DHA YURT BÜLTENİ-8

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yönetemiyorlar/EK

"ARKADAŞLARIMIZ İSTERLERSE GERİ DÖNECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Anadolu Medya Buluşması" başlıklı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partisinden istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekile ilişkin soru üzerine "Arkadaşlarımız isterlerse geri dönecek" dedi.

"CUMHURBAŞKANI BİR ÜLKENİN SİGORTASIDIR"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmadığının yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:"Bu düzenleme parlamentonun önüne geldiğinden itibaren siyasi parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Tarafsızlık üzerinde özenle durduğumuz nokta o. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklaşan bir kavramdır. Bir siyasi parti genel başkanının 80 milyonu kapsaması çok zor. Siyasi parti kimliği olursa bu durum gösteriden ibaret olur. 80 milyon o kişiyi kendi cumhurbaşkanı olarak görmeyebilir. Şahsi düşencem Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır, devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Bir sorun olduğunda siyasi partiler çözüm için cumhurbaşkanlığı makamına çıkar, çözüm üretilir. Taraflı biriyse Cumhurbaşkanı soruna ne kadar samimi ve yansız yaklaşabilecek. Biz, bugünü ve yarını değil Türkiye'nin geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Tarafsızlığını deklere etmesi lazım. Anayasaya göre yemin edecek ki namus ve şeref kavramı çok önemli."

'SIFIR BARAJ İTTİFAKI'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gelen sorulara verdiği yanıtta sağlıklı işleyen bir demokrasilerde yasalar çıkarılmadan önce parlamentoda, komisyonda görüşülürken meslek kuruluşlarının ve STK'ların da davet edildiğini görüşlerinin alındığını, ancak Türkiye'de meslek kuruluşlarının yasa çıktıktan sonra bundan haberdar olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ‘sıfır baraj ittifakı’ diye bilinen işbirliği modeliyle milletvekili seçimlerine katılma konusunda uzlaşıp uzlaşmadığı yönündeki soruya "Medyada sıfır baraj ittifakı olarak adlandırılan konu, yüzde 10 seçim barajını ortadan kaldırabilmek için seçim ittifakını sağlamaya çalışıyoruz. Her siyasi partide arka kapı diplamasisini çalıştırıyoruz. Ne kadar geniş ve büyük olursa o kadar demokrasiye katkısı olur. Bu ittifakı sağlayacak olan siyasi partidir. Böyle bir yol yöntem üzerinde uzlaşmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"AB'YE DİYELİM Kİ 'NE FASLI KARDEŞİM, BİZ GEREĞİNİ YAPTIK"

CHP lideri, "Nasıl bir hukuk sistemi kurulacak" yönündeki soruyu "Hukukun üstünlüğü, anayasaya sadakat olacak. Anayasanın gerçek anlamda toplumsal barışı sağlayabilecek doğruları içeren bir anayasa olması lazım. Hukuk sistemini oluştururken bir kültürü de oluşturmamız lazım. Yolsuzluk yapan insanın devletin üst seviyelerine tırmanmaması gerekir. Bizde ne kadar malı götürürsen o kadar hızlı yükseliyorsun" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, dış poliktikada bütün komşularla iyi geçinileceğini, AB'ye tam üyelik konusunda önemli adımlar atılacağını belirterek, "Biz bekliyoruz AB bir fasıl açsın da biz onun gereğini yapalım. Niye dayatsın? Biz onun dayatmasını beklemeyelim. AB'ye diyelim ki 'ne faslı kardeşim, biz gereğini yaptık'. Gidip yalvarıyoruz 'şu faslı aç'. Ne olacağı belli ne yapacağımız da belli" dedi. Kılıçdaroğlu, sporda şiddet yönündeki soruya "Şiddeti doğuran tek unsur yok. İşin ekonomik siyaset psikolojik eğitim cephesi var. Bunların hepsi şu bu şekilde şiddeti besler. Bütün bunların uzmanlar tarafından tespit edildikten sonra çözülüp bir kuşak yetiştirmeli. Spor düşmanlık ve kavga alanı değildir. Bir ülkenin tepesindeki kişi, kalkıp da 'şu takıma gideceksiniz, destek vereceksiniz yoksa bilmem ne olacaksınız' derse siz doğrudan şiddeti teşvik etmiş olursunuz" dedi. Kılıçdaroğlu, bu akşam oynanacak GS- BJK maçı için "İyi oynayan kazasın" derken FB'yi tuttuğunu bildirdi.

