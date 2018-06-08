DHA YURT BÜLTENİ - 8

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: ÜLKENİN BÜYÜMESİNE KALKINMASINA KATKIDA BULUNAN DEĞERLİ BİR SANAYİCİYDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için geldiği Manisa'da, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının üzüntüyle karşıladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Demirören sanayi dünyamızın kıdemli bir üyesiydi. Ülkenin büyümesine kalkınmasına katkıda bulunan değerli bir sanayiciydi. Medya dünyamıza da son dönemde atıldı. Burada da başarılı bir çizgi izlediğini görüyoruz. Vefatından büyük bir üzüntü duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel de "Önemli bir iş adamını, önemli bir kanaat önderini ve önemli bir medya patronunu kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyoruz. CHP Grup Başkan Vekili olarak tüm grubumuzdaki milletvekilleri adına Demirören ailesine başsağlığı diliyoruz. Türk basının ve Türk iş dünyasın başı sağ olsun. Büyük bir kayıptır. Yerinin doldurulması zordur. Ailenin acısını paylaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kemal Kılıçdaroğlu ile röp

- Özgür Özel ile röp

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / MANİSA ()

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ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN, DOĞDUĞU İNEGÖL'E YAPTIRDIĞI ANA SINIFLARINDA YÜZLERCE ÇOCUK EĞİTİLDİ

İSTANBUL'da bugün yaşamını yitiren iş insanı Erdoğan Demirören'in doğum yeri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyük üzüntü yaşanıyor. Erdoğan Demirören'in 2012 yılında İnegöl'de, Akşemsettin İlköğretim Okulu ve Cemil Sönmez İlköğretim Okulu bahçesinde yaptırdığı Tülin-Erdoğan Demirören Okul Öncesi Eğitim Birimleri'nde bu zamana kadar yüzlerce öğrencinin eğitildiğini söyleyen Okul Müdürü Sezanur Avşar, "Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen ve çocukluğunu burada yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Erdoğan Demirören'in bugün yaşamını yitirmesi, İnegöl İlçesi'nde de üzüntüye neden oldu. Doğduğu İnegöl'ü çok seven ve burada bir çok hayır işi yapan Erdoğan Demirören'in, 2012 yılında, Toplumsal Gelişim Merkezi'nin (TOGEM) 'Ana sınıfsız okul kalmasın' projesi kapsamında İnegöl Akşemsettin İlköğretim Okulu ve Cemil Sönmez İlköğretim Okulu bahçelerine yaptırdığı, 'Tülin-Erdoğan Demirören Okul Öncesi Eğitim Birimleri'nde bu zamana kadar yüzlerce çocuk eğitim gördü.

Cemil Sönmez İlköğretim Okulu Müdürü Sezanur Avşar, "2011-2012 eğitim öğretim döneminde Demirören ailesi tarafından okulumuzun bahçesine derslikleri, mutfağı, lavaboları olan güzel bir ana okulu yapıldı. Yaklaşık olarak 6 yıldır hizmet vermekte. Erdoğan Demirören'e yaptığı bu eğitim hizmeti için çok teşekkür ediyoruz. Vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul müdürü açıklama

Okul görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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EMEKLİLERİN İKRAMİYE KUYRUĞU

İZMİT'te, emekliler ikramiyelerini almak için bankamatiklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Emekliler, ikramiyeleri ile bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

İzmit'te emekliler sabah saatlerinden itibaren banka şubelerinin önündeki bankamatiklerden ikramiyelerini çekmek için kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini çeken emekliler ihtiyaçlarını gidereceklerini belirtirken, kimi emekliler ise ikramiyenin yetersiz olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda emeklilerin çok zor şartlarda yaşadığını belirten Gülcan Özkan, "Emekli ikramiyemizi aldık bin lira yatırmışlar, eşime de yatmış. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sokaklarda yağ kuyruklarından bu dönemlere geldik. Allah Türk milletine zeval vermesin." dedi.

Aldığı emeklilik ikramiyesiyle çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen Süleyman Ekşi, "Bin lira bayram ikramiyesi aldım. Bayram öncesi milletin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok iyi oldu. İhtiyaçlarım vardı, çocuklara ve torunlara bayram için giysi alacağım." diye konuştu.

