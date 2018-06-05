DHA YURT BÜLTENİ- 8

Bakan Çavuşoğlu: YPG, Menbiç'ten çekilirken silahlar alınacak



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Menbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Yol haritasının ilk aşamasında iki taraf ön hazırlık toplantısı yapacak. İkinci aşamada YPG bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek" dedi. Bakan Çavuşoğlu, YPG Menbiç'ten çekilirken silahlar da alınacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Menbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Yol haritasının ilk aşamasında iki taraf, ön hazırlık toplantısı yapacak. İkinci aşamada YPG bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek. Şu anda Menbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız, daha sonra diğer alanlara doğru da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var. İki tarafta da kararlılık var. Yol haritası ortada, net. Ön hazırlık toplantısı, 10 gün içinde, çalışmalar başlayacak. 6 ayı bulmayacak. Oyalamaca yok" diye konuştu.

'UYGULAMAYA BAŞLADIĞIMIZ ZAMAN ABD'NİN TAVRI BELLİ OLUR'

Bakan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusundaki şehirlerde bu yol haritasını uygulamaya başladığımız zaman, o zaman ABD'nin tavrı belli olur. Diğer yerlerde de YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik" dedi.

'YPG MENBİÇ'TEN ÇEKİLİRKEN SİLAHLAR ALINACAK'

YPG'nin Menbiç'ten çekilirken silahlarının alınacağını belirten Çavuşoğlu, "Çekilme süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak. Türkiye ile ABD'nin birlikte uygulayacağı yol haritasıdır. Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz dedik" diye konuştu.

'ASTANA SÜRECİ İLE ATEŞKESİ TESİS ETTİK'

Çavuşoğlu, "Bizim yapacağımız çalışma Suriye'nin istikrarı için tamamlayıcı bir çalışma. Astana süreci ile ateşkesi tesis ettik. Soçi süreci, yine Cenevre sürecini destekleyici bir adımdı. Burada ise terör örgütünün kontrol ettiği bir bölgeyi, bu terör örgütünden kurtarıp, bölgeyi terörden arındırıp istikrara kavuşturma var" ifadelerini kullandı.

KANDİL OPERASYONU

Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Burada dörtlü bir işbirliği olacak. Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil'in de düşmanıdır. PKK'ya yönelik yapacağımız operasyonlarda, istihbarat paylaşımları da olacak. PKK'nın sınırlarımız ötesinde de temizlenmesi konusunda kararlıyız. İnşallah buraları da temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

'POMPEO, FBI'IN GÜLEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI TEYİT ETTİ'

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun FBI’ın Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattığını teyit ettiğini belirterek, "FBI’ın; daha önceki görüşmelerimizde de diğer ilgililerin söylediği gibi, bizim büyükelçimizin teyit ettiği gibi, FBI’ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. Tabi FBI’ın soruşturmasının detaylarını kendisinin bilemeyeceğini söyledi. Ama ciddi bir soruşturma olduğunu söyledi. Biz de bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuz ve işbirliği yapabileceğimizi, charter okullarının nasıl suistimal edildiği konusunda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Ciddi, objektif soruşturmada bunalrın hepsinin de ortaya çıkacağını biz de kendileri de teyit ettik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detay

Haber:ANTALYA, ()

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı: Trakya'da termik santral olmaz

Tekirdağ'da düzenlenen Trakya'da Çevre Sağlığı Sempozyumu'nda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya'da termik santralin olamayacağını belirterek, "Bende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak termik santrale hayır diyorum" dedi.

