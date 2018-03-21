DHA YURT BÜLTENİ-8

FETÖ'den gözaltına alınan 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi

MUĞLA merkezli 16 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 35'i muvazzaf, 1'i kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 36 askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da geçen 15 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, ilk gün 28 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında 8 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 36'ya yükseldi.

Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan askerlerden 10'u olan M.H., M.E.G., K.T., A.D.Ş., Ö.İ., M.B., M.Y., İ.K., V.T., ve Ö.Z.Ç., ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye binasının görüntüsü

-Şüphelilerin adliye getirilişi

-Şüpheli yakınlarının görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Şentürk: Son konuşmam, veda konuşmasıydı

KIRŞEHİR'de yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan ve elindeki Zülfikar ile valilik binasından kalabalığa seslenen Vali Necati Şentürk, "Son konuşmam, veda konuşmasıydı, final niteliğindeydi. Biz, Türk milletinin bir ferdiyiz. Korku bilmez yaşarız. Mesele vatan, dil olunca hiçbir şey düşünmeyiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek, dün emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Şentürk, nevruz kutlamasına katıldı. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentürk, 41 yıllık idarecilik hayatında pişmanlık duymadığını söyledi. Şentürk, “Ben, 41 yıl mülki idarenin her kademesinde hizmet ettim. Yaklaşık 11 yıldır valilik yapıyorum, 3,5 yıldır da Kırşehir’deyim. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Zaten temmuz ayında zorunlu olarak emekli olacaktım. Dolayısıyla 3 ay önce olması benim için çok önemli bir şey ifade etmedi. Bir insanın zirvedeyken, bırakmasını bilmesi gerekiyor. Zirvedeyken bırakmak, belki büyük bir işaret olsa gerek. Bu memlekette 3,5 yıl vali olarak görev yaptım. Ben inanıyorum ki güzel hizmetler yaptım. Halkın hep desteğini gördüm. Hep yanımızda oldu. Biz, halkın 'vali baba'sı olduk. Biz, onların hizmetkarı olduk. Onlara 'Biz sizin hizmetkarınız' dedik" diye konuştu.

'DEVLET, ŞAHISLARLA BAKİ DEĞİLDİR'

Valilik görevi boyunca Kırşehir'de, ilklerin hayata geçirildiğini kaydeden Şentürk, "Birtakım şeylerde Kırşehir ilkleri yaşadı. Bizim zamanımızdan önce yapılmayan birtakım şeyler, benim dönemimde yapıldı. Herkes hizmet etti. Kim bu memlekete taş üstüne taş koyduysa onları minnetle yad ederiz. Tabi, mahkeme kadıya mülk olmaz. Mutlaka bu işin bir sonu gelecekti. Zirvede bu işi bırakmayı da uygun gördüm. Devlet, şahıslarla baki değildir. Şahıslar, ölümlüdür, gidicidir. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah, devletimizi kıyamete kadar payidar etsin, mesut etsin. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah, Türk düşmanlarına, bölücülere fırsat vermesinö dedi.

'FİNAL MUHTEŞEM OLDU, VEDA KONUŞMASIYDI'

Necati Şentürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, 20 otobüsle bin 200 genci Çanakkale’ye uğurladıklarını hatırlattı. Elindeki Zülfikar ile valilik binasından kalabalığa seslenirken, emekliye ayrılacağı mesajını verdiğini belirten Şentürk, şunları söyledi: "Balkon konuşmasında da söyledim. Mehmetçik, destan üzerine destan yazıyor. 'Girilmez' denilen yerlere giriyor. Dünyanın en güçlü ordularına parmak ısırtıyor. Bu bakımdan ben, söylediklerimden asla pişmanlık duymam. Ne söylediysem aşikar söylerim. Ne söylediysem halkımın önünde söylerim. Gizli, kapaklı bir şey yoktur. İnanmadığımı da söylemem. Söylediğim şeyin arkasında dururum. Devletimize asla ihanetimiz olmamıştır. 41 yıl, dile kolay. Bu devlete şerefle şanla hizmet ettim, bir gün dinlenmemek kaydıyla. 3,5 yıldır Kırşehir'deyim. İzne gitmedim. Vali arkadaşlarımız, bana 'Allah senin gibi bir emeklilik nasip etsin' diyorlar. Gördüğünüz gibi final de muhteşem oldu. Son konuşmam, veda konuşmasıydı, final niteliğindeydi. Bu bakımdan, biz Türk milletinin bir ferdiyiz. Korku bilmez yaşarız. Mesele vatan, dil olunca hiçbir şey gözümüz önünüze gelmez. Hiçbir şey düşünmeyiz, geri dönmeyiz."