Emeklilere verilen ikramiyenin yetersiz olduğunu ifade eden Sema Kaplan ise, 'Her şeye zam geliyor. Her hafta marketten daha küçük bir torbayla ve daha fazla para vererek çıkıyoruz o yüzden bence bir anlamı yok bu ikramiyenin." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Banka önündeki emekli kuyruğu

-İkramiye alan emeklilerle röportaj

-Detay görüntüler

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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DİYARBAKIR VE 8 İLDE POS CİHAZI TEFECİLİĞİ OPERASYONU: 33 KİŞİ GÖZALTINDA

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, pos cihazı tefeciliği suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında banka müdürü ve banka çalışanlarının da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, pos cihazı tefeciliğine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Büro ekiplerince, 8 ay süren teknik ve fiziki takip üzerine başlatılan operasyonda, pos cihazı tefecilerinin kullandığı sistem polis tarafından deşifre edildi. Delillerin toplanmasının ardından, organize suç örgütü şeklinde yapılandıkları belirlenen örgütün üyelerine yönelik, Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, üçüncü kişiler üzerinden kurulan tabela şirketleri aracılığıyla, örgütlü bir şekilde tefecilik yaptıkları iddia edilen, aralarında bir banka müdürü ve banka çalışanlarının da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 26 adet pos cihazı, sanal pos cihazı için kullanılan 3 adet bilgisayar, değişik kişilere ait yüzlerce kredi kartı ve 150 bin lira nakit paraya, suç eşyası olarak el konuldu. Bu arada, örgüt üyelerinin pos tefeciliği yaptığı tespit edilen 10 işyeri mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

Gazetecilere pos tefeciliği sistemini anlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilisi, örgüt üyelerinin suçla ilgisi olmayan kişilerin kimlik bilgileri ile şirket kurduğunu, bazı mağdurların ise kendi adlarına açılan bu şirket ve firmalardan haberlerinin olmadığını söyledi. Adına firma veya şirket kurulan bazı kişilerin de organizasyonun bir parçası olduğunu ve bu işten kazanç sağladıklarını ifade eden polis yetkilisi, örgüt üyelerinin, kendileriyle irtibatı olan banka çalışanları aracılığıyla kurulan bu firmaların adına pos cihazı elde ettiğini kaydetti. Takip ettikleri örgüt üyelerine yardım eden banka çalışanlarını tespit ettiklerini belirten yetkili, "Tedbirlerimizden kaçmak için banka çalışanlarına büyük komisyonlar vererek işbirliği yapıyorlar. Sanal ortamda online satış sitesi kurarak, aslında hiç satışı yapılmayan ürünler üzerine naylon faturalar kullanıyorlardı. Pos cihazlarından yüksek miktarlarda paraların ve faturaların kesildiğini de gördük. Normalde çekilen paralar bir şirketin çekebileceği miktarlarda değildi. Örgüt üyelerinin bu yolla yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç elde ettiğini belirledik. Pos tefeciliğindeki temel mantalite; satışı yapılmayan bir ürünü, sanki satışı yapılmış gibi göstererek, mağdurlardan yüksek faizlerle gelir elde ediyorlar. Örgüt üyelerinin de kendi içlerinde performans sistemleri kurdukları, en çok kazanç elde edenlere komisyon verdikleri de ortaya çıktı. Pos cihazlarının yakalanmaması için, cihazları farklı illere yolladıklarını, oralarda da çekimler yaptıklarını anladık"dedi.

8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandı. Sorguları devam eden şüphelilerin daha sonra savcılığa sevk edileceği belirtilirken, olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişinin aranmasına da devam edildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen malzemeler

- Ele geçirilen banka kartları, pos cihazları, faturalar

- Mali Şube yetkilisinin sistemi anlatması

- Gözaltına alınan şahıslar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EKMEK/DİYARBAKIR,()

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İZMİR'DE VATANDAŞLAR, İMAR BARIŞI İÇİN MÜDÜRLÜĞE KOŞTU

TÜRKİYE genelinde 13 milyon konutun imar sorununun çözülmesi hedefiyle yapılan imar barışı düzenlemesinin ardından müracatlar başladı. İzmir'de yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında konutu ilgilendiren düzenleme için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü bünyesinde, başvuru ve bilgilendirme masaları kuruldu. Müdürlük, 150 personel ile 31 Ekim'e kadar başvuruları alacak. İl Müdürü Selahattin Varan, başvuru yapan vatandaşlara yapı kullanım belgesi vereceklerini ve böyle kaçak olarak yapılan yapıların yasal statüye kavuşacağını söyledi.

