DHA YURT BÜLTENİ-8

Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK'ya operasyon

Doğu Karadeniz’de 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon-Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor.

Trabzon, Gümüşhane ve Giresun kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan 'Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' sürüyor. Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) eşlik ediyor. 3 ilde kırsal alanlarda yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE HELİKOPTERLE TAKVİYE

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi ile Trabzon’un Tonya ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekat birliği sevk edildi. Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler kaçarken, operasyonların devam ettiği bildirildi. Çatışma bölgeye helikopterle takviye birlikler sevk ediliyor. Bölgede yoğunlaştırılan operasyonlarda teröristlerin kaçış güzergahları havadan ve karadan takibe alındı.

Başbakan Yardımcısı Işık: Bölge her gün daha da iyiye gidiyor

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terörle mücadele nedeniyle bölgenin 35 yıldır kan kaybettiğini belirterek, "İşsizliğin azaltılması ve bölgenin potansiyelinin en üst noktaya artırılması için çalışmalarımız var. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde çalışmalar yoğunlaştırılacak. Bölge her gün daha da iyiye gidiyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'ten helikopterle Bingöl'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikrı Işık, Vali Ali Mantı'yı makamında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık, Bingöl halkının bedel ödemeyi göze alarak teröre karşı durduğunu dile getirerek, bölgenin terör saldırıları nedeniyle 35 yıldır kan kaybettiğini söyledi. Işık, terör örgütünün devletin yatırımlarının engelleyip, insanları fakirliğe mahkum etmek suretiyle eleman devşirdiğini aktardı. Güvenlik güçlerinin terörle mücüdelede önemli başarılar elde ettiğini söylen Başbakan Yardımcısı Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki süreçte Bingöl'ün kaderini değiştirecek çok önemli projeler bir bir hayata geçecek. Bunun yolu da güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarla terörle mücadeleyi desteklemektir. Bölgede işsizliğin azaltılması, potansiyelinin en üst noktaya çıkarılması konusunda çalışmalarımız var. Bizlerde bu bölgede, terörle mücadelenin güvelik boyutunu özelikle sosyal, kültürel, ekonomik, manevi, boyutlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki, teröristlerle kahramanca mücadele eden, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bütün güvenlik güçlerimizi o verdiği mücadeledeki başarıyı kalıcı kılan ve bununda yolu terörle mücadeleninim güvenlik boyutu dışındaki diğer her boyutlarla da bu mücadeleyi desteklemektir. Bunun için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bölgede istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgenin potansiyelinin en üst noktaya artırılması için çalışmalarımız var. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde, çalışmalar yoğunlaştırılacak. Bölge her gün daha da iyiye gidiyor." Bir gazetecinin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Işık, olayın her yönüyle soruşturulduğu ifade ederek, "Maalesef çok üzücü bir olay. 4 masum insanın hayatını kaybetmesi hepimizi kahretti. Olayın her yönüyle soruşturulduğunu biliyoruz. Soruşturma sonucunda bütün gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. İnşallah bir daha böyle saldırılar ülkemizin hiç bir köşesinde vuku bulmaz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Üniversite camiasına da başsağlığı diliyorum. İnşallah bu olayların tekerrür etmemesi için soruşturmanın en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamış oluruz"diye konuştu.

Stajyer avukat intihar etti

Antalya'da, yakınlarından aldığı 5 milyon lirayı borsada kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan stajyer avukat Seyhan Ö. (30), 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Evli olduğu öğrenilen Seyhan Ö.'nün dün savcılığa giderek, kendisi hakkında ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Akdeniz Konutları'nda meydana geldi. Stajyer avukat Seyhan Ö., iddiaya göre, yakınlarından ve tanıdıklarından çeşitli neden öne sürnerek topladığı toplam 5 milyon lirayı borsada kaybetti. Bu nedenle büyük üzüntü yaşayan Seyhan Ö., dün, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde savcılığa giderek kendisi ihbar edip, cezasını çekmek istediğini söyledi. Ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla ifadesi alınan Seyhan Ö., daha sonra adliye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren Seyhan Ö., ardından serbest bırakıldı. Bugün sabah saatlerinde oturdukları evin balkonuna çıkan Seyhan Ö., eşi Esra ve ailesinin gözleri önünde kendisini 9'uncu kattan boşluğa bıraktı. Çimlerin üzerine düşen Seyhan Ö. için yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Seyhan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğullarının cansız bedenini gören Kamil ve Befro Ö. ile avukatın eşi Esra Ö., sinir krizi geçirdi. Esra Ö., "Ne olur kalk Seyhan" diye gözyaşı döktü. Çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğu belirtilen Seyhan Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Seyhan Ö.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cezaevine ziyarete gelirken, cezaevi yakınında kaza yaptılar: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde cezaevindeki bir yakınlarını ziyarete gelen 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, cezaevi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğli Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan cezaevindeki bir yakınlarını ziyaret için Ereğli'ye gelen Hender Elkakmış'ın kullandığı 63 HN 420 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü Elkakmış ve yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Park halindeki 12 otomobilin lastiğinin kesilmesi kamerada

