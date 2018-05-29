DHA YURT BÜLTENİ-8

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem



Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nin, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü açıkları olarak saptadığı deprem, saat 13.25'te meydana geldi. Yerin 6.42 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık'ta da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Haber:İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),()

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Bolu'da FETÖ/PDY'nin Çatı Yapılanması davasında karar

Bolu'da, 34'ü tutuklu 119 sanıklı FETÖ'nün Çatı Yapılanmasına yönelik davada 79 sanık hakkında toplam 540 yıl hapis cezası verilirken, 34 sanık ise beraat etti. Duruşmalarda ölen bir kişinin davası düşerken, 3 kişiye de ceza verilmesine yer olmadığı yönünde, 2 sanığın ise davasının dosyadan ayrılması kararı verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan dava açılan 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılandığı dava, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda görüldü. Duruşmada, avukatların ve sanıkların son savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Seyfi Han tarafından karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ/PDY örgütünün Bolu'daki Çatı Yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan 79'u hakkında en düşüğü 1 yıl 10 ay ile en yükseği 10 yıl 7 ay 15 gün olan hapis cezalarına çarptırılmalarına karar verdi. Ceza alan sanıklardan 8'i hükümle birlikte tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ünün de kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme 34 sanığın beraatine, 3 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi. Daha önceki duruşmalardan birinde kalp krizi geçirerek ölen Şentürk Çoban için ise yaşamını yitirdiği için davanın düştüğü yönünde, 2 sanık için ise davalarının dosyadan ayrılması yönünde karar verildi. Kararın ardından, beraat ve tahliye kararı çıkan sanıkların yakınları büyük sevinç yaşarken, hapis cezasına çarptırılanların yakınları gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sanıkların cezaevi aracına binmesi

-Detaylar

01.33-Boyut: 175 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Dalgıç Emre Kaya, memleketi Tokat'ta toprağa verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde balık avlarken hayatını kaybeden serbest dalgıç Emre Kaya, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Bodrum'a iki mil uzaklıktaki Kara Ada'ya zıpkınla balık avlamak için giden Hasan Hopaç ile inşaat mühendisi arkadaşı Emre Kaya(40), tüpsüz dalış yapmak için Kaçakçı koyunda denize girdi. Kayalık ve derin bölgede balık avlayan iki arkadaş yaklaşık iki saat dalış yaptı. Birbirlerinden ayrıldıklarını fark eden Hasan Hopaç, arkadaşı Emre Kaya'yı göremeyince geri dönüp aramaya başladı. Bir süre sonra yaklaşık 20 metre derinlikte arkadaşının cansız bedenini gören Hopaç şok oldu. Tekneye çıkarak telefon ile sahil güvenlik ekiplerinden yardım isteyen Hopaç’ın ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin cesedini sudan çıkardı. Bodrum’dan otopsi için Muğla’ya gönderilen cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Tokat'ın Gözova köyüne getirildi. Kaya için öğle namazının ardından köyde cenaze namazı kılındı. Kaya'nın cenazesine yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kaya köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Götürülüşü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Kaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatı

Rize’nin Çayeli ilçesinde, dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Havva Yılbaşı (70) için seferber olan ekipler, kadını sabaha karşı yol kenarında buldu. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen Yılbaşı'nın, 1,5 yıl önce yangında 2 oğlunu kaybettiği, 1 oğlunun yatağa bağlı kaldığı bu nedenle psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

Çayeli ilçesindeki evinden dün sabah çıkan Havva Yılbaşı, uzun süre geçmesine rağmen dönmedi. Endişelenen yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Son olarak dün Kaptanpaşa köyünde görüldüğü belirlenen Yılbaşı için AFAD ve Çayeli Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOSK) ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy yolları, vadiler ve ormanlıklarda arama yapan ekipler, hidroelektrik santralin (HES) kapaklarını kapattırıp, su seviyesi azaltılan dereyi taradı. Yılbaşı, sabaha karşı Çukurluhoca köyü yolunda ıslak halde bulundu. Kadının geceyi ormanda geçirdiği belirlendi.