İzmir Çevre ve Şehiricilik İl Müdürülüğü, imar barışı kapsamında, başvuruları almaya başladı. Müdürlüğün Bayraklı ilçesinde bulunan binasında oluşturulan başvuru merkezinde, 150 personel ile hizmet veriliyor. Burada imara aykırı yapıların yasal statüye kavuşması için yapı kullanım belgesi veriliyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren başvurularını yapmak için il müdürlüğüne gelmeye başladı.

Başvuruları alan ekip ile birlikte çalışan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, vatandaşların devlet ile helalleştiğini söyledi. Bu düzenleme ile ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapıların yasal hale geleceğini belirten Varan, "Bu barışı vatandaşlarımız bekliyormuş ki bu yasal hale geldi. Bugün itibari ile süreç başladı.

Kurumsal olarak alt yapımız hazır. 25 masa ve 150 personel ile bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bize danışacakları konularda onları yanlız bırakmayacağız" diye konuştu.

İmar barışına dair kurum dışında da vatandaşları bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını söyleyen Selahattin Varan, "İlçelerdeki tapu müdürlükleri ve kaymakamlıklarla görüştük. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile program yapacağız. 5 gün içerisinde tüm mahalle sakinlerini ve muhtarları yapacağımız toplantılar ile bilgilendireceğiz" dedi.

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ ALABİLECEKLER

31 Ekim'e kadar sürecek başvuruların e-devlet üzerinden de yapabileceğini, İzmir'de 1 milyon 250 bin civarında yapının imar barışından faydalanacağını söyleyen Selahattin Varan, "Vatandaşlarımız akın akın gelmeye başladı. Biz de müdürlük olarak soruları, talepleri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Başvurular için mesai kavramı gözetmeksizin çalışacaklarını vurgulayan Varan, şunları söyledi:

"Cumartesi ve pazar günü de dahil çalışılacak. Mesai sınırlaması getirmeyeceğiz. Kaçak yapılar, ruhsata aykırı yapıların yasallaşması için yapı kullanım belgesi vereceğiz. Böylece, vatandaşlar bu belge ile evine elektrik, su, doğalgaz alabilecek. Banka ile ilgili konularda sorun yaşamayacak."

Bu barışın toplumda oluşan stresi dağıttığını savunan Varan, 40 yılık bir beklentinin karşılandığını belirtti. Varan, "Kamu kurumları buna karşı boş yere mesai harcamayacak. Mahkemelerde bekleyen itilaflı dosyalar rafa kaldırılmış olacak. Bu barıştan gelen gelir de alt yapı ve kentsel dönüşüme harcanacak" dedi.

"SAÇLARIM AĞARDI"

Başvuru yapmaya gelen İbrahim Akdağ isimli vatandaş, 1989 yılından beri evini yasal statüye kavuşturmak için uğraştığını, imar barışı ile bu sorunu artık çözebileceğini belirterek, "Arsamızın üzerinde evimiz var ama ev tapulu değildi. Şimdi yasal hale gelince bizim için çok güzel olacak. Evimiz olduğunu anlayacağız. Şimdiye kadar evim yokmuş gibi yaşadım. 'Evim ne zaman olacak' diye düşünmekten saçlarım ağardı. Ben bu kadar emek verdim, yaptım ama yasal değil" dedi.

Vatandaşlardan Nurten Bat ise "Ben tarlamda yaptığım oturma alanına elektrik ve su almak istiyordum. 6 yıldır bekliyordum. İyi oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan başvuru bürosundan görüntü

-Başvuru yapanlardan göründü

-Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan ile röp.