ÖN SEÇİM YOL EĞİLİM YOKLAMASI VAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim takviminin sıkışıklığı nedeniyle parkide ön seçim yapılamayacağını ancak bazı illerde eğilim yoklaması uygulanacağını belirterek, "600 kişiyi Ankara'da belirlemek başlı başına bir işkence. Nerdeden bulacağız, nereden bileceğiz. Belli ilerde eğilim yoklaması yapacağız. En büyük sıkıntım şu; kadınlar siyasete yeteri kadar ilgi göstermiyorlar. İlgi göstersinler derken şunu kastediyorum. 'Bizi milletvekili listelerinde gösterin' değil. Kadınlar gidecek beğendikleri siyasi düşünce hangisiyse o partiye üye olacaklar. Ön seçimde kendi adaylarını çıkarıp ilk sıralara koyacaklar. Kadınlar önündeki tüm engelleri kaldırdık. Gelsinler üye olsunlar. Biraz ilgi göstermelerini istiyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, ()

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Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncaya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Niğde’de, Şadırvan Parkı'nda seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. Gençlerden ve kadınlardan sandıkları gönüllü olarak korumalarını isteyen Akşener, “Zorlu bir seçim geçireceğiz. Bu zorlu seçimde en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bütün abudik gubidik hileler seçim sandığında yapılır. Biz seçim sandığını koruyacağız. Özellikle gençler ve kadınlar. Gönüllü olmanızı istiyorum. Sandıklarınızı korumanızı istiyorum. Dolayısıyla sandıklarımızı koruyacağız" diye konuştu. Kullanılan oyun, namus olduğunu vurgulayan Akşener, "Size, Meral Akşener sözüdür. Sandık emniyeti, devletin namusudur. Bu namusu koruyamayacakları için bu namusa el uzatacakları için de burada, huzurunuzda onları uyarıyorum. O sandıkları korumak için göze aldığım konuları bir bilseniz, titrerdiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biz sandıkları koruyacağız. Ondan sonra sizden bir şey istemiyorum. YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncıya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni” dedi.

'25 HAZİRAN'DA ONLARI GERİ ALACAĞIZ'

İYİ Parti Lideri Akşener, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili ise “Şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum. Onlara 25 Haziran’a kadar el sürmesinler; çünkü 25 Haziran’da onları geri alacağız” diye konuştu.

Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Niğde il teşkilat binasının açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:Ali KADI/NİĞDE, ()

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Şehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı oldu

İzmir’de avukat Şehmus Bedir 27’nci dönem milletvekili seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Bedir, Adliye saldırısında şehit olan Fethi Sekin için Fetih duası okuyarak adaylığını açıkladı.

AK Parti Karabağlar eski İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Şehmus Bedir, 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde milletvekili olmak için AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Avukat Bedir, İzmir Bayraklı Adliyesi önünde kendisine destek veren vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Adliye saldırısında şehit olan Fethi Sekin için Fetih duası okundu. Bedir ve beraberindekiler Sekin’in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Ardından vatandaşlarla birlikte AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geçen Bedir, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için aday adaylığı dilekçesini verdi. Burada kendisine destek veren vatandaşlara seslenen Bedir, şunları söyledi:"Bizler bu yola adım atarken, istişarede rahmet vardır anlayışıyla hareket ederek, siz değerli dostlarımızla bir araya gelmeyi arzu ettik. Bir araya geldiğimiz toplantılarda bu yola çıkma konusunda sizlerin düşüncelerine başvurduk. İzmir’den işaret fişeğinin atılması noktasında bin kanaat hasıl oldu. Bizler özellikle siyaset müessesinde göreve talip olan bu hareketin içerisinde yen alan bizler, temel şiyarımız milletin idaresi olduğu malumunuzdur. Bu yönde oluşan talebe bizler kayıtsız kalamadık. Geçmişten bu yana aileden gelen bir siyaset ve hizmet anlayışıyla hareket eden bir kişiyim. Allah rızası için hareket eden bir ekolden gelen bir insanım. Türkiye’nin bu devletin, birleştirici harcı olduğuna inandığımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu hareketin içerisinde aktif olarak, bu bayrağın yerde kalmaması, yere düşmesi, genç nesiller tarafından daha da ileriye taşınması için yola çıktık. İzmir’de değişim için yenilik ihtiyacı bir zarurettir. Biz İzmir’i bu hareketin lokomotif vilayetlerinden biri haline getirmedikçe bize durmakta yok yorulmakta yok. Biz İzmir’i özellikle yerelde hizmetler konusundaki makus talihinden kurtarmak için sahaya çıktık."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlardan görüntü