Tekirdağ'da düzenlenen Trakya Çevre Sağlığı Sempozyumu'na TMMOB Koordinasyon Kurulu, Süleymanpaşa Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi, TESKİ, Ziraat Mühendisleri Odası, Tekirdağ Barosu, Trakya'da Çevre Platformu Derneği ve çok sayıda sivil toplum örgütleri katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Trakya Çevre Platformu dönem sözcüsü avukat Gülşen Tufan, "Bugün bölgemizde planlama adı altında, geleceğimizi ve değerlerimizi yok eden tehditleri kanıtları ile birlikte konuşacağız. Trakya'daki yaşam mücadelesinin ortaklaşa yapılması adına Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri meslek odaları ve sivil toplum örgütleri olarak 2013 yılında Trakya'da çevre mücadelesinin dayanışma içinde bir bütün halinde daha gür bir sesle dile getirilmesi adına Trakya Çevre Platformu adı altında birleştik" dedi. Platformun amaçlarını anlatan Tufan, "Burada ki amaç, Trakya'nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal ve kültürel değerleri ile birlikte korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi hepimizin yaşamsal varlık sebebidir. Trakya'nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı olarak açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı. Trakya'da mücadeleyi bir bütün olarak sürdürebilmek iletişim ve dayanışmada bulunmak. Toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmaktır amacımız" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Trakya'daki çevre sorunlarına değindi. Albayrak, "Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ni düşündüğümüz zaman tamamı 1 milyon 800 bin nüfus var. Yani bu demektir ki her gün 1800 ton atık çıkıyor. 16 yıldır, tek başına bir iktidar varsa ve Trakya, Türkiye'nin kalbi ise, bu kalbin hep güçlü atması gerekiyor. Tekirdağ'ın ana vizyonlarından bir tanesi biliyorsunuz sanayi vizyonu. 1970'lerde başlayan, 1980'lerde hızlanan ve 1990'lardan itibaren şaha kalkan bir sanayileşme var. Sanayi kirliliği ile birlikte gelmiş. Bu sefer başka bir çevre felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bugün hükümetin 2011'den beri yapmaya çalıştığı Ergene Havzası Temizleme Planı, bununla gurur duyuyoruz. 2011'den beri yapmaya çalıştığı ama halen daha 1 metre yol alınmayan daha doğrusu kirlilik konusunda yol alınmayan Trakya Çevre Eylem Planı. Şimdi biz Tekirdağ olarak günlük 5 bin litre arıtma kapasitesini 195 bin kapasiteye çıkardık. Renk parametresi giderilmediği için yenicede eksi 47 kodunda 4,5 kilometre açığa derin deşarj yapılıyor. Sonuç ne olur bilemem ama benim hala soru işaretlerim var" dedi. Termik santrallere karşı olduğunu söyleyen Albayrak, "Bir çok projelerimiz, örneğin sahil projemizin üçüncü etabının 4 yıldır başbakanlıkta beklediği bir ortamda, termik santral projelerinin bir anda çok çabuk bir şekilde hızlı yürümesi bizi son derece düşündürüyor. Ama şunu biliyoruz ki, termik santral Trakya için olmaz. Çevre dostları ve Trakyalılar bunun mücadelesini veriyor. Bende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak termik santrale hayır diyorum" dedi. Sempozyumda Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Prof. Dr. Ahmet Yaraş katılımcılara Trakya'da yaşayan bitki çeşitleri, çevresel faktörlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sempozyuma katılanlar