-Başvuru yapanlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK /İZMİR, ()

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VAN VE ADİLCEVAZ'DA 319 BİN 500 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

VAN ve ilçeleri ile Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaklaşık 319 bin 500 öğrenci eğitim yılı sonunda karne sevinci yaşadı. Van'ın Edremit ilçesindeki Bilim Teknoloji Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde okul birincisi olan 9/I sınıfı öğrencisi Derya Dalmaz, Okulun Kurucu Genel Müdürü Kenan Sevgin tarafından ödüllendirildi.

Van ve ilçelerinde 1400 okulda yaklaşık 312 bin öğrenci, karne alıp yaz tatiline çıktı. Edremit ilçesinde 312 öğrencisi olan ve 20 öğretmenin görev yaptığı Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de karne heyecanı yaşandı. Okul birincisi 9'uncu sınıf öğrencisi Derya Dalmaz'a ödülü verildi. Karnesini sınıfı öğretmeni Onur Guntin, ödülünü ise Okulun Kurucu Genel Müdürü Kenan Sevgi'nin elinden alan 9/I sınıf öğrencisi Derya, başarısını öğretmenlerine ve okuluna borçlu olduğunu söyledi. Derya Dalmaz'a ödülü veren Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Genel Müdürü Sevgin ise göstermiş olduğu yüksek performansından dolayı Derya'nın okul birincisi seçildiğini, okul olarak gururlandıklarını söyledi. Sevgin, şöyle dedi:

"Bir eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen başta öğretmen arkadaşlarımız olmak üzere, siz öğrencilerimiz ile hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen velilelirimize de teşekkür ediyorum. En büyük başarı, başarısızlıktan alınan derstir. Eğer sizler bu yılınızı gözden geçirip bunu yapamadık diyebiliyorsanız ve önümüzdeki yıl bunu tamamlamaya çalışırsanız, en başarılı öğrenciler sizler olacaksınız. Okul birincimiz olan Derya kızımızın kendisi küçük ama yürüği çok büyük bir öğrencimiz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. O yüzden emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza ve desteğini esirgeleyen velisine teşekkür ediyor, eğitim yaşamında başarılar diliyoruz."

Okul Müdürü Mehmet Onuk da öğrencilerin yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Karnelerini alan öğrenciler, okul önünde öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, Van'da yapılan yarışmalarda çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise okulun kurucularından Necmettin Çeviker tarafından verildi.

ADİLCEVAZ'DA 7 BİN 500 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise 7 bin 500 öğrenci karne heyacanı yaşadı. Adilcevaz İbrahim Karaoğlanoğlu İlk ve Anaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler ve aileler katıldı. Kaymakam Arif Karaman, öğrencilere karnelerini dağıtırken, anaokul öğrencilerine çeşitli oyunlar hediye etti.

Kaymakam Karaman, öğrencilere yaz tatillerinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Bundan sonraki zamanda iyice dinlenin ve yeni döneme güzel hazırlık yapın. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sonuna geldik. Bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karnelerini alan öğrenciler

-Detaylar

-Bir kız öğrenci ile röportaj

-Karnelerini alan öğrenciler hep bir ağızdan 'Okulumuzu ve öğretmenlerimizi seviyoruz' demeleri

-Rabia Tunç isimli öğrneci ile röportaj

-Okul tabelası

-Okulun önünde toplanan öğrenciler

-Okul Müdürü Mehmut Onuk'un kısa konuşması

-Okulun Kurucu Genel Müdürü Kenan Sevgin'in konuşması

-Sevgin, okul birinicisi olan Derya Dalmaz'a çiçek vermesi

-Okuldaki sportif alanlarda dereceye giren öğrnecilere ödüllerin verilmesi

Behçet DALMAZ- Salih BEŞKARDEŞ/VAN, BİTLİS, ()

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YANGINDA, EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR

KARAMAN'da 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın nedeniyle binayı duman sarması sonucu evlerinde mahsur kalanlar, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, bugün saat 10.50 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 192'nci Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında meydana geldi. Kömürlükte odun ve kullanılmayan malzemeler belirlenemeyen nedenle tutuştu. Alevlerin büyümesiyle çıkan duman, binayı sardı. Bunun üzerine apartman sakinlerinden bazıları evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan bazıları balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Mahsul kalanlarda itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

(Görüntü Dökümü

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- İtfaiyeden detay

- Mahsur kalanlardan detay

- Mahsur kalanların dışarı çıkması

-/Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN ()

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