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Yabancı Seyahat Yazarları Zerzevan kalesini gezdi

Diyarbakır'da, Valilik, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile düzenlenen 'İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır' konulu panel için kentte gelen yabancı seyahat yazarları Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan kalesini gezdi. Kale hakkında başladı yetkililer tarafından yabancı konuklara detaylı bilgiler verildi.

Diyarbakır'da dün bir otelde düzenlenen ve 11 ülkeden 19'u yabancı, Seyahat yazarının katıldığı panel için Diyarbakır'da gelen ve aralarında Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad ile Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede'nin de bulunduğu yazarlar bugün Zerzevan kalesini ziyaret etti. Çınar ilçesi yakınlarında bulunan tarihi kaleyi gezen yabancı konuklara kale hakkında deteylı belgiler verildi. Kaleyi gezen yabancı konuklar, kale içinde ve dışında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Zerzevan kalesini gezen yabancı konular

-Kalede fotoğraf çektirmeleri

-Kaleden ve yabancı ziyaretçilerden görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,()

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Şifalı mesir macunu 478'inci kez Sultan Camisi'nden saçıldı

Manisa'da bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı, şemsiyeler bu yıl da macunlardan kapabilmek için ters çevrildi.

UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Bu yıl 478'incisi düzenlenen festivale Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, CHP'li Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi parti temsilcileri, Kazak ve Makedon misafirler ve halk oyunları ekipleri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde harekete geçen kortejde Manisa'da yetişen temsili Osmanlı padişahları ve şehzadeler büyük ilgi çekti. Kortej boyunca yolun kenarlarını dolduran Manisalılar da temsili şehzadeleri, Hafsa Sultanı ve Merkez Efendi'yi cep telefonlarıyla görüntüledi. Yol boyunca Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve protokol üyeleri halkı selamladı. Kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösteriler sundu.

SAÇIMDAN ÖNCE MESİR ÇUVALINI ÇALMAK İSTEDİLER

Şifalı mesir macunlarından kapmak için binlerce kişi, Sultan Camisi çevresine akın etti. Protokol camiye ulaşmadan önce saçılması için hazırlanan 6 ton mesirin yer aldığı çuvallarda biri vatandaş tarafından izinsiz olarak alınmak istendi. Polisin müdahalesi ile çuval vatandaşların elinden geri alındı. Şifalı macunlardan kapmak isteyenler her sene olduğu gibi ağaçlara ve aydınlatma direklerine tırmandı, şemsiyelerini ters çevirdi.

6 TON MESİR 20 DAKİKADA SAÇILDI

Kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Sultan Camisi'ne ulaşan protokol, temsili Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve Manisa'da yetişmiş padişahlar halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye şifalı mesir macunlarının her yıl saçılması için berat vermesinin ardından Sultan Camisi'den ellerini açan vatandaşa şifalı macunlar saçıldı. Bakan İsmet Yılmaz da protokol üyeleriyle birlikte şifalı macunları halka saçtı. 20 dakika boyunca 6 ton mesir macunu yaklaşık 40 noktadan vatandaşlara saçıldı. Bazı protokol üyeleri de Sultan Camisi'nin minaresinden saçılan macunlardan kapmaya çalıştı. Bakan İsmet Yılmaz'ın kafasına mesir macunu gelmemesi için korumalar önlem aldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kaptığı mesir macunlarından birini Bakan İsmet Yılmaz'a verdi. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı vatandaşlar, şemsiyeleri ters çevirdi. Bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak şemsiyelerini açıp mesir macunu kapmaya çalıştı. Şifalı macunlardan kapmaya çalışanlar izdihama neden oldu. Saçım alanında fenalaşan yaklaşık 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şifalı macunlardan kapamayanlar elleri boş dönmemek için yollarda satılan macunlardan aldı. Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 4 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlileri görev yaptı. Saçım töreni için havadan güvenlik önlemi alındı, polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca havada dolaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kortej yürüyüşden görüntü

