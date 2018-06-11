DHA YURT BÜLTENİ-8

1 - ROKETLİ SALDIRIDA YARALANAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ, ŞEHİT OLDU

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 Haziran'da karakola yapılan roketli saldırı da ağır yaralanan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu (25) tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu. Nişanlı şehit polisin 2 ay sonra evleneceği belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 Haziran günü karakola yapılan roketli saldırı sonucunda ağır yaralanan Abdurrahman ve Raziye Çirkin çiftinin 7 çocuklarından en küçüğü olan Sinan Türkoğlu, 7 günlük yaşam mücadelesini tedavisinin sürdüğü Ankara GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yitirip şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Karaelbistan Mahallesi'nde bulunan baba ocağında acı haberi alan şehidin ailesi yasa boğuldu. Ailenin yaşadığı evin çevresine Türk bayrakları asılırken, önüne ise taziye çadırı kuruldu.

AĞABEYİYLE SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Türkoğlu'nun şehit olduğu haberini alan yakınları ise eve akın etti. Şehidin, polis olan ağabeyi Mücahit ile aldıkları karar doğrultusunda 'Çirkin' olan soyadlarını 'Türkoğlu olarak değiştirdikleri belirtildi.

2 AY SONRA EVLENECEKTİ

Kısa süre önce nişanlanan şehit Türkoğlu'nun 2 ay sonra yapacakları törenle evleneceği ortaya çıktı. Şehit polis Türkoğlu'nun cenazesi, yarın Elbistan'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit evi

- Eve asılan bayrak

- Şehit yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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2 - DİYARBAKIR'DA İKİ KUZEN SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı bir mezrada serinlemek için baraj gölüne giren iki kuzen, boğularak yaşamını yitirdi.Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı Tali mezrasında amca çocukları olan Turan (19) ve Mehmet Akbulut (14) dün öğle saatlerinde serinlemek için köyde bulunan baraj göletine girdi. Uzun süre kendilerinden haber alamayan yakınları gölete geldi. Kuzenlerin giysisini gören ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi bölgede çalışma başlattı. Suyun çamurlu olması ve sıfır görüş açısına sahip olması nedeniyle ekipler dün akşam geç saatlere kadar aramasını sürdürdü ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine ekipler, çalışmalarına son vererek sabahın erken saatlerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Turan ve Mehmet Akbulut'un cansız bedenlerine ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan çocukların cesedi otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuzenler, hastanede yapılacak olan otopsinin ardından Tali mezrasında defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin suda çalışması

-Yakınlarının beklemesi

-Cesetlerin çıkarılması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - DENİZDE BOĞULAN LEYLA'NIN 5 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denizde yaşamlarını yitiren çocuklardan Leyla Yaren Özpolat (11) gözyaşları arasında toprağa verildi. Leyla Yaren Özpolat'ın 5 gün sonra doğum günü olduğu ve 15 yıl önce de kardeşi İsa Özpolat'ın TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dün, Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, arkadaşlarıyla birlikte İzmit Körfezi Tütünçiftlik sahiline geldi. Çocuklar havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için denize girdi. Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel, denizde gözlerden kaybolunca Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil ekipleri olay yerine gelirken, dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Önce Leyla Yaren Özpolat sonra ise Arda Temel denizden çıkarıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını kaybetti.

Seka Çocuk Dostları Ortaokulu'nda eğitim gören ve takdir belgesi aldığı öğrenilen Leyla Yaren Özpolat'ın 5 gün sonra doğum günü olduğu, ayrıca 15 yıl önce de kardeşi İsa Özpolat'ın D-100 Karayolu'nda TIR'ın çarpması sonucu öldüğü öğrenildi. Leyla Yaren Özpolat'ın bugün Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Leyla Yaren Özpolat'ın babası Ömer, ağabeyi Yakup, kardeşi Mertcan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Leyla Yaren Özpolat'ın cenazesi Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arda Temel ise aynı camide ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından yine Körfez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ailenin cenazeyi camiye getirmesi

