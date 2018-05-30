DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADANA'DA ZIRHLI POLİS ARACI TAKLA ATTI.

Olay, kentin en yoğun caddesi Turan Cemal Beriken Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. İddaya göre, Hasan Balcı (52) yönetimindeki 33 F 6132 plakalı panelvan ile aynı yöne giden zırhlı akrep aracı, alt geçitte hatalı sollama sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta karşı yöne geçti, polis aracı ise devrildi. Akrep içinde bulunan 2 polis memuru, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı. Hasan Balcı ve kızı Esra Balcı (17) kazanın ardından şoka girdi. Esra Balcı uzun süre kendine gelemedi.

ARAÇLARINDAN İNİP, ÇEKİM YAPTILAR

Kazanın ardından alt geçidin trafiğe kapanmasıyla birlikte uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine ise çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Devrilen polis aracından etrafa saçılan uzun namlulu silahlar ise yine ekipler tarafından toplandı. Bu sırada vatandaşlar, araçlarından inerek olay yerini cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. 112 ekipleri ise hafif yaralı olar polisleri hastaneye götürdü. Yan yatan polis aracı ise iş makinesi ile düzeltildi. Uzun süre kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen zırhlı araç

- Elinde ve omuzuna uzun namlulu silah asılı olan sivil polisten detay

- İtfaiye aracı

- Polisler ve itfaiye erleri

- Kazaya karışan araç ve kızın görüntüsü

- Olayı cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar

- Olay yerindeki kalabalık

- Polisin trafiği açmaya çalışması

- Uzun araç kuyruğu

- Zırhlı aracın çekici ile kaldırılmaya çalışılması

- Detay görüntüler

SÜRE:02'13" BOYUT: 135 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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2)HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'de, sürücüsünün mola verdiği sırada doğalgazlı halk otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Olay öğle saatlerinde, Düzce Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün sürücüsü Burhan Mat, 81 ER 421 plakalı otobüsü park ederek mola verdi. Bu sırada doğalgazlı özel halk otobüsünün motoru tutuştu. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. Aracın yandığı sırada patlamalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alev alev yanan aracı söndürdü. Araçtan geriye demir yığını kaldı.

Aracın yandığını görünce çevredeki vatandaşları uzaklaştırdıklarını söyleyen mahalle sakini Hasan Akgün, "Araç yanmaya başlayınca patlamalar oldu. Çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem aldık" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Otobüsün alev alev yanması

Görgü tanığı ile röp.

Söndürme çalışmalarından görüntü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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3)DOĞUŞTAN SAKAT OLMADIĞINI, DÜĞÜNÜNDE OYNAMA GÖRÜNTÜLERİYLE KANITLAYACAK

DENİZLİ'de, estetisyen olarak çalıştığı iş yerinde ıslak zemine basıp, kayarak belinden yaralanan ve patronunun hastaneye göndermeyerek kendisini belini çiğneyerek tedavi etmeye çalışması sonucu durumu daha da kötüleşen, bunun üzerine gittiği hastanede ise 'doğuştan sakat' raporu verilen 33 yaşındaki Zeynep Otur, hukuk mücadelesi başlatacak. Sakatlığının iş kazası ve patronun ihmalinden kaynaklandığını ileri süren Otur, ablasının düğününde halay çekerken çekilen görüntülerle, 'doğuştan sakat' olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.Denizli'de bir güzellik merkezinde estetisyen olarak çalışan Zeynep Otur, 24 Nisan 2017 tarihinde, iş yerindeki ıslak zeminde kayıp düştü. Belinden yaralanan Zeynep Otur, hastaneye gitmek istedi. Ancak, iddiaya göre iş yeri sahibi A.Y.'yi hastaneye göndermeyip, belindeki ağrının çiğnenerek geçeceğini söyledi. Ardından da Otur'u yere yatırıp, belini çiğnedi. O sırada büyük acı çektiğini belirten Otur, "O gün, 'İşyerinde çalışacak kimse yok' diyerek, beni hastaneye göndermedi. Belimi çiğnemesinden sonra güçlükle birkaç gün çalıştım. Sonrasında belimi bir daha doğrultamadım. Yürümekte ve dengemi sağlamakta zorluk çekiyorum" dedi. Geçen Temmuz ayında iş yerinde çalışırken rahatsızlandığını ve ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Otur, şunları söyledi: "Hastanede iş yerinde kaza geçirdiğimi ve şikayetçi olduğumu söyledim. İş kazası nedeniyle soruşturma açıldı. Ancak, iş yerindeki çaycı yalan ifade vermiş, dışarıda yürürken düştüğümü, iş yerine gittiğimi söylemiş. Patronumun belimi çiğneyerek, tedavi etmeye çalışmasının da söz konusu olmadığını söylemiş.

