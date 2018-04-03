DHA YURT BÜLTENİ-8

ABD öncülüğündeki koalisyon, Menbiç'e yeni üs kurdu iddiası

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Menbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.

Halep'in Menbiç ilçesindeki PKK/YPG varlığı Türkiye ile Amerika arısında sorun olmaya devam ederken, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile uluslararası mücadele koalisyonunun ilçenin kuzeyinde yeni bir üs daha kurduğu öne sürüldü. Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülerde, kurulan üssün çevresinde çok sayıda koalisyona ait zırhlı araç bulunuyor. Yeni kurulduğu ileri sürülen üssün üzerinde ABD bayrağı dalgalanırken, üssün Menbiç'te kurulan 3'üncü üs olduğu belirtildi. Habere göre, üssün Türkiye'nin Menbiç'e yönelik olası operasyon girişimlerine yönelik kurulduğu ileri sürüldü.

Haber:DİYARBAKIR, ()

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MHP Genel Sekreteri Büyükataman’ın Bursa’daki villasına hırsız girdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. 2 tüfek, 1 televizyon ve değerli bazı eşyaların yanı sıra Büyükataman'ın evinde bulunan bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın merkez Nilüfer ilçesi kırsal Yaylacık Mahallesi’ndeki 3 katlı villasına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdi. Bahçe duvarından atlayıp birinci kattaki pencereyi kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Büyükataman'a ait 2 tüfek ile 1 televizyon ve bazı değerli eşyaları alarak kaçtı. Sabah villaya gelen bahçıvan durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde parmak izi araştırması yaparken, bazı dosya ve klasörlerin kayıp olduğu iddiası üzerine detaylı çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()



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Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 11 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik polisi tarafından 12 adrese yapılan şafak baskınında 8 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak yaptığı baskında 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen 3 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı. S.E(34) , E.Y.(20), O.G.(28), F.A.(38), T.E.(22), V.B.(20), O.K.(36) ve M.K.(18) uyuşturucu madde ticareti suçundan sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zehir tacirlerinin ev, üst ve otomobil aramalarında 16 parça 290 gram metamfetamin, 2 extacy hap, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 parça eroin, 1 pala ele geçirildi. 8 kişi sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.

Görüntü Dökümü:

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- Uyuşturucu baskınından görüntü ( Polis Kamerası)

Haber-Kamera: KAYSERİ,()

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Köyde 4 ev yandı; Kundaklama şüphesi var



BOLU'nun Kıbrıscık ilçesi Belen köyünde 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerde kimsenin olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Yangın, saat 03.30 sıralarında ilçeye bağlı Belen köyünde meydana geldi. Muhammet Karaalp'e ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede köyde bulunan İbrahim Yıldız, Mustafa Çelen ve Mahmut Karaalp'e ait ahşap evlere de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, evler kullanılamaz hale getirdi. Köylülerin ihbarı üzerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu köyde bulunan diğer 4 eve de sıçramadan söndürüldü. Yanan 4 evin sahiplerinin Bolu merkezinde yaşamlarını sürdürdükleri yalnızca yaz mevsiminin bazı dönemlerinde evlerde oturdukları öğrenildi. İtfaiye, evlerde kimsenin oturmaması nedeniyle yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, ilçe kaymakamlığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Aynı köyde 15 gün önce de Selim Aydemir'e ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Haber:Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), ()

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Almanlar'dan Antalya'ya rekor dönüş



Antalya'ya gelen Alman turist sayısı, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 76,8, mart ayına göre yüzde 129 arttı. Kış dönemi olmasına rağmen Rus turistteki yüzde 55-60 oranındaki artış da sektörü mutlu etti.

Bu yıl mart ayında Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayısı 286 bin 468 olurken, yılın üç aylık döneminde bu sayı 496 bin 485 olarak gerçekleşti. Mart ayında yüzde 73, üç aylık dönemde ise yüzde 47 artış kaydedildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun bu yıl için 14 milyon turist hedefi koyduğu kent, yılın üç aylık verileri, yurtdışı fuarlardan edinilen izlenimler ve erken rezervasyon oranlarındaki rekor artışlarla tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

ALMANLAR MARTTA YÜZDE 129 ARTTI

Bu yılın üç aylık döneminde Antalya'ya gelen 496 bin 485 turistin içinde Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanya'dan 163 bin 931 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre 71 bin yükselerek yüzde 76,8 artış yaşanan Alman turistler, toplam turist sayısının yüzde 38'ini oluşturdu. Almanlar, ciddi artışa rağmen 2015 ve 2016 yılı rakamlarının gerisinde kaldı. Ancak son iki yıldır ciddi düşüş yaşanan bu pazarda başlayan geri dönüş sektörü sevindirdi. 163 bin 931 Alman turistin 105 bin 704'ü mart ayında geldi. Geçen seneye göre mart ayında yüzde 129 gibi rekor artış gözlendi.

