DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bakan Soylu: Afganistan kökenli yeni göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son dönemde özellikle Afganistan kökenli yeni göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Soylu, "2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişi, Afganistan kökenlidir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Adana'da düzenlenen 'Stratejik Yönetim ve İstişare Konferansı'na katıldı. Göç İdaresi il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra akademisyenler, bakanlık bürokratları ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Yüksek Komiserliği'nden temsilciler yer aldı. Toplantıda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayız ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın ardından kürsüye gelen Bakan Soylu, Türkiye'nin, göçün kaynaklandığı yer ile göçe sebebiyet veren terör ve şiddet ortamıyla komşu olduğunu söyledi. Göç bölgesiyle Türkiye'nin tarihsel, dini, manevi ve insani bağları bulunduğunu kaydeden Soylu, "Göçün hem hedef ülkesiyiz hem de geçiş ülkesiyiz. Sınır geçişlerimizi, kara ulaşımımızı ve deniz ulaşımımızı kontrol altında tutmakla mükellefiz. Bunu yaparken de insanların zarar görmemesini sağlayacağız, aynı zamanda terörü de dışarıda tutacağız" diye konuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırında yer aldığını vurgulayan Soylu, "Bizi geçerlerse Avrupa ülkelerine ulaşmış olacaklar. O ülkeler ise sınır komşusu değiller, olayın olduğu yerlerden binlerce kilometre uzaktalar. Bağları yok. En kibar ifadesiyle tuzları kuru" dedi.

'2018'DE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 75 BİN 284'

Türkiye'nin göçü yönetmeyi, Batı'nın ise göçü önlemeyi tercih ettiğini dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:"Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli, 1 milyon civarında da değişik ülke ve yasal statülerden göçmen bulunmaktadır. 228 bin Suriyelinin kaldığı 19 tane geçici barınma merkezi, 2 tane kabul barınma merkezi, 18 geri gönderme merkezi, 1 geçici geri gönderme merkezi var. 2017'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 172 bin 745 olarak gerçekleşmiştir. 2018 için bu sayı halen 75 bin 284'dür. 2017'de yakalanan göçmen kaçakçısı ise 4 bin 641'dir. 2018 yılı için nisan ayı başına kadar bu sayı bin 328 olmuştur. Son aylarda özellikle Afganistan kökenli yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. 2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişi Afganistan kökenlidir. 2017'nin tamamında Afgan kaçak göçmen sayısı 45 bin 259 kişidir. Geçen yıl geri gönderilenlerin oranı yüzde 29, bu yıl gelen Afgan kaçak göçmenlerin geri gönderme oranı halen yüzde 20'dir. Bu noktada gerek Afgan yetkililerle gerekse Pakistanlı yetkililerle görüşmelerimiz sürmektedir ve göçmenlerin iadesi noktasında anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Ağrı ve Iğdır sınırına, sınır duvarı ve duvarın hemen yanında güvenlik yolu inşa ediyoruz. Toplam 144 kilometrelik projenin 76,5 kilometresinin montajı tamamlandı. Iğdır kısmında fiziki gerçekleşmemiz yüzde 95, Ağrı tarafında ise yüzde 50 seviyesindedir. Ayrıca yine sınır güvenliği noktasında Suriye sınırımızda valiliklerimiz tarafından 90 kilometre, TOKİ ve Milli Savunma Bakanlığımız tarafından 778 kilometre modüler beton duvar tamamlanmıştır."

'AB BİNBİR BAHANE ORTAYA KOYUYOR'

Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede de bulunan Bakan Soylu, şöyle konuştu:"18 Mart 2016'da imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile düzensiz göçle ilgili önemli bir kazanım elde edilmiştir. 2016 Şubat ve 2017'nin 12 ayında Ege adalarına günlük ortalama geçiş 2 bin 55 kişiyken anlaşma sonrası nisan ayında bu sayı önce 131'e, ilerleyen aylarda da 55-122 arası bir banda oturmuştur. 2017 ve 2018 için de bu seviyelerde devam etmektedir. Düzensiz göçle mücadele adına önümüzdeki dönemde atacağımız en önemli adımlar sınır güvenliğinin artırılması ve geri gönderme kapasitemizin yükseltilmesi olacaktır. Türkiye bütün bu çabası sırasında maalesef Batı'yı, Avrupa'yı, o yere göğe sığdıramadıkları insani değerleriyle yanında görememiştir. Türkiye şu ana kadar Suriye ve Irak kaynaklı göç meselesinde yaklaşık 31 milyar dolar para harcadı. Avrupa'dan bize söz verilen rakam ise 3+3 milyar avro. Hesaplara geçen miktar 1 milyar 850 milyon avro. Göndermeseler de olurdu, fark etmezdi. Öte yandan Geri Kabul Anlaşması'na bakıyorsunuz; Türkiye bütün taahhütlerini yerine getiriyor, karada ve denizde büyük bir çaba ortaya koyuyor ama Avrupa Birliği vize serbestliği taahhüdünü yerine getirmemek için binbir bahane ortaya koyuyor."

Görüntü Dökümü

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- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:05'11" BOYUT:315 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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RTÜK Başkanı: Haber bülteni bitince pelte gibi olup, içiniz kararıyor



Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, "Televizyondaki haberlere bakıyorsunuz 10 dakika kadar süren tek bir haberler var. Örneğin trenin altında kalıp parçalanmış bir kadın cesedi. Eviriliyor, çeviriyor aynı görüntüler ha bire veriliyor. Ana haber bültenlerine bir bakıyorsunuz kaza, cinayet, kadına şiddet, çocuk istismarı, kadın cinayeti inanın haber bülteni bitince pelte gibi olup, içiniz kararıyor" dedi

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İhsan Yerlikaya Kayseri'de, 'İstismar, Şiddetin Önlenmesinde İletişimin Toplumdaki Yeri' konulu toplantıya katıldı. Valilik, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinliğe Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, ERÜ rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya ve protokol mensupları, öğretim görevlileri, iletişim fakültesi öğrencileri katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Yerlikaya, sözlerine kendisinin ERÜ İletişim Fakültesi'nin kurucu dekanı olduğunu hatırlatarak başladı. Bu yüzden heyecanlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yerlikaya, "Kadın çocuk ve gençler şiddetten korunmalı. Aile, okul, üniversite ve STK'ların bu konuda yükü omuzlarındadır. Şiddetin önlenmesinde medyaya önemli görevler düşüyor. Medya haberlerde daha hassas olmalı. İstismara ve şiddete uğrayan çocukların, ailelerinin, olay yerinin ve yaşadıkları çevreden kesinlikle söz etmemelidir ama maalesef reyting kaygısıyla iş çığrından çıkıyor. Medyadaki arkadaşlarıma sürekli reytingöz olmayın diye sesleniyorum. Reytingözü, paragöz benzetmesi gibi kullanıyorum. İletişim fakültelerinde mezun olanlar tıptaki Hipokrat yemini gibi mezun olurken, etik değerlere saygılı olmaları açısından bu yemini yapmalıdır" dedi.

"DİZİLERİN KALİTESİ İYİ, İÇERİĞİ KÖTÜ"

RTÜK Başkanı Yerlikaya, şöyle devam etti:"Dizilerimiz çok kaliteli ve 100'e yakın ülkeye satılıyor. Biz dizilerimizin kalitesinden değil, içeriklerinden şikayetçiyiz. Çünkü bu dizler, yurt dışında bizi yani ülkemizi tanıtıyor. O açıdan çok önemli. Dizilerimizin 100 ülkeye satılmış olması yapımcılara ayrı bir hassasiyet getiriyor. Televizyondaki haberlere bir bakıyorsunuz 10 dakika kadar süren haberler var. Örneğin trenin altında kalıp parçalanmış bir kadın cesedi. Eviriliyor, çeviriliyor aynı görüntüler ha bire veriliyor. Bir haber 1 dakika bilemediniz 3 dakika olur. Ekrana baktığınızda 10 dakika süren haberde , her seferinde içiniz parçalanıyor. Tabii bunlar reyting kaygısıyla yapılıyor. Ana haber bültenlerine bir bakıyorsunuz kaza, cinayet, kadına şiddet, çocuk istismarı, kadın cinayeti inanın haber bülteni bitince pelte gibi olup, içiniz kararıyor. Avrupa'daki ülkelere bakın Hollanda'ya, Almanya'ya bakın suç oranları bizden yüksek ama oradaki haber bültenlerinde böyle görüntüler yok. Bir intihar, tecavüz olayı günlerce veriliyor ama onlar vermiyor. 2017 yılında mahkemeler kararıyla 46 adet yayın yasağı verildi. 2018'de ise, şu ana kadar sayı 35 dolayında bunun 11'i çocuklarla ilgili, 4'ü cinayet kalanı kadınlarla ilgili. "

