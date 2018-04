DHA YURT BÜLTENİ- 8

Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşması başladı /EK

'HAYATIMDA İLK KEZ DARBE MESAJI GÖRDÜM'

Malatya'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı darbe girişimi davasının 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmasında 2'nci Ordu Komutanlığı dönemin İdari Kurmay Başkanı tutuklu sanık Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, tutuklu bulunduğu Osmaniye T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden, esas hakkında savunmasını yaptı. Sevgili,15 Temmuz'da normal şartlarda izinli olduğunu, ancak sonradan Kurmay Başkanı Avni Angun'un aynı gün izne ayrılacak olması nedeniyle kurmay başkanlığına vekillik etmesi nedeniyle iznin iptal olduğunu savundu.

İddianamede yer alan 'kendisinin darbeyi önceden bildiği' iddiasına karşı çıkan Sevgili, "İzne ayrılmış olsam 14 Temmuz'da Ankara'da ailemle olacaktım. O gece ben biletimi alacaktım gidecektim, darbe planlayan kişi izin peşinden koşar mı? Böyle bir darbe planım olsa izin planı yapmazdım. Son ana kadar izne çıkmak için uğraşmazdım" dedi. 15 Temmuz günü sabah karargaha geldiğini ve rutin işlerle uğraştığını kaydeden Sevgili, darbe kalkışmasının ortaya çıkması ile birlikte yaşananları da anlattı. Karargaha gönderilen Yurtta Sulh Konseyi'nin sözde sıkı yönetim emri ile ilgili olarak; 'Hayatımda ilk kez darbe mesajı gördüm' iddiasında bulunan Sevgili, ne yapacağımı bilemediğini, o yüzden hiç riske girmeden komutanın evine gittiğini söyledi. Ordu komutanının bu süreçte Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ulaşmak için uğraştığını anlatan Sevgili, ast birliklere ise hiç kimsenin dışarı çıkmaması yönünde emir verildiğini ifade etti. Karargahta Ordu Komutanı'nın makamında olduklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden Sevgili, odadan sadece 2-3 kez dışarı çıktığını anlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan Albay Bahadır Erdemli ile Kurmay Başkanı Angun arasında yaşanan gerilimi de anlatan Sevgili, şöyle dedi: "Biz makamdayken Bahadır Albay odaya geldi. Kurmay Başkanı'na silahın namlusu kendine dönük olarak uzattı ve ‘alın vurun beni, sürekli arkamdan konuşuyorsunuz' dedi. Emir subayı Bahadır Albay’ın silahını elinden aldı. Ordu komutanı Bahadır Albaya sakin olmasını ve oturmasını istedi. Hepimiz oturduk bu sırada Bahadır Albay ağlamaya başladı. Yanlış politikalarla yüzlerce şehit verildiğini söyledi. Ordu komutanı da ‘Bizim yapabileceğimiz tek şey elimize gelen Mehmetçiği en iyi şekilde bilinçlendirip göndermek’ dedi ve teskin etmeye çalıştıö ifadelerine yer verdi. Koridora çıktığında Bahadır Albay’ın, Kurmay Başkanı Angun'a plastik kelepçe takmaya çalıştığını ve kendisinden yardım istediğini ileri süren Sevgili, bu durum karşısında Bahadır Erdemli'ye yaptığının yanlış olduğunu söylediğini dile getirdi. Sonrasında Ordu Komutanı Huduti'nin emri ile nizamiye bölgesine giderek Yüzbaşı Kemal Keskin'e zorluk çıkarılmaması emrini ilettiğini da belirten Sevgili, bunun karşısında Yüzbaşı Keskin'in ise 'Polisin içeri girmesine izin vermeyeceğim. Koskoca ordu komutanı içeride, burası bizim namusumuz. Kesinlikle buradan ayrılmayacağım' dedi. Bende sonradan tekrar karargaha döndüm." Sevgili, Ordu Komutanının makamdayken Vali ile telefonda görüştüğünü ve dışarıdan karargaha yapılan ateşlerin durdurulmasını istediğini, Valinin 'Ateş edilmiyor' sözü sonrası telefonda dışarıdaki ateş seslerini valiye dinletildiğini söyledi. Binbaşı Fatih Kılıç’ın öldürülmesi sonrası yaşanılan süreci de anlatan Sevgili, iddianamede yer alan 'cesedin taşınmasına yardım etti' iddiasını kabul etmeyerek, "Fatih Binbaşının cesedinin taşınmasına yardımcı olmadım. Taşındığını gördüğümde Bahadır Albay bana 'ceset kokmasın diye klimalı bir yere götürüyoruz' dedi. Cesedi ve yerdeki kanları görünce şok içindeydim. Bende doğru mu diye söylediklerini teyit etmek için peşlerinden gittim. Tetkik ettim durumu. Yerdeki kanı görünce şok oldum" diye konuştu. Kendisinden yaşça ve rütbece büyük olan Ordu Komutanı ve Kurmay Başkanının emirlerine uyduğunu ve onlar gibi beklediğini belirten Sevgili, "Darbe emrini asla tasvip etmedim, darbe emri vermedim, elime silah almadım, ateş etmedim ateş edilmesi yönünde kimseye emir vermedim. Yurtta Sulh Konseyi listesinde ismimin yayınlanmasını tasdik etmiyorum. Ne maksatla oraya yazıldığını ise bilmiyorum" dedi.

