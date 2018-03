DHA YURT BÜLTENİ-8

1)DEREDE KAYBOLAN POLİS MEMURU ARANIYOR

TRABZON’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Değirmendere deresinde zor koşullarda sürdürülen çalışmada dalgıç ekibinden 1 polis memuru düşerek yaralandı.

Kazada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması dün başlatılan arama çalışmasına bugünde devam edildi. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan oluşan 326 kişilik ekip kazanın yaşandığı Çatak köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere deresini didik didik arıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter ve 4 dronenin havadan destek verdiği arama çalışmalarına Trabzon’un yanı sıra Rize ve Artvin’den gelen sualtı kamera ekipmanı da bulunan 16 dalgıç eşlik ediyor. Kazanın yaşandığı bölgeye ise Kızılay tarafından çadır kuruldu.

1 DALGIÇ POLİS YARALANDI

Değirmendere deresi üzerinde kurulu bulunan Hidroelektrik Santrale (HES) ait regülatörün kapakları kapatılarak su tutulan derede su seviyesinin azalması ile arama çalışmaları kolaylaştırıldı. Polis dalgıç ekipleri halat yardımıyla girdikleri derede her taşın altını arıyor. Arama çalışması sırasında dalgıç ekibinden 1 polis memuru düşerek yaralandı. Omzundan yaralanan polis memuru ambulansla Maçka Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ACILI AİLENİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe ile babası İsmail Ayan olay yerine geldi. Ekiplerle görüşerek bilgi alan acılı aile kayıp oğulları için bekleyişini sürdürüyor. Dereye bakan baba İsmail Ayan “Mehmet’im nerdesinö diyerek gözyaşı döktü. Mehmet Ayan’ın kardeşi Muhammet Ayan ise arama çalışmalarını izlerken “Aslanlar gibi kardeşin burada, canım ağabeyim ne olur gelö diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Ayan’a sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, önceki gece saat 01:30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmen Deresi'ne uçtu. Kazada polis memurları Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

2)BAZANIN ARASINDA BOYNUNU SIKIŞTIRAN ÇOCUK ÖLDÜ



ADANA'da içinden kıyafet almak için açtığı bazanın kapanması sonucu boynu sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin, yaşamını yitirdi.

Seyhan ilçesi Büyükyalmanlı Mahallesi'nde oturan Keskin ailesinin çocukları Caner Keskin, elbiselerini almak için bazayı açtı. Ancak bu sırada baza aniden kapandı. Boynu bazanın arasında sıkışan Keskin, bir süre sonra odaya giren annesi tarafından hareketsiz bulundu. Aile tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Caner Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boynunda kırık tespit edilen Caner Keskin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

'YATTIĞIMIZ YATAK OĞLUMUZU SONU OLDU'

Çift kişilik bazanın üzerine düşmesi sonucu ölen Caner Keskin'in babası gözyaşları içinde olayı anlattı. Bazanın amortisörünün bozuk olması sonucu tahta sopayla kullanıldığını anlatan baba Yüksel Keskin (56), "Bazayı tahta sopa kullanarak açıyorduk. Sopa kayınca oğlum arada kalarak ölmüş. Oğlumuzun öldüğünü saatler sonra fark ettik . Geçimimizi çiftçilik yaparak sağlıyoruz. Olay günü eşimle tarlaya gittik. Caner de okula gitmek için hazırlanırken bazayı açmış, arasına sopayı koymuş. Tahta sopa kayınca baza boynunun üzerine düşmüş. Çok üzgünüz, oğlumuzu kaybettik" dedi.

Olayın ardından sakinleştirici verilen anne Özlem Çiftçi ise "Yattığımız yatak oğlumuzun sonu oldu" dedi.

3)HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKINCA EHLİYETİNE EL KONULDU

KÜTAHYA'da, özel halk otobüsü şoförü İ.T. (31), polis ekiplerinin kontrolü sırasında yapılan testte, 1,13 promil alkollü çıktı. Sürücü belgesine el konulan İ.T., polis merkezine götürüldü.