-Cenaze namazı

-Dualar

-Ölen çocukların vesikalık fotosu

HABER: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI-KAMERA: Alişan KOYUNCU

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4 - EVİNİ KUNDAKLAYIP, 1 YAŞINDAKİNİ OĞLUNU ALEVLERİN ARASINDA BIRAKTI (EK)

BEBEĞİNİ ZİYARETE GELDİ, YAKALANDI

Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp içinde 1 yaşındaki oğlu Ezel'in de bulunduğu evi kundaklayan Çağlar A., bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Çağlar A., gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi. Minik Ezel'in ise hastanenin yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Adli tıp birimi tabelası

SÜRE:00'39" BOYUT: 39,6 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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5 - MARMARİS'TE HDP BİNASININ CAMLARI KIRILDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasının camları, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 25 yaşındaki A.T.D., tarafından taş atılarak kırıldı. Parti ofisi içindeki flama ve eşyalara da zarar verdiği öne sürülen A.T.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki HDP binasının camları, bu sabah taş atılarak kırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın zanlısı olarak psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 25 yaşındaki A.T.D.'yi gözaltına aldı. Sabıkası bulunmayan A.T.D.'nin, hiperaktivite bozukluğu olduğu, öfke kontrolü rahatsızlığı bulunduğu, sürekli psikiyatri ilaçlar aldığı ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği belirtildi. Polis, parti yetkililerini arayarak bilgi verdi. Partililer, hizmet binası önünde toplandı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, parti ofisi içinde bir şey çalınmadığı ancak içerideki flama ve eşyalara zarar verildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- HDP binası görüntü

- HDP binası kırılan camlar görüntü

- HDP üyesi Mehmet Tayyar Küçük röportaj

(Toplam: 3 dakika 26 saniye-249 MB. HD. Görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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6 - ADANA'DA SULAMA KANALI İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen mahallesi içindeki sulama kanalında erkek cesedi gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir erkek olduğu saptadı. Ceset, kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalında bulunan cesedin görüntüsü

- Görgü tanıklarının olayı anlatması

- Olay yerine gelen polis ekiplerinin görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()



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7 - OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARIM SAATTE KURTARILDI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilin, kamyonetin kasasına bağlı vagona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Adem Ardıç, itfaiye ekibinin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Adem Ardıç yönetimindeki 34 SA 1029 plakalı otomobil, Hasancık beldesi yakınlarında Erkan Tutkun'un kullandığı 06 GE 3438 plakalı kamyonetin kasasına bağlı vagonla çarpıştı. Kazada sürücüler Tutkun ve Ardıç ile ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutkun ile çocuk, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Ardıç için itfaiye ekipleri de zamanla yarıştı. Adem Ardıç'ı kurtarmak için çaba gösteren ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu kurtardıkları sürücüyü sağlık görevlilerine teslim etti. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.?

Görüntü Dökümü:

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- Araçta sıkışan sürücü

- Sürücü tarafındaki kapının kesilmesi

- Sürücünün araçtan çıkarılması

- Sürücünün sedye ile taşınarak ambulansa konulması

- Ambulansın hareketi

- Kaza yapan araçlar

- Olay yerinde jandarma, acil servis, itfaiye ve AFAD görevlilerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)

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8 - BAKANIN EVİNİN ÖNÜNDE DAVUL ÇALIP, MANİ İLE EK GÖSTERGE İSTEDİ

TRABZONLU gelir uzmanı Alay Hamzaçebi, 3600 ek gösterge taleplerini kemençe eşliğinde seslendirdiği türkü ile dile getirmesinin ardından bu kez de Ankara'da ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sahur vakti evinin önüne giden Hamzaçebi, davul çalıp mani söyleyerek talebini yineledi. Kayda alınan o görüntüler de sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzon'un Zağnos Vadisi'nde, Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları, daha önce, kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına yönelik taleplerini seslendirdikleri türkü ile dile getirdi. 3600 ek gösterge için kemençe eşliğinde yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türkü söyleyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi ve arkadaşlarının bu görüntüleri de paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.