Haber:Taha AYHAN/MALATYA,()

Kaybolan kardeşler birbirine sarılı beklerken bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde, hayvan otlatmak için gittikleri dağlık alanda kaybolan ve geceyi burada geçiren biri 9, diğeri 11 yaşındaki 2 kardeş, jandarma ile Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine 18 kilometre uzakta birbirlerine sarılmış olarak bulunup, kurtarıldı.

Manisa'nın kırsal Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Taşkın ve 9 yaşındaki kardeşi Ömer Taşkın, dün (pazar) sabah saatlerinde koyunları otlatmaya götürdü. Ancak, iki kardeş akşam eve dönmedi. Bunun üzerine merak eden yakınları kendilerini gidebilecekleri yerlerde aramalara rağmen bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Manisa AFAD ekibinden yardım istedi. Yaklaşık 400 kişilik bir ekiple, bugün saat 01.30 sıralarında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Özel eğitimli 2 iz takip köpeği de arama-kurtarma çalışmalarında kullanıldı. Köylüler de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Arama-kurma çalışmaları gece boyunca sürdü. Endişeli bekleyiş devam ederken, saat 06.00 sıralarında müjdeli haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, 2 kardeşin, evlerine 18 kilometre mesafedeki kırsal Sevişler Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda bir ağacın altında birbirlerine sarılmış olarak bulunduklarını bildirdi. Jandarma, Tülay Taşkın ve Veysi Taşkın çiftini helikopterle, bulunan çocuklarının yanınan ulaştırdı. Genel sağlık durumu iyi olan iki kardeş, daha sonra tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere helikopterle Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklarının sağlıklı bir şekilde bulunmasının sevincini yaşayan Veysi Taşkın, "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve jandarmaya ihbarda bulunduk. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çocuklarının bulunması için seferber oldu. Manisa İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabim devletimize zeval vermesin" dedi. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşkın kardeşleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bulunan iki çocuğun helikoptere bindirilirken jandarma tarafından çekilen görüntüsü