Merkez Atatürk Bulvarı'nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri, İ.T. yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Yapılan testte, özel halk otobüsü şoförü İ.T.'nin 1,13 promil alkollü olduğu belirlendi. Otobüsteki yolcular, başka özel halk otobüsüne bindirilirken, İ.T.'ye 'alkollü araç kullanmak'tan 1253 liralık cezası kesildi. Sürücü belgesine de el konulan İ.T., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

4)EŞİNİN OTOMOBİLİNİN ALTINA BOMBA DÜZENEĞE KOYAN KOCANIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.'nün (40) otomobilinin altına çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle bomba düzeneği yerleştiren Sezai Ö.'nün(41) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren Yeliz Ö., "Beni defalarca öldürmek istediğini söylemiştir. Onu bir tek ben tanırım. Sezai çok akıllı bir insan. Bunun patlatmak için yapmıştır. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmiştir" dedi.

Fabrikada çalışan Sezai Ö., boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına geçen 18 Temmuz'da bomba düzeneği yerleştirdi. Yeliz Ö.'nün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Ö. ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce uzaklaşarak polise haber verdi. Bomba imha uzmanı düzeneği etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Yeliz Ö.'nün eşi Sezai Ö., tutuklandı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Sezai Ö. ve avukatının yanı sıra eşi Yeliz Ö. de katıldı. Eşinin kendisini ve çocuğunu öldürmek için bomba düzeneğini yerleştirdiğini söyleyen Yeliz Ö., "Herkes çektiğini bilir. Beni defalarca öldürmek istediğini söylemiştir. Onu bir tek ben tanırım. Sezai çok akıllı bir insan. Bunun patlatmak için yapmıştır. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmiştir. Kızımı ve beni öldürme amacıyla hareket etmiştir.v5 dakika sonra kızımı kreşten alacağımı bilmektedir. Sanık bir başkası vasıtasıyla haber göndererek bu davadan ceza alması halinde bir değil birden fazla kişinin canını alacağını söylemiştir. Ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı, ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde raporu mahkemede okundu. Mahkemede tanık olarak dinlenen bomba imha uzmanı ise bombanın oyuncak malzemeleri ve dinamit kapsülü ile hazırlandığını, statik elektrikle patlama ihtimalinin bulunduğunu, ancak çok karşılaşan bir durum olmadığını söyledi. Ayrıca bombanın yapımının sadece internet sitelerinden mümkün olmayacağını kişinin elektrik bilgisinin de bulunması gerektiğini söyledi.

Bir önceki duruşmada bombayı patlatmak için değil, korkutmak amaçlı otomobilin altına koyduğunu belirten Sezai Ö.'nün avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Sezai Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

5)CHP'DEN AK PARTİ'YE, 'AFRİN ZAFERİ'Nİ SİYASETE ALET ETMEYİN MESAJI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı Şafak Yılmaz, dün Çanakkale Belediyesi ile Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ı hedef alan açıklamalarından dolayı, AK Parti İl Gençlik Kollarına Afrin Zaferi'ni siyasete alet etmeyin mesajı gönderdi.

Çanakkale'de 2 gün önce AK Parti İl Gençlik Kolları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'nin Afrin kentine girerek destan yazan Mehmetçiğin zaferi için 11 ilçede eş zamanlı pilav dağıttı. Pilav dağıtımı sırasında ağaca Mehmetçiğin Afrin Zaferi'nin yanı sıra CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından, 7 Haziran genel seçimleri sonrası partisinin kentte ilk kez birinci olması ve HDP’nin de barajı aşması üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda halka teşekkür pilavı dağıtımına ithafen, "Bu şehirde pilav terörün destekçisi barajı geçti diye değil, Mehmetçiğimiz Afrin'de destan yazdığı için dağıtılır' yazılı pankart asıldı. Çanakkale Belediyesi Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile ağaca asılı pankart indirilmesine tepki gösteren AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, partililer ile düzenlediği basın açıklamasında, Çanakkale Belediyesi ile Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ı hedef aldı.