-Temsili padişahların ve şehzadelerin geçişi

-Temsili Merkez Efendi ve Hafsa Sultan'dan görüntü

-Protokol üyelerinden görüntü

-Korteji ve mesir saçımını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlardan görüntü

-Sultan Camisi'nden meydanda toplanan vatandaşların genel görüntüsü

-Temsili Hafsa Sultan'ın Merkez Efendiye berat vermesi

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Manisa protokolünün mesir saçımı

-Vatandaşların mesir macunlarından kapmaya çalışması

-Ağaçlara ve direklere çıkan vatandaşlardan ve ters çevrilen şemsiyelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Şifalı mesir macunu 478'inci kez Sultan Camisi'nden saçıldı

Manisa'da bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı, şemsiyeler bu yıl da macunlardan kapabilmek için ters çevrildi.

UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Bu yıl 478'incisi düzenlenen festivale Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, CHP'li Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi parti temsilcileri, Kazak ve Makedon misafirler ve halk oyunları ekipleri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde harekete geçen kortejde Manisa'da yetişen temsili Osmanlı padişahları ve şehzadeler büyük ilgi çekti. Kortej boyunca yolun kenarlarını dolduran Manisalılar da temsili şehzadeleri, Hafsa Sultanı ve Merkez Efendi'yi cep telefonlarıyla görüntüledi. Yol boyunca Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve protokol üyeleri halkı selamladı. Kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösteriler sundu.

SAÇIMDAN ÖNCE MESİR ÇUVALINI ÇALMAK İSTEDİLER

Şifalı mesir macunlarından kapmak için binlerce kişi, Sultan Camisi çevresine akın etti. Protokol camiye ulaşmadan önce saçılması için hazırlanan 6 ton mesirin yer aldığı çuvallarda biri vatandaş tarafından izinsiz olarak alınmak istendi. Polisin müdahalesi ile çuval vatandaşların elinden geri alındı. Şifalı macunlardan kapmak isteyenler her sene olduğu gibi ağaçlara ve aydınlatma direklerine tırmandı, şemsiyelerini ters çevirdi.

6 TON MESİR 20 DAKİKADA SAÇILDI

Kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Sultan Camisi'ne ulaşan protokol, temsili Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve Manisa'da yetişmiş padişahlar halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye şifalı mesir macunlarının her yıl saçılması için berat vermesinin ardından Sultan Camisi'den ellerini açan vatandaşa şifalı macunlar saçıldı. Bakan İsmet Yılmaz da protokol üyeleriyle birlikte şifalı macunları halka saçtı. 20 dakika boyunca 6 ton mesir macunu yaklaşık 40 noktadan vatandaşlara saçıldı. Bazı protokol üyeleri de Sultan Camisi'nin minaresinden saçılan macunlardan kapmaya çalıştı. Bakan İsmet Yılmaz'ın kafasına mesir macunu gelmemesi için korumalar önlem aldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kaptığı mesir macunlarından birini Bakan İsmet Yılmaz'a verdi. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı vatandaşlar, şemsiyeleri ters çevirdi. Bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak şemsiyelerini açıp mesir macunu kapmaya çalıştı. Şifalı macunlardan kapmaya çalışanlar izdihama neden oldu. Saçım alanında fenalaşan yaklaşık 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şifalı macunlardan kapamayanlar elleri boş dönmemek için yollarda satılan macunlardan aldı. Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 4 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlileri görev yaptı. Saçım töreni için havadan güvenlik önlemi alındı, polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca havada dolaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Kortej yürüyüşden görüntü

-Temsili padişahların ve şehzadelerin geçişi

-Temsili Merkez Efendi ve Hafsa Sultan'dan görüntü

-Protokol üyelerinden görüntü

-Korteji ve mesir saçımını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlardan görüntü

-Sultan Camisi'nden meydanda toplanan vatandaşların genel görüntüsü

-Temsili Hafsa Sultan'ın Merkez Efendiye berat vermesi

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Manisa protokolünün mesir saçımı

-Vatandaşların mesir macunlarından kapmaya çalışması

-Ağaçlara ve direklere çıkan vatandaşlardan ve ters çevrilen şemsiyelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()



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Binlerce kişi kitap için koştu