Haber: İlker KILIÇASLAN - Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

Kemer'den askerlere hijyen desteği

Kemer Belediyesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için hazırlanan 70 bin kullanımlık hijyen malzemesi törenle Hatay'a gönderildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, "İlçemizde rahat şekilde turizm yapıyorsak, huzurlu yaşıyorsak bunu askerimize borçluyuz" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere geçen ay 120 küçükbaş kurbanlık hayvan gönderen Kemer Belediyesi, bu kez de 70 bin kullanımlık hijyen malzemesi yardımı yaptı. 200 adet koliden oluşan temizlik malzemelerini Hatay'daki Zeytin Dalı Hareket Merkezi'ne götürmek üzere hazırlanan kamyonet Kemer Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, başkan yardımcıları Ahmet Can ve Kemal Yüksel, meclis üyeleri Semih Top, Recep Yılmaz, Özcan Çeliktaş, CHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, CHP Kaş İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, CHP Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, CHP Kemer eski İlçe Başkanı Erdem Cesur, Kemer İlçe Kadın Kolları Başkanı Gökçe Bozkurt, Gençlik Kolları Başkanı Sinan Can, kampanyaya destek veren otel sahiplerini temsilen Genel Müdür Şinasi Gürocak, CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye birim müdürleri ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Başkan Mustafa Gül, "Bu Afrin'deki harekata yönelik ikinci yardım kampanyamız oluyor. Daha önce de bir Tır küçükbaş hayvan yardımı gerçekleştirmiştik. Canlı hayvanların tesliminden sonra komutanlarla yaptığımız ikinci görüşmede temizlik malzemesine de ihtiyaç duyulduğunu söylediler. 70 bin kullanımlık toplamda 10 bin temizlik malzemesi yardım paketini Hatay'a gönderiyoruz. Bu paketlerin 3 binini Club Hotel Phaselis Rose karşılıyor, 7 bini belediyemiz tarafından hazırlandı" dedi. Paketlerin Hatay'daki Zeytin Dalı Hareket Merkezi'ne teslim edileceğini aktaran Başkan Gül, "Kemer Belediyesi olarak her zaman devletimizin ve askerimizin yanındayız. İlçemizde rahat şekilde turizm yapıyorsak, huzurlu yaşıyorsak bunu askerimize borçluyuz. Tüm askerlerimize saygılarımızı sunuyor ve başarılar diliyorum. Arzumuz ülkemizin terörden arınmış hale gelmesidir. İnşallah bunu askerlerimiz sayesinde başaracağız. Başka ülkeler de teröre destek vermezse bütün dünyada barış ve huzuru kalıcı kılabiliriz. Kemer Belediyesi ve Kemer halkı olarak askerimizin ihtiyaçlarına her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Gül'ün konuşmasının ardından 70 bin kullanımlık hijyen malzemesini Hatay'a götürecek kamyonet uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Araç üzerindeki afişten detay

- Yardım paketlerinin kamyonette düzenlenmesi

- Saygı duruşu detay

- İstiklal Marşı kısa detay

- Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül açıklama

- Başkan ve CHP İlçe Başkanlarının paket yüklemeye yardımı

- Kamyonetin çıkışı detay

- Başkan ve İlçe Başkanlarının Bayraklı uğurlaması

- Kamyonetin ayrılışı

484 MB /// 04.19" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMERA(Antalya), ()

60 yaşındaki çiftçi kadının okuma yazma azmi

Sivas merkeze bağlı Eski Boğazkesen köyünde yaşayan çiftçi Miyase Süer (60) her gün yaklaşık 20 kilometre yol gidip gelerek okuma-yazma öğreniyor.

Eski Boğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 7 çocuk annesi Miyase Süer, okuma yazma öğrenmek için kursa gitmeye karar verdi. Miyase Süer'e eşi Mehmet Süer (60) de destek olacağını söyledi. Mehmet Süer, okuma yazma öğrenmek isteyen eşi Miyase Süer'i otomobiliyle her gün kent merkezinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Bahattin Erturhan İlkokulu'na götürüp getirmeye başladı. Sivas Belediyesi de Miyase Süer'e destek vererek, yakıt masrafını karşılama kararı aldı. Okuma-yazma seferberliğini duyduktan sonra hemen kursa yazıldığını söyleyen Miyase Süer, "Televizyonda Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın okuma yazma seferberliği başlattığını gördüm. 'Kocama ben de okuyacağım' dedim. Kocam da bana 'Sen okuyacaksan ben de seni okutacağım' dedi. 3 haftadır eşimle birlikle okula gidip geliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden çok memnunuz. Belediyemiz de bize yardımcı oldu. Eşimin maddi durumu elverişli olmadığı için günlük yol masrafımızı karşılıyorlar. Okuma yazma seferberliği için ödüller koydular. Önemli olan ödül değil ama diplomayı alırsam evimin tadilatını da yaptırmak isterim" dedi. Eşiyle her gün okula gidip gelen Mehmet Süer ise "Televizyonda çıkan yazıları görünce eşim bana soruyordu. Anlatıyordum ama yeterli olmuyordu. Okuma yazma seferberliği başlatılınca kaydını yaptırdım. Şimdi de okula başladık, devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Süer çiftini evlerinde ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Özaydın da "Belediye ve Valilik olarak bu işe gönül verdik. Sizler gibi okuma yazma seferberliğine katılan kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bugünkü ziyaretimizin sebebi, özellikle köyden 15-20 kilometre yol gelip okuma aşkını ifade eden Miyase teyze için buradayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Miyase hanımın evinden görüntüler