Şanlıurfa'da kimlikleri belirsiz 3 çocuk, park halindeki 12 otomobilin lastiklerini kesici aletlerle kesip kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, araçlara zarar veren çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Olay, çarşamba günü sabah 05.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri belirsiz 10 yaşlarındaki 1'i kız 3 çocuk, kesici alet kullanarak 12 otomobilin lastiklerini keserek zarar verdi. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri bir çok aracın lastiklerinin patladığını görünce durumu polise bildirdi. Bazı araç sahipleri lastikleri kendi imkanları ile değiştirmeye çalışırken bazıları ise lastikçi çağırdı. Durumu polise bildiren vatandaşlar, yaşanan olaya akıl erdiremediklerini belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, lastik patlatan çocukların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil ve kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de 2 otomobil ile 1 kamyonetten inşaat malzemesi ile 2 akü çalan N.Ç., polisler tarafından yakalandı. Hırsızlık zanlısının 4 bin TL değerinde bir motosikleti de çaldığı ortaya çıktı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir eve düzenledikleri operasyonda, hırsızlık şüphelisi N.Ç.'yi (29) gözaltına aldı.Bir haftadır kentin farklı noktalarında hırsızlık yaptığı MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tarafından tespit edilen N.Ç., 17 TE 758 plakalı otomobilden 30 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 17 GK 643 plakaları otomobilden bin TL değerinde akü, 17 SL 693 plakalı kamyonetten 2 bin TL değerinde akü ile 4 bin TL değerindeki motosikleti çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan N.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda inşaat malzemeleri ile eve yakın bir ara sokakta çalıntı motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı N.Ç.'nin otomobil ve kamyonetten çaldığı 3 bin TL değerindeki iki aküyü ise sattığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen zanlı N.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İneğini satıp gittiği Japonya'da havayolu şirketi kurdu



Denizli'nin turizm bölgesi Pamukkale'de otel inşaatlarında çalışırken ailesi için aldığı ineği satıp, 300 dolarla 1995 yılında Japonya'ya giden Abdullah Arpa, geçen zaman içinde pilot eğitimi alıp, kendi şirketini kurdu. İlkokulu bile bitiremeyen Arpa, uçak simülatöründe pilot eğitirken, şirketinin jetini de alıp servet sahibi oldu.

Aslen Vanlı olan Abdullah Arpa (42), meslek hayatına çocukken bulaşıkçılık ve ayakkabı boyacılığı ile yaparak başladı. İlkokulu bitiremeyen ve 21 kardeş olan Abdullah Arpa, bir süre oto galeride araç yıkadı, ardından da Denizli'nin turizm bölgesi Pamukkale'de inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaatlarda tuğla taşıyıp, harç karan Arpa, bir yandan da turistlere kartpostal satıp. zamanla İngilizce'yi öğrendi.

