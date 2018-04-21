DHA YURT BÜLTENİ -8

Gazi uzman çavuş, memleketinde dualarla karşılandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde geçen 14 Nisan'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nurullah Cici, tedavisinin ardından memleketi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dualarla karşılandı.

Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde geçen 14 Nisan'da terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, Uzman Çavuş Nurullah Cici de yaralandı. Tedavisi tamamlanan Nurullah Cici, memleketi Çerkezköy'de ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar tarafından dualarla karşılandı. Nurullah Cici, şehir girişinde oluşturulan araç konvoyuyla Kuba Camii karşısındaki baba ocağına geldi.Çatışmada 2 silah arkadaşının şehit düştüğünü belirten Nurullah Cici, “Gururla söylüyorum. 2 şehidimiz var. Ama Peygamberimize komşu gittiler. Keşke ben de gitseydim. Yıkılmadık, dimdik ayaktayız. Türk askeri yıkılmaz. Türk milleti yıkılmaz. Vatanıma, milletime, askerlerimize, Mehmetçiğimize, devletimize, herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım gani gani helal olsun. Bu vatana da helal olsun, canım da kanım da feda olsunö dedi.Nurullah Cici’nin annesi Sati Cici, “Çocuğumla gurur duyuyorumö derken, baba Sıtkı Cici de “Vatan sağ olsun oğlumla gurur duyuyorum. Gerekirse ben de giderimö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gazinin karşılanması

-Gazi uzman çavuşun konuşması

-Anne ve babasının konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),()

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Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı



Mardin'in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede de dün gece yarısı itibariyle uygulama kaldırıldı.

Nusaybin'de 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede, uygulama, dün gece yarısı itibariyle sonlandırıldı. Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Milli güvenliğimizi ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçleri ve vatandaşların can ve mal güvenliği ile temel hak ve hürriyetlerini hedef alan bölücü terör örgütü mensuplarınca Nusaybin İlçe merkezinde, açılan çukur ve barikatların kaldırılması, kurulan bombalı tuzakların imha edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; 14 Mart 2016 günü saat 00.00 itibariyle Nusaybin ilçe merkezinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasına, operasyonların tamamlanmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdulkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam edilmekteydi. Güvenlik kuvvetlerimizce arama tarama faaliyetleri sona erdiğinden; Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdülkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallelerinin tellerle çevrilmiş alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulaması, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 24.00 itibari ile kaldırılmıştır."

Haber:Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ/MARDİN, ()

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Karadere’nin yaydığı dayanılmaz kokuya karşı eylem

Bursa’nın Karacabey ilçesi kırsal Sultaniye, Akhisar, Tophisar ve İsmetpaşa mahallelerinde yaşayanlar, suyu kirlenen Karadere’nin çevreye yaydığğı dayanılmaz derecedeki kötü kokusuna karşı seslerini duyurmak için eylem yaptı. Eyleme katılanlar, fabrika atıklarının kirlettiği belirtilen Karadere’de kirliliğe son verilmesini istedi.

Yapılan eyleme köylülerin yanı sıra DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak ile Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin de katıldı. Eylemde konuşan kırsal Sultaniye Mahallesi Muhtarı Derviş Mete, “Biz bugün burada Sultaniye, Akhisar, Tophisar ve İsmetpaşa halkı olarak Karadere’nin dayanılmaz kötü kokusuna karşı sesimizi duyurmak için toplandık. Karadere, Manyas Gölü’nden boşalan sularla hayat bulur. Manyas Gölü’nün sularıyla can bulan Karadere, özellikle iki fabrikanın atık sularıyla kirletiliyor. Biri maya, diğeri mermer üreten bu iki fabrika, Karadere’yi öyle kirletti ki sularında balık yaşayamaz hale geldi. Tanık olduğumuz gibi kötü kokusundan yanında durulamaz hale geldi. Bizler, kirletilen Karadere’nin sularıyla tarlamızı sulamak, pis kokusuna katlanarak köylerimizde yaşamak zorunda bırakılan insanlarız. Karadere’de yaşanan kirlilik yalnızca bu günün konusu da değildir. Yıllardır bu dere bu kadar kirli aktığı halde devlet yetkilileri gereken denetimleri yapmadılar. Kirleten fabrikaları bulup cezalandırmadılar. Karadere’nin kirletilmesine göz yumdular. Deremizin kirletilmesi ve kirletilmesine göz yumulması affedilecek bir durum değildir. Biz yıllardır şikayetlerimizi ilgili devlet kurumlarına yaptık. Ancak bugüne kadar kirliliği önleyecek hiçbir sonuç alamadık. Dayanılmaz duruma gelen bu kirliliğe ‘Artık yeter’ diyoruz. Yeter artık. Karadere temiz, kokusuz ve eskiden olduğu gibi duru aksın” diye konuştu.