RUSLAR ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Yılın bu ayları daha çok Avrupalı turist dönemi olmasına rağmen Rus turist sayısı da geçen seneki yükselişini bu yıl da sürdürüyor. Antalya'nın bu dönemde en çok turist ağırladığı ikinci ülke olan Rusya Federasyonu'ndan, yüzde 55,5 artışla 81 bin 729 turist geldi. Rus turistler Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 19'unu oluşturdu. Rusların kış döneminde de artan ilgisi de sektörü mutlu etti. 81 bin Rus turistin 38 bin 941'i mart ayında geldi ve geçen seneye göre yüzde 60 artış yaşandı.

İRAN'DAN NEVRUZ DOPİNGİ

Antalya'ya en çok turist gönderen üçüncü ülke ise nevruz bayramının da etkisiyle İran oldu. İran'dan geçen seneye göre yüzde 14,8'lik artışla 34 bin 423 turist geldi. İranlı turistler toplam turist sayısının yüzde 8'ini oluşturdu. 34 bin İranlı turistin 32 bin 735'i mart ayında gelirken, geçen sene mart ayına göre yüzde 9,9 oranında artış kaydedildi.

İNGİLTERE VE İSRAİL YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Dördüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 50 artış kaydedildi. Bu dönemde toplam 24 bin 112 İngiliz turist gelirken, İngiltere'nin toplam turist sayısındaki payı yüzde 5,6 olarak kaydedildi. İngiliz turistin 14 bin 740'ının geldiği mart ayı rakamına göre ise yüzde 51,3'lük artış gerçekleşti. Beşinci sırada ise İsrail yer aldı. İsrail'den de yüzde 54,5 oranında artışla 20 bin 345 turist geldi. İsrailliler ise toplam turistin yüzde 4,7'sini oluşturdu. İsraillilerin 10 bin 75'i mart ayında gelirken, geçen seneye göre yüzde 120'lik artış yaşandı.

Bu yıl turizmde ilk 5 sıradaki Almanya, Rusya, İran, İngiltere ve İsrail pazarlarında rekor düzeyde artış yaşanan Antalya'da, Avrupa ülkelerinin birçoğunda sektörü sevindiren artışlar gözlendi. Ocak-Mart dönemi verilerine göre Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler, turist sayıları ve oranları şöyle: "Polonya yüzde 837 artış, 11 bin 910 kişi. Hollanda yüzde 10,3 artış, 10 bin 430 kişi. Belçika yüzde 61 artış, 9 bin 443 kişi. Danimarka yüzde 15,5 artış, 9 bin 135 kişi. Norveç yüzde 6 düşüş, 6 bin 625 kişi. Avusturya yüzde 98 artış, 6 bin 398 kişi. İsviçre yüzde 127 artış, 4 bin 707 kişi. Ürdün yüzde 158 artış 4 bin 257 kişi. Fransa yüzde 81 artış, 3 bin 419 kişi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 26 artış, 3 bin 401 kişi. Irak yüzde 32 artış, 2 bin 845 kişi. Azerbaycan yüzde 32 artış, 2 bin 654 kişi. İsveç yüzde 33 artış, 2 bin 638 kişi. Ukrayna yüzde 52 düşüş, 2 bin 92 kişi. Finlandiya yüzde 752 artış, 1960 kişi. Çekya yüzde 63 artış, 1701 kişi. Slovakya yüzde 88 artış, 1575 kişi. Romanya yüzde 332 artış, 1318 kişi. Litvanya yüzde 415 artış, 1269 kişi. Macaristan yüzde 294 artış 1066 kişi. Kazakistan yüzde 10 düşüş, 1052 kişi."

