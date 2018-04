DHA YURT BÜLTENİ- 8

Fikri Işık: Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı /EK

'İNSANLIK DOLU DİZGİN BİR BELİRSİZLİĞE GİDİYOR'

Antalya Serik'e bağlı Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen Yeni Dünya Vakfı'nın 22'nci Vakıf Meclisi İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Yeni Dünya Vakfı'na övgülerde bulundu. Dünyanın yeni çağda bulunduğunu aktaran Işık, bu çağın her şeyi baştan sona değiştirdiğini kaydetti. Çağın hayat ve iletişim tarzını, sosyal ilişkileri değiştirdiğini belirten Işık, "Bu çağda özellikle öyle büyük tehlikelerle karşı karşıyayız ki bu problemlerin farkına varırsak ve çözüm üretebilirsek var olacağız. Yoksa dünya büyük bir felakete gidiyor. İnsanlık dolu dizgin bir belirsizliğe doğru gidiyor" dedi.

FACEBOOK ELEŞTİRİSİ

Yaratıcı teknoloji denilen yıkıcı teknolojilerin hayatın içine öylesine girdiğini, bunlardan sıyrılmanın mümkün olmadığını belirten Fikri Işık, gelinen noktada bilgisayarların yetmediğini kaydetti. Teknolojinin büyük fırsatlarının yanı sıra büyük tehlikeleri olduğunu belirten Işık, yakın zamanda skandalla gündeme gelen facebook'un adını vermeden şöyle bir örnek verdi: "Kişisel verileri toplayan bir firmanın, o verileri birilerine siyasi amaçla kullanmak üzere sattığı ortaya çıktı. İnsanların ne kadar korumasız olduğu böyle bir skandalla dünyanın gündemine geldi. Bir ülke uzaydaki uyduyu lazerle vuran silah geliştirdiğini söyledi. GPS sistemi çalışmazsa ne uçaklar uçar, ne de askeri hiçbir işlem yapılamaz. GPS uydularla sağlanır. Dünyadan uyduları vuran bir silahın yapıldığını düşünün, bütün sistemler çalışmayacak. Bu çağ çok önemli fırsatları sunuyor ama çok büyük tehditlerle insanlığı karşı karşıya bırakıyor. Bu çağ öyle bir çağ ki ya insanlık toptan yok olacak ve felakete gidecek, ya da insani değerler hakim olacak ve teknolojinin imkanlarını kullanarak insani fıtrata dayalı değerlere geri dönecek."

YAPAY ZEKA MI NÜKLEER SİLAH MI DAHA TEHLİKELİ?

Nükleer silah ve yapay zekadan hangisinin daha tehlikeli olduğunun tartışıldığını aktaran Işık, yapay zekanın nükleer silahlardan daha tehlikeli olduğu fikrinin yabana atılmaması gerektiğini söyledi. Fikri Işık, "Kendi değerlerimize bir nesli yetiştirmezsek o zaman dünyanın sonu felaket olur. Kendini yok etmeye programlamış bir insan topluluğunun evreni ve dünyayı nereye götüreceği belli" dedi.

'MUTLUYUZ DERSEK ÇAĞIN ESİRİ OLURUZ'

Değerler eğitiminin vazgeçilmez olması gerektiğini kaydeden Fikri Işık, Yeni Dünya Vakfı'nın bu değerlere sahip çıkmasını istedi. Fikri Işık, "Değerler eğitimine insani değerler hakim olmazsa dünya bir yok oluşa gidecek. Değerler eğitimi ve dijital okur yazarlığı bizim önceliklerimiz arasına koyma zorunluluğu var. Ya çağın esiri olacağız ya çağa hükmedeceğiz. Çalışmazsak, kendi evrenimizde mutluyuz dersek çağın esiri oluruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Toplantı salonundan detay görüntüler

- Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşması

- Plaket takdimi

630 MB /// 3.26 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

=============================================

Kemal Kurkut'un vurulma anı görüntüleri dava dosyasında



Diyarbakır'da 2 yıl önce nevruz kutlamalarının yapıldığı alana, elinde bıçakla girmek isterken 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un (23) vurulma anı görüntüleri, dava dosyasına konuldu. Olay yerinde görevli zırhlı araç ve TOMA'ların üzerindeki kameraların kaydettiği görüntülerde, Kurtut'un ayaklarına doğru ateş edilmesine rağmen koşmaya devam ettiği ve sonunda yol kenarında yere yığıldığı görüldü.