AK Partili Burak Balık'ın açıklamalarına ise yanıt bugün saat 12.00'de CHP İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Şafak Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "2019 yerel ve genel seçimlerine az bir süre kala kaybetmenin kaçınılmaz olduğunu, süregelen hukuksuzluklara ve hak ihlallerine Türk Halkı’nın 16 Nisan 2017 tarihli referandumunda olduğu gibi “artık yeterö diyeceğini öngören AKP’nin özellikle son dönemde karanlık geçmişini unutup, can havliyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Sayın Ülgür Gökhan’a fütursuzca saldırmakta olduğunu, 16 yıllık iktidarı boyunca ülkemizi sürüklediği bataklığı, akıl almaz iddia ve iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisi’ne maletme gibi beyhude bir girişimde bulunduğunu hayretler içerisinde seyretmekteyiz. 16 yıllık iktidarı boyunca “kandırılmışızö edebiyatından başka herhangi bir öz eleştirisi ve yetersizliğini halka izah etme kabiliyetine sahip olamamış, bir gün dahi tutarlılık kaygısı taşımamış, ayrıştır-korkut-yönet anlayışından bir an için uzaklaşmamış, iktidarını koruma uğruna etik ve ahlaki tüm değerleri ayaklar altına almış bir siyasal iktidar; her ne hikmetse son dönemde hayali bir takım iddia ve iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisi’ni FETÖ, PKK, PYD ile bağdaştırmaya çalışmakta son olarak da Afrin ve Mehmetçik üzerinden Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan’a ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırmakta bu yolla da oy devşirmeye çalışmaktadır" dedi.

Yılmaz, açıklamasının devamında, "Afrin’de zaferi kazanan canı pahasına mücadele eden kahraman Türk Ordusu ve Kahraman Türk Askeridir. Bu yüzden son tahlilde AKP Çanakkale İl Gençlik Kolları’ndan temennimiz hiç değilse Afrin Zaferi dolayısıyla yaptıkları pilav hayrını şova ve siyasi propagandaya dönüştürmemeleri, böylesine bir mücadeleyi günlük siyasete alet etmemeleridir" diye konuştu.



6)SURİYELİ AİLELERİ, 'GÜVENLİK GÖREVLİSİYİM' DİYEREK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GAZİANTEP'te, askeri üniformayla girdikleri evdeki 7 kişilik Suriyeli ailenin el ve ayaklarını bağlayıp 2 bin 600 lira para, 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp eden 5 kişilik çetenin lideri olduğu belirlenen Suriye uyruklu Muhammet T., polisin 5 aylık takibinin ardından operasyonla gözaltına alındı. Muhammet T.'nin aynı yöntemle gerçekleştirdiği 5 gasp olayından arandığı belirlendi.

Olay, 28 Ekim 2017 tarihinde, Dülük Baba Mahallesi Fedai Mehmet Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Askeri üniforma giyip, Suriyeli Ali Boşnak'ın giriş kattaki evine giden 5 şüpheli, 7 kişilik aileye kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttı. İçeri girdikten sonra evdekilerin elleriyle ayaklarını bağlayıp, çocukların boğazına da bıçak dayayan şüpheliler, evde bulunan 2 bin 300 lira, kaçak 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Ailenin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olaydan kısa bir süre sonra şüphelilerden Suriyeli Ahmet M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet M.'nin ifadeleri doğrultusunda diğer şüphelilerin de isimlerini belirleyen ekipler, çete liderinin Muhammet T. olduğunu tespit etti.

Muhammet T.'nin gitmesi muhtemel adresleri 5 aylık süreçte takip altına alan polis, şüphelinin, Savcılı Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Muhammet T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında sahte Suriye kimliği bulundu. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Muhammet T.'nin aynı yöntemle 5 Suriyeli aileyi daha gasp ettiği ve bu olaylar nedeniyle arandığı belirlendi. Muhammet T., alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