Haber:Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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Deneme sınavı yapılırken tartışan müdür yardımcısı ve öğretmen açığa alındı



İZMİR'deki lisede, deneme sınavı yapıldığı sırada, müdür yardımcısı N.S. ile öğretmen F.S. arasında, 'sınıfın dışında durma' yüzünden tartışma çıktı. Öğretmene tokat attığı iddia edilen N.S. ile müdür yardımcısını tırnakladığı öne sürülen F.S., haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Türk Eğitim-Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın, idareci atamalarında liyakat gözetilmediği için bu tür sorunların yaşandığını savundu. Olay, mart ayında, Konak ilçesindeki İzmir Kız Lisesi'nde meydana geldi. Sınıflarda deneme sınavı yapılırken, gözetmen öğretmen F.S., kapının dışında durdu. Bu sırada sınıfa gelen müdür yardımcısı N.S., "Bu ne rezalet, öğretmeniniz nerede?" diye sordu. F.S. ise müdür yardımcısına sınıfa göz kulak olduğunu ve herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi. İki eğitimci arasında tartışma çıkarken, iddiaya göre, müdür yardımcısı N.S., kadın öğretmene tokat attı. İkili, okul koridorundaki tartışmalarıyla nedeniyle karakolluk oldu. Öğretmen ve müdür yardımcısı, gittikleri polis merkezinde birbirinden şikayetçi oldu. Müdür yardımcısı N.S.'nin, ifadesinde, kadın öğretmen F.S.'nin tırnaklarıyla boynunu çizdiğini söylediği öğrenildi. F.S.'nin ise tırnaklarının kısa kesildiği ve söz konusu çizikleri yapmasının mümkün olmadığı yönünde ifade verdiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce müdür yardımcısı ve öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Eğitimciler, soruşturma nedeniyle açığa alındı.

'LİYAKAT' VURGUSU

Türk Eğitim- Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın, bu tür olayların okullarda meydana gelmesinin, eğitim açısından son derece üzücü olduğunu söyledi. İdareci atamalarında liyakat gözetilmediği için böyle olayların yaşandığını savunan Sarısayın, "İdareci atamalarında liyakatin geri plana atılması, okullardaki huzurlu çalışma ortamını ortadan kaldırdı. Milli Eğitim idareci atamalarında, liyakati göz önünde bulundurarak bu atamaları yaparsa tatsız olaylar da azalır. Milli Eğitim Bakanlığını ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nü uyarıyoruz. Okullarda huzur ortamını sağlasınlar. Öğretmenleri huzursuz edecek çalışmalardan uzak dursunlar" dedi. Son dönemde öğretmenlerin performans değerlendirmelerine yönelik çalışmalar yapıldığını da hatırlatan Başkan Sarısayın, bu tür politikaların eğitim sistemine zarar verdiğini ileri sürdü. Sarısayın, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin çalışma barışını sağlanması gerektiğini söyledi.

Haber:Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

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Çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele

Kazdağları'nda artan çam kese böceği, ağaçları kurutmaya başladı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Orman İşletme Şefliği bünyesindeki laboratuvarda üretilen 'calosoma sycophanta' türü böcek ile bu zararlıların önlenmesi çalışması başlatıldı.

Edremit ilçesindeki Kazdağları ve Burhaniye ilçesindeki Madra Dağı’nda son 10 yıldan bu yana artan çam kese böceği, çam ağaçlarında tahribata ve hacim kaybına neden oluyor. Çam kese böceği popülasyonunda yaşanan artışa karşı ise Burhaniye Orman İşletme Şefliğinde boş bir lojman laboratuvar haline getirildi. Bu laboratuvarda, doğal ortamlardan toplanan 'calosoma sycophanta' türü böcekler ile çam kese böceğini yiyen böceklerin üretimine başlandı. Bu yıl 9 bin böcek üretimi hedeflenirken, ilk böcekler de Madra Dağı ve Kazdağları’nda çam kese böceğinin yaygın olduğu alanlara bırakıldı. 'Calosoma sycophanta' türü böcekler, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Niyazi Aydın’ın gözetiminde Madra Dağı'ndaki ormanlara salındı. Böcek üretiminin 20 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirten Aydın, kimyasal mücadeleden vazgeçilerek, 10 yıldan buyana biyolojik mücadelenin sürdüğünü bildirdi. Aydın şunları söyledi: "Çam kese böceği zararlısına karşı kimyasal mücadeleden tamamen vazgeçildi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele yöntemlerini kullanmaktayız. 2017 yılında 10 bin böcek üretildi ve ormanlarımıza salındı. Bu sene de, programda bulunan miktardan daha fazla üreteceğiz. Programladığımız 8 bin, ama biz 9 bin civarında bir üretim gerçekleştirip, bunları ormanlarımıza bırakacağız. Calosoma Sycophanta dediğimiz yırtıcı terminatör bir böcek olup, bu çam kese böceğinin erginlerini yemek suretiyle yaşamını sürdürmektedir. Daha önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar da iyi neticeler verdi. Aynı şekilde faydalı sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz.ö Orman işçilerinden İbrahim Varoğlu da “Bugün böcek işinde yardımcı olduk. Tırtılları tüketmek için böcekleri saldık. Zevkli bir iş yaptığımıza inanıyoruz"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Laboratuvardan görüntü