Malatya'dan nevruz kutlamalarına katılmak için 21 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'a gelen ve elinde bıçakla kutlamaların yapıldığı alana girmek isterken, 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un, vurulma anına ait görüntüler dava dosyasına girdi. Olay yerinde bulunan zırhlı polis araçları, TOMA'lar ve çevredeki sitelerin güvenlik kamera kayıtları dava dosyasına girerken, görüntülerde yaşanan olayın bütün detayları ile yer aldığı görüldü. Görüntülerde, Kurkut'un üstü çıplak halde ve elinde bıçak ile polislerin arasından geçtiği, bu arada bazı polislerin havaya ateş açtığı, buna rağman Kurkut'un koşmaya devam ettiği görülüyor. Kemal Kurkut koşarken, polislerin ayaklarına doğru ateş ettiği, vurulan Kurkut'un bir süre daha koştuktan sonra yolun kenarına yığıldığı görülüyor.

POLİS MEMURU TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru Y.Ş.'nin 'Olası kastla adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Olay nedeniyle 3 ay açıkta kaldıktan sonra görevine dönen ve tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş., "Olay sırasında 50-60 el ateş edildi. En az 10 polis memuru ateş etti. Olay yerindeki boş kovanları toplamadık. Kimin topladığını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Dava dosyasına giren Kurkut'un vurulmas anı görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,()

==============================================

Evde 1 kişi tüfekle öldürülmüş, 1 kişi de yaralı olarak bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin, ihbar üzerine gidip, kapıyı itfaiyenin yardımıyla kırarak girdiği evde Adil Yüce (56), boğazından av tüfeğiyle öldürülmüş, Emre Mutlu da (25) çenesinden vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Yaralı Mutlu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan tüfeği bulan polis, Yüce'nin, Mutlu'yu yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.

Olay, saat 03.30 sıralarında Şehit Harun Mahallesi Uludağ Caddesi'nde Adil Yüce'ye ait evde meydana geldi. Bir kişinin silahla yaralı olduğu ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, kapı kilitli olduğu için itfaiye ekibini çağırdı. Ardından itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis, ev sahibi Adil Yüce'yi av tüfeğiyle boğazına ateş edilerek öldürülmüş, yanındaki Emre Mutlu'yu da yine tüfekle çenesinden vurulmuş olarak yaralı halde buldu. Yaralı Emre Mutlu, ambulansla ilk olarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekar ve işsiz olan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Yapılan incelemede olayda kullanılan tüfek evde bulundu. Polis, bekar ve çeşitli gayrimenkulleri sayesinde geçimini sağlayan Adil Yüce'nin, Emre Mutlu'yu yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'KÜÇÜK AĞA ADİL YÜCE'

Bu orada olayın meydana geldiği evin dışında 'Satılık' yazısı bulunurken, yine bir tabelada 'Haydar Ağa'nın Oğlu Küçük Ağa Adil Yüce, Babaların Yeni Versiyonu' yazısı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü :

------------------------

- Evin dışından detay

- Cesedin çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR/KONYA,()

===============================================

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tokat'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 430 adet ectasy hap, 360 gram afyon sakızı, 245 gram esrar ve 16 gram skunk ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Niksar ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu satıcıların yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden Y.K. isimli şahsın ilçede uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 360 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda Y.K. ile birlikte R.R. ve A.E. isimli şahıslarda gözaltına alındı. Ayrıca Niksar ilçesine yapılan operasyonda ise R.B. isimli şahısın ikametinde yapılan operasyonda ise 430 ectasy hap, 245 gram esrar, 16 gram skunk uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan şüphelilerin, daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Uyuşturucu maddelerden görüntüler

-Genel Detay

(87 MB)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,()

==============================================

Zonguldak Emniyet Müdürü Turanlı: Türk polisi adam gibi liderlerin her daim arkasında olacaktır

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, "Türk polisi adam gibi liderlerin ve adam gibi devlet adamlarının her daim arkasında olacaktır" dedi.

