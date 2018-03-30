DHA YURT BÜLTENİ- 8

YURT BÜLTENİ-8

Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik görevlisi şehit (4)

6 ŞEHİDİN İSİMLERİ CAMİLERDE VERİLEN SELADA OKUNDU

Bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Ormanardı köyü kırsalında yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu için Siirt kent merkezindeki camilerde sela okundu. Okunan selada, 6 şehidin isimleri art arda okundu. Okunan selanın ardından Türk Bayraklı ambulanslar, şehit cenazelerini almak üzere Siirt Devlet Hastanesi önüne geldi. Burada bekleyen şehit yakınları sinir krizleri geçirdi. Hastane içerisine girmek isteyen şehit yakınları ve binlerce kişi, güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Terör saldırısında şehit olan 6 güvenlik korucusunun cenazeleri bugün saat 16.00'da merkeze bağlı Ekmekçiler köyü mezarlığında düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Cenaze terönine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-Camilerde sela okunması

-Türk Bayraklı ambulansların morg önüne gelmesi

-Hastane önünde bekleyen kalabalık

-Hastaneye girmeye çalışan şehit yakınları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

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Polis, kavga ettiği komşusuna silah çekti

BOLU'da, polis memuru Cihan A. ile hamile komşusu Necriye Aslım Aybatan ve Halit Aybatan arasında yaşanan kavga apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis memurunun silah çekmesi ve kavgaya karışanların merdivenden yuvarlanmaları yer aldı.

Olay, 25 Mart'ta Büyükcamii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanda oturan Aşkın A. ile 6 aylık hamile komşusu Necriye Aslım Aybatan arasında bekar bir komşularının eve kadın arkadaşlarını getirmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın yaşandığı günün akşam saatlerinde Aşkın A.'nın trafik polisi olan eşi Cihan A., Aybatan ailesinin evinin kapısını çaldı. Hamile kadın ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Cihan A., kadını hırpalayınca bağrışmaları duyan eşi Halit Aybatan da kavgaya dahil oldu. Halit Aybatan ve Cihan A. arasındaki kavgada iki taraf birbirlerine yumruklar attı. Cihan A., belinden çıkardığı silahın kabzasıyla Halit Aybatan'a vurmaya başladı. Silah bu sırada ateş aldı. Mermi, kimseye isabet etmezken, kavga edenler merdivenlerden yuvarlandı. Kavgayı komşuların küçük yaştaki çocukları dehşet içinde izledi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Necriye Aslım Aybatan 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Tüm yaşananlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavgadan görüntüler

-Kadının eşinin olaya müdahale etmesi

-Polisin silah çekmesi

-Merdivenlerden yuvarlanmaları

-Polisin gelmesi

-112 Acil ekiplerinin gelmesi

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Edirne'de fuhuş operasyonu: 2 ayda 500 erkek müşteri bulmuşlar

EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9'u kadın 21 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptığı öne sürülen 9 kadının 2 aylık teknik tabiki sonucu 500 erkekle fuhuş pazarlığı yaparak beraber oldukları tespit edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yaptığı ve kadınlar aracılık ederek yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik 2 operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay önce teknik takibe alınan şüpheliler adım adım takip edilirken, telefonları da dinlemeye alındı. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri önceki gün farklı adreslere düzenlediği baskınlarda 9'u kadın 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 21 şüpheli elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlar tanınmamak için yüzlerini kapatırken, polis adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

2 AYDA 500 ERKEKLE BİRLİKTE OLMUŞLAR

Şüphelilerin savcılık sorgularına geçilirken, yapılan telefon dinlemelerinde 9 kadınını 2 aylık süreç içerisinde yaklaşık 500 erkekle fuhuş pazarlığı yaparak 150 lira karşılığında beraber oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan erkek şüpheliler ise kadınlar fuhuş amaçlı apart ya da otellerde yer temin ederek müşteri bulmakla suçlanıyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye gelişleri

-Polis ekipleri

-Şüpheli kadınlar

-Yüzlerini gizlemeleri

-Adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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Belçika’da öldürülen anne ve kızı Giresun’da toprağa verildi

BELÇİKA’nın Herstal kentindeki evlerinde 24 Mart Cumartesi akşamı bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulunan Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), memleketleri Giresun’un Ülper köyünde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Belçika’daki otopsilerinin ardından Emine ve annesi Fatma Yağmur’un cenazeleri Giresun’un Ülper Köyü’ne getirildi. Anne ve kızı için öğlen vakti kılınan cenaze namazına Emine Yağmur’un eski eşi Ural Aydın da katıldı. Cenazeye katılan yakınları anne ve kızın ardından gözyaşı döktü. İl Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı cenaze namazından sonra anne ve kızı aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ANNE VE KIZI BIÇAKLANMIŞTI

Giresun’un Ülper köyü nüfusuna kayıtlı Emine Yağmur, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek, Belçika’ya yerleşti. Aydın'dan 5 yıl önce boşanan kadın, annesi Fatma Yağmur’la birlikte bu ülkede yaşamaya başladı. Emine Yağmur, 2 yıl önce tanıştığı Beytullah Altıner ile ilişki yaşamaya başladı. Hamile kalan Emine Yağmur, kız çocuğu dünyaya getirdi; ancak ikilinin arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Emine Yağmur, anlaşmazlık yaşadığı Beytullah Altıner’den ayrıldı. Kızını görmeye gelen Beytullah Altıner, iddiaya göre, kadına şiddet uygulayıp, ölümle tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Beytullah Altıner, kadına, ‘Sizi öldürmek farz oldu’ mesajını gönderdi.

