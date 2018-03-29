DHA YURT BÜLTENİ - 8

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti/EK

MAHSUR KALAN HAYVANLARI AFAD KURTARDI

Edirne'de taşkının yaşandığı çiftliklerde mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı. Ekipler, taşkının ilk gününden bu yana yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da botlarla götürdükleri mamalarla besledi. DSİ'nin saat 12.00 ölçümlerine göre nehirlerdeki düşüşün sürdüğü belirtildi. Tunca Nehri'nin debisi 259 metreküp/saniyeye gerilerken, Meriç Nehri'nin debisi ise 'turuncu alarm' seviyesine düşerek 1337 olarak ölçüldü.

Haber:EDİRNE,()

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Derede kaybolan polis, 58'i dalgıç 430 kişi ve helikopterle aranıyor



Trabzon’un Maçka ilçesinde, geçen hafta sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Kayıp polis, 58’i dalgıç 430 kişilik ekiple aranırken, 2 helikopter de havadan çalışmalara destek veriyor.

Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüphei aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 8’inci günde devam edildi. AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 430 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. 58 dalgıcın suda dalış yaptığı aramalara 2 helikopter de havadan eşlik ediyor. Değirmendere'nin denizle birleştiği alana ise ağ gerildi. Dalgıçlar dere ile denizin birleştiği alanda arama gerçekleştiriyor. Suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerde Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı aile, bir an olsun bölgeden ayrılmıyor.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

Haber:Aleyna BAYRAM/MAÇKA (Trabzon), ()

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Daire Başkanı ve ailesi kaza geçirdi:4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva ile eşi, kızı ve şoförü yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir Antalya Çevre Yolu Muradiye kavşağında meydana geldi. Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva (42) ile ailesinin içinde bulunduğu Servet Savacı (45) yönetimindeki 06 ADE 849 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki Mustafa Hakan Helva, eşi Seda (41) ve çocukları Tuna Helva (13) ile sürücü Savacı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıların otomobilden çıkarılışı

-Yaralıların hastaneye getirilişi

Haber-Kamera:Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)()

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Sulama borusu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Karaman'da, tarlalardan sulama borularını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, adli kontrolle serbest bırakılırken, tarlada branda altında saklanırken, yakalanan Muzaffer K. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Mart Salı günü merkeze bağlı Çiğdemli köyünde meydana geldi. Köyde yaşayanlar, çevrede 33 KOF 85 plakalı otomobille sürekli dolaşıldığını fark edip, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma timleri, 33 KOF 85 plakalı otomobili kullanan Şenol D.'yi köy yakınlarında durdurdu. Ekipler, Şenol D.'nin şüpheli tavırları ve aracın bagaj kısmında bulunan alüminyum sulama boruları üzerine arazide arama yaptı. Otomobilin yakınındaki tarlada, brandanın altına saklanan Muzaffer K. ve kanaletin altına saklanan Muhammed Ali E. ekipler tarafından yakalandı. Şüpheliler, il jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Jandarmadan kaçmak için arazideki brandanın altına gizlenen Muzaffer K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammed Ali E. ve Şenol D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muzaffer K., Muhammed Ali E. ve Şenol D.'nin 'hırsızlık'tan sabıkaları olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,()

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Van'da 51 kilo eroin ele geçirildi

Van'da jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan, batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucunun taşınacağı TIR'ı tespit ederek takibe aldı. TIR, Van- Erciş karayolu üzerinde durdurularak arama yapıldı. Aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(JANDARMA KAMERASI)

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-İçinde uyuşturucu yakalanan TIR

-Narkotik köpeğin arama yapması

-Eroin paketlerinin çıkarılması

-Eroin paketleri ve detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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Ayakkabının dilinden eroin çıktı

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına aldı. Zanlıların uyuşturucuyu, iç çamaşırlarının içine ve spor ayakkabılarının dil bölümüne gizledikleri ortaya çıktı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü Antalya'dan gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili Süleyman Demirel Bulvarı'nda durdurdu. Araç içindeki 4 kişiyi gözaltına alan polis, otomobilde arama yaptı ancak herhangi bir uyuşturucu bulunmadı. Daha sonra zanlıların üzerini arayan narkotik polisleri, iç çamaşırları içine gizlenmiş eroin buldu. Giydikleri spor ayakkabıları da inceleyen polis, ayakkabının dil bölümüne poşet içinde gizlenmiş eroin buldu. Zanlılardan toplam 35 gram eroin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis kamerası

- Görüntüde polislerin ayakkabı dili içinde eroini bulması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Alkollü sürücünün neden olduğu ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da alkollü sürücü İlhami Yavuz'un (37), Özgü İzem Ahırlı'nın (8) ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın çarptığı Özgü'nün yola savrulduğu, sürücünün hemen durup yerde yatan çocuğu kucaklayıp aracına bindirdiği görülüyor.

Güzeloba İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 günü akşam saatlerinde gezmek için babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'nde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve toruna, İlhami Yavuz'un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz ambulansın gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı aracına alarak, hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Özgü İzem Ahırlı, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Yavuz, tutuklandı. Geçen pazartesi günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan İlhami Yavuz, mahkeme başkanı Tuncay Özmen'in şerhine karşın oy çokluğuyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Özgü İzem Ahırlı'nın yaşamanı yitirdiği kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İlhami Yavuz'un çarptığı Özgü, yola savruluyor. Aracı durdurup inen İlhami Yavuz, yolda yatan Özgü'yü kucaklayıp araca doğru ilerliyor. Bu sırada aynı araçtan iki kişi daha iniyor. Bir kişi olay yerinden uzaklaşırken diğeri ise İlhami Yavuz'un yanına gidiyor. Özgü'yü aracın arka koltuğuna yatıran İlhami Yavuz'un daha sonra yerde yatan ancak kamera açısına girmeyen babaanne Gülşen Ekinak'ın yanına gittiği görülüyor. Çok sayıda vatandaşın da olay yerine geldiğinin yer aldığı görüntülerde, İlhami Yavuz'un daha sonra yeniden aracına bindiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı

- Özgü'nün yol savrulması

- Sürücü İlhami Yavzu'un Özgü'Yü kuçaklaması

- Özgü'nün araca bindirilmesi

- İlhami Yavuz'un yerdeki kadının yanına gitmesi

- Kalabalık görüntüsü

- Yavuz'un aracından iki kişinin inmesi

- Araçtan inen bir kişinin uzaklaşması- bir kişinin yardım etmesi

Haber: Süleyman EKİN/Antalya,()