Valilik binası önündeki törene Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören sonunda konuşan Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Türk polisinin eskisinden daha güçlü, daha kudretli ve daha kuvvetli olduğunu söyledi. Şerefli Türk polisi olduğu sürece devletin dimdik ayakta olacağını ifade eden Turanlı, "Bayrak, devlet, millet, dinler, unsurlar dimdik ayakta. Şerefli Türk polisi olduğu sürece de bu devlet dimdik ayakta olacak. Atamızın izinde, önünde, huzurunda Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için kurucusundan kollayıcısına kadar bundan sonra da her daim, Türk polisi adam gibi liderlerin ve adam gibi devlet adamlarının her daim arkasında olacaktır. Biz de bunların mensupları olmaktan, şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. 10 Nisan temsili bir gün. Her gün bizim günümüz. Deliye her gün bayram, polise her gün bayram" dedi. Törenin ardından emniyet müdürü Turanlı, personeliyle birlikte Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. Emniyet müdürü Turanlı, dün gece emniyet müdürlüğü binasında ışıklarla 173 yazılı fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Valilik önünde düzenlenen tören

-Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı’nın açıklaması

-Polisin Valilik ziyareti

-Geniş güvenlik önlemlerinden detaylar

Süre: (05:05) Boyut: (310 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

==============================================

İzmit Körfezi'ne 6 bin balık yavrusu daha bırakıldı

Kocaelİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi kapsamında 6 bin levrek, çupra ve kalkan balığı denize bırakıldı.

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin ikinci etabı kapsamında 6 bin levrek, çupra ve kalkan balığı denize bırakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında başlatılan projenin ilk etabı kapsamında Kasım ayında Gölcük Değirmendere sahilinden denize 3 bin levrek ve 3 bin kalkan olmak üzere 6 bin balık yavrusu bırakılmıştı. Bugün, Karamürsel sahilinde düzenlenen törenle 6 balık yavrusu daha denize bırakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu törende yaptığı konuşmadı, "Bizim cennet gibi bir ülkemiz, cennet misali bir şehrimiz var. Ne kadar şükretsek az. Şehrimiz her geçen gün eğitim yönüyle de insanların çevreye daha fazla önem verdiği bir yer oluyor. Çevreyi kirletenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Sabırla, kavga etmeden ve en güzel metotla Kocaeli'de çevre bilinci her geçen gün daha da güçleniyor. Ben çevreyi çok seviyorum. Denizi, yeşili, ormanı, ağacı, çiçeği seviyorum. Çünkü insanı seviyorum. Çiçek de, böcek de, balık da, yılan da, ağaç da, orman da, her şey insan için. Bunun için çevremizi daha çok seveceğiz. En önemlisi de kirletmeyeceğiz" dedi. Çevre kirliliğinin önlenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, "Toprak, su ve hava kirletilirse yandık. Hayatımızı kirletmiş oluruz. Bu yüzden geri dönüşümü mümkün olan bütün malzemeleri geri dönüşümde kullanmalıyız. Hepimiz buna dikkat etmeliyiz ve atıklarımızı kaynağında ayrıştırmalıyız. Bu konuda model olalım. Atıkları kaynağında ayrıştıralım. Biz de bunları gidip zamanında alalım. Evde doğrudan çöpe attığımız geri dönüşümü mümkün olan bütün malzemeleri kaynağında ayrıştırdığımız zaman inanın ekonomiye de çok büyük bir destek vermiş olacağız, hem de çevreyi de kirletmemiş olacağız. Ayrıştırmadığımız çöpün maliyeti bize çok daha fazla oluyor. Yemek atıklarını dahi kaynağında ayrıştırırsak onları da gübre yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

'KÖRFEZ'DE 70'İN ÜZERİNDE TÜR OLUŞTU'

Karaosmanoğlu, İzmit Körfezi'nin yapılan projeler ile büyük oranda temizlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Körfez'de şu anda 70'in üzerinde tür oluştu. Yunus balıkları bile gelip Körfez'de turlamaya başladı. Bu temizliğin en güzel göstergesidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak birçok kurumla birlikte çok güzel projelerimiz var. Biz bu işi severek yapacağız ve cennet vatanımızı çok daha güzel, pırıl pırıl, tertemiz, sağlıklı bir şehir haline getireceğiz. Bu projeyi bu yüzden biz bütün gönlümüzle destekliyoruz ve sahip çıkıyoruz. Biz her zaman bilimden yanayız"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tanklarda bekletilen balıkların görüntüsü

-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun konuşması

-Balıkların denize boşaltılması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN/KARAMÜRSEL(Kocaeli)