Savcılık soruşturma kapsamında sağlık raporu istedi. Bilirkişi tayin edilen Denizli Devlet Hastanesi'ndeki bir doktora gönderildim. Beni muayene eden doktor, sakatlığımın doğuştan olduğu yönünde rapor yazınca, şikayetim düştü, dava açma hakkım elimden alındı. Başka doktorlara gittim ve onlar bana sakatlığın ardından 3-4 bölgede fıtık, boyunda fıtık, boyunda düzleşme, belde kayma, kalçaya doğru L5 ile S1 kemikleri arasında 2 kırık olduğunu söyledi. Ameliyat olmaktan da korkuyorum ama daha kötü olabileceğimi söylediler."

Başına gelen düşme olayından önce çok sağlıklı biri olduğunu belirten Otur, "Bana, nasıl doğuştan sakat raporu verdiler anlamıyorum. Belimdeki kırık ve fıtıklar patronum yüzünden oldu. Doktorun raporuna iki kez itiraz ettim ancak kabul edilmedi. Madem doğuştan sakattım, patronum beni neden işe aldı? Avukatım aracığıyla üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Daha önce ablam evlenirken düğününde oynadığım halay çektiğim görüntüleri delil olarak sunacağım. Sakat olsam düğünde nasıl oynarım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zeynep Otur ile röp.,

-Otur'un güçlükle yürürken görüntüsü

-Otur, düğünde oynarken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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4)POLİS MESLEK OKULU MEZUNİYET TÖRENİNDE EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

KIRIKKALE Polis Meslek Yüksek Okulu 9’ncu dönem mezuniyet töreninde 461 polis mezun oldu. Törende polis adayı Emrah Ersan, kız arkadaşı Tuğba Karıncalı’ya polis adayı arkadaşlarının da desteğiyle evlenme teklifi etti.

Törene Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Sayğılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selçuk Doğuş, il müdürleri ve öğrenci aileleri katıldı.

Törende Okul Müdürü Selçuk Doğuş, “Polis adaylarımızın görevini yerine getirirken hiçbir odaktan emir ve talimat almayacağınıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri yeni görev yerlerinize uğurlarken başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için fedakarlıkların en büyüğünü yaparak canlarını feda eden şehitlerimize Allah’dan rahmet diliyorum. Gazilerimizi saygıyla anıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsunö dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise konuşmasında, “Meşakkatli bir eğitimden sonra bugün mezun olmaya hak kazandınız. Tabii verdiğiniz emeğin karşılığı, döktüğünüz göz nuru ve alın terinin karşılığı ne kadar mutlu olsanız azdır, ama en az sizler kadar hatta sizlerden fazla bugün gururlu ve mutlu olan kişiler var. Birazdan tören bittikten sonra Türkiye’nin dört bir yanına görev yapmak üzere dağılacaksınız. Görevinizi yaparken ilk başta ben de dahil olmak üzere bütün bu milletin fertleri olarak yetişmemizde bizlere bu imkanları sağlayan kıt imkanlarıyla boğazından kesip bu güzel tesisleri bugüne kadar okuduğumuz bu okulları yapanlara teşekkür ediyoruzö diye konuştu. 461 polis adayının mezun olduğu Kırıkkale Meslek Yüksek Polis Okulunda mezun olanlar içinde dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından ant içildi ve öğrenciler sevinçle keplerini havaya fırlattı.

EVLENME TEKLİF ETTİ

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olan polis adayı Emrah Ersan, mezuniyet törenine gelen kız arkadaşı Tuğba Karıncalı’ya sürpriz yaparak evlenme teklifinde bulundu. Mezun olan diğer arkadaşlarının aniden açtığı pankartın ardından havai fişeklerin patlamasıyla ne olduğunu anlamaya çalışan Tuğba Karıncalı, bu coşkunun erkek arkadaşı Emrah Ersan tarafından kendisine yapılan evlenme teklifi olduğunu anlayınca çok şayırdı. Evlilik teklifini kabul eden Tuğba Karıncalı ve Emrah Ersan birlerine sarılmaları törene gelenler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Tuğba Karıncalı, “Çok şaşkınım, çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum. Çok şaşkın ve mutluyumö derken, Emrah Ersan ise, “Burada beni yalnız bırakmayan devrelerime ve değerli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Tuğba’yı çok seviyorum. Teklifimi kabul ettiği için çok mutluyumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Detay görüntüler

-Polis okulu müdürü Selçuk Doğuş un konuşması

-Vali haktankaçmaz ın konuşması

-Ödül töreni

-Yemin töreni

-Kepler havaya

-Evlilik teklifi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()



