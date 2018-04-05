DHA YURT BÜLTENİ-8

AK Parti'den CHP'li başkanın büstüne siyah çelenk

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li İrfan Mandalı'nın eski başkanlarla birlikte parka kendi büstünü de koymasına AK Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi. AK Partililer, büstüne siyah çelenk bırakarak Mandalı'yı protesto etti.

Kapaklı Belediye Başkanı CHP'li İrfan Mandalı, geçen yıl Kasım ayında ilçede Bülent Ecevit Parkı'na önceki yıllarda görev yapan belediye başkanları Recep Güven, Enver Özel, Şemsettin Duvaz ile birlikte kendi büstünü diktirdi. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan İrfan Mandalı'nın büstü önüne giderek, basın açıklaması yaptı. Daha önce Mandalı'dan diktiği heykelini kaldırmasını istediklerini söyleyen Bezgin, 4 yıldır belediyeyi yöneten Mandalı'nın tek icraatının kendi heykelini dikmek olduğunu öne sürdü. Başkan İrfan Mandalı'nın büstüne partililerle birlikte siyah çelenk koyan Salih Bezgin, "Bu heykel buraya yaklaşık 3 veya 4 ay önce dikildi. Biz de Başkan'ın hatasını anlayıp kaldırmasını bekledik ama olmadı. Belediye Başkanı 4'üncü yılını doldurdu. Bu yıl içerisindeki en büyük icraatını Kapaklı halkı ile paylaşmak istedik. Adam utanmadan sıkılmadan sanki Kapaklı'ya büyük hizmetler yapmış olacak ki kendi heykelini dikme cüretinde bulunuyor. Başkan Mandalı, Kapaklı'ya heykel değil hizmet gerekir. Ve bu işin en tuhaf durumunu örneklerle anlatmak istiyorum. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu olan dünya lideri belediye başkanlığı döneminde dağları deldi, İstanbul'a su getirdi. Saymakla bitiremeyeceğimiz ve hayal edilemeyenleri bu ülkede yaptı. Ama yapmadığı tek şey kendi heykelini dikmek oldu. Ankara'da çeyrek asır 24 yıl belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek'in Ankara'da yaptığı hizmetleri tüm ülkemiz ve dünya gördü. Onun da yapmadığı tek şey kendi heykelini dikmek oldu. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yaptığı hizmetler de ortada. Onlar da kendi heykellerini dikmedi" dedi. Bezgin, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın 2014 yılında adaylık sürecinde hazırlattığı ve hayata geçireceği 41 proje için vaatte bulunduğu seçim kitapçığını da paylaştı. Bezgin, "Mandalı, o dönem 41 proje vaadinde bulundu. Ama o günden bugüne sıfır proje var. Biz de 41 proje vaadine karşılık sıfır hizmete dikkat çekmek için siyah bir çelenk hazırladık. Kapaklı'ya yakışmıyorsun. Kapaklı'yı hak etmiyorsun. Bu yanlıştan en kısa zamanda dönüp kendi heykelini buradan kaldırmanı bekliyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Partililerin parka gelişi

-AK Parti İlçe Başkanı Salih Bezgin'in konuşması

-Başkan Mandalı'nın büstüne siyah çelenk konulması

-Partililerden detaylar

Haber-Kamera:Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), ()

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İYİ Parti Sivas İl Başkanı Çaykuş'tan TRT'ye 'abaküslü' tepki

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Taha Çaykuş, geçen hafta yapılan partisinin olağan kurultayını yayınlamayan TRT'ye basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. Çaykuş, TRT Genel Müdürlüğü'ne kongre fotoğrafları, abaküs ve hesap makinesi gönderdi.

İYİ Parti İl Başkanı Taha Çaykuş, haftalık basın toplantısında 1 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılan 1'inci Olağan Kurultayı'nı değerlendirdi. Çaykuş, İYİ Parti'nin Türk siyasi tarihinin en büyük, en heyecanlı ve en inançlı kurultayını gerçekleştirdiğini söyledi. Kurultayın TRT tarafından yayınlanmamasına tepki gösteren Çaykuş, "Ak Parti'nin 'eskiden tuvalete 1 milyona gidiyorduk, şimdi 1 TL'ye gidiyoruz" açıklamasını bile canlı yayınlayan medya, kaç bin kişinin katıldığı tam olarak tespit edilemeyen tarihin en kalabalık kurultayını yayınlamamıştır. Oysa ki bizler sadece devletimizin kanalından adalet beklemiştik, eşitlik beklemiştik. Çünkü idarecilerimiz hangi dine mensup olurlarsa olsun, yönetimlerinden inandıkları dinin adaleti ve eşitliği emreden kurallarına uyacaklarını düşünmüştük. Ama adil davranmadılar, görmediler, göstermediler, duymadılar, duyurmadılar" dedi.

