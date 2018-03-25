DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞEHİT ANNESİ: İKİNCİ KEZ YAKTIN BİZİ, AĞABEYİNİN ÖMRÜ DE SENİN OLSAYDI



BATMAN'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in (31) cenazesi, Sandıklı'da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Törene 5 yaşındaki ikizleriyle katılan Zeliha Çetin, "Yetimlerine ne derim? Onların bir kere yüzünü görseydin" diye gözyaşı döktü. Büyük oğlunu da 10 yıl önce askerde geçirdiği hastalık nedeniyle kaybeden anne Cennet Çetin ise, "İkinci kez yaktın bizi, ağabeyinin ömrü de senin olsaydı" diye ağıtlar yaktı. Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında, 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi için götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin için memleketi Afyonkarahisar Sandıklı'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit İbrahim Çetin'in dün gece askeri uçakla getirilen ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konulan naaşı, bu sabah ambulansla, konvoy eşliğinde ilçeye getirildi.

'ONLARIN BİR KERE YÜZÜNÜ GÖRSEYDİN'

Şehit Çetin'in naaşı, helallik alınması için inşaat ustası olan babası Salih ve annesi Cennet Çetin'in oturduğu merkez İstasyon Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi. Şehidin annesi, babası ve eşi ile diğer yakınları tabutuna sarılıp gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Eşi Zeliha Çetin, "Annen, baban sana çok düşkündü. Şimdi ben ne diyeceğim onlara? Yetimlerine ne derim? Onların bir kere yüzünü görseydin. İbrahimim bıraktın, gittin bizi" diye ağladı.

İKİZLERİYLE EL ELE GELDİ

Helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Ulucami'ye götürüldü. Şehidin eşi Zeliha Çetin, askeri üniforma giydirilmiş ikizleri Yağmur ve Nehir'in ellerinden tutarak tören alanına geldi. Eşinin tabutunun yanına konulan fotoğrafını öpen Zeliha Çetin, daha sonra kayınvalidesi Cennet Çetin'in yanına oturdu. Zeliha Çetin oturduğu yerden, "Erkek gibi karşına çıksalardı şerefsizler. 'Telefonu kapat' dedi. Keşke kapatmasaydım" diye ağladı.

'KÜÇÜCÜK YAVRULARIMA NE DERİM?'

Anne Cennet Çetin de tören alanında beklediği sırada, "Doyamadım kuzum sana, yavrum hiç doyamadım. İnlerinde gebersinler yavrum. İbrahimim, küçücük yavrularıma ne derim? 'Nine babam nerede' dediler mi, ne cevap vereyim? Vatan için gidiyordu oralara. İkinci kez yaktın bizi, ağabeyinin ömrü de senin olsaydı" diye ağıtlar yaktı. Şehidin babası Salih, kardeşi ve diğer yakınları da gözyaşlarını tutamadı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI

Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Parsak, Kaymakam Köksal Şakalar, Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Tören öncesi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile diğer protokol üyeleri şehidin babası, annesi ve eşine başsağlığı diledi. Şehit İbrahim Çetin'in cenazesi öğle vakti İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan namazın ardından, Sandıklı Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

11 YILLIK UZMAN

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2007 yılında katıldığı belirtilen şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in eşi Zeliha, ikizleri Yağmur ve Nehir ile birlikte Batman'da oturduğu ifade edildi. Şehidin ağabeyi İlker Çetin'in de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevi sırasında şeker hastalığından rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin tören alanına getirilmesi

- Şehidin ailesinin tören alanında görüntüsü

- Şehidin annesi Cennet Çetin’in ağıt yakması

- Yakınlarının şehidin tabutuna sarılması

- Şehidin kızları ve eşinin el ele tören alanına gelişi

- Şehidin evinin önünde helallik alınırken

- Helallik alınması sırasında şehidin eşi ve annesinin tabuta sarılıp ağlaması

- Şehidin eşi Zeliha Çetin’in ağıt yakarak tören alanına yürümesi

- Cenaze namazının kılınması

- Namazın ardından askerlerin tabutu omuzlaması

- Vatandaşın tabutu taşırken görüntüsü

306 MB /// 02.46

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar, ()

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2)ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