-Gülşen Tufan'ın konuşması

-Başkan Albayrak'ın konuşması

-Sempozyumdan detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Simit fırınından çelik kasayı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir simit fırınına giren iki hırsız, kilolarca ağırlıktaki çelik kasayı çaldı. İçerisinde altın ve nakit para bulunan çelik kasayı işyerinde elleriyle koymuş gibi bulan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Gece saat 03.00 sıralarında Mahmut Esatbey Caddesi'nde bir simit fırınına, arka kapıyı tornavidayla açarak giren yüzleri maskeli iki hırsız, kamera görüntülerine göre, doğruca çelik kasanın bulunduğu bölüme yöneldi. Elleriyle koymuş gibi buldukları çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, yaklaşık 3 dakika içinde kasayı bir hafif ticari araca yükleyerek kaçtı. Öğle saatlerinde işyerine gelen fırın çalışanı tarafından fark edilen hırsızlık olayı emniyete bildirildi. Görüntüleri kameralara yansıyan hırsızların yakalanması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Fırın işletmecisi Murat Özen, “Öğle vakti saat 13.00 sıralarında fırına çalışmaya gelen arkadaşımız, kasanın yerinde olmadığını fark edip haber vermesi üzerine fırına geldik. Emniyete haber verdik. Kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarında hırsızların iki kişi olduğu, ara sokaktan gelip gece saat 02.55 sıralarında çok rahat bir şekilde içeriye girip, kasanın olduğu yeri nokta atışı bulduğu görülüyor. Kasayı sürükleyip, götürüyorlar. Kasada yaklaşık 100 bin lira değerinde altın, mücevher ve nakit vardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızlık anı güvenlik görüntüleri

-İşyeri sahibi açıklama

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Otomobilin aynasını tekme atarak kırdı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da telefon ile konuşan bir kişi, sinirlerine hakim olamayarak park halindeki otomobilinin aynasını tekme atarak, kırdı. Otomobilin sahibi Selahattin Canpolat, kimliği tespit edilemeyen kişi hakkında şikayetçi oldu.

Olay; Elazığ'ın Rızaiye mahallesi, Yalova sokakta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde, otomobilini park ederek iftar için evine giden Selahattin Canpolat, saat 20.30 sıralarında,

dışarı çıkarak, otomobiline binmek istediği sırada, aynasının kırıldığını fark etti. Araştırma yapan otomobilin sahibi Canpolat, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen Canpolat, aynasının cep telefonu ile konuşurken sinirlenen bir kişi tarafından tekme atılarak kırıldığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tekmenin isabet ettiği ayna koparak, havaya fırladıktan sonra, karşı kaldırıma düşüyor. Görüntülerde, olayın ardından bölgeye gelen iki kişi, arabaya tekme atan kişiyi sakinleştirerek, geri götürüyor. Aracın sahibi Selahattin Canpolat, olayın ardından polis merkezine giderek, kimliği belirsiz olan şüpheli hakkında şikayetçi oldu.



Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin aynaya tekme atması

- Cep telefonundan konuştuğu kişi ile tartışması

- Arkadaşlarının sakinleştirerek uzaklaştırması

Haber:Erkan BAY/ELAZIĞ,()

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Kocaeli'de 104 bekçi yemin ederek göreve başladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitimleri tamamlanan 104 mahalle ve çarşı bekçisi yemin töreni ile göreve başladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitilen 104 mahalle ve çarşı bekçisinin yemin töreni Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi içerisindeki spor salonunda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tümgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve bekçilerin aileleri katıldı. Göreve başlayan 104 mahalle bekçi haricinde, 96 bekçi adayının daha eğitimleri devam ediyor. Mahalle bekçilerinin tamamının göreve başlaması ile birlikte 9 ilçede toplam 200 bekçi görev yapacak.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, "Çarşı ve mahalle bekçileri emniyet hizmetleri kapsamına alınmıştır. Mahalle ve sokaklarda yaşanabilecek olaylara anında müdahale etme, bölge vatandaşlarının şikayet ve taleplerini iletme görevini üstlenen bekçilerimiz asli görevlerini yapmak üzere sahaya çıkıyorlar. Yoğun olarak gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlemlerin alınmasında bekçiler önemli bir rol oynayacaktır. Bekçilerimiz önleyici kolluk hizmeti verecektir. Mahalle bekçilerimizi sosyal görevlerini de yerine getirecektir. Biz onlara gece kartalları diyoruz. Özveriyle görev yapacağınıza yürekten inanıyorum" dedi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Güvenlik hizmetleri en önemli hizmetlerin başında geliyor. Bir bölgede emniyet hizmetlerinde aksama varsa yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Türkiye'de de güvenlik hizmetlerimizi yürütmede teşkilatlarımız bu görevi almış olduğu sorumluluklar büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Kocaeli olarak bizlere 200 kişilik kadro tahsis edildi. Bugün itibariyle eğitimleri tamamlanan 104 mahalle ve çarşı bekçimiz göreve başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından da Kocaeli'de 200 mahalle ve çarşı bekçisi görev yapacak. Emniyet teşkilatımıza güç katacaktır. Gerektiğinde müdahale etme yetkisi var. Bu görevi yaparken temel hak ve özgürlüklere saygılı bir davranışla çalışmalarınızı sürdüreceksiniz" diye konuştu.Eğitimlerini tamamlayan 104 bekçi yemin ederek göreve başladı. Göreve başlayan bekçilerin mutluluğuna ailelere de ortak oldu.