'MEDYA BİZE YER VERMEZSE, BİZ MEYDANLARA İNERİZ'

TRT Genel Müdürlüğü'ne kurultay fotoğrafları, abaküs ve hesap makinesi göndereceklerini söyleyen Çaykuş, "Mantıklarının kabullenemediği, matematiklerinin ise yetmediği bu kalabalığı gözleri ile görsünler, abaküs ile saysınlar ve hesap makinesi ile toplasınlar. Ayrıca bizler inançlı ve kararlı insanlarız. Sel gibi akan bu kalabalığı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Medya bize yer vermez ise biz meydanlara ineriz" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Çaykuş, abaküs ve kurultay fotoğrafları ile hesap makinesini kargo ile TRT Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

Görüntü Dökümü:

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-Taha Çaykuş Açıklama

-Genel Detay

(280 MB)

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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Serik'te 23 milyon dolarlık değerli taş ve tehlikeli madde ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarmanın tehlikeli madde kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon dolar olduğu değerlendirilen zenginleştirilmiş alüminyum, zümrüt, yakut, göktaşı ve Selenyum-74 maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Afgan ve 3 Türk tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tehlikeli madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Serik cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde takibe alınan şüphelilere yönelik Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 21 Mart tarihinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 3 araçta yapılan aramada 827,54 gram zenginleştirilmiş alüminyum, 1915,97 gram Selenyum-74 maddesi, 566,40 gram zümrüt, 372,60 gram yakut, 171,08 gram göktaşı, 46,07 gram beyaz renkli taş ve 1 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ TOPLAM 23 MİLYON DOLAR

Malzemelerin ilgili kurumlara yaptırılan incelemeleri sonucunda kaliforniyumun sahte olduğu belirlendi. Tehlikeli madde kategorisindeki Selenyum-74 maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 19 milyon dolar, zenginleştirilmiş alüminyumun yaklaşık 1,5 milyon euro, zümrüdün yaklaşık 2 milyon euro, yakutun piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyon euro olduğu kaydedildi. Yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 Afgan ve 5 Türk gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 Türk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 Afgan ve 3 Türk tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

- Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

48.7 MB

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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'Doğu Türkistan'daki vahşet, dünyanın hiçbir yerinde yaşanmıyor'



DOĞU Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Kaşgar'a bağlı Barın köyünde 28 yıl önce yapılan katliamın yıl dönümünde, basın açıklaması yaptı. Tümtürk, "Doğu Türkistan'da yaşanan vahşet ve zulüm dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamaktadır" dedi.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Tümtürk, Cumhuriyet Meydanı'nda, yaklaşık 100 kişiyle birlikte Kaşgar'a bağlı Barın köyünde 28 yıl önce yapılan katliamın yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Tümtürk, "Bugün burada toplanmamızın nedeni, 5 Nisan 1990 yılında, Kaşgar'a bağlı Barın köyünde yaşanan katliamın 28. yıl dönümü olmasıdır. Doğu Türkistan'da yaşanan vahşet ve zulüm dünyanın hiçbir yanında yaşanmamaktadır. 1 milyonun üzerinde Uygur hapishanelerde işkence yapılarak, öldürülmekte, alınan organları Çinli siyasetçi, general ve zenginlere Çin mafyası tarafından satılmaktadır" diye konuştu. Çin hükümeti tarafından başlatılan 'kardeş aile' projesinin, Uygur Türklerine uygun olmadığını savunan Başkan Tümtürk, "Her Müslüman ailenin yanında mecbur Çinli misafir ya da karı- koca kalması uygun değildir; çünkü Doğu Türkistan'da birçok insan öldürüldü ya da hapishanelerde. Bu uygulama, kesinlikle doğru değildir. İslam ülkeleri, bu konuya sessiz kalıyor. Türkiye'de bile çok fazla ses çıkmıyor. Nereye kadar böyle devam edecek?" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Basın açıklamasına katılan Uygurlardan görüntü

- Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk'ün açıklaması

- Uygurların attığı sloganlar

- Diğer detaylar

4 dakika 01 saniye / 449 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,()

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52 üniversite, öğrencilerle buluştu

Antalya'da düzenlenen 18'inci Üniversite Tanıtım ve Eğitim Fuarı, çok sayıda öğrencinin katılımıyla başladı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş'nin (ANFAŞ) Kaleiçi Rotary ile düzenlediği Yüksek Öğretim ve Tanıtım Günleri (YÖTGEF), Cam Piramit Sabancı Kongre Merkezi'nde başladı. 52 üniversitenin katıldığı tanıtım günlerinde akademi dünyası, öğrencilere kendilerini tanıtıyor. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra aileler de ilgi gösteriyor.

20 BİN ÖĞRENCİ BEKLENİYOR

Kaleiçi Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu, etkinliğe Türkiye'deki üniversitelerin yanı sıra Almanya ve KKTC'den de üniversitelerin katıldığını aktardı. Prof. Dr. Ramazanoğlu, "Amacımız üniversitelerle öğrencileri bir araya getirip doğru üniversite ve meslek seçmelerine yardımcı olmak. Ortalama 20 bin öğrencinin buraya gelmesini bekliyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİ TANIYOR

Fuarı gezen öğrencilerden Atilla Koray, "Üniversiteleri araştırmak için geldim. Birçok bilgi alabiliyoruz, tanıtım broşürleri de var. Hukuk okumayı istiyorum" dedi. Merve Yılmaz da seneye üniversite sınavına gireceğini, ancak şimdiden hazırlıklara başladığını dile getirdi. Yılmaz, "Üniversiteleri inceliyorum. Hangi üniversite bana daha faydalı olur diye araştırıyorum. Fuarı yararlı buldum" diye konuştu.

3 GÜN AÇIK OLACAK

Akademisyenlerin meslek ve eğitim konularında konferanslar düzenleyeceği tanıtım günlerinde, nano teknoloji, tıp ve mühendislik, sınava hazırlanma ve seçim kararları, burs gibi konular konferanslarda işlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuar 3 gün boyunca 10.00 ile 17.30 saatleri arasında açık olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin standları gezmeleri

-RÖP 1: Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu

-RÖP 2: Atilla Koray

-RÖP 3: Merve Yılmaz

-Standlardan görüntü

-Öğrencilerin bilgi alırken görüntüsü

-Detaylar

261 MB /// 02.23

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()