-Çam kese zararlıları

-Böceklerin salınması

-Müdür Niyazi Aydın ile röp

-İbrahim Varoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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Spor ve halk oyunları ile öğrencilerde başarı, devamlılık sağladılar



Bitlis'in Beş Minare Mahallesi'nde bulunan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi idarecileri, öğrencilerin başarısını artırmak ve okula olan devamlılığı sürdürmek amacıyla örnek olabilecek bir çalışma yaptı. Okula gelen tüm öğrenciler, yeteneklerine göre halk oyunlarına ve çeşitli spor dallarına yönlendirildi. Bu sayede öğrencilerin hem başarıları, hem de okula olan devamlılıkları arttı.

Bitlis'in 307 öğrencisi olan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi'nin başarı düzeyini yüksetmek ve devamlılığı sağlamak amacıyla çalışma yapan idareciler, spor salonu bile olmayan okulda öğrencileri halk oyunlarına ve spora yönlendirmeye karar verdi. Bununla ilgili önce kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yeteneklerine göre ayrılan öğrenciler öğretmenlerin gözetimi altında çalışma yapmaya başladı. Spor salonu olmadığı için binanın sığınak ve koridorlarında çalışan öğrenciler, hem halk oyunlarında, hem de wushu, kick boks, masa tenisi, futbol ve satranç gibi alanlarda önemli ilerleme kaydetti. Zor şartlara rağmen sağlanan motivasyon ve gelen başarılar öğrencilerin eğitimlerine de yansıdı. Okulun halk oyunları ekibi Bitlis’te birincilik, Mardin’de yapılan bölge yarışmalarında 4’üncülük elde etti. Öğrenciler, Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmak için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Okul Müdür Vekili Ali Yıldırım, elde ettikleri sonuçlardan oldukça mennun olduklarını söyledi. Başarı çıtasını yükseltmek için başlattıkları yoğun çalışmaların sürdüğünü de anlatan Yıldırım şöyle konuştu: "Bitlis Eren Üniversitesi'nden gelen hocalarımız ve aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle kurslarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Bütün öğrencilerimizi istedikleri alana kaydediyoruz. Okul olarak ilk defa bu yıl sportif alanlarda hazırlıklara başladık. Spora kanalize ederken de öncelikle velilerle görüşüp devamsızlık günü fazla olan öğrencilerimizi bu alana yönlendirdik. Bu şekilde öğrencilerimizin devamsızlık problemleri azaldı. Kılık, kıyafet, saç ve kişisel bakımlarına önem vermeye başladılar. Ayrıca okula karşı bir aitlik, sevgi ve bağlılık duygusu kazandılar. Amacımıza kısmen de olsa ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda bu durum daha da yükseğe çıkacak. Bitlis’te meslek liseleri içinde şu anda devamsızlık problemi olmayan tek liseyiz. Öğrencilerimizi bu sayede okula kazandırdık. Çalışacak mekanları olmamasına rağmen imkansızlıklar içerisinde büyük başarılar elde ettiklerini gördük. Bu durum hem bizi, hem aileleri, hem de çocuklarımızı mutlu ediyor." Wushu dövüş sporu eğitmeni Şuayip Uysal ise, Beden Eğitimi Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi olmasına rağmen okula gelerek öğrencilerle antrenman yaptığını söyledi. Özellikle wushu sporuna olan ilginin yoğun olduğunu, öğrencilerin de önemli başarılar elde ettiğini belirten Uysal, "Türkiye Şampiyonası'na 8 sporcumuzla gittik. Bu gittiğimiz müsabakadan Türkiye 3’üncüsü çıkardık. Ayrıca Bitlis'te düzenlediğimiz ve 9 ilin katıldığı şampiyonada da 2’ncilik kazandık. Bunlar çok kısa zaman içinde gelen başarılar. İmkanlar kısıtlı ama öğrencilerimiz çok hevesli. Lisanslı 50 sporcumuzla beraber çalışıyoruz. Türkiye derecesi yapan sporcumuzu da milli takıma çağırdılar. Her şeyi gençlerimiz için yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halkoyunları ekibinin çalışmasından görüntü

-Okul Koridorunda çalışan öğrencilerden detaylar

-Halkyoyunları eğitmeni Rıfat Kırmızızambak ile röportaj

-Wushu ve Kıng boks yapan sporculardan detaylar

-Çalıştıkları salondan detaylar

-Wushu Eğitmeni Şuayip Uysal ile röportaj

-Öğrenciler ile röportaj

-Okul Müdür Vekili Ali Yıldırım ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()