Görüntü Dökümü:

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- Bekçilerin yemin etmesi

- İl emniyet müdürü Denizci'nin konuşması

- Vali Aksoy'un konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

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Ayvalık'ın tarihi bacalarına uluslararası tanıtım

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip zeytinyağı ve sabun fabrikalarının bacaları, 'Ayvalık Bacaları: Bacalarla deja vu' etkinliğiyle Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS ) üyelerine tanıtıldı.

Ayvalık Belediyesi, Kırlangıç isimli tarihi zeytinyağı fabrikasını yaşam merkezine dönüştürmek ve ilçe silüetinin dikkat çeken endüstriyel mirasının tamamlayıcı unsuru olan fabrika bacalarını çeşitli etkinliklerle gündeme getirmek için çalışmalarına devam ediyor. 'Endüstriyel Peyzajı' olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ayvalık'ta, endüstri mirası yaklaşık 200 yıllık zeytinyağı fabrikalarının kent kimliğine anlam katan yüksek bacaları için, 'Ayvalık Bacaları: Bacalarla deja vu' etkinliği düzenlendi. Ayvalık Belediyesi, ICOMOS ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini destekleyen Endüstriyel ve Teknik Miras Derneklerinin Avrupa Federasyonu (EFAİTH) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, zeytinyağı ve sabun fabrikalarının bacalarının tanıtımı yapıldı.

FABRİKALAR VE BACALARIN ÖYKÜLERİ ANLATILDI

Etkinlik kapsamında, UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birim Sorumlusu Yalın Tüzmen, Ayvalık Belediyesi mimarlarından Şenay Karabulut, bacalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ilçe merkezindeki Kantarcı, Kaptan, Zarbalı, Süner ve Ertem ailelerine ait eski fabrikalar ziyaret edilerek, fabrika bacaları incelendi. Fabrika sahipleri Ticaret Odası eski Başkanı İbrahim Kantarcı, Yusuf Kaptan, Gülden Sarıbaş, Servet Ertem, Mustafa ve Fatma Kürşat, fabrikalarının kuruluş öykülerini, geçmişini ve bugününü anlattı.

MAYIS AYI TEMASI 'BACALAR'

UNESCO için kültürel miras konusunda danışma birimi olarak görev üstlenen ICOMOS Türkiye'nin yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, EFAİTH tarafından Mayıs ayının 'Bacalar' temasına ayrıldığını, Ayvalık'ta düzenlenen bu etkinliğin dünya çapında duyurulduğunu ve ilgi gördüğünü belirtti. Bacaların endüstri mirasının kentlerdeki sembolü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, "Bu etkinlikle kentin sembolü olan bu mimari elemanların bugünkü kondisyonlarına ilişkin ön tespit yapmak istiyoruz. UNESCO Dünya Mirası'na girmek için özgünlük ve bütünsellik gerekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Ayvalık bu açıdan başarılı bir kent konumunda" dedi.