“DAYANILACAK GİBİ DEĞİL”

DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak ise, ”Ciddi bir koku var, dayanılacak gibi değil. Türkiye’nin derelerinin bu kadar kötü halde olması içler acısı. Bu derede bir kuzu su içerken ölmüş. Bir vatandaşımız dereye girdiği için 4 ay hastanede yatmak zorunda kalmış. Bu sularla çiftçilik yapılıyor. Çiftçi yalnız bırakılmış. Bir an önce devlet bu duruma el atmalı” dedi.

“DERE, DERE OLMAKTAN ÇIKMIŞ”

Derenin dere olmaktan çıkmış halde olduğunu söyleyen Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin de “Dere, can vermekten çıkmış bataklığa dönüşmüş halde. Artık derenin sularında oksijen kalmadığını gösteriyor. Oksijenle yaşayan canlıların bu derede kalmadığını görüyoruz. Burada çok rahatsız edici bir koku var. Burada yaşayanların sağlığından endişe etmekteyim. Burada analiz yapmaya bile gerek yok. Her şey ortada. Buradaki fabrikaları denetlesinler ve Karadere’yi eski haline getirsinler. Aksi halde geç olacak. Burada yaşayan ve Bursa’da yaşayan insanlarımızın sağlığı tehdit altına atılmış olacak” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylem yapan köylüler

-Dereden görüntü

-Derede ölen kuzu

-Açıklamalar

BOYUT: 475 MB,SÜRE:9,20

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

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Polis alkollü genci evine bıraktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, polis alkollü genci evine bırakmak istedi. Alkollü genç, "Siz benimle neden uğraşıyorsunuz? İşinize gidin" diyerek tepki gösterirken, ikna edilerek evine bırakıldı.

Gece saatlerinde, polis ekibi, PTT kavşağında alkollü genci görerek yardımcı olmak istedi. Alkollü olan E.S.'yi eve bırakmak isteyen polis memurları, gencin tepkisi ile karşılaştı. Polisler, "Seni evine bırakalım" diyerek yardımcı olmak isterken, alkollü genç ise "Siz benimle neden uğraşıyorsunuz? İşinize gidin" dedi. Yaptığı hareketler ve söyledikleri ile polisi güldüren E.S., bir süre sonra ikna edilerek ekip aracına bindirilip evine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alkollü E.S.'nin görüntüsü

-Polislerin ikna çabası

-E.S'nin polislere tepki göstermesi

-Polislerin E.S.'yi ekip aracına bindirmeye çalışması

-Polislerin gülmesi, ikna edilen gencin ekip aracına bindirilmesi

-Ekip aracının uzaklaşması, detaylar

494 MB/ 2 dakika 41 saniye/

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()



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Hırsızlar 10 dakikada böyle hırsızlık yaptılar

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde dükkanın asma kilidini kesen hırsızlar işyerinde bulunan 12 bin liralık sigaraları ve kasada bırakılan 2 bin 700 lirayı alarak kaçtılar: Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken jandarma, üç kişi olan şüphelilerden ikisini yakaladı.