-Miyase hanımın ders çalışması

-Miyase hanım röportaj

-Eşi Mehmet Süer Röportaj

-Arabayla Sivas merkeze gelişi

-Okuldan görüntüler

-Okuma yazma kursundan görüntüler

-Genel Detay

(212 MB)

Haber-Kamera: SİVAS,()

Başkan Yılmaz misafir öğrencileri ağırladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen '1. Uluslararası Yerli Düşünce Gençlik Şenliği' kapsamında dünyanın dört bir yanından Ordu'ya gelen öğrencileri makamında ağırladı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Yerli Düşünce Derneği tarafından Ordu'nun Ünye İlçesi'nde Yunus Emre Kuruluş Kampı'nda düzenlenen '1. Uluslararası Yerli Düşünce Gençlik Şenliği' için 29 ülkeden gelen yaklaşık 100 öğrenciyle Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı heyete teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Yunus Emre kampında 4 gün boyunca sizleri misafir etmeye gayret göstereceğiz. Oranın ev sahipliği bizim açımızdan başladı. Yerli Düşünce Derneğimizin sizi Türkiye'de misafir etmesi, bunun bir bölümününde Ordu olması bizim açımızdan hem heyecan, hemde mutluluk verici. Bu çerçevedede bizler Büyükşehir Belediyesi olarak çok kıymetli milletvekilimiz Metin Gündoğdu ile birlikte, sizlerin Türkiye ile ilgili hem fikir ve kanaatlerinizin oluşmasında, hemde burada edinmiş olduğunuz tecrübelerin ülkelerinize gittiğinizde paylaşılması hususunda elinizden gelen gayreti göstereceğinize hiçbir tereddüdümüz yok" dedi. Milletvekili Metin Gündoğdu ise misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür etti. Misafir öğrenciler Başkan Enver Yılmaz'a çeşitli hediyelerde takdim etti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Başkan Enver Yılmaz'ın açıklaması

-Milletvekili Metin Gündoğdu'nun açıklaması

-Hediye takdimi

-Ziyaretten detay görüntü

(SÜRE: 3.43 Dk ) (BOYUT: 222 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,()

Burdur'da piyano konseri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) piyano konseri düzenlendi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konseri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle izledi. Konserde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Arkın Akçagül, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Aksel Başaran ile 2017 Donazetti Yılın 18 Yaşaltı En Genç Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü'nü kazanan Tuna Bilgin, piyano ile performanslarını sergiledi. Sanatçılar konserde Bach, Rachmaninov, Moszkowski, Chopin, Schumann'un eserlerini seslendirdi. MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, konser sonunda sanatçılara teşekkür belgesi verdi. Karakelle, "Aksel Başaran ve Tuna Bilgin daha önceki yıllarda üniversitemizin düzenlediği Genç Yetenekler Müzik Festivali'ne katılmışlardı. Kendilerini üniversitemizde görmekten çok büyük övünç ve gurur duyuyoruz. Bu gençlerimiz ulusal ve uluslararası çok büyük başarılara imza atan gençlerimiz. Onlar Türkiye'mizin gururu. Bayrağımızı uluslararası alanlarda dalgalandırdılar ve dalgalandırmaya da devam ediyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Sanatçıların performansı

- Belge verilmesi

- Sibel Karakelle'nin konuşması

- Detay

242 MB /// 04.01"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()