ANKARA’DA TESLİM OLDU

Beytulah A., Emine Yağmur’dan olan kızını, eski eşinin evine getirdi. Beytullah Altıner’in eski eşi, durumdan şüphelenince Emine Yağmur’un boşandığı eşi Ural Aydın’a yaşananları anlattı. Ural Aydın, Belçika polisi ile birlikte 24 Mart Cumartesi gittiği evde, anne ile kızın cansız bedenlerini gördü. Anne- kızın bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Beytullah Altıner, olaydan sonra geldiği Türkiye’de Belçika’nın Ankara Büyükelçiliğine başvurarak teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazı detayları

Namazın kılınması

Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN- ()

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Zaza Şehmuz'u binlerce kişi uğurladı

DİYARBAKIR'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Zaza Şehmus' lakaplı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin, bugün tarihi Ulu Cami'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, son yolculuğuna uğurladı.

Müzik yapımcısı Zaza Şehmuz lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İlgin için bugün Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cuma namazı ardından kılanan cenaze namazına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP eski Milletvekili Mesut Değer, ses sanatçısı İzzet Yıldızhan'ın yanı sıra binlerce kişi katılırken, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızgül ile çok sayıda ünlü sanatçı da cenazeye çelenk gönderdi.

'AHMET KAYA, İBRAHİM TATLISES GİBİ ÇOK SAYIDA KİŞİYE ALBÜM YAPTI'

Uğurlama törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, İlgin'in sanat camiasıyla bağlantılı biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın iyi bir değeriydi. Sanat camiamızla bağlantılı olan biriydi. Türkiye'de çok şöhret olan, starların yapımcılığını yapan biriydi. Benim iyi bir dostumdu. Dostumu kaybettiğim için üzgünüm. Onunla geçen son 10 yılı değerlendirirsek, babacan, aslan gibi bir ağabeydi. Kanser hastalığı artık grip hastalığı gibi olmuş. İnsanı çok kısa bir sürede yok edip, götürüyor. Bugün, bütün sanat camiasına başsağlığı dilemek gerekiyor. Ahmet Kaya'dan, İbrahim Tatlıses'ten, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe'ye kadar sayamayacağım bir çok isim var, hepsine albüm yapmış biri" dedi.

İlgin ile en son 3 gün önce görüştüğünü anlatan Yıldızhan, "3 gün önce yine buradaydım. Hastalığı süresince yanında oldum. Ben, kötü gün dostuyum. Hastalığında onu hiç bir zaman yalnız bırakmadım. Dar günde dostları bırakmamak gerekiyor. 3 gün önce buradan ayrılırken, haftaya tekrar geleceğimi söyledim. 3 gün sonra vefat etti" diye konuştu.

Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlgin'in tabutu omuzlara alınarak, binlerce kişinin katımıyla, Sur ilçesindeki Çifthavuzlar Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntü

-Canezaye gönderilen çelenkler

-Cenaze namazına katılanlar

-Yıldızhan'ın konuşmaları

-Cenaze namazının kılınması

-İlgin'in tabutu omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-

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TGK Başkanlar Kurulu Toplantısı başladı

TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün'ün ev sahipliğinde, Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Kiriş Mahallesi'ndeki Daima Resort Otel'de düzenlenen toplantıya, TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Antalya İl Müdürü Esen Diler, Avrasya Gazeteciler Birliği Başkanı Umud Rahimoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şeker, çeşitli il ve ilçelerden Gazeteciler Cemiyeti başkanları katıldı.

TGK Başkanı Nuri Kolaylı, başkanlar kurulunun 14'üncüsünü düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Toplantının amacının mesleki sorunları konuşup tartışmak olduğunu ifade eden Nuri Kolaylı, toplantı kapsamında paneller ve seminerler düzenleyeceklerini kaydetti. Toplantı sonrası sonuç bildirgesi yayımlayacaklarını belirten Kolaylı, sonuç bildirgesinde tartışılan sorunların anlatılacağını ifade etti.

'BASIN YASASI DEĞİŞMELİ'

Türkiye'de gazetecilik alanında tartışılacak birçok sorun olduğunu anlatan Kolaylı, "Sorunlarımız çok. Türkiye'de gazeteler 3 senedir basın ilan zammı almadı. Amacımız gazetecilerin yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Gazete ilan ve reklam alamayınca maaş ödeyemiyor ve gazeteciler işsiz kalıyor. '212' olarak bilinen 5953 sayılı Basın Yasası'nın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor" dedi.

'YOLDA GEÇEN HERKESİN GAZETECİ OLABİLDİĞİ DURUMDAYIZ'

Türkiye'de hemen hemen her mesleğin bir oda veya örgütü olduğuna değinen Kolaylı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bizim bir odamız yok. Cemiyetler var ama yaptırımları yok. Yoldan geçen herkesin gazeteci olabildiği bir durumdayız. Ayakkabıcıların bile odası var. Yoldan geçen biri cep telefonuyla fotoğraf çekiyor ve gazeteci oluyor. Bunlar bizim en büyük sorunlarımız. İnşallah bu toplantı da bu sorunlar açısından faydalı olacaktır."

Toplantı, 1 Nisan Pazartesi sona erecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Organizasyonun afişinden detay

Salondan detaylar

Sunum yapanlardan detay

Dinleyicilerden detay

TGK logosu detay

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı röportaj

Salondan detay

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı röportaj

Salondan detaylar

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()



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