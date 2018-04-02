DHA YURT BÜLTENİ-8

Şehit Uzman Çavuş, 8 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce 6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut (24), yaklaşık 8 bin kişi tarafından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt'in Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine geçen 30 Mart günü, PKK'lı teröristler ağır silahlarla saldırdı. Saldırı da 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı askerlerden 1 yıllık uzman çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit Dut'un cenazesi dün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirilerek hastane morguna kondu. Şehit Dut'un cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik için baba evine getirildi. Burada kardeşi Arzu Dut, "Ağabey neden bizi bırakıp gittin" diyerek ağlayıp tabuta sarıldı. Alınan helalliğin ardından dini ve askeri tören yapılacağı Ula Camii önüne getirildi. Şehit Dut'un babası Mustafa Dut ve kendisi gibi uzman çavuş olan ve Afrin'de görev yapan kardeşi Akif Dut, tabutun başından ayrılmadı. Geçen şubat ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamından Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in (22) babası Sedat Seçen de, Mustafa Dut'a taziyede bulundu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ailesi, yakınları ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Şehit Dut'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki Ereğli Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şehidin cenazesinin helallik için baba evine getirilmesi

- Tören alına getirilmesi

- Törenden detay

- genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA - Hasan DÖNMEZ EREĞLİ KONYA,()

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Bolu'da Nisan’da kar sürprizi

Bolu'nun yüksek kesimlerine ve Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğun şekilde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'nun Aladağ Yaylası bölgesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıklarla yoğun şekilde yağmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ormanlık alanlarda açan çiçeklerin üstü karla kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bolu merkezinde ise aralıklarla sağanak yağmur etkili oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntüler

-Manzaralar

-Gölcük Tabiat Parkı’ndan görüntüler

-Araç geçişleri

-Detaylar

Süre: 02:56 Boyut: 329 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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FETÖ'nün 6 ilden sorumlu kadın üyesinin eşi adliyede

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Amasya'da gözaltına alınan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül Kurt'un eşi Süleyman Kurt, bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül Kurt (35) ve eşi Süleyman Kurt (36), Amasya polisi tarafından örgütün gaybubet evinde 28 Mart günü yakalandı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan, 'Gülnur' kod adını kullanan meslekten ihraç edilen öğretmen Yurdagül Kurt'un her iki telefonundan toplam 26 bin 174 kere 'ByLock'a girdiği tespit edildi. Yurdagül Kurt, 30 Mart günü sevl edildiği mahkemece tutuklandı. Eşi Süleyman Kurt'un ise Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorgusu bugün tamamlandı. Şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edidi.

Görüntü dökümü-HD

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-Şüphelinin çıkartılması (en önceki olan)

-Polis otosuna binisi

-Polis otosunun gidişi

-Emniyetten detay

(Süre: 01.05 dk) - (Boyut: 122.46 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Zonguldak’ta 'Otizm farkındalık' yürüyüşü

Zonguldak'ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, otizmli çocuklar, aileleri ile eğitimciler katıldı. Madenci Anıtı'nda toplanan grup, 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', 'Benim ışığım olur musun?', 'Otizmi fark et, kabul et ve bizimle yürü', 'Otizm eylem planı için harekete geç' yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik önüne kadar yürüdü.Dernek Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, otizm ve otizmli bireyler hakkında bilgiler vererek, "Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar otizm belirtileri konusunda bilgilendirmek, erken tanı, yoğunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş eğitimlerdir. Sorunların giderilmesi, çabuk ulaştırılması ve duyarlı kutusunda çalışmalar devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kalabalığın Madenci Anıtı’ndan yürüyüşe başlaması

-Yürüyüşten detaylar

-Valilik önünden detaylar

-Basın açıklaması

-Mavi balonların gökyüzüne bırakılması

Süre: (03:37 ) Boyut: (404 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFGİDAN/ZONGULDAK,()

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Farkındalık için 400 mavi balon gökyüzüne bırakıldı

Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş programı sonrasında 400 mavi balon gökyüzüne bırakıldı.

Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş programı düzenlendi. Verem Savaş Dispanseri önünde başlayan yürüyüşe Vali Osman kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sevil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mavi balonlar ve pankartlar taşıyan vatandaşlar İstiklal Caddesi güzergahından bir AVM'nin önündeki alana kadar yürüdü. Ardından katılımcılar 400 mavi balonu gökyüzüne bıraktı. Burada konuşan Vali Kaymak, otizm ile ilgili tüm vatandaşların farkında olmalarını isteyerek "Vatandaşlarımızın otizmi fark etmeleri, onlara anlayışla yaklaşmaları ve onlara yardımcı olmalarını bekliyoruz. Otizm mücadele edilebilir bir hastalıktır. Ancak bu konuda duyarsız kalındığında aileler de zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız engellilerle ilgili önemli gelişimler sağladı. Sosyal devlet anlamında ülkemiz büyük aşama kaydetti. Sosyal güvenlik hizmeti anlamında Türkiye Avrupa'nın önünde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşe katılanlardan detay

-Yürüyüş yapılması

-Balonların bırakılması

-Vali Osman Kaymak ile röportaj

-Detaylar

(SÜRE:3.01 Dk) (BOYUT:338.79 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()