YANGINDA 2 OĞLUNU KAYBETMİŞ, 1 OĞLU YATAĞA BAĞLI KALMIŞ

Ekipler tarafından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Havva Yılbaşı’nın, 1,5 yıl önce büyük acı yaşadığı ortaya çıktı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, 23 Aralık 2016 tarihinde, oturdukları evde sobadan sızan gazdan zehirlenen Havva Yılbaşı’nın Hüseyin (42) ve Sabri (34) isimli 2 oğlunun öldüğü, oksijensiz kalan diğer oğlu Mustafa Yılbaşı'nın (40) ise felç geçirip, yatağa bağlı kaldığı öğrenildi. Olay sonrası Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'ndeki Çukurluhoca köyünden olan aileye Senoz Derneği'nce sahip çıkılırken, ilçede aile için ev kiralandı. Havva ile yatalak oğlu Mustafa Yılbaşı, memleketlerindeki bu eve yerleştirildi. Yangında oğullarını kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen Havva Yılbaşı'na psikolojik destek verilmeye başlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayıp kadını arama çalışmaları

-Ekiplerden detay

-Kadının ve yataga baglı çocugunun görüntüleri (ARŞİV)

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE,()

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FETÖ'nün 60 subayına 16 ilde operasyon: 17 gözaltı

Kayseri'de merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 4'ü albay 17 asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, FETÖ'nün TSK mahrem subay yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında 4'ü albay, 4'ü yarbay, 1'i binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'sı üsteğmen, 15'i teğmen ve 3'ü astsubay olmak üzere 60 personel için operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 19'u hakkında daha önceden FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, operasyonda şu ana kadar 17 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor. Gözaltına alınanların büyük bölümünün hava kuvvetleri personeli olduğu belirtilirken, diğerlerinin de kara kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin isimlerine mahrem imamların verdiği ifadeler, ankesörle yapılan telefon görüşmeleri ve FETÖ zanlılarının alınan ifadelerinde verdikleri bilgilerden ulaşılarak, operasyon düzenlendiği ifade edildi



Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınan mahrem subayın adli tabiplikten çıkarılışı

- Diğer detay görüntüler

49 saniye / 150 MB

Haber: -Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ()

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Ameliyathanedeki herkes şok oldu, kadının rahminden 61 adet kist çıktı

Diyarbakır'da, özel bir hastaneye Doç Dr. Hakan Çoksüer'e şiddetli kasık ağrısı ve kanamayla gelen 30 yaşındaki Sabriye Çıkmer'in rahminden çoğu yumruk büyüklüğünde, 61 adet kist çıkarıldı. Bir hastanın rahminden bu kadar kist çıkarılması hastane personelini de adeta şok ederken, meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirten Doç.Dr. Çoksüer, "Operasyon ile rahimden 61 adet kist çıkarıldı, adeta bir tarla gibiydi" dedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Sabriye Çıkmer göbeğindeki şişlik ve ağrılar nedeniyle bir çok hastaneye başvurdu. Bir çok hastaneye giden Çıkmer'e doktorlar rahim de miyom teşhisi koyarak rahminin alınacağını söyledi. Evli olan ancak çocuğu olmayan Çıkmer, rahminin alınmasını kabul etmeyerek hastaneden evine döndü. Önceki gün fenalaşan Sabriye Çıkmer, Diyarbakır'da özel bir hastanede görev yapan Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doç.Dr.Hakan Çoksüer'e başvurdu. Yoğun kanaması bulunan hastanın yapılan muayenesinde rahminde miyomlara (kist) rastlandı. Doç.Dr.Çoksüer, tarafından ameliyata alınan Sabriye Çıkmer'in rahminden 61 adet çoğu yumruk büyüklüğünde kist bulundu. Genç kadının karnındaki miyomlar başarılı bir ameliyatla alındı. Eşinin rahminde miyomların olduğunu ancak, bu kadar fazla kist beklemediklerini belirten Şerif Çıkmer, "Bir çok doktora gittik, Allaha şükür ameliyatı başarılı geçti. Biz bu kadar çok miyom olduğunu ilk kez gördük, bilmiyorduk" diye konuştu. Operasyonu gerçekleştiren Doç.Dr.Hakan Çoksüer ise, meslek hayatında ilk kez bir hastadan bu kadar kist çıkardığını söyledi. Hastanın, kasık ağrısı ve aşırı kanama şikayetiyle kendilerine geldiğini, hastanın çok ciddi anlamda kendilerini şoka uğrattığını söyleyen Dr.Çoksüer, "Hastaya acil müdahale ederek kan transfüzyonu yaptık. Hastada şiddetli kanma mevcuttu. Rahim alınacağı söyleneceği için sürekli hasta ameliyattan kaçmış ameliyat olmak istememiş. Neticede çocuk isteği de mevcut, çocukları olmadığı için rahmin alınmasına karşı çıkmışlar. Biz ameliyata alırken aslında kaç tane miyom olduğunu bilmiyorduk, çok sayıda miyom var ama bende mesleki hayatımda ilk defa bu kadar miyoma rastladım. 61 tane miyom çıktı, gerçekten de bir tarla gibiydi. Bu kadar fazla olacağını hiç tahmin edemezdik. Ufak bir kesikle bu ameliyatı gerçekleştirdik, amacımız hastanın anne olma siteği olduğu için rahminin az zarar görerek ve az kanamayla biz bu ameliyatı gerçekleştirdik. 61 tane miyom vardı hepsini tek tek ayıklayarak, hepsini çıkardık. Ameliyathanedeki herkes şoka uğradılar, ameliyatta çok başarılı geçti, hastamızı kısa sürede taburcu edeceğiz" dedi. Miyomların genç yaşta görülen bir hastalık olduğunu belirten Doç.Dr.Hakan Çoksüer, bir çok nedeni olduğunu ancak kesin nedeni halen bilinmediğini de söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Dr. Çoksüer'in hastayı muayene etmesi

