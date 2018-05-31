DHA YURT BÜLTENİ-8

DENİZDE YAT ALEV ALDI, BABA VE OĞLU KURTARILDI (EK)

1)ÇEŞME'YE GİDİYORDU

Samos Adası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Nero Koyu'na 1.5 mil mesafede yanan motoryatın, Bodrum'un Turgureis Limanı'ndan bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ne gitmek üzere denize açıldığı öğrenildi. Yangının motoryatın makine dairesinden başladığı belirtildi.

KUŞADASI (Aydın), ()

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2)EMEKLİ POLİS MEMURU BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

ADANA'da emekli polis memuru Hasan Güngör (56), boşanma aşamasında olduğu eşi Nilay Güngör'ü (55) tabancasıyla vurarak öldürdü. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde oturan Hasan Güngör, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, boşanma aşamasına geldiği 3 çocuk annesi eşi Nilay Güngör ile tartışmaya başladı. Kızı Eda Güngör'ün de evde olduğu sabah saatlerindeki tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Hasan Güngör, eşi Nilay Güngör'e ateş etti.

Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken,Hasan Güngör ise polisi arayarak, "Eşimi öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. Babasının annesini öldürmesine tanıklık eden Eda Güngör fenalık geçirdi. Şok yaşayan genç kıza sağlık görevlileri müdahale ederken katil zanlısı emekli polis memuru Hasan Güngör de Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay ve genel görüntüler

- Ambulanstan görüntü

- Evden genel görüntü

- Komşulardan görüntü

- Olay yeri inceleme ekibi apartmana girerken

- Komşuların çocukla birlikte olay yerini izlemesi

- Karakoldan çıkarılan zanlının araca bindirilmesi

- Aracın gidişi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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3)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 4 KADIN KAMERAYA YAKALANDI

HATAY'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalışan 4 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana gelen ve başörtüsüyle yüzlerini gizleyen 4 kadın, son kattaki dairenin kapısını açmaya çalıştı. Aile görünümlü kadınlardan biri kapıyı zorlarken diğerleri de onları perdeleyerek gizlemeye çalıştı. Uğraşa rağmen kapıyı açamayan kadınlar binayı terk etti ancak güvenlik kamerasına yakalandı.

İhbar üzerine görüntüleri inceleyen polis, İskenderin ve belen ilçelerinde de hırsızlık yaptığı saptanan kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yüzlerini kapatarak arka arkaya binaya gelen şahıslar

- Binanın giriş kapısında çevreyi gözetlerken kapıyı açmaya çalışmaları

SÜRE: 01'55" BOYUT:86,9 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ- Kamera: İSKENDERUN(Hatay),()

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4)OYUNCAK AYI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde çöp konteyneri yanına bırakılan oyuncak ayı polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı polisin kontrol ettiği ve tehlikeli bir duruma rastlanmayan oyuncak çöpe atıldı. Cumhuriyet caddesi üzerinde çöp konteyneri yanına bırakılan oyuncak ayıyı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, oyuncak ayının içinde bomba olabileceği şüphesiyle çöp konteynerinin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giydi, konteynerin yanına gitti. Bu sırada cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı polisin kontrol ettiği ve tehlikeli bir duruma rastlanmayan oyuncak çöpe atıldı. Cumhuriyet Caddesi araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli ayının görüntüsü

-Polsin önlem alması

-Bomba imha uzmanının gelişii

-Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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5)KESİLEN AĞACIN KÖKÜNE KAPANIP AĞLADI

DÜZCE'de, ilkokul 2. sınıf öğrencisi bir çocuk her gün geçtiği yolda bulunan bir ağacın kesildiğini görünce köküne kapanarak dakikalarca ağladı. Küçük çocuğun babası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Düzce Şıralık Mahallesi'nde oturan özel bir okula giden 8 yaşındaki Doruk Tuzcu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan ve her gün gördüğü ağacın kesilmiş olduğunu görünce ağacın köküne kapanarak ağlamaya başladı. Doruk Tuzcu'nun babası Emrah Tuzcu ise oğlunun ağladığı anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabında paylaştı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından paylaşılınca, Doruk Tuzcu özellikle doğa severler tarafından fenomen haline geldi.

Görüntü Dökümü

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Küçük çocuğun ağacın köküne kapanıp ağlaması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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