BAKANIN EVİ ÖNÜNDE DAVUL ÇALDI, MANİ SÖYLEDİ

Merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini isteyen gelir uzmanları, taleplerini Maliye Bakanı Naci Ağbal ve hükümet yetkililerine iletmek için bu kez farklı bir eylem düzenledi. 'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen kafasına kovboy şapkası takan gelir uzmanı Alay Hamzaçebi, sahur vakti gittiği Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın evi önünde davul çalıp, mani söyledi, taleplerini yineledi.

'EFSANEMİZ OLACAKSIN'

Sahur vakti Bakan Ağbal'ın oturduğu site önünde davul çalan gelir uzmanı Hamzaçebi'nin seslendirdiği maninin sözleri ise şöyle:

"Twitterden tweet attık, gazeteye ilan verdik

Kemençeli klip çektik medyada haber oldu

Sesimizi hiç duymadın, derdimiz nedir sormadın

Bizi evlattan saymadın bir büyüklük yapmadın

Geldik sizin mahalleye, davul çalıp söylemeye

Sesimizi duyurmaya, derdimizi anlatmaya

Merkez taşra eşitlensin, adalet yerini bulsun

Sınavlar hemen açılsın, Maliye'ye 3600 verilsin

Teşkilata huzur gelsin, efsanemiz olacaksın

Sayın bakan, sayın bakan, bakanımız Naci Ağbal."

'SESİMİZİ DUYURAMADIK ANLAŞILAN'

Trabzonlu gelir uzmanı Hamzaçebi, 3600 ek gösterge talebi için bugüne kadar yaptıklarıyla seslerinin duyulmadığından yakındı. Hamzaçebi, "3600 ek gösterge talebimiz için sayın bakanımızın mahallesine gittik. Daha önce tweetler attık, gazetelere ilanlar verdik, video klipler çektik. Sesimizi duyuramadık anlaşılan. Bu mübarek ramazan ayının Kadir gecesinde, Maliye çalışanlarının dertlerini, sorunlarını duyurmak, sahurda da kendisini uyandırmak amacıyla davul eşliğinde taleplerimizi tekrarladık. Umarız sesimiz duyulmuştur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gelir uzmanlarının seslendirdiği klip

Alay Hamzaçebi'nin Ankara'da bakanın evinin önünde davul çalması

Haber: Fatih TURAN

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9 - TEKSTİL ATÖLYESİNDE BORÇ- ALACAK KAVGASI: 6 YARALI

KONYA'da bir tekstil atölyesinde iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada, 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 11.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevçi Çakmak Mahallesi 10735 Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre 1 ay kadar işyerinde çalışan ve parasını alamadığını ileri süren Suriye uyruklu Ahmet Kassap, babası Muhammed Sabit Kassap, kardeşi Fattum Hatim Kassap ve kuzeni Muhammed Kassap ile birlikte atölye gitti. Burada Ahmet Kassap ve yakınları, atölye sahibi Ahmet Günay (39), ağabeyi Mehmet Günay (41) ve iş yeri çalışanı Sedat Yenice (33) ile tartıştı. Tartışmanın ardından taş ve sopalarla iş yerine ve iş yeri sahiplerine saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada Ahmet Günay, Mehmet Günay, Sedat Yenice ile karşı taraftan Muhammed Kassap, Muhammed Sabit Kassap ve Fattum Hatim Kassap aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ve kendi araçlarıyla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşanan olay sonrası işyerinde maddi hasarda meydana geldi. Olayla ilgili 2 Ahmet Kassap ve Muhammed Kassap gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Sağlık görevlilerin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulansa alınması

