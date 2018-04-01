DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KAZA, İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Cumhuriyet Üniversitesi yönüne giden Hilmi Gedikli yönetimindeki 58 NR 731 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarında park halindeki 58 DE 400 plakalı araca çarptı, ardından takla attı. Kazada araç sürücüsü Gedikli ağır yaralandı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli, ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza sonrası detay

Haber: Hakan KALELİ-Kamera: SİVAS/

(222 MB)

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2)TİM BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: 15 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTIK

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mart ayında, ihracatta Cumhuriyet tarihinde ilk defa 15 milyar dolar barajının aşıldığını söyledi.

TİM Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Mart ayı ihracat rakamlarını Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı noktalardan Kilis’teki, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda açıkladı. Programa, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Başkan Büyükekşi, ihracat rakamlarını Kilis’te açıklamalarının nedeninin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduklarını ve destek verdiklerini göstermek için olduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın tarihi bir başarı olduğunu ifade eden Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Zeytin Dalı Operasyonu ile bu bölge ve Afrin teröristlerden arındırıldı. Terör koridoruna geçit vermeyen ülkemiz, bölgenin en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldu. Artık tüm dünya şunu net olarak öğrendi; bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi ve kültürel alanda, ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bugün bu etkinliği Kilis’te yapmamızın nedeni de bu. Bizler için güvenliğimiz ve ülkemizin bekası ihracattan da önce geliyor. Bu sebeple bugün burada, 71 bin ihracatçımız adına Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu boyunca maalesef 52 askerimiz şehit oldu. 229 Mehmetçiğimiz yaralandı. Ülkemizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.ö

'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK'

Mart ayı ihracat rakamlarını açıklayan Büyükekşi, Cumhuriyet tarihinin en iyi ihracat rakamlarına ulaşıldığını aktararak, “Mart ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artış gösterdi. 15,1 milyar dolar oldu. Böylelikle 2018 yılı mart ayı sadece mart ayı içerisinde değil, tüm aylar içerisinde bu zamana kadar en fazla ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Diğer taraftan Cumhuriyet tarihinde ilk defa 15 milyar dolarlık ihracat barajını bu ay aşmış olduk. Huzurlarınızda ben bu başarının mimarları olan ihracatçılarımızı ben yürekten alkışlıyorum, kutluyorumö dedi.

Büyükekşi ve beraberindekiler, açıklamanın ardından sınır kapısı yanında Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.



Görüntü Dökümü

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Programa katılanlar

- Mehmet Büyükekşi'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN, Reşit ÇELEBİOĞLU- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB

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3)GÜL SUNAL, SANDIKLI'DA SAHNEYE ÇIKTI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Gül Sunal, tek kişilik tiyatro gösterisi ve kitap imza günü düzenledi.

Sandıklı Tanıtım Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Gül Sunal ilçedeki termal bir otelin toplantı salonunda dün gece 'Gölge Feslikannarı' adlı gösterisini sergiledi. Gösteriyi Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ali Sunal, Ezo Sunal, Onur Atilla ve 400'ün üzerinde tiyatro sever izledi. Aslen Sandıklılı olan Gül Sunal, küçük yaşlarda yaşadığı Sandıklı'ya özel kıyafet olan fıta ve kıvrak ile sahneye çıktı. Eşi Kemal Sunal ve Sandıklı'da yaşadığı anılarını anlatan Gül Sunal, eski zamanlarda Sandıklı'da konuşulan bazı kelimeleri de seyirciden söylemesini istedi. Kısa süreliğine sahneye çıkan Ali Sunal da esprileriyle izleyenleri güldürdü.

Gül Sunal, bugün ise Sandıklı Kültür ve Sanat Evi'nde imza gününe katıldı. Kendi yazdığı 'Kemal Hadi Gel, Bir Kahve İçelim' adlı kitabını hayranları için imzalayan Gül Sunal, memleketi Sandıklı'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Oyunu 'Gölge Feslikannarı' hakkında da bilgi veren Gül Sunal, "'Gölge Feslikannarı' benim için çok değerli bir laf. Benim çocukluğumda Sandıklı'daki erkeklerin kadınlara verdiği bir lakap bu. O beni çok etkileyen bir laf. Onun için oyunun adını 'Gölge Feslikannarı' koydum. Oyunu seyredenler neden öyle olduğunu, kime söylendiğini fark edecek. Daha önce oynadım ama 100 ya da 150 kişiye oynadım. Ama Sandıklı'da oynayacağım bu gösteri 400 kişi gibi kalabalığa oynayacağım ilk gösterim. Onun için çok heyecanlıyım" dedi.

