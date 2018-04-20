DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN KAYA SOLUNUM HASTASI MİNİK AYTAÇ'A JENERATÖR HEDİYE ETTİ

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde solunum cihazıyla yaşayan dwon sendromlu Aytaç Yasin Demir'in elektrik kesintileri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı haberleri üzerine minik Aytaç'a jeneratör hedeyi etti. Karlıova ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki dwon sendrolumlu ve felç hastası Aytaç Yasin Demir, solunum cihazına bağlı yaşaması ve yaşanan elektrik kesintilerinden olumsuz etkilenmesine yönelik çıkan haberler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devreye girerek, aileye jeneretör alınması için talimat verdi. Bingöl Aile ve Sosyal Politilar İl Müdürlüğü ekipleri, Aytaç'ın ikamet ettiği eve gelerek aileye minik Demir'in elektrik kesintileri karşısında sıkıntı yaşamaması için jeneretörü teslim etti.

Çocuğu için gönderilen jeneratöre teslim alarak yetkililere teşekkür eden baba Murat Demir, "Yaşadığımız elektrik sıkıntısının basına çıkmasından sonra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanılığı tarafından bize bir jenratör teslim edildi. Çocuğumun tedavisinin sorunsuz bir şekilde devam etmesine vesile olan Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya, Bingöl Valimize, Karlıova Kaymakamımıza ve Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan'a bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ekiplerinin ziyareti

-Aile jeneratörün teslim edilmesi

-Minik Aytaç'tan görüntü

-Baba Murat Demir'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), () -

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2)YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN FETÖ İMAMI, ADLİYEDE

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, terör örgütünün sözde bölge imamı 'Fatih' kod adlı Murat E. (46), Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Bir telefon hattından 16 bin 954 kez örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'a giriş yaptığı ortaya çıkan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin sözde bölge imamı Murat E.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün okullarında da görev yapmış, meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Murat E.'nin, Marmaris'te olduğunu tespit etti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün (KOM) verdiği bilgiyle Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği'nin takip ettiği şüpheli, Yunanistan bayraklı yatla ilçeden kaçmak isterken 9 Nisan günü polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Üstt aramasında ise sahte kimlik kartı, yanındaki çantada dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen şüphelinin 3 ayrı telefon hattından da 'ByLock' kullandığı ve 2015 yılında 'sözde' bölge imamı olarak atandığı öğrenildi. Şüphelinin sadece bir telefon hattından 16 bin 954 kez 'ByLock'a giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü-HD-

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-Şüphelinin emniyetten çıkartılması

-Şüphelinin polis otosuna binişi

-Polis otosunun gidişi

-Emniyetten detay

(Süre: 01.00 dk) - (Boyut: 113 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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3)100 ERKEK ARASINDA TURNUVANIN YILDIZI KADIN FUTBOLCU OLDU

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bir ortaokulda sınıflar arasından düzenlenen futbol turnuvasın da 100 erkek içerisinde tek kadın futbolcu olan Nurten Acar, final maçında 4 asist 1 gol atarak turnuvanın yıldızı oldu. Acar'a arkadaşları tarafından ünlü futbolcu 'Messi'nin lakabı taktı.

Silvan'da Atatürk Ortaokulu'nda her yıl düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasında bu yıl bir ilk yaşandı. Turnuvada, 100 erkek arasında tek kadın futbolcu olan Nurten Acar, oynadığı futbolla seyircileri kendine hayran bıraktı. Turnuva boyunca 3 maçta 8 asist 5 gol atan Acar, turnuvanın en dikkat çeken ismi oldu. Muçlarda erkekler ile birlikte arasında top koşturan Acar'a arkadaşları tarafından ünlü futbolcu 'Messi'nin lakabı takıldı. Final maçında oynadığı oyunla izleyicileri kendine hayran bıraktıran Acar'ın takımı maçı 5-1 kazanarak şampiyon oldu.

Futbola iki yaşında başladığını belirten 6. sınıf öğrencisi Nurten Acar, mahallede futbolu oynayarak öğrendiğini ve okul derslerini de ihmal etmediğini söyledi. Acar, ayrıca hedefinde futbolcu olmak istediğini ve bunun için yardım beklediğini vurguladı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntüler

-Seyircilerin tezahüratları

-Oynanan maçın görüntüsü

-Nurten Acarı'ın gol sevinci

-Nurten Acar'ın futbol oynaması

-Takımın sevinci

-Nurten Acar'ın maç sonunda sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç

-Nurten Acar ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlsan YILMAZ/SİLVAN,()-

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4)KATİL ZANLISI GENÇ KIZ, ERKEK ARKADAŞINI TACİZ İDDİASIYLA ÖLDÜRMÜŞ

ADANA'da, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet Yıldırım'ı (25), öldüren Yeter Azgın (19) adliyeye sevk edildi. Azgın, Yıldırım'ı, evlilik vaadiyle kendini taciz etmek isteyince vurduğunu söyledi. Olay, dün Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Muhammet Yıldırım, beraberindeki kız kardeşi Fatma Yıldırım (18) ile birlikte arkadaşı Şükrü Demiryürek'in kullandığı otomobil ile servisten inen Yeter Azgın'ın yanına geldi. Yeter'i de otomobile alan arkadaşlar, Işıklı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesine gitti. Şükrü Demiryürek, işi olduğunu söyleyip, Fatma Yıldırım da yiyecek hazırlamak için ayrılınca Muhammet Yıldırım ile Yeter Azgın baş başa kaldı. Evlilik planı yapan Yıldırım, genç kızı öpmek istedi. Yeter Azgın, "Evlenmeden olmaz" diyerek reddedip bahçeden ayrılmak istedi. Genç kızı, ikna etmek isteyen Yıldırım, bahçedeki bekçi evinden av tüfeğini getirip, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Ancak bir süre sonra Yıldırım'ın tekrar taciz etmeye başladığı Yeter Azgın, elindeki tüfekle arkadaşının kasıklarına 1 el ateş etti. Yeter Azgın tüfeği atıp bahçeden kaçarken durumu da Şükrü Demiryürek'e bildirdi. Paniğe kapılan Fatma Yıldırım da kuzeni Ahmet Yıldırım'ı arayıp, yardım istedi.

Gelen Demiryürek, arkadaşını kanlar içinde bulunca 112 ve jandarmaya ihbarda bulundu. Bu sırada bahçeye gelen Ahmet Yıldırım da kuzeni Fatma'yı alıp eve götürdü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın öldüğü anlaşıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Yeter Azgın'ı gözaltına aldı. Yeter Azgın, Muhammet'in servisten inince yanına geldiğini, otomobilde kız kardeşi Fatma'nın olması nedeniyle araca bindiğini, olay yerinde kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Muhammet Yıldırım'ın kardeşi Fatma Yıldırım, kuzeni Ahmet Yıldırım ve Şükrü Demiryürek de gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 4 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kozan Adalet Sarayı önünden görüntü

- Jandarma aracının gelişi

- Zanlıların araçtan inmesi

- Adliyeye girişleri

- Ahmet Yıldırım'ın annesinin adliye önünde sinir krizi geçirmesi

- Jandarma aracı

- Adalet Sarayı önünden görüntü

SÜRE:01'30" BOYUT:92 MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),()