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Kitaba Koş' halk koşusuna binlerce kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Kitaba Koş' isimli halk koşusu gerçekleştirildi. Halk koşusunun başlama sirenini çalan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Burada 10 binin üzerinde gencimiz var. Burada kitaba koşacağız. Kitapsız bir medeniyet kurmak, ilerlemek, gelişmek mümkün değil. Onun için her şeyin başı kitap. Bunun için ben de sizlerle beraber koşacağım" dedi. Yarışın başlamasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da vatandaşlarla birlikte koşuya katıldı. Seka Park'tan başlayarak Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Atletizm Pisti'ne koşan binlerce vatandaşa yarışın bitiş noktasında kitap dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), ()

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Global Run Bodrum, İrem Derici ile konseri ile başladı/EK

İYİLİK İÇİN KOŞANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Global Yatırım Holding tarafından, Global Ports Holding'in sponsorluğunda Bodrum Cruise Port'un evsahipliğinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Global Run Bodrum' sabah saatlerinde 1000'i aşkın sporcunun katılımı ile yapıldı. Yarışlar kapsamında ilk olarak, sağlıklı bireylerin engelli bireylere rehber olduğu, bedensel engelli ve görme engelli sporcular için start verildi. Engelli koşu startının ardından atletler ve iyilik için koşanlar 10 km'lik yarış için toplu start verildi. Yarışa katılan bazı vatandaşlar, bebek arabasındaki çocukları ile birlikte yarıştı. Bazıları da bebeklerini kucaklarına alarak yarıştı. 5 km'lik yarışın startının verilmesi ile de Global Run Bodrum için hazırlanan parkurda katılımcılar iyilik için koştu. Yarışları tamamlayan tüm sporculara madalya verildi. Sporculara bitirme madalyalarını Eski Federasyon Başkanı Semra Aksu verdi. Tüm yarışların tamamlanmasının ardından çocukların spora teşvik edilmesi için düzenlenen 'Minik Adımlar' yarışları yapıldı. Yaş gruplarına start alan çocukların bazıları geride kalınca göz yaşlarını tutamadı. Ağlayan çocuklar kendilerini teselli eden anne ve babaları ile birlikte yarışı tamamladı. 10 km'lik yarışlarında genel klasmanda ferdi olarak yarışan Kenyalı Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo birinci, Kimutai Kiplimo ikinci, Fas'lı Youssef Ben Hadi üçüncü oldu. Kadınlarda ise ferdi olarak yarışan Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinci, Sheila Jepkosgei Chesang ikinci, Türk sporcu Remziye Temel üçüncü oldu. 5 km yarışlarında ise erkekler genel klasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Külübü sporcusu Alper Demir birinci, Galatasaray Spor Kulübü Sporcusu Aykut Taşdemir ikinci, Etiyopyalı sporcu Fetene Alemu Regasa üçüncülüğü elde etti. Kadınlar genel klasmanda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sebahat Akpınar birinci, Tokat Anadolu Gençlik Spor Kulübü sporcusu Rahime Tekin ikinci, Şölenspor Kulübü sporcusu Semra Karaaslan üçüncü oldu. 10 km yarışında yaş gruplarına göre verilen ödüllerde 18-29 yaş arası Ömer Oklu, kadınlarda Dilan Atak, 30-39 yaş erkeklerde Ersin Kurşunoğlu, kadınlarda Benhür Öncel, 40-49 yaş arası erkeklerde Ahmet Bayram, kadınlarda Selma Akgün, 50-59 yaş arası erkeklerde Abdullah Yavuz Ertekin, kadınlarda Fatma Anter, 60 yaş üstü erkeklerde Necdet Kökçü, kadınlarda Eileen Aydınlar birincilikle ipi göğüsleyen isimler oldu. Sporculara madalya ve kupaları, organizasyon komitesi ve Global Yatırım Holding yetkilileri tarafından verdi. Minik Adımlar yarışında katılan tüm çocuklara da madalya verildi. Engelli koşuya katılan tüm sporculara da madalya verildi. Ödül törenlerinin tamamlanmasıyla da Global Run Bodrum yarışa katılan tüm sporcuların göğüs numaraları ile katıldıkları çekiliş gerçekleştirildi. Çekilişle 2 sporcuya İphone X ve sponsorlar tarafından verilen çeşitli ödüller verildi. Global Run Bodrum yarışlarının gelecek yıl 'yarı maraton' ve 'ultra maraton' eklenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarışların startından görüntü,

-Bebekleri ile katılan kişilerden görüntü

-Çocukların yarışından görüntü

-Ödül Töreninden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()