- Olay yerinden gene ve detay

(KJ:Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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10 - BİLİM ADAMI PROF. DR. DEMİRSOY'DAN SUSUZLUK UYARISI

DÜNYACA ünlü bilim adamı Prof. Dr. Ali Demirsoy, Muğla'nın Milas ilçesi Gökçeler Kanyonu'na düzenlenen gezide, susuzluğa dikkati çekerek, "Maalesef Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde kişi başına düşecek su miktarı, günlük 1 metrekübün altına düşecek. Su fakiri ülkeler arasına gireceğiz. Elimizdeki en kıymetli şeyin değerini bilemedik. Herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Artık bir kova suyla yıkanmayı öğrenmemiz lazım" dedi.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği tarafından Milas'ta hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan yazın ayda, ortalama 20 bin kişinin ziyaret ettiği Gökçeler Kanyonu ve İncirliin Mağarası'na gezi düzenlendi. Geziye, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, biyolog, akademisyen ve entomoloji dalında evrimsel biyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Ali Demirso, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Gamze Türk ile çok sayıda oda üyesi mimar katıldı. Gökçeler Kanyonu'nda yapılan kahvaltının ardından her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği İncirliin Mağarası'na yürüyen mimarlar burada dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Ali Demirsoy'un mağaranın tarihi ve yapısal özelliklerini anlatan söyleşisini dinledi. Bugüne kadar20 takson bulan ve 12'sine adı verilen bilim adamı Prof. Dr. Demirsoy, İncirliin Mağarası'nın 1. derece arkeolojik ve doğal SİT alanı olarak tescillendiğini belirterek, "Gökçeler Kanyonu, 11 kilometre uzunluğundadır ve 73 çeşit doğal bitki türüne sahiptir. Kanyon çevresinde, irili ufaklı 30 mağara bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ise İncirliin Mağarası'dır. Mağara içinde bulunan 150 milyon yıllık sarkıtlar ve dikitlerin bulunması bize geçmişteki coğrafik ve tarihsel koşulların bilgilerini vermektedir. M.Ö. 6 binli yıllara dayanan mağarada ilk yerleşimi Neolitik Döneme rastlamaktadır. Koruma altına alınmış olan mağara geçmiş tarihin bilgilerini saklayan bir hazinedir ve korunması lazım" dedi.

İncirliin Mağarası'nın da bulunduğu Gökçelen Kanyonu'ndaki azalan su miktarına da dikkati çeken Prof. Dr. Demirsoy, su kaynaklarının yok olmasının insanoğlunun bilinçsizce kullanımından kaynaklandığını kaydetti. Prof. Dr. Demirsoy, şunları söyledi:

"Siz, şayet suları borular içine alırsanız, sulak alanları kurutursanız, küçük su havzalarını ortadan kaldırırsanız, hem doğal yaşamı yok edersiniz, hem de havada birikmiş, depolanmış olan nemli havanın içerisindeki yoğunlaşma merkezlerini ortadan kaldırırsınız. Gökyüzünde nem de olsa, bulut da olsa yağış olmaz. Çünkü yağışı sağlayacak faktörleri bir anlamda ortadan kaldırdığınız için yağış miktarı gittikçe düşmeye başlar. Bir de küresel ısınma ile çok daha ağır su sorunları yaşayacağız. Maalesef Türkiye önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde kişi başına düşecek su miktarı günlük 1 metrekübün altına düşecek. Su fakiri ülkeler arasına gireceğiz. Elimizdeki en kıymetli şeyin değerini bilemedik. Herkesin bu konuda duyarlı olması lazım, Şunu söyleyeyim belki de artık bir kova suyla yıkanmayı öğrenmemiz lazım."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İncirliin Mağarası'ndaki geziden görüntü

-Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, biyolog, akademisyen ve entomoloji dalında evrimsel biyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Ali Demirsoy'un söyleşisinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()