-Hasta Sabriye Çıkmer'in konuşması

-Eşi Şerif Çıkmer'in konşması

-Doç. Dr. Çoksüer'in konuşması

-Hastadan çıkan miyomların fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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Ağaca düşen yıldırım 4 evdeki elektronik cihazları bozdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir ağca düşen yıldırım, yakındaki 4 evdeki elektronik cihazlar, sokak lambaları ve bir telefon direğinde hasara neden oldu.

Erenköy Mahallesi Tolaz Deresi Mevkisi'ndeki, yaklaşık 20 metre boyundaki bir kavak ağacına dün (pazartesi) saat 21.00 sıralarında yıldırım düştü. Ağacın tepesindeki dallar kırılırken, yaklaşık 50 metre mesafedeki 4 evdeki bazılarındaki elektronik eşyalar ile sokak lambaları ve bir telefon direğinde de hasar meydana geldi. Mağdur mahalle sakinlerinden Ali Yağız, "Şiddetli yağmur vardı, elektrikler kesildi, gök gürlemesiyle birlikte yaklaşık 50 metre uzağımızda bir alev topu oluştu. Evlerimiz sarsıldı, deprem oluyor sandık. Alevi gördüğümüz yere gittiğimizde, bir yanık kokusu aldık ve kavak ağacının dallarının kırıldığını gördük. Sabah ilgili kuruma telefon ettik, elektrikler tamir edildi. Ancak televizyonlarımız çalışmıyordu. Su pompasının saati yanmış, sokak lambaları ve evlerimizdeki ampüller patlamıştı. Tamirci çağırdık. Yıldırm nedeniyle elektronik cihazlarımızın yandığını söylediler. Allah'tan canımıza bir şey olmadı. Yıldırım evlerimizin üzerine de düşebilirdi. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yıldırım düşmesi nedeniyle zarar gören elektronik eşyalardan görüntü

-Mağdurlardan Ali Yağız ile röp.

-Yıldırım düşen ağacın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Kaybolduktan sonra yol kenarında bulunan kadının dramatik hayatı

Rize’nin Çayeli ilçesinde, dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Havva Yılbaşı (70) için seferber olan ekipler, kadını sabaha karşı yol kenarında buldu. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen Yılbaşı'nın, 1,5 yıl önce yangında 2 oğlunu kaybettiği, 1 oğlunun yatağa bağlı kaldığı bu nedenle psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

Çayeli ilçesindeki evinden dün sabah çıkan Havva Yılbaşı, uzun süre geçmesine rağmen dönmedi. Endişelenen yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Son olarak dün Kaptanpaşa köyünde görüldüğü belirlenen Yılbaşı için AFAD ve Çayeli Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOSK) ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy yolları, vadiler ve ormanlıklarda arama yapan ekipler, hidroelektrik santralin (HES) kapaklarını kapattırıp, su seviyesi azaltılan dereyi taradı. Yılbaşı, sabaha karşı Çukurluhoca köyü yolunda ıslak halde bulundu. Kadının geceyi ormanda geçirdiği belirlendi.

YANGINDA 2 OĞLUNU KAYBETMİŞ, 1 OĞLU YATAĞA BAĞLI KALMIŞ

Ekipler tarafından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Havva Yılbaşı’nın, 1,5 yıl önce büyük acı yaşadığı ortaya çıktı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, 23 Aralık 2016 tarihinde, oturdukları evde sobadan sızan gazdan zehirlenen Havva Yılbaşı’nın Hüseyin (42) ve Sabri (34) isimli 2 oğlunun öldüğü, oksijensiz kalan diğer oğlu Mustafa Yılbaşı'nın (40) ise felç geçirip, yatağa bağlı kaldığı öğrenildi. Olay sonrası Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'ndeki Çukurluhoca köyünden olan aileye Senoz Derneği'nce sahip çıkılırken, ilçede aile için ev kiralandı. Havva ile yatalak oğlu Mustafa Yılbaşı, memleketlerindeki bu eve yerleştirildi. Yangında oğullarını kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen Havva Yılbaşı'na psikolojik destek verilmeye başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayıp kadını arama çalışmaları

-Ekiplerden detay

-Kadının ve yataga baglı çocugunun görüntüleri (ARŞİV)

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/RİZE,()