DHA YURT BÜLTENİ-8 

Eşini ve 2 üvey oğlunu öldürüp, üvey kızını kaçıran cani yakalandı /EK



Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi Güzel Belli (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) başlarına sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürüp, eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi (14) kaçıran Hayati Belli (47) yakalandı. İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan, eşini kendisine "P....." dediği için öldürdüğünü öne süren Hayati Belli, kaçırdığı üvey kızı Melisa Y.'ye de ormanlık alanda cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Olay, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı.

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Belli'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı.

Sistem, bugün saat 01.30 sıralarında sistemin Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında alarm verdi. Önlem alan jandarma, aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak gözaltına aldı, Melisa Y. de kurtarıldı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Gözaltına alınan Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiklerini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.

İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Hayati Belli'nin ifadesinde, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. 'Bana her şey anlat' dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya istismarda bulundum. Eşim bana sürekli 'P........' diyordu, ondan öldürdüm" diye konuştuğu öğrenildi.

Jandarmada soruşturması süren Hayati Belli'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaçırıldıktan saatler sonra kurtarılan Melisa Y.'nin ise yaşadığı şoku henüz üzerinden atamadığı kaydedildi. Melisa Y.'nin, psikologlar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİNİ BABALARI ALDI

Hayati Belli'nin vahşice öldürdüğü Ardınç ve Arda Edirne kardeşlerin cenazelerini babaları Mehmet Edirne teslim aldı. Çocukların cenazelerinin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Öldürülen Güzel Belli'nin cenazesi ise Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morgunda bulunurken, annesi ve ablasının teslim almak için jandarmaya başvurduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), ()

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Güvercinlik RES'te mahkemeden çevrecileri sevindiren karar

MUĞLA 1. İdare Mahkemesi, Bodrum'un Güvercinlik, Çamlık, Kumköy ve Yalıçiftlik mahallelerinin tepelerine kurulmak istenen RES Projesi'ne, Muğla Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen "ÇED gerekli değildir" kararının iptaline karar verdi. Karar çevrecileri ve köylüleri sevinirdi.

Bodrum'da Güvercinlik, Çamlık, Yalıçiftlik ve Kumköy mahallelerinin tepelerine Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak Muğla Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün verdiği "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için açılan davada, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından karar verildi. Mahkemenin kararında, "Rüzgar potansiyeli açısından yetersiz olduğu, alanda korunması gereken kültür varlıkları bulunduğu, dolayısıyla faaliyet alanı ile ilgili şehir bölge planlama, enerji, inşaat, arkeolojik ve çevresel açıdan uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlem hukuka uygun bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verildi" denildi. Konuyla ilgili olarak, kırsal Çamlık Mahallesi'nde, Bodrum Çevre Platformu tarafından Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman, çevreci avukat Remzi Kazmaz, CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ'ın da katılımıyla açıklama yapıldı. Muhtar Kahraman, "2015 yılında Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davada, Kumköy,Yalıçiftlik ve Çamlık muhtarımız da birlikte açmış olduğumuz davada iptal kararı verilmiştir. Biz RES'lere karşı değiliz. Sadece RES'lerin yanlış yere yapıldığını ima etmek istedik. Çünkü mahallemiz ok güzel bir yer. İnsanlar mahallemizdeki doğal güzelliği görmeye geliyorlar. Arkeolojik alanlarımızın, çam ormanlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Onun için karşı geldik, inşallah mahallemiz için hayırlı bir karar olmuştur" dedi. Avukat Remzi Kazmaz da medeniyetlerin kavşağı Bodrum'un dört bir yanına RES'lerin kurulmaya çalışıldığını belirterek "Bodrum halkı hiçbir zaman karşı olmadı ama kuruldukları yaşam alanları ya ormanın içerisinde veya tarihi ve kültür varlıklarının tam tepesinde. O nedenle önce Akyarlar'da iptal ettirdik. Şimdi de Güvercinlik RES'ler iptal oldu. ÇED raporlarının bakanlık tarafından veya resmi kurumlar tarafından hazırlanması gerekir. Bir kez daha bu ispat oldu. ÇED raporunda buraların Türkiye'nin en güzel rüzgar esen yeri olarak anlatırken, gelen bilirkişiler 'RES için rüzgar yetersiz' dediler. ÇED raporlarında tarihi ve kültür varlıklarından bahsedilmezken bilirkişi raporlarında buralarda tarihi ve kültür varlıklarının arkeolojik anlamda SİT alanlarının varlığından bahsettiler. Ormandan bahsettiler. Bu rapor sadece buraya özgü değil. Ucuz ÇED raporları ile beraber Ege'nin kıyılarını yağmaladılar. Artık, 'Dur' diyoruz" dedi. Milletvekili Demir ve çevreciler, daha sonra çevredeki vatandaşların yanına giderek konuyla ilgili bilgi vermeyi sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açıklamadan görüntü

-Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman'ın açıklaması

-Çevreci Avukat Remzi Kazmaz'ın açıklaması

-CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Akın Üstündağ'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Bodrum'da çöplük yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki, vahşi katı atık depolama alanında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması son anda önlenirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Bodrum çöplük alanında bugün saat 13.00 sıralarında metan gazı patlaması nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Alevlere, Muğla Büyükşehir ve Bodrum itfaiye ekipleri, toplam 8 itfaiye aracı, 3 dozer ile müdahale etti. Alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçraması son anda önlenebildi. Çöplüğün rehabilite ihalesini alan firmada görevli 20 işçi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın yönünü sık sık değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Yangın nedeniyle Milas-Bodrum Karayolu da zaman zaman duman altında kaldı, ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Çöplüğün rehabilitasyonunu yapan özel şirketin işçilerinden 34 yaşındaki Muhammet Çelik "Yangın, metan gazı patlaması ile aniden başladı. Ardından başka patlamalar da meydana geldi. Bu nedenle birden fazla noktada başlayan yangın hızla büyüdü. Söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Dumanlar Bodrum'un Turgutreis ve Ortakent mahallelerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Yangın bölgesinin uzaktan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Bartın'da ateş edilen iki yunus kıyıya vurdu

Bartın'ın tatil beldesi İnkum'da tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü iddia edilen iki yunus kıyıya vurdu. Yunuslarda kurşun izlerine rastlandı.

İnkum sahilinde kıyıya vuran yunusları gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki iki yunusun tabanca ile ateş edilerek öldürüldükleri öne sürüldü. Bazı vatandaşlar ölü yunusları görünce fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Ölü yunuslar gömülmek üzere çöp döküm alanına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların yunuslara bakması

-Fotoğraf çekmeleri

-Yunuslardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Küçük çocuk ambulansa binmemek için çığlıklar attı

Düzce’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne oğula bir araç çarparak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinden kaçan ve bir otoparkta güçlükle yakalanan 4 yaşındaki Ahmet Yaser E. ambulansa binmemek için çığlıklar attı.

Kaza Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşında Ahmet Yaser E ve annesi Fatma E, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, bir otomobil çarptı. Anne ve oğul hafif yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlunu kontrol amaçlı acil servise götürmek istese de küçük Ahmet önce sağlık ekiplerinden kaçtı. Daha sonra bir açık otoparkta güçlükle yakalanan küçük çocuk ambulansa binememek için dakikalarca çığlık attı. 112 Acil Sağlık ekipleri ile annesinin ikna ettiği küçük çocuk ağlayarak bindiği ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis soruşturma başlatarak kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü DÖKÜMÜ

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-Çocuğun kaçması

-Çığlıklar atması

-Ambulansa güçlükle bindirilip hastaneye götürülmesi

HABER-KAMERA:Tezcan SOLMAZ/BARTIN,()

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Osmaniye'de Off-Road heyecanı

Osmaniye Belediyesi ve Off-Road Kulübünün işbirliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Off-Road Şenliklerinde, pilotlar zorlu parkurları güçlükle tamamladı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışlar için kente, Türkiye'nin birçok kentinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracı katıldı. Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı civarı Off-Road pistindeki program, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, bindiği arazi aracı ile parkurda ilk sürüşü gerçekleştirmesiyle başladı. Dört kategoride gerçekleştirilen ve 80 aracın katıldığı yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlar öncesi ve verilen aralarda, Adana Motorkros Kulübü üyesi motorkrosçuların gösterileri ilgiyle izlendi. Standart, modifiye ve el yapımı off-road araçlarının yarıştığı etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar, görevli iş makineleri ve vinçler yardımıyla kaldıkları yerlerden çıkartıldı.Yarışlar sırasında Cem Oğlak Kaya, yardımcı pilot olarak bindiği arazi aracından inerek seyirciler arasında bulunan kız arkadaşı Sena Çevik'e üzerinde "Benimle evlenir misin Sena?" yazılı pankartlarla evlenme teklif etti. Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar ise bu sürpriz evlenme teklifini alkışları ile desteklediler. Kıyasıya çekişmeli geçen yarışlar sonunda dereceye giren pilotlara çeşitli ödüller verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosiklet gösterileri

-Belediye Başkanı Kadir Kara açılış konuşması

-Başkan Kara'nın off road aracına binmesi

-Başkan Kara'nın pistte tur atması

-Off-Road araçlarının parkurdaki yarışlardan detay görüntüler

-İzlemeye gelen vatandaşlardan detay görüntüler

-Pistte su içinde kalan arazi aracı

-Motosikletliler şov yaparken

-Araçların start almaları

-Off Road aracından inerek evlenme teklifi yapılması

-Evlenme teklifi için hazırlanan pankarttan detay

-Evlenme teklifinin yapılması

-Araçlardan kırılan parçaların pistten çıkartılması

BOYUT: 97.4 MB SÜRE: 05'36''

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()