'SOSYAL MEDYA İLE İŞİMİZ YOK'

İnternet üzerinden yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlarla ilgili düzenlemeleri 2-3 ay içinde tamamlayacaklarını, sosyal medyaya ilişkin bir tasarruflarının olmadığını ve bu konuda aldığı yaratıldığını belirten RTÜK Başkanı Yerlikaya, "İnternet üzerinden yapılan yayınlarla ilgili bildiğiniz gibi yasa Meclis'ten geçti. 6 aylık bir çalışmayı gerektirirken, yoğun çaba sonucu inşallah 2-3 ay içinde yönetmelik bitecek. Biz kesinlikle sansürcü değiliz. RTÜK yayın yapıldıktan sonra inceler ve yayıncıya mahkeme yolu açıktır. Yeni yasayla sadece internet ortamında radyo ve televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayınların denetimi söz konusudur. Sosyal medya ile bizim bir işimiz yok. Çocuklarla ilgili yayınlara gelince onların obeziteye teşvik eden yiyecek ve içeceklerin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan listeyle çocuk filmleri oynatan kanallarda reklam olarak yayınlanması yasaklandı. Bu tür yiyecekler kırmızı, mavi ve gri olarak 3 kategoride sınıflandırıldı. Buna göre reklamlar yayınlanacak. Çocuklarına TV'de çizgi film açıp 7 saat film seyrettiren anneler bile var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sempozyumdan genel görüntü

-RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın konuşması

7 Dakika 22 Saniye / 836 MB

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,()

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Anzaklar, 'Şafak Ayini’nde atalarını andı/EK



AVUSTRALYA’NIN LONE PİNE ANITI’NDA ANMA TÖRENİ

Çanakkale’de, Anzak çıkarmasının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sabaha karşı Anzak Koyu’nda düzenlenen 'Şafak Ayini'nin ardından Avustralya'nın Lone Pine (Tek Çam) Anıtı’nda tören yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın temsil ettiği törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve ABD'den Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri, Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Bakanı Peter Dutton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk ve yabancı konuklar ile Avustralyalılar katıldı.Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yetkililerin anıtı ve mezarları ziyaret etmesiyle başlayan törende, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Avustralya milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören sonunda anıta, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Vali Orhan Tavlı çelenk koydu.

GÖRÜTÜ GEÇİLECEK

Haber:ÇANAKKALE,()

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Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Hatay'ın Hassa İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nden meydana gelen kazada Mustafa Yılmaz(76) yönetimindeki 34 LE 7150 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başaran sürücü Mustafa Yılmaz'ın ihbarıyla bölgeye 112 acil ve itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinde sıkışan Hatice Yılmaz ile Abdullah Delioğlu çıkarılarak bölgeye gelen ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan yaralılar daha sonra taburcu edildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçuruma yuvarlanan araçtan detay

-Aracın vinçle çıkarılması

-Vince yardım etmeye çalışan vatandaşlar

SÜRE:05' 40" BOYUT: 45 MB

Haber: Ramazan ÇELİK-Kamera: Hatay, ()

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Afgan kaçak, kırık kolu ile 3 gün yürüdü

İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparken kayalıklardan düşen Afganistanlı Muhammed Ekrem Niyazi'nin (30) sağ kolu ve kafatası kırıldı. Üç gün kırık kolu ile yürüyerek geldiği Erzurum'da polise sığınan Niyazi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Niyazi, "Ben şanslıydım. Kayalıklardan düşüp bacağı beli kırılan 15-20 kişi orada kaldı" dedi.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik nedenlerle umut yolculuğuna çıkan binlerce kaçaktan biri olan Afganistanlı Muhammed Ekrem Niyazi, 500 dolar verdiği insan kaçakçıları tarafından 70 kişi ile birlikte dağları aşıp, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Niyazi, sınırda, kayalıklardan düşüp, sağ kolu ve kafatasını kırdı. Düştüğü yerden kendi imkânları ile güçlükle çıkıp yola devam eden Niyazi, 3 gün kırık kolu ile yürüyerek Erzurum'a kadar gelmeyi başardı. Çektiği acılara daha fazla dayanamayan Muhammed Ekrem Niyazi, karşısına çıkan polislerden yardım istedi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Niyazi, ameliyat edildikten sonra ortopedi servisine alındı. Tedavisi süren Afganistanlı Niyazi, şunları söyledi:"Afganistan'da ailemin geçimini gündelik işler yaparak sağlıyordum. Yakınlarımın da desteği ile topladığım 500 doları insan kaçakçılarına verdim. Her kaçak göçmen gibi benim de hayalim Türkiye'ye gelip, burada çalışarak aileme daha iyi bir gelecek sağlamaktı. Yaklaşık 70 kişilik bir grup insan tacirleri eşliğinde İran'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için uçurumun kenarlarından geçiyorduk. Sınırda benimle birlikte çok sayıda kişi kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandı. Durumu iyi olanlar yolcuğa devam etti. Yürüyemeyen 15-20 kişi ise orada kaldı. Kırık kolumla günlerce yürümek zorunda kaldım. Kolumdaki ağrı her geçen gün artıyordu. Erzurum'a geldiğimde polisten yardım istedim. Sağ olsun, onlar da hemen hastaneye getirdiler. Ameliyat oldum ve kolumun durumu iyi. Ülkeme ger dönmek istemiyorum." Muhammed Ekrem Niyazi'nin tedavisinin ardından gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Muhammed Ekrem Niyazi vep telefon ile tercümanla konuşurken

-Muhammed Ekrem Niyazi odasında

-Muhammed Ekrem Niyazi odasında bir vatandaşla konuşması

-Ortopedi servisinin dış görüntüsü



(Süre: 2.8 Dk / 240 (MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Spor salonunda bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Konya'da işyerinde husumetli olduğu Uğur K. tarafından göğsünden bıçaklanan spor salonu sahibi Reşit Aydın, ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak'ta meydana geldi. Uğur K., aralarında husumet bulunan Reşit Aydın’ın işlettiği spor salonuna gitti. Burada Uğur K. ile Reşit Aydın arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur K .yanında getirdiği bıçakla Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uğur K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin yakalanması

- Şüphelinin emniyete götürülmesi

- Hastaneden detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,()

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10 bin dönüm ekili tarla, çekirge istilası altında



Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca, Bayraklı ve Konuk mahallelerindeki hububat ekili 10 bin dönüm alan, çekirge istilasına uğradı. Çaresiz kalan çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

Derik ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki ekili araziler, 10 günden beri çekirge sürülerinin istilası altında. Bu durum karşısında çaresiz kalan çiftçiler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yardım istedi. Buğday, arpa ve mercimek ekili arazi sahipleri, dağlık bölgelerden gelen çekirge sürülerinin ekinlerine büyük zarar verdiğini, evlerinin içine kadar girdiğini söyledi.Ilıca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nimet Karataş, her yıl Haziran ayında gelen çekirgelerin bu yıl erken geldiğini belirterek, "Uçaklarla ilaçlanması lazım. Yoksa bu çekirgelerden kurtuluş yok. Devletimizden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. İnşallah devlet yetkililerimiz acilen bizi bu çekirgelerden kurtarır" dedi.Çiftçi İsmail Çelik ise çekirgelerin dağlardan geldiğini ifade ederek, "Bütün ekinlerimiz çekirge istilasına uğramıştır. Çekirgeler dağ eteklerinden iniyor ekinlere. Kuraklık yüzünden ekinlerimizin yüzde 75'i gitmiş, kalanı da çekirgeler yedi. Biz devlet yetkililerinden uçakla ilaçlama yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.Bayraklı Mahallesi'nde oturan Ömer Karataş ise 10 bin dönümlük ekili arazinin çekirge istilası altında olduğunu kaydederek, devletin çekirge istilasından kendilerini kurtarmasını istedi.Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri, 3 köyün coğrafi konumu nedeniyle çekirge istilasına uğradığını söyledi. Diğer bölgelere göre daha sıcak olduğu için çekirgelerin bu bölgede kuluçkaya yattığı ve milyonlarca çekirgelerin aç kaldığı için hububat ekili tarlalara saldırdığı belirtildi.Çekirge saldırısıyla ilgili bilgi verilen Tarım İl Müdürlüğü'nde yeterli ilaç olmadığı için sipariş verildiği belirtildi. İlaçların da 1-2 gün içerisinde Mardin'e geleceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çekirgelerin ekili alanlarda ilerlemeleri