ADANA'da bir kahvehaneye tabancayla açılan ateş sonucu 4 kişiyi yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvecilik yaparak geçimini sağlayan Ayhan Bener'in iş yerine 2 otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş açtı. Aralarında Bener' inde bulunduğu Bekir Yurtsever, Kaan Şimşek ve kimliği açıklanmayan bir kişi yaralandı. Ayrıca tabancadan çıkan mermiler yolda kenarında park halindeki bir aracada isabet etti. Saldırının ardından kahvehanede kısa süreleri arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada sokak içerisinde 17 boş kovan buldu. Yaralılar ise, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından saldırıya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi, ruhsatsız bir tabancayla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntü

- Yerde boş kovan görüntüsü

- Olay yeri inceleme çalışma yaparken

- Ambulans içindeki yaralı görüntüsü

- Çevredeki vatandaşların görüntüsü

SÜRE:01'32" BOYUT:93,6 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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3)SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN 2 KARDEŞ ÖLDÜ



İZMİT'te aynı evde kalan Şükriye Malkoç (85)ile kardeşi İbrahim Telci (71), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, İzmit Turgut Mahallesi Demirağa Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Telci, geceyi geçirmek için ablası Şükriye Malkoç'un evine geldi. Gece uykuya dalan kardeşler, söndürülmeyen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde İbrahim Telci ve Şükriye Malkoç'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeriye girdiğinde Şükriye Malkoç ve İbrahim Telci'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. 2 kardeşin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () -

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4)SURLARI 88 YIL ÖNCE YIKIMDAN KURTARAN FRANSIZ ARKEOLOG GABRİEL'E DİYARBAKIR'LI SEVİK'İN VEFASI

UNESCO Külterel miras listesinde bulunan Diyarbakır Surlarını 88 yıl önce yıkımdan kurtaran ancak, pek fazla bilinmeyen Fransız arkeolog, tarihçi ve gezgin Albert Louis Gabriel'ın adı ve fotoğrafı Diyarbakır'lı 74 yaşındaki Mehmet Sevik'in işletteği kafenin duvarlarını süslüyor. Fransız arkeolog Gabriel'e vefasını böyle gösteren Sevik, "Çünkü, Diyarbakır surdur, surlar olmasa Diyarbakır da olmaz"dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Nehrine nazır 74 yaşındaki Mehmet Sevik'in işlettiği kafenin duvarlarını, çoğu kişinin adını bile bilmediği Fransız arkeolog, tarihçi ve gezgin Albert Louis Gabriel'ın adı ve fotoğraflarını süslüyor. Köy Hizmetlerinden 12 Eylül 1980 yılında emekli olduktan sonra kafe işletmeye başlayan Sevik, kafenin duvarlarını süsleyen Fransız arkeolog Gabriel'e vefasını anlatırken, "1974 yılında bir kahvehanede oturuyordum. Yan masada bir adam bir kitap okuyordu. Kitabın kapağında Gabriel'in fotoğrafı vardı. Adam o kadar uzun okudu ki, kitabı merak ettim. Masasına geçerek ne okuduğunu sordum. Okuduğu kitap Gabriel'i anlatıyordu ya da Gabriel'in bir kitabıydı. Adam dedi ki 'Diyarbakır'ın surlarını kurtaran Gabriel'dir.' İşte ben o günden sonra bir daha unutmadım Gabriel'i. Çünkü, Diyarbakır surdur, surlar olmasa Diyarbakır da olmaz"diye konuştu.

DÖNEMİN VALİSİ YIKTIRDI, GABRİEL YIKIMI DURDURDU

Albert Louis Gabriel, 1883’te Fransa’da doğup Sorbonne’da güzel sanatlar ile edebiyat okuduktan sonra Paris Üniversitesi’nde doktora yaptı. Gabriel, 1926 yılında Türkiye’ye gelerek, Darülfünun’da Arkeoloji-Sanat Tarihi dersleri verdi. 1930 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak, Mezopotamya’daki eserler hakkında araştırma yapmak üzere Hasankeyf’ten Van’a kadar incelemeler yaptı. Eserlerin fotoğraflarını çeken, çizimlerini yapan ve metinler yazan Gabriel, 1930’lu yıllarda diyarbakır'a geldi. Dönemin valisi Faiz Ergun’un talimatıyla Dağkapı-Mardinkapı arasındaki surların, "Sur içine hava girmiyor. Bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor. Hava sirkülasyonu olsun diye surları dinamitliyoruz"gerekçesiyle yıktırıldığını gördü. Albert Louis Gabriel, Milli Eğitim Bakanlığı’na rapor yazarak, Diyarbakır surlarının tarih ve arkeolojik açıdan paha biçilmez olduğunu belirtince surlardaki yıkım durduruldu.

