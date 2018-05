DHA YURT BÜLTENİ - 8

Motosikletleriyle girdikleri derede mahsur kaldılar

Tokat'ta 17 motokros tutkunu, Topçam Yaylası'ndaki bir derede mahsur kaldı. Mahsur kaldıkları yerden yürüyerek kurtulan 17 kişinin motosikletleri ise 2 gün sonra köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Tokat'ta 17 motokros tutkunu, geçen pazar günü şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası'na çıktı. Yayladaki bir dereye inince, motosikletleriyle burada mahsur kaldılar. Kapsama alanı dışında kaldığı için cep telefonlarıyla da yardım isteyemeyen motosikletliler, gece saatlerine kadar uğraştı ancak motosikletlerini dereden çıkaramadı. 17 kişi havanın kararmasıyla motosikletlerini derenin içinde bırakıp yürüyerek yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aydınca köyüne ulaşmayı başardı. Köylülerin yardımıyla kent merkezine döndüler. Ertesi gün motosikletlerini bıraktıkları derenin içinden kurtarabilmek için Topçam Yaylası'na döndüler ancak ilk deneme başarısız oldu. Dün tekrar bölgeye gelen grup, köylülerin de yardımıyla motosikletlerini derenin içinden çıkarmayı başardı. Motokros tutkunu Levent Çolak (38), bilmedikleri bir dereye girdiklerini ve mahsur kaldıklarını ifade ederek, ''Yaklaşık 12 saat boyunca dereden çıkmaya uğraştık. Hava karardı, yapacak bir şey de yoktu. 17 motoru derenin içerisinde bıraktık. Daha sonra gördüğümüz ışığa doğru yürüdük. Oradan Aydınca köyüne çıktık. Sonrasında arkadaşlara telefon açtık. Arkadaşlarımız gelerek bizleri aldı, evlerimize gittik. Ertesi gün birkaç arkadaşım ile birlikte keşif için dereye indik. Sağolsunlar oradaki yöre halkı da bize yardımcı oldu. Patika yolları gösterdiler. Motorlarımız 2 gün orada mahsur kaldıktan sonra dün hepsini çıkardık" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Motorlar ile dereye inmeleri (Amatör kamera)

- Motorların dere içerisinde kalması (Amatör kamera)

- Mototorları kurttarmaya çalışmaları (Amatör kamera)

- Motorların kurtarılması (Amatör kamera)

- Röporaj

(412 mb)

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

======================================

Sahte dolarla alışveriş yapan 3 İranlı yakalandı

Antalya'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 İran vatandaşı, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, sahte olduğu düşünülen 300 dolar ele geçirildi.

Polisi alarma geçiren olay, dün Muratpaşa İlçesi'nde 3 işyerinde meydana geldi. 3 İranlı, işyerlerinde 500 dolarlık alışveriş yaptıktan sonra para üstünü alıp ayrıldı. Paranın sahte olduğunu anlayan işyeri sahipleri polise şikâyette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkal bilgisinden İran vatandaşı S.T., F.E. ve A.S.C. olduğunu belirledi. Lara Bölgesi'nde bir otelde kaldığı belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Asayiş dış plan görüntüsü

- Şahısların asayişten çıkarılırken görüntüsü

- Araçlara bindirilirken görüntü

216 MB /// 00.50"

Haber- Bülent TATOGULLARI Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

=======================================

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Otellerde doluluk oranı yüzde 100



Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte bu yıl turizmde önemli bir canlanma yaşandığını belirterek, Nisan ve Mayıs aylarında turizm tescilli otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın her yönüyle hak ettiği yere gelmesini sağlamak adına bir bütünsel kararlığı sergiliyoruz. Aldığımız sonuçlar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bütün turizm işletme otellerimizde Nisan ve Mayıs aylarında doluluk oranımız yüzde 100" dedi.

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu'nun (FIJET), 'Turizmin oskarı' olarak adlandırılan 'Altın Elma' ödülünü bu yıl Diyarbakır'a vermesinden dolayı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve çeşitli kurumların temsilcileri de katıldı.