-Çekirge sürülerinin çıkardığı sesler

-Ekili alanda hareket halindeki çekirgeler

-Çiftçilerden Nimet Karataş, İsmail Çelik ve Ömer Karataş'ın konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()

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Diyarbakır'da milyon dolarlık mücevherler sergilenecek



Diyarbakır'da, 29 Nisan'da açılacak olan milyon dolarlık mücevherlerin sergileneceği 2'nci Mezopotamya Mücevher fuarı için geri sayım başladı. Irak, İran ve yerli firmaların da katılacağı fuar için kentteki 5 otel kapatıldı. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, 3 gün sürecek fuarda yaklaşık 500 milyonluk mücevherin bulunacağını belirterek, fuarda 4-5 milyon değerinde altından yapılan Diyarbakır karpuzunun sergileneceğini söyledi.

Sedeks Fuarcılık tarafından Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2'nci Mezopotamya Mücevher Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul ve Sedeks Fuarclık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan katıldı. Mezopotamya Mücevher Fuarı'nın Türkiye'nin ikinci büyük fuar özelliğini taşıdığını belirten, Kuyumcular Odası Başkanı Akkul, fuara yurt dışı ve yurt içinden yatırımcıların katılacağını söyledi. Uluslararası bir fuar yapacaklarını kaydeden Akkul sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuarımıza yaklaşık 100'e yakın firma katılacak. Başta İstanbul, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mardin, Giresun ve Ankara'dan firmalar katılacaklar. Ziyaretçi anlamında ise, Kuzey Irak Kürt bölgesi başta birçok yerden gelecekler. Irak'tan 200'e yakın kuyumcu esnafı fuarımıza katılacaktır. Aynı zamanda yurt dışından gelen tüm misafirlerimizi misafir ediyoruz. Erbil'den İstanbul'a kadar gelen tüm misafirlerimizle birlikte yaklaşık 5 bin ziyaretçi bekliyoruz. Mücevher fuarımızda altın, pırlanta, elmas, gümüş, saat ve ilgili makine ve cihazlar olacak. Ünlü mankenlerin katılımıyla takıların sunulduğu bir defile yapılacak. Başta sektör olmak üzere Diyarbakır ve bölge için bilinen algıyı bir nebze de olsa bu sayede değiştirmek amacımız. Türkiye'nin 81 il oda başkanları eşleriyle birlikte, aileleriyle birlikte buraya gelecekler. Diyarbakır'da bizim misafirimiz olarak 3 gün boyunca kentin tarihi, turizm alanları rehber eşliğinde gezdirilecek."

ALTIN KARPUZ DA SERGİDE

Mezopotamya Mücevher Fuarı'nın Diyarbakır için önemli bir fuar olduğunu vurgulayan Akkul, "Fuarın yapılacağı tarihlerde misafirlerimizi ağırlayacağımız otellerde boş oda bulunmuyor. Biz ev sahibi olarak 5 otelimizi biz kapatmış durumdayız. Gelen ziyaretçilerimize Diyarbakır'ın ne kadar güvenli ve güzel bir şehir olduğunu kanıtlayacağız. Fuarımıza katılan 100'e yakın firma yaklaşık ortalama 2 ton üzerinde altın yatırımı olacak. 2 ton altın ve değerli taşlarla birlikte elmas, pırlantalarla yaklaşık 500 milyon değerinde mücevher olacak. Geçtiğimiz fuarda kentin tarihinde önemli yeri olan dört ayaklı minarenin 52 kilo ağırlığında altın maketini sergilemiştik. Bu yıl da, Diyarbakır'a has altından karpuz sergilenecek. Yaklaşık 4-5 trilyon değerindeki altın karpuz fuarda sergilenecek. Güzel bir fuar olacağını düşünüyoruz, hep birlikte Diyarbakır'ı en güzel şekilde Türkiye ve uluslararası alanda, dünyada tanıtmaya hedefliyoruz"diye konuştu.