Osmangazi İçesi'ne bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan bakkala önceki gece gelen üç kişi demir kesme aleti ile asma kilidi kestikten sonra işyerine girdiler. On dakika içersinde 12 bin liralık sigara ile kasada bırakılan 2 bin 700 lirayı alan hırsızlar, çalıntı araç ile kaçtılar. Soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerden Eser E. ile Recep İ.'yi yakaladı. Kaçan ve kimliği belirlenen bir kişi ise aranıyor. Bursa'da 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tesbit edilen şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber:BURSA ()

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Mersin tarihi fotoğraflanıyor

Mersin’e UNESCO tarafından desteklenen Türkiye’de Fotoğraf Gazeteciliği ve Tanıtım Projesi kapsamında düzenlenen Foto Safari’ye İspanya ve Ankara’dan katılan 30 üniversite öğrencisi kentin tarihini fotoğraflıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Malaga Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu çalışma kapsamında kentte gelen genç fotoğrafçılar safariye Tarsus ilçesinden başladı. Öğrenciler Nusrat Mayın Gemisi, Kleopatra Kapısı, Saint Paul Kuyusu ve Kilisesi, Hz. Danyal Peygamber’in Kabristanı, Kırkkaşık Bedesteni, Antik Roma Yolu, Tarihi Tarsus Evleri, Taşkuyu Mağarası ve Ashab-ı Kehf gibi noktaları, devamında da Soli Pompeipolis, Ortodoks Kilisesi, Atatürk Parkı ile Kültür Park ve Latin Katolik Kilisesi’ni de ziyaret ederek fotoğrafladı. Daha sonra ise Kanlıdivane, Elaiussa Sebeste, Kızkalesi, Cennet-Cehennem Mağarası, Astım Mağarası, Uzuncaburç gibi Mersin’in birbirinden güzel doğal, tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret eden konular, fotoğraflar ile Mersin tarihini ölümsüzleştiriyor. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Tılıç, projede birkaç fayda amaçladıklarını belirterek, "Bir tanesi Mersin’in doğrudan tanıtımdır. 3 üniversiteden öğrencilerimiz 3 gün boyunca bir foto-safari yapacaklar. Biz bu fotoğraflardan bir seçme yaparak Ankara’da Mersin’de ve İspanya’da Tarsus’u tanıtan üç sergi düzenleyeceğiz. İkinci amacı ise 3 üniversitenin öğrencilerinin birbirlerini tanımaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve bu kısa süre sonucunda bir ömür boyu sürecek dostluklar kurmalarıdır. 3’ncü amacı ise üniversitelerin kurumlar olarak birbirleriyle kaynaşmaları, tanışmaları ve pek çok ortak bilimsel projeyi hayata geçirmeleridir" dedi.

İspanya’nın Malaga Üniversitesi’nden UNESCO Kürsüsü Koordinatörü Ruth De Frutos, Mersin’de geçmiş, bugün ve gelecek arasında çok iyi bir köprü kurulduğunu ifade ederek, "Bu gerçekten bizim için çok büyük bir fırsat. Çok memnunuz. Mersin’e bir yakınlık hissediyoruz ve bu yakınlık bu gezi esnasında daha da artacak. Bu bir başlangıç ve bundan sonra çok daha yoğun ilişkilerimiz olacağını düşünüyoruz. İspanya’ya çok iyi hatırlalar ile döneceğiz. Tabi üniversiteler ve öğrenciler arasındaki ilişki bizim açımızdan çok önemli. Ama kente baktığımızda sizin burada geçmiş, bugün ve gelecek arasında kurduğunuz ilişki çok etkileyici" diye konuştu. İspanya ve Ankara’dan gelen konuklar, safari süresindeki tüm konaklama, yemek ve ulaşım giderleri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Safari sonrasında öğrencilerin üretiminden oluşturulacak fotoğraf sergileri sürecinde, proje ortakları olan Malaga ve Başkent Üniversiteleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında geleceğe dönük işbirliklerinin zemini oluşturulmuş olacak.



Haber:MERSİN,()