Görüntü dökümü

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-Vali Necati Şentürk ile röp.

Haber-Kamera: Salih GÜNER/KIRŞEHİR, () -

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'Anadolu Farm'ı MASAK araştırmış, savcılık soruşturma açmış



ÇİFTLİK Bank vurgunuyla ilgili her geçen gün gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen Kayseri merkezli Anadolu Farm Şirketi hakkında önce Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) araştırdığı, sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı bildirildi.

Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan ve 2'si Kayseri'de olmak üzere 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan 'Anadolu Farm' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun Ocak ayında inceleme başlattığı ve Cumhariyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptığı belirlendi.

MASAK'ın suç duyurusu üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın 5 Şubat'ta soruşturma açtığı ve Kayseri Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücade Müdürlüğü'ne konuyu ilettiği, şirket kurucusu Fehmi Özalan ve yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı belirlendi.

'Anadolu Farm' ile ilgili olarak haberin medyada yer almasının ardından şirketin merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan 14 katlı plazadaki bürosunun girişinde küçük bir tabela olduğu ve büronun kapalı olduğu görüldü.

Şirkete ait merkez Talas ilçesindeki 'Tauk' isimli 2 restorandaki çalışanları ise konudan haberdar olmadıklarını belirterek, medya mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()-

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Ethem Sarısülük davasında, sanık polisin cezası 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı

ANKARA'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık polis Ahmet Şahbaz'a verilen ve paraya çevrilen 10 bin 100 lira ceza kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Bunun üzerine bugün yeniden görülen dava da ceza 15 bin 200 liraya yükseltildi.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine destek amacıyla Kızılay Meydanı'nda yapılan protesto sırasında başına isabet eden kurşunla öldü. Sarısülük’ü vurduğu suçlamasıyla tutuklanan ve Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

YARGITAY BOZDU, SANIK TAHLİYE OLDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ardından davanın güvenlik gerekçesiyle Aksaray'da görülmesine karar verildi, tutuklu olan polis memuru Şahbaz da tahliye oldu.

10 BİN 100 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Aralık 2016 tarihinde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Ahmet Şahbaz'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği sabit görüldüğü, suçun işleniş biçimi, sanığın taksire dayalı kusurun derecesi, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza, ilk önce Türk Ceza Kanunu'nun 27/1 maddesi (Sınırın aşılması) uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya, iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hapis cezasını 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.

KARAR YARGITAY TARAFINDAN YENİDEN BOZULDU

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen adli para cezası kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce az bulunarak yeniden bozuldu. Kararın bozulması üzerine bugün Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden dava görüldü. Duruşmaya Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi ve kardeşi İkrar Sarısülük, tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şahbaz, savunmasında "Bende üzgünüm. Bu olay kasıtlı olmadı. TÜBİTAK ve TRT 'den gelen görüntüler incelendi, raporlar tutuldu. Benim üzerime taşlar atıldı. Bende can taşıyorum. Takdir mahkemenindir. "dedi.

Mahkeme heyeti, 10 bin 100 lira olan para cezasını 15 bin 200 liraya çıkardı.

Görüntü Dökümü

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- Annesi ve avukatının adliyeye gelişi

- Adliyeden çıkartılması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ()

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Köyde 30 metre derinliğinde obruk meydana geldi

ÇORUM’da 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde oluşan obruk köylüleri korkuttu.

Çorum’un Sungurlu İlçesine bağlı Çavuşçu köyünde oluşan yaklaşık 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşıyor. 200 haneli köyün sakinleri, oluşan obruk nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti. Muhtarı Kadir İçtüzer, “Köyümüzde geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazı çıkışı obruk oluştu. Koca bir çukur oluştu v su fışkırıyordu. Bende hemen zaman kaybetmeden Çorum Valiliği, Sungurlu İlçe Kaymakamlığını arayıp yetkililerimizle görüştüm. Köyümüzde yaşanan bu olayı bildirdim. Köyümüze DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve Jeoloji mühendisleri geldi. Şuana kadar 100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak, bir işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Sanki köyümüzün altından ırmak akıyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü :

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- Köy Muhtarı Kadir İçtüzer açıklama

- Obruk

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Karabük'te üst geçitte tehlikeli çalışma

KARABÜK'te, üst geçitte vinç yardımıyla beton blok yerleştirilmesi sırasında caddeden geçen yaya ve araçların üzerine düşmesi tehlikesine karşı önlem alınmaması dikkat çekti.