'DİYARBAKIR'DA VAR OLAN ZENGİNLİKLERİ ÇOĞALTMAK ARZUSUNDAYIZ'

Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 'Altın Elma' ödülünün Diyarbakır'a verilmesinin, turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesinin sağlamasında önemli itici bir güç olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın bugünden itibaren kullanacağı, 2019 yılı dahil bütün tanıtım ve karşılıklı turizm ilişkilerinde taçlanacağı bu süreç, kentimiz adına çok önemli bir kazançtır. Bugün aldığımız bu uluslararası marka ödülü bütün hedeflerimize yaklaşmamızı, elde etmemizi ve gerçekleştirmemizi sağlamada çok önemli itici bir güç olacaktır. Diyarbakır'da var olan zenginlikleri çoğaltmak arzusundayız. Diyarbakır'ı bugünkü gibi yaşanılan, huzur ve güven içerisinde her bir köşesini ayrı bir güzellik kılan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

'DİYARBAKIR VE SUR YENİDEN ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERİNE DÖNÜYOR'

Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'nın kazdığı hendeklerden ötürü oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır ve Sur'un yeniden ihtişamlı günlerine döndüğünü söyledi.Sur'da bölücü terör örgütünün ortaya koyduğu ihanet ve yıkım sonrası, devletin kararlılığı ve sahiplenmesiyle yeniden tarihin canlandırıldığını belirten Güzeloğlu, "Sadece Melikahmet Caddesi'nde alt ve üst yapıya 150 milyon lirayı aşkın yatırım yapan devletimiz, merkezi ve yerel yönetimlerle Sur'u olması gereken ve gelen herkesin görmekte mutlu olacağı bir boyuta taşıyor. Suriçi'ndeki tescilli bütün yapıların restorasyonları devam etmektedir. Buna, camilerimiz, kiliselerimiz, ibabet evlerimiz ve şüphesiz geçmişten gelen kültür değlerimiz dahildir."

'GEÇMİŞTE BİR ÇOK ŞEY ZİYAN EDİLDİ'

Diyarbakır turizminde önemli gelişmelerin yaşandığını anlatan Güzeloğlu, geçmişte birçok şeyin ziyan edildiğini, bugün ise o ziyanları kapatmaya yönelik kararlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Diyarbakır'ın geleceğine, kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunacak her meselede, bütün gayreti sergileyen bir anlayışa sahip olduklarını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu: "Ziyan edilecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü geride çok ziyan edildi. Biz bunu kapatmak, Diyarbakır'ın her yönüyle hak ettiği yere gelmesini sağlamak adına bir bütünsel kararlığı sergiliyoruz. Aldığımız sonuçlar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bütün turizm işletme otellerimizde Nisan ve Mayıs aylarında doluluk oranımız yüzde 100. Gerçekten çok mutluluk veren ve hepimizi sevindiren bir gelişmedir. Haftasonu tarihi yarımada içerisinde ve Diyarbakırımızda adeta adım atacak yer kalmayan bir yoğunluk yaşıyoruz. Esnafımızdan bize gelen paylaşımlar bu yöndedir. Bu gelişimi çoğaltmayı amaçlıyoruz. Yeni otel yatırımı için arsa taleplerinin olması mutluluk vericidir. Diyarbakır turizmine dönük önemli bir gösterge de havaalanımızın yolcu trafiğidir. İlk 3 ay toplamında, Diyarbakır'da 532 bin 365 yolcu sayısına ulaştık. Dış hat uluşlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 artış yaşandı. İç hatlarda Türkiye'nin en yüksek doluluk oranı İstanbul bağlantılı Diyarbakır uçuşlarıdır. İlk üç aylık turist değerlendirmesine baktığımızda 100 bin bandını yakaladık. Şüphesiz bu hedefleme turizm adına çok yüksek bir oran. Huzur, güven ve kardeşlik şehri, insanlığın ortak mirası ve zenginliklerin şehri Diyarbakır'ın her yönüyle gelişmesinde turizm başlıklı çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmayacak. Ama temel bir hedefimiz hiç değişmeyecek. Diyarbakır'da sahip olduğumuz zenginlikleri tüm dünyayla paylaşmak ve tüm dünyayı Diyarbakır'a davet etmek ve bu güzellikleri onlara sunmaktır."



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Toplantıya katılanlar

-Vali Güzeloğlu'nun konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler



Haber:Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

========================================

Tortum Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Artvin- Erzurum sınırında yer alan, suyu 48 metreden düşen, Avrupa ve Asya'nın en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek şelalesi Tortum, baharla birlikte karların erimesiyle çağladı. Tortum Şelalesi, bölgeye gelen yerli- yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Erzurum'un 110 kilometre kuzeyinde, Artvin yolunun kenarında, 1700'lü yıllarda dağın, heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapamasıyla oluşan Tortum Şelalesi'nin suyu, 22 metre genişlikten, 48 metre yükseklikten düşüyor. Uzundere ilçesinin en önemli turistik merkezlerinden olan ve suyu elektrik elde etmek amacıyla bir dönem kesilen şelale için Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi'nce 21 Ocak 2010'da şelalenin suyunun kesilmeden akıtılmasına karar verilmişti. O tarihten bu yana kesintisiz akan ve baharla birlikte karın erimesiyle coşan Tortum Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO'nun 'dünya mirası'na aday gösterilen şelale, görenleri hayran bırakıyor. Bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, şelaleyi etkileyici bulduklarını söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şelaleden görüntü

-Ziyaretçilerden görüntü

-Ziyaretçi röp.