İNEĞİ SATIP, JAPONYA'YA GİTTİ

1995 yılında ailesine aldığı ineği satan Abdullah Arpa, 300 dolarla Japonya'ya gitti. Tokyo'da 12 gün parklarda yatan Arpa, bir tavuk çiftliğinde tanıştığı Japon vatandaşının aracılığı ile iş buldu. Türkiye'den Japonya'nın uçakla 12 saat sürdüğünü belirten Arpa, "300 dolarla uçağa bindim. 12 saat boyunca uçakta, 'Çok para tutar' diye hiçbir şey yemedim. Kalacak yerim olmadığı için Tokyo'da Yoyogi Parkı'nda 12 gün boyunca yattım. Tavuk çiftliğinde bana iş bulan kişiye iş karşılığı bir maaşımı verdim. Tavuk çiftliğinden sonra inşaat işlerinde de çalıştım. Para kazanınca seyyar kebap arabası alıp, satış yaptıktan sonra işler iyi gidince Türk restoranı açtım. Para kazanmaya başlayınca bir süre sonra 3 restoranım ve bir barım oldu" dedi.

'HAYALİM UÇMAKTI, HAVAİ'YE GİDİP PİLOT EĞİTİMİ ALDIM'

Hayalinde uçmak olan evli bir çocuk babası Abdullah Arpa, sahibi olduğu restoranları ve barı satıp, ABD'nin Hawaii Eyaleti'ne gidip, pilotluk eğitimi aldı. Pilot lisanslarını aldıktan sonra Hawaii'de bir havayolu şirketinde 6 ay boyunca, yakın adalara uçakla yolcu taşıdı. Daha sonra Japonya'ya dönen Arpa, üç arkadaşıyla birlikte küçük bir uçak alıp, yolcu taşımaya başladı. Kendisinin olmadığı sırada 4 yıl önce uçağın düştüğünü ve pilot ortağı ile 3 yolcunun öldüğünü söyleyen Arpa, "Uçağın düşmesinin ardından vazgeçmedim. Kendim özel bir şirkette pilot olarak uçmaya devam ettim. En az 1500 saat uçtum. Bu arada İngiltere'ye gidip, Boeing 747-400 yolcu uçağı eğitmen lisansımı aldım. Dubai, Londra gibi şehirlere yolcu taşıdım. Buralara da yaklaşık 1000 saat uçtum" diye konuştu.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURUP, JETİNİ ALDI

Japonya'da kendi şirketini kurup, kiraladığı uçakla özel yolcu taşıyan Arpa, "Kurduğum şirkette Japonlara pilot eğitimi vermeye başladım. Şu anda 50'inin üzerinde öğrencim var. Onlara pilotaj eğitimi veriyorum. Dünyada 20 tane olan uçak simülatörlerinden birisi de benim şirketimde. Şirketimin biri kendine ait, diğeri kiralık 2 jeti var. 8 ayrı havaalanında yer hizmetleri ile alışveriş mağazalarım var. Çocukluğumda ayakkabı boyacılığı yaptığım günleri unutamıyorum, zabıtadan dayak bile yemiştim. Hayat önüme ne engel çıkarsa çıkarsın, hiç vazgeçmedim ve hayallerimi gerçekleştirdim. İnşaatlarda amelelik yaptım, ilkokulu bile maddi imkansızlıklar nedeniyle bitiremedim. Ama şimdi çok sayıda çeşitli uçaklardan eğitmen lisanslarım var ve pilot eğitiyorum" şeklinde konuştu. Abdullah Arpa, Japonya ve Hawaii'de pilotluk için yeteneğin yeterli olduğunu, Türkiye'de ise kurallar gereği bu mesleği yapmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Mersin'de Polis Haftası hüzünlü kutlandı

Mersin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası düzenlenen hüzünlü programla kutlandı.

Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlikte düzenlenen törene Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleri, polisler ve öğrenciler katıldı. Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı tören boyunca hüzün hakimdi. Edilen duaların ardından ellerindeki karanfilleri mezarlara bırakan protokol üyeleri, şehit yakınları ile de yakından ilgilendi. Şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Program sonunda konuşan Emniyet Müdürü Şahne, "Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü münasebetiyle şehitliğimize geldik. Şehit aileleri ile sohbet ettik. Toprağı, bayrağı, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu, bu nişaneler onun için bayrak oldu. İslam onun için yeryüzünde hakim oldu. Allah vatan için ölmeyi göze alabilecek evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.



Manisa'da kısa dönem acemi erler yemin etti

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 370'inci kısa dönem 218 acemi er, törenle yemin etti. Duygulu anların yaşandığı törende, ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi çocukların da silahların bulunduğu masaya el koyarak yemin ettiği görüldü.