Menderes Caddesi'nde süren üst geçit yapım çalışmaları sırasında 2 işçi vinç yardımıyla kaldırılan beton blokları geçit yanlarına yerleştirmek için çalıştı. Bu sırada alttan geçen yaya ve araçların üzerine düşme tehlikesine karşı hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti. Vatandaşlar ve araç sürücüleri tepelerindeki çalışmadan habersiz bir şekilde üst geçidin altından geçmeye devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşçiler beton blokları yerleştirirken

-Üst geçidin altından geçen vatandaşlar ve araçlar

-Vatandaşlarla röp

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Şeker fabrikası işçileri eylem yaptı

BURDUR Şeker Fabrikası işçileri özelleştirme kapsamında olan fabrikaya talip olan firma yetkililerinin geldiğini haber alınca eylem yaptı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışına karar verilen Burdur Şeker Fabrikası'na talip olan firmanın yetkililerinin geldiğini haber alan işçiler, fabrika binası önünde toplanarak eylem yaptı. İşçiler 'Şeker vatandır, vatan satılmaz', 'Bizi satanı biz de satarız', 'Burası Burdur buradan çıkış yok', 'Direne direne kazanacağız', 'Zafer direnen emekçinindir' şeklinde slogan attı.

Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Onay, "Şeker vatandır, vatan satılmaz. Şeker fabrikalarının özelleştirme süreci hızla devam ediyor. Bugün ihaleye girecek olan grup ziyarete geldi. Hoş geldiler, sefa geldiler. Biz işçiler, üreticiler, kamyoncular, besiciler olarak bu fabrikanın alelacele satılmasına akıl sır erdiremiyoruz. Şartnamede fabrikanın değerli arazilerinin satılmayacağı söyleniyor. Bunların ranta kurban gitmeyeceği söyleniyor ama Burdur şeker çamur havuzları dahil bütün arazisi satışa çıkarılmış durumda. Burdur şehir merkezinde kalmış çok değerli bir arazi. İhaleye girecek firmalar arasında inşaat firmaları da var. Tüm kamuoyunun bu yanlış şeker özelleştirmesi konusunda bizlere destek verilmesini rica ediyorum. Haklı tepkimizi gösteriyoruz. Bundan sonra geleceklere de göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İşçiler fabrika binasının içerisine girmek isteyen firma yetkililerine izin vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrika dıştan görünüş

- Mustafa Onay'la röportaj

- Slogan atan işçiler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Zonguldak'ta nevruz coşkusu

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atlayarak nevruzu kutladı.

Üniversitenin Farabi Kampüsü'nde düzenlenen nevruz programına, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemal Büyükgüzel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Yüzbaşı Kafalı ve öğretim üyeleri nevruz ateşini yaktı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atlayıp etrafında halaylar çekerek nevruzu kutladı. Daha sonra öğrencilere etli pilav ve ayran ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

-Mehteran konseri

-Nevruz ateşinin yakılması

-Öğrencilerin ateşten atlaması

-Halay çekmeleri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Tokat'ta 'Nevruz' coşkuyla kutlandı

TOKAT'ta Nevruz Bayramı protokol ve öğrencilerin birlikte katıldığı resmi program ile kutlandı. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Tokat'ta Nevruz Bayramı etkinlikleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde yapıldı. Tokat Valisi Ömer Toraman,Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ile birlikte kent protokolünün katıldığı kutlama nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Vali Toraman, protokol üyeleri, basın mensupları ve öğrenciler nevruz ateşinin üzerinden atladı. Ardından programa katlanlar yumurta tokuşturdu. Katılımcılara yemek ikram edildi.

Nevruzun yeni bir gün ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, 'Hepsinden önemlisi yeni müjdeler anlamına geliyor. İnşallah bu 21 Mart Nevruz Bayramı ülkemize ve milletimize dirlik getirir' dedi.

Program, öğrencilerin halayı ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görnütü

-Protokol ve öğrencilerin nevruz ateşinden atlaması

-Yumurta tokuşturulması

-Halay çekilmesi ve ikram

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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AİBÜ'de, ülkücülerden nevruz kutlaması

BOLU'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gölköy Kampüsü'nde ülkücüler tarafından nevruz kutlaması yapıldı. Etlinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde yapılan nevruz kutlamasına AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MHP İl Başkanı Adem Evcil, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgün ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Kutlamalar, Rektör Alişarlı'nın demir dövmesiyle başladı. Daha sonra nevruz ateşi yakıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgün, "Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni örgütün ellerinden kurtaracağız derken şaka yapmamıştık. Biz bu yollarda ağır bedeller ