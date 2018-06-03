DHA YURT BÜLTENİ-8

Hayvanseverlerden, siyasetçilere 'oy yok' uyarısı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) yöneticileri, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok' kampanyası kapsamında basın açıklaması yaptı.

KE-HAYKO üyeleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirilen basın açıklaması, Dernek Başkan Yardımcısı Aylin Akyel tarafından okundu. Aylin Akyel, 24 haziranda yapılacak seçimleri öncesinde, hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan 'Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok' kampanyası başlatıldığını belirterek, "Türkiye çapında, siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek, 'Hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceğiz. Yıllardır, TBMM'de doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgün sürgün-ölüm yasa tasarısıyla katliamların daha da önünü açacak teşebbüslere karşı durmayan, belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan siyasi partilerin tümüne, ayrım yapmaksızın sesleniyoruz. 7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK kapsamında, resmi, sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin ve ağır cezalar getirilsin' çağrılarına sessiz kalan, sürgün-ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz" dedi. KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci de, Keşan'da 'Can Evi' adını verdikleri barınaktaki köpeklerin bakımı için destek olunmasını istedi. Basın açıklamasının ardından vatandaşlara sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Meydanda toplanan hayvenseverler

-Hayvanseverlerin köpekleri

-Hayvanseverlerin köpekleri sevmeleri

-Broşür dağıtılması

-Dernek Başkan Yardımcısı Aylin Akyel'in bildiriyi okuması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

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Mescit, yangında kullanılmaz hale geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde tek katlı mescit, sabaha karşı çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Alparslan Mahallesi Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde tek katlı mescitte saat 04.00 sırlarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Mescidin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerası ile çekilen yangın görüntüsü

-Genel ve detay

(SÜRE:44 sn) (BOYUT:3.87 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), ()

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Kazada ölen iki genç toprağa verildi

Burdur'da kullandıkları motosikletlerin çarpışmasıyla yaşamını yitiren Süleyman Alptekin (17) ile Bekir Kaya'nın (16) cenazeleri, toprağa verildi. Süleyman Alptekin'in babası Turan Alptekin, "Damatlık giyecektin kefen giydin oğlum" diye gözyaşı döktü.

Merkez Kayış köyüne bağlı Köy İçi Mezarlık mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Süleyman Alptekin ile Bekir Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir Kaya olay yerinde, Süleyman Alptekin ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Kaya ve Alptekin'in başında kask olmadığı öğrenildi.

'DAMATLIK GİYECEKTİN, KEFEN GİYDİN'

Bekir Kaya ve Süleyman Alptekin'in cenazeleri bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, Kayış köyünde toprağa verildi. Süleyman Alptekin'in babası Turan Alptekin, "Damatlık giyecektin kefen giydin oğlum" diye gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Morg önünde bekleyenler

- Cenazelerin çıkışı

- Cenaze arabasının gidişi

81.2 MB /// 01.27”

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Pehlivanlar gece yarısı güreşti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen ‘3'ncü Geleneksel Sübeylidere Gece Güreşleri’ni yaklaşık 3 bin kişi izledi. Çim sahada gece yarısı düzenlenen güreşlere 80 pehlivan katıldı.

Burhaniye ilçe merkezine 13 kilometre mesafede bulunan kırsal Subeylidere Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen güreşler gece saat 22.30'da başlarken saat 02.30’a kadar devam etti. Sahayı dolduran kadınlı erkekli yaklaşık 3 bin güreş sever karşılaşmaları sonuna kadar büyük bir heyecanla izledi. Pehlivanlar hakiki zeytinyağı ile yağlanırken, Sübeylidere de kıran kıran güreşler gerçekleşti. Güreşleri Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, MHP İl Başkanı Suat Par ve ilçe protokolü izledi. Sübeyliderelilerin güreşi sevdiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, “Burası güreşe çok ilgi duyan bir köyümüz. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi, kadınlı erkekli herkes burada. Şu anda gece yarısını geçti. Kimse yerini terk etmiyor. Daha önce kumda yapılıyordu bu güreşler. Belediye olarak biz saha organize ettik. Çim saha yaptık. Ramazan ayında düzenlenen bu güreşlere her sene ilgi daha çok artıyorö dedi. Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir ise “Bizler bu güreşleri halkımız çok beğendiği için devam ettiriyoruz. İnsanlarımızda memnun kalıyor bundan. Bu sene üçüncü defa düzenliyoruz. Güreşleri geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruzö diye konuştu. Sübeylidere gece güreşlerinde başta Ekrem Yavaş birinci olurken, Ali Gökçen ikinci ve Ali Rıza Kaya’da üçüncü oldu. Başaltında ise, Yunus Karabay birinci, Mesut Özgün ikinci, Erkan Mete de üçüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pehlivanların yağlanması

-Pehlivanların güreşlerinden görüntü

-Katılımcı detayları

-Başkan Necdet Uysal ile röp

-Muhtar Mustafa Demir ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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Yaralı yavru kızıl geyik tedavi edilecek

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'ndeki ormanlıkta çobanlar tarafından bulunan yaralı kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü görevlisi Mehmet Çakaroğlu ile ekibine teslim edildi.

Karaşar Mahallesi'ndeki ormanlıkta yavru kızıl geyik, çobanlar tarafından köpeklerin arasından yaralı olarak kurtarıldı. Yavru kızıl geyik, ormanlığa çağrılan Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevli Mehmet Çakıroğlu, yaralı yavru kızıl geyiğin, tedavi çin Beypazarı'nda veterinere götürüleceğini, gerekli tedavilerinin ardından da bulunduğu noktaya en kısa sürede bırakılacağını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Görevli Mehmet Çakaroğlu'nun açıklaması

Genel ve detay

Haber:BEYPAZARI (Ankara), ()