Manisa'da temel eğitimlerini 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan kısa dönem 218 er için yemin töreni düzenledi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askeri erkan ve asker aileleri törene katıldı. Tören başlangıcında gaziler ile şehit ve gazi yakınları kısa bir yürüyüşün ardından kendilerine ayrılan alana geçti. Çocuklarını görmek için platformu dolduran aileler de Türk bayraklarını salladı, çocuklar asker üniformasıyla selam verdi. Erler için düzenlenen törende askerliğini Manisa'da yapmış 4 asker babasına ve eğitimlerde başarılı olan 7 askere, aileleriyle birlikte ödülleri verildi. Törende konuşan Albay Dere, askerlerin büyük bir gururla yeminlerini ettiklerini belirterek, "Vazifeyi namus bilerek ettiğiniz bu yemine sadık kalacağınıza, doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize yürekten inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin ayrılmaz bir parçası ve gururudur. Bu ordunun mensupları milletin bağımsızlığı, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşmuş; Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadele harekatında, Fırat Kalkanı ve halen devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda vatan evlatlarını şehit vermiş, destanlar yazmıştır. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur" diye konuştu.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ASKER YEMİNİ

Askerlerin yemin ettiği törene katılan ilkokul 2'inci sınıf öğrencileri de görevlilerin asker andına eşlik ederek, yemin etti. Törende bir çocuğun ağladığını gören Albay Dere, sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Çocukların yeminin ardından kısa dönem erler marşlar eşliğinde geçiş yaptı. Askerlerin marşlarına aileleri de eşlik etti, çocuklarını görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ve aileleri birbirlerine kavuştu. Bazı anne ve babalar gözyaşlarını tutamazken, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayanlar birlikte fotoğraf çektirdi.

Çaycuma'daki köprü faciasında ölenler dualarla anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 6 Nisan 2012'de meydana gelen köprü faciasının 6'ncı yıl dönümünde ölen 15 kişi, dua ve karanfillerle anıldı.

Çaycuma girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü’nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle o sırada köprüden geçen 4 kişi ve içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, alttaki Filyos Çayı’na düştü. Aralarında dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Ak Partili Mithat Gülşen’in babası Kemal Gülşen’in(79) de bulunduğu 11 kişinin cesedi bulunurken, 4 kişinin cesedi bulunamadı. Facianın 6'ncı yıl dönümünde, Çaycuma Belediyesi'nin köprünün girişinde yaptırdığı 6 Nisan Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Selçuk Özen, İlçe Müftüsü Mahut Rauf Arcaklıoğlu, faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve ilçe halkı katıldı. Faciada ölenler için Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunduktan sora dua edildi. Ölenlerin yakınlarından bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise protokol üyeleri, Filyos Çayı’na ölenlerin anısına karanfil bıraktı. Faciada kardeşi Ali Rıza Kaya ve cesedi bulunamayan eşi Necati Azaklıoğlu'nun kaybeden Azime Azaklıoğlu, törende gözyaşlarını tutamadı. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Azaklıoğlu, şöyle dedi: "Faciada kardeşim ve eşimin yanı sıra yeğenimi de kaybettim. Bugün 6 yıl oldu ama sanki dün gibi. Acı unutulmaz. Unutulur mu? Ben 7 yaşında babamı, 15 yaşında annemi kaybettim. Hiç yüzüm gülmedi. Şimdi bir kardeşim var onla yaşıyoruz. Her yıl törene geliyoruz. Çok üzgünüz. Gelmemeye çalışıyoruz ama duramıyoruz. Acımız tazeleniyor" dedi. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dilediğini söyledi. Çaycuma Belediye Başkanı Nihat Kantarcı ise kazanın 6'ncı yıl dönümünde faciada ölenleri rahmetle andıklarını ifade etti. Bu tür kazaların olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden başkan Kantarcı, "Bizim burada diğer amacımızda bir farkındalık yaratarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Bu acılarımızı unutmadıkça yeni kazaların olmasını önleyeceğiz diye düşünüyorum. Güzel günlerde bir arada olduğumuz gibi bu günde de Çaycumalılarla bir arada olduk" diye konuştu.