AYVALIK İLK ÖRNEK OLACAK

Ayvalık için 'Endüstriyel Alan' değil, 'Endüstriyel Peyzaj' olarak UNESCO'ya başvurulduğu ifade eden Prof. Dr. Şahin, "Ayvalık'ı farklı kılan ve mimarisi ile öne çıkaran özelliğinin ne olduğu önemliydi çünkü dünya mirası olmaya adaysanız, sizi diğerlerinden farklı kılan bir özelliğiniz olması lazım. 10 kriterden en az birini sağlıyor olmanız, üstün evrensel değer olduğunuz iddiasında olmanız gerekiyor. Ayvalık'ı en özel kılan şey aslında; 19'uncu yüzyılda zeytine dayalı endüstri üretmiş, bunun ticari başkentliğini yapmış ve bu alanda ciddi bir kapasite oluşturmuş. Bu endüstriyel mimarinin zeytin ağaçlarıyla birlikte olması bütünsellik oluşturuyor. Burada ikisinin bir arada olması Ayvalık'ı 'Endüstriyel Yeyzaj' yapan unsurlar. Ayvalık kalıcı listeye girerse, Endüstriyel Peyzaj olarak UNESCO Dünya Mirası olan ilk yer olacak" dedi.

'AYVALIK ZEYTİNE DAYALI ENDÜSTRİDE ÖNCÜ'

Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer ise ilçenin 19'uncu yüzyılda, zeytinyağı ve sabun üretimiyle, zeytine dayalı endüstriyle Anadolu'nun batısında öncü bir kent olduğunu belirtti. Başkan Gençer, "Ayvalık'ta, UNESCO süreci ile ilgili bacaların tespiti için güzel bir toplantı yapıldı. Ayvalık, 'Endüstriyel Miras' konusunda UNESCO Geçici Miras Listesi'ne girdi. Geçmişte Ayvalık, 20'nin üzerinde zeytinyağı fabrikası, 30'un üzerinde sabunhanesi olan bir kent. Bunların birçoğunun binası ve bacalarının da bir kısmı halen ayakta duruyor. Şimdi kaybettiğimiz ve elimize olan bacaların envanteri çıkartılıyor. Bu bacalar Ayvalık'ın silüetine de çok güzel bir peyzaj yaratıyor. UNESCO Dünya Mirası yolunda büyük bir adımı başarıyla geçtik. UNESCO sürecimiz devam ediyor. Bu toplantılarımız sık sık yapılacak. Ayvalık doğru yolda gidiyor. Ayvalık geçmiş mirasına sahip çıkıyor, korumacılık adına ülkenin birçok yerine örnek oluyor. Ulusal kültür varlığımız Ayvalık'ımızın Dünya Mirası Alanı olarak kabulü aşamasında gerekli çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayvalık'taki tarihi bacalardan görüntü

-Tarihi bacalarla ilgili ziyaretten görüntü

-Sunumdan görüntü

-Prof. Dr. Neriman Güçhan açıklama

-Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer açıklama.

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), ()

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Yavru kurtları emziren Kangal köpeği büyük ilgi çekti

Sivas'ta avcılar tarafından vurularak öldürülen kurdun yavrularını Kangal köpeğinin emzirmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kangal ilçesinde kaçak avcılar tarafından öldürülen dişi kurdun iki yavrusu ilçede ikamet eden Barış Çiçek tarafından bulundu. Çiçek, aç kalan yavru kurtları kangal köpeği 'Venüs'ün yanına getirdi. Kurt yavrularına herhangi bir tepkide bulunmayan Kangal köpeği Venüs kendi yavrusu gibi onları da emzirdi. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan yavru kurtlar Kangal köpeği sayesinde beslendi. Barış Çiçek bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ancak yavru Kangal köpeklerinin rahat bırakmayarak hırpaladığı yavru kurtlar, Barış Çiçek tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sosyal medyadaki görüntüler, hayvanseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Çekilen görüntüler yüzlerce kez paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yavru kurtun kangal köpeğieni emme görüntüsü

-Yavru kangallar arasındakı görüntüsü

-Bir yavru köpeğin kurtu hırpalaması

-Kız çocuğunun yavru kurtu sevmesi

(101 mb)

Haber:SİVAS, ()