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Nusret DURUR/ARTVİN,()

===========================================

Sarmada’ya 35 bin ekmek kapasiteli fırın açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, bölgeye yerleşen Doğu Guta’dan tahliye edilen ailelere dağıtılmak üzere günlük 35 bin adet ekmek üretimi yapılan bir fırın daha hizmete açıldı.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı ve Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın karşısında bulunan Sarmada İlçesisinde açılan günlük 35 bin adet ekmek kapasiteli fırından üretilen ekmekler, Doğu Guta’dan tahliye edilen Suriyeli sivillerin ekmek ihtiyacını karşılıyor.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ekmek fırınları bulunduğunu söyleyerek, "İhtiyaç sürekli arttığı için ekmek fırınlarının sayısını da her geçen gün artırıyoruz. Son olarak Sarmada İlçesi’nde yeni bir ekmek fırınını daha hizmete açtık. Bu fırından her gün 35 bin adet ekmek üretiliyor" dedi. Tosun, yeni açılan fırında üretilen ekmeklerin Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilen ailelere dağıtıldığını belirterek, ekmek fırınının İdlib’e tahliye edilen Doğu Gutalı aileler için açıldığını ve ekmeklerin kurdukları kamplara yerleştirilen Doğu Gutalı ailelere dağıtıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Hamur yoğrulurken görüntüler

- Ekmekler pişerken genel ve detay görüntüler

- Dağıtımı yapılırken görüntüler

(SÜRE:01’14’)(BOYUT: 39.6 MB)

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU(SURİYE),()

===============================================

MATSO'dan Manavgat'a üniversite talebi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, ilçede artık bir üniversite kurulmasının zorunlu olduğunu belirterek, bu konuda siyasilerden destek talebinde bulundu.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, organ seçimlerinin ardından hem yeni oluşturulan oda yönetimini tanıtmak hem de ilçenin üniversite talebini ortaya koymak amacıyla hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu'yla birlikte yönetim ve disiplin kurulu üyeleri katıldı. Yeni MATSO yönetimini tanıtan Başkan Boztaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Yüksek Öğrenim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla Türkiye'de bazı büyük üniversitelerin bölünerek 20 yeni üniversite kurulacağını anımsattı. MATSO olarak Manavgat'a bir üniversite talepleri olduğunu belirten Ahmet Boztaş, "Turizm Fakültesi kurulurken, üniversite talebini dillendirdik. Fakülteyi açarken, Manavgat'a 10 yılda 25 bin öğrenci getirme hedefini koyduk ve 'bu konuda iş dünyası üzerine düşeni yapacaktır' dedik" diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 yeni üniversite kurulmasının görüşüldüğünü hatırlatan Başkan Boztaş, "Tasarı Milli Eğitim Komisyonu'na geldi, 15 üniversiteyle başladı. 20'ye çıktı. 4 tanesi bunun özel üniversite, 16 tanesi devlet üniversitesi. Hemen yanı başımızdaki Mersin'de bulunan Mersin Üniversitesi ikiye bölünerek ilçe olan Tarsus'a da üniversite kurulacak. Manavgat'ta öğrenci yurtlarıyla, sosyal donatılarıyla var olan bir meslek yüksekokulumuzla, var olan 2 fakültemizle, şehrin tanınırlığı ve nüfusuyla ve diğer potansiyellerini bir araya getirdiğimiz zaman altyapımız tamam. Bizim eksiğimiz, üniversite. Biz de Manavgat olarak üniversitemizi istiyoruz. Hak ettiğimiz üniversitenin bu meclis görüşmelerinde gündeme alınarak Manavgat'a üniversitenin kurulmasını talep ediyoruz" dedi. Geçen günlerde yeni yönetimle birlikte hem Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu hem de Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerde kendilerinden olumlu görüş aldıklarını belirten Başkan Boztaş, "Hatta bazı üniversitelerde bölünmeye karşı ciddi anlamda tepki oluştuğu için rektörümüze talebimizi biraz da çekinerek söyledik. Ancak rektörümüz bu konuda endişemizin olmaması gerektiğini bize ifade etti" diye konuştu. Manavgat kamuoyunun da bu konuda harekete geçmesini isteyen Başkan Boztaş, hem STK'ların hem de vatandaşın Ankara'da siyasilere gerek telefonla, gerek SMS yoluyla gerekse yüz yüze görüşerek bu konuda baskı oluşturmasını, tasarı yasalaşmadan bu konunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Toplantıdan genel görüntü

- Ahmet Boztaş'ın konuşması

- Detay görüntüler

- Toplu fotoğraf çektirilmesi

255 MB /// 02.13

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya), ()