100 METRELİK SURLAR TOP ATIŞLARI İLE YIKTIRILDI

Fransız arkeolog, tarihçi ve gezgin Albert Louis Gabriel'in hazırladığı rapor ile yıkımına engel olduğu Surların bir kısmı tarih kitaplarına göre, 1930'lu yıllarda yıktırıldı. Dağkapı ile Urfaka arasında yaklaşık 100 metre uzunlığındaki bölüm o dönemde 'şehir hava almıyor' gerekçesiyle yıktırılırken, Fransız arkeolog'ingirişimi ile yıkım durduruldu, yıkım söz konusu 100 metrelik alan ile sınırlı kaldı.

Görüntü Dökümü

- Kafenin dışından görüntü

- Kapıdaki Gabriel'in fotoğrafı ve ismi

- Kafeden görüntüler

- Kafenin girişinde Gabriel'i anlatan yazı

- Mehmet Sevik ile röportaj

Haber - Kamera:Ferit ASLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-

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5)OTOMOBİLE ZORLA BİNDİRİLEREK KAÇIRILAN GENÇ KADIN, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI

SAMSUN'da, 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı öne sürülen E.D. (20) isimli genç kadın, polisin çalışmasıyla kurtarılıp, ailesine teslim edildi.

Olay, dün gece, Bafra ilçesinde meydana geldi. E.D. (20) isimli genç kadın, iddiaya göre, 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilip, kaçırıldı. Olayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipler, E.D.'nin bindirildiği aracın Aktekke mevkisinde olduğunu belirledi. Otomobilin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, sürücünün durması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısını dikkate almayıp, kaçmaya çalışan sürücü, kısa süre sonra durduruldu. Ekipler, E.D.'yi otomobilde baygın halde bulurken, araçtakilerin A.D. (30) ve A.Ö. (28) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. E.D. ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Şüphelilerden şikayetçi olan E.D., tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve A.Ö., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmalen getirilmek üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ayhan AYDEMİR-BAFRA/SAMSUN/

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6)TAYY AŞİRETİ, ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞARISINI DAVUL ZURNAYLA KUTLADI

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti'nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatındaki başarısını Davutpaşa Mahallesi’ndeki Bayrak Tepe’ye çıkarak davul zurna eşliğinde eğlenerek kutladı.

Reyhanlılı, 4 büyük aileden oluşan Tayy Aşireti, uzun konvoy eşliğinde Türk bayrakları ile Cinderes kasabasını gören Reyhanlı’daki Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan Bayrak Tepe’ye geldi. Burada toplanan aşiret üyeleri adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerine söyledi. Hambolat, “TSK’nın ÖSO ile gerçekleştirilen bu harekattaki zaferi hep birlikte kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Ey bu topraklara düşmüş toprak olmuş asker, gökten ecdadın inse bu mübarek alnı değer. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle cenneti alaya layık görsün rabbimö dedi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup, okunan Kuranı Kerimin'in ardından şehitler için dua etti. Aşiret üyeleri, daha sonra toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinliğin sonunda zafer Zeytin Dalı Harerakı için kurban kesildi

Görüntü Dökümü

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-Tepede direğe asılı Türk Bayrağı

-Araçlarla gelirlerken

-Aşiret üyeleri tepeye çıkarılırken

-Açıklama yapılırken

-Halay çekilirken

-Tepedeki bayrak ve insanlar

(SÜRE: 7’48’)(BOYUT: 249MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-

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7)GAZİPAŞA'DA SAHİLE BÜYÜKBAŞ HAYVAN LEŞİ VURDU

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahile büyükbaş hayvan leşi vurdu.

Gazipaşa'ya yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Macar Sahili'ne büyükbaş hayvan leşi vurdu. Nereden ve nasıl geldiği belli olmayan leşin cuma günü vatandaş tarafından fark edildiği belirtildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan bölge halkı, Gazipaşa'da böyle bir hayvan ırkı görmediklerini kaydetti.

Taşımacılık yapan bir yük gemisinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvan leşinin kaldırılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Sahilde vuran hayvan leşinden görüntüler

75.2 MB /// 00.40ö

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()