'FUAR HALKA KAPALI'

Sedeks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan ise, güvenlik anlamında her hangi bir sıkıntı olmadığını yatırımcılara anlattıklarını ifade ederek, "Kıymetli mücevher ve altınlar geliyor. Türkiye'de ikinci büyük fuar olacak. Diyarbakır için çok önemli, ikinci yılında uluslararası kimliğe kavuşan bir fuar oldu. İkinci yılında uluslararası fuarı yapmak çok zordur. Ama, biz ikinci yılında 150-200'e yakın Irak, İran'dan gelecek olan kişiler var. Buradan altın ihracatımız maalesef yok, biz buradan altın ihracatı yapma kapılarını da zorladık. Devlet nezdinde bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kadar ciddi bir fuar yapılması Diyarbakır için çok önemli, birçok otel kapılarını kapattı. Fuar tamamıyla dolu, en önemlisi imalatçı firmaların bu organizasyonda olması, pırlanta, külçe altın firmaları da fuarda yer alacak. Yurt dışından gelecek olan ziyaretçiler için de özel koleksiyonlar hazırlayacaklar. Fuarımıza sadece firmalar katılacak, halkı maalesef alamıyoruz. Çünkü, toptana dönük bir organizasyon olduğu için. Katılımcılarımızın da talebi de bu yönde oldu, koleksiyonlar sergilenecek. 3 gün olacak fuarımız, ilerdeki dönemde 4-5 güne çıkarırsak o fuarda halkımızın da katılımını sağlayacağız"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Akkul'un konuşması

-Yerdan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

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Türk ve Suriyeli çocukların şenlik coşkusu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çok sayıda Suriyeli mülteci çocuğun eğitim gördüğü İlkkurşun İlkokulu'nda, sihirbaz ve masal kahramanlarının katılımıyla bir çocuk şenliği düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahne ve ses kurulumu için destek verdiği çocuk şenliği, Karabağlar İlkkurşun İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Türk ve mülteci çocukların bir arada olduğu şenlikte jonglor, sihirbaz, pandomim gösterisi ve çocuk şarkıları orkestrası Şubadap'ın konseri öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik süresince iki masal kahramanı da çocuklar arasında dolaşarak coşkuyu arttırdı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullarında ikinci bir etkinlik planladıklarını anlatan İlkkurşun İlkokulu Müdür Yardımcısı Burçin Aldemir Çeçe, okuldaki 924 öğrenciden 150'sinin Suriyeli olduğunu belirterek onları kaynaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Çeçe, "Milli bayramımızı pazartesi günü düzenlediğimiz törende kutlamıştık. İki gün sonra da çocuk şenliği yaptık. Bu çevrede maddi imkanların yetersizliğinden dolayı eğlenceye gidemeyen öğrenciler yaşıyor. Biz de eğlenceyi onların ayağına getirerek çocuk bayramını haftaya yaymak istedik. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği şenliğimize sponsor oldu. Dönem başından beri velilere ve öğrencilere seminerler veriyorlar. Onların bulduğu organizatörler sayesinde çocuklarımız unutamayacakları bir bayram yaşıyor" dedi. Türkiye'deki sığınmacıların sorunlarını çözmeye çalışan bir dernek olduklarını ifade eden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yetkilisi Nazlı Gökyokuş ise mülteci çocukların topluma uyumunu arttırmak istediklerini dile getirdi. Gökyokuş, bu amaçla düzenledikleri etkinliklerin süreceğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sihirbaz gösterisinden görüntü,

- Müzik eşliğinde masal kahramanlarıyla oynayan çocuklardan görüntü,

- İlkkurşun İlkokulu Müdür Yardımcısı Burçin Aldemir Çeçe ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