Sandıklı'nın çok değiştiğini vurgulayan Gül Sunal, "Çocukluğuma göre Sandıklı çok gelişmiş, bu güzel bir şey. Benim bildiğim Sandıklı o küçük evlerde, ahırlara inek bağlanan Sandıklı, o teyzeler, fıtalar ve kıvraklar yok artık. Daha modern, daha güzel, çağa uygun bir Sandıklı. Tabii gurur duyduğum bir şey. Ama ben o günlerimi çok aradım şimdi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ali Sunal ve Onur Atilla salona gelirken

- Gül Sunal yöresel kıyafet ile sahneye çıkarken

- Gül Sunal sahnede gösterisi

- Ali Sunal Sahnede çiçek alırken ve esprileri

- Protokol ve seyirci

- Gül Sunal kitap imzalarken

- RÖP: Gül Sunal

288 MB /// 02.36"

(HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()



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MOTOSİKLETLE DÜĞÜN SALONUNA GİRDİLER

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosiklet tutkunu Nazmiye Ergin(26) ile Barış Atasoy(27) çifti, düğün salonuna motosiklet üzerinde girdi. Nazmiye Ergin, geçen Ocak'ta motosikletiyle kaza yaptığını haber vermesiyle yanına gelen Barış Atasoy'a evlenme teklifinde bulunmuştu.

Motosiklet tamircisi Barış Atasoy, 2 yıldır birlikte olduğu Nazmiye Ergin ile motosiklet konvoyu ile düğün salonuna geldi. Çift, davetlilere sürpriz yaparak, salona motosiklet üzerinde girdi. Nazmiye Ergin, geçen Ocak'ta alışılmışın dışında erkek arkadaşına evlenme teklifinde bulunmuştu. Senaryo gereği motosiklet kazası yaptığını söyleyen Nazmiye Ergin, Barış Atasoy'a evlenme teklif etmişti.

3 ay sonra dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Nazmiye Ergin, "Barış'a ben evlenme teklifinde bulunmuştum. Onu çok seviyorum. Bugün evlendik. İkimizde motosiklet tutkunuyuz. Düğün salonundaki davetlilere böyle bir sürpriz yapmak istedik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Evlenme teklifinden arşiv görüntü

-Düğün konvoyu

-Gelin ve damadın düğün salonuna girmesi

-Barış Atasoy ve Nazmiye Atasoy ile röportaj

-Detaylar

Süre: (6.38) Boyut: (397 MB)

Haber-Kamera Sinan KABATEPE-EREĞLİ(Zonguldak),()

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ADIYAMAN'DA SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

ADIYAMAN’da, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ve Gençlik Hizmetler Spor İl Müdürlüğü tarafından obeziteye karşı bisiklet turu düzenlendi. Bugün sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki valilik binası önünde toplanan 90 bisikletli, 11 kilometre pedal çevirdi. 'Sağlıklı yaşamak için bir nedenim var' ve Sağlık şakaya gelmez' sloganıyla başlatılan bisiklet duruna Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ve çok sayıda sporcu katıldı. Adıyaman Valiliği önünde başlayan bisiklet turu, 3'üncü çevreyolundan devam ederek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde kısa bir molanın ardından yeniden valilik önünde son buldu.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Türkiye genelinde 8’ncisi düzenlenen bizim Adıyaman’da ikincisi düzenlediğimiz ‘Bir Nedenim Var, Sağlıklı Yaşamak İçin’ kurumların desteğiyle çok güzel 11 kilometrelik bir parkur da bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün 1 Nisan olması nedeniyle sağlık şakaya gelmez. Günlük slogan ürettik şehrimize özel. Yeşilay olarak etkinlik ayı baharın gelişiyle birlikte gençlerimizle çok iç içe çok eğlenceli programlarımız var" dedi.

Amaçlarının sağlıklı toplum birey yetiştirmek olduklarını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise "Sağlıklı olabilmek için bir nedenim var sloganın'da bugün Adıyaman’da 7'den 77'e spor severlerle vatandaş sporcularımızla halkla iç içe bisiklet organizasyonu düzenledik. Bu organizasyonda amacımız sağlıklı toplum için sağlıklı bireylerin hareketlenmesi spor yapmasına teşvik etmek. Yeşilay ile beraber maddi bağımlılığı zararlarına karşı çocuklarımızı geçlerimizi spor yapmaya teşvik etmekti. Bisiklet kulübümüzle her hafta sonu Adıyaman da tarihi ve turistik yerleri geziyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bunu sürekli hale getirerek ilimiz de tüm spor branşlarında olduğu gibi tüm kurum STK ve sporun dinamik alt yapı birimleri ile beraber bunu organize ederek her geçen gün ilimiz de spor yapan insan sayısını artırmaktayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Valilik önü

- Toplanan bisikletçiler

- Tur atılması

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile röp.

- Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

