Üzerinde bol miktarda durmamız gereken hususlardan bir tanesi bu durdurulan sürücülerimizin durdurulma nedeni hız yapmamaları ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları. Cep telefonu ile seyir halindeyken konuşmamaları, şerit izleme ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri ve en önemlisi de bayram tatili süresince yola çıkacak olan sürücülerimizin 2-3 saatlik araç kullanma esnasında 10-15 dakikalık mola vermeleri, molaların dikkat ve konsantrasyonun dağılmaması konusunda uyarılarda bulunulması konusunda yönlendirmelerde bulunacağız. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehir arası otobüslerde yolcu indirip bindirilmesine izin vermeyeceğiz. Terminallere giriş çıkış yapan bütün otobüs şoförlerinin takograflarını denetleyeceğiz. Ayrıca otobüslerde emniyet kemeri denetimine ağırlık vereceğiz. Bunun için de otobüslerde sivil personel denetimi yaptırtacağız. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerimizin ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin tüm evrakları kontrol edilecek. Radarlarla hız denetimlerimiz hız kaynakları kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerlerde ağırlıklı olarak yapılacak. Ramazan bayramı tatilinde tüm yol kullanıcıları için güvenli bir trafik sağlamak amacıyla tüm personelimiz etkin ve yetkin bir biçimde çalışacaktır."

-Aydın Aksoy ile röportaj

-Denetimler

-Detaylar

Cilvegözü'nden bayram için ülkesine geçen Suriyeli sayısı 83 bin oldu

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı, 83 bin oldu.

İç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de farklı illerde yaşayan Suriyelilerin, Ramazan Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidişleri bugün sona eriyor. Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyor. 21 Mayıs'ta başlayan çıkışlarda ülkesine giden Suriyeli sayısının, 83 bin olduğu belirtildi. Hediyelik eşyalarını da yanlarında götüren Suriyelilerin dönüşü ise 18 Haziran günü başlayacak ve 15 Eylül'e kadar devam edecek.

İzmir'de 10 kişiye, terör örgütlerine destek gözaltısı

İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP-C ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) destek verdikleri tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, örgütlerin faaliyetleri hakkında çok sayıda doküman ve dijital malzeme bulundu.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

KATAR Havayolları'nın Doha'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatmasının ardından gelen ilk uçak, geleneksel havacılık seremonisi 'su takı' ile yolcular ise karanfillerle karşılandı.

Katar Havayolları, Doha'dan Antalya'ya direkt uçuşları başladı. Haftada 2 gün karşılıklı başlayan uçuşlar için tören düzenlendi. Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan 144 yolcusuyla havalanan uçak, Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 Terminali'ne iniş yaptı. Uçak, geleneksel havacılık seremonisi su takıyla karşılandı. Uçak, itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Uçaktan inen yolcular ise karanfillerle karşılandı. Katarlı yolcular sıcak karşılama dolayısıyla sevinç yaşadı. Karşılama törenine

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ataş, Fraport TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay, Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Müdürü Ferit Aksun ve diğer yetkililer katıldı. Törende açılış kurdelesi ve pasta da kesildi.

'ANTALYA 7'NCİ ROTA'

Törende konuşan Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Müdürü Ferit Aksun, Antalya'nın 150'den fazla destinasyonu barındıran global ağlarına ekledikleri en yeni rotaları olduğunu belirtti. Antalya'nın Türkiye'deki 7'nci rotaları olduğunu kaydeden Aksun, "Bu rota sayesinde Türkiye ile Katar arasındaki bağlar güçlenecek, dostluklar pekişecektir. Türkiye genelinde Ankara'da bir, İstanbul'da iki havalimanı, Adana ve Hatay'ın yanı sıra dün uçmaya başladığımız Bodrum ile 13 yıldır başarılı operasyonlar yürütüyoruz. Antalya ile birlikte Türkiye'ye haftalık uçuş sayımızı 48'e çıkarıyoruz" dedi.

HER GÜN UÇUŞ HEDEFİ

Fraport TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay ise Katar Airways güvenlerinden dolayı teşekkür etti. Bundan sonraki dönemde 4 mevsimin yaşandığı Antalya'ya her dönem uçmak istediklerini kaydeden Karahatay, "En büyük hayalimiz bu" dedi.

Qatar Airways'in haftada iki kez Antalya'ya yapacağı direkt seferler, Airbus A320 uçaklarıyla yapılacak. Uçaklar 'Business' sınıfında 12, 'Ekonomi' sınıfında ise 132 koltuk kapasitesine sahip. Turistik sezonda gerçekleştirilecek hizmet, her çarşamba ve pazar 30 Eylül 2018'e kadar devam edecek.

- Uçağın su takı ile karşılanması

- Yolcuların aprondan gelmesi

- Karanfillerle karşılanmaları

- Ferit Aksun konuşma

- Serkan Karahatay konuşma

- Müdürü Ferit Aksun,

- Kurdele ve pasta kesimi

Kore gazisinin kayıp madalya üzüntüsü son buldu

AYDIN'ın Nazili ilçesinde yaşayan Kore gazisi 88 yaşındaki Hüseyin Özdemir, geçen mart ayında kaybolan madalyasına yerine yenisi gönderildi.

Zafer Mahallesi 260 Evler'de yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir'in madalyası, geçen mart ayı içerisinde kayboldu. Özdemir durumu, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş'a iletti. Karataş da Kore Ataşesine başvurarak, kaybolan madalyanın yerine yenisinin verilmesini istedi. Kore Ataşeliği isteği geri çevirmedi, Özdemir için Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı'na madalya gönderildi. Özdemir'e, Kore'den gönderilen madalya ve beratı, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük tarafından düzenlenen programla teslim edildi.

İHH'dan Halep'in sıfır noktasında toplu iftar

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye rejiminin kontrol ettiği Halep’in sıfır noktasında bulunan Anadan bölgesinde bin 500 sivile iftar yemeği verildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde hava ve kara saldırısına uğrayan en kritik bölgelerdeki sivillere de Ramazan yardımı ulaştırdıklarını söyledi. Tosun, Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde daha önce hava saldırısına uğramış ve yarısı enkaz haline gelmiş bir camide iftar verdiklerini söyledi.

Akü hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

MERSİN'de araçlardaki aküleri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takılırken olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin’'de son bir hafta içerisinde merkez Akdeniz ilçesindeki Sebze Hali, Nakliyeciler Sitesi’ndeki araçlardan aküleri çalındı. Bunun üzerine araç sahipleri polise başvurarak suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Elde edilen görüntülerden yola çıkarak 7 ayrı araçtan akü çaldıkları belirlenen M.E.D., H.E., F.P. ve H.A. yakalanarak gözaltına aldı.

Zanlıları Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılırken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına 'Cinayet mi işledikte çekiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Adliyeye götürülen zanlılardan M.E.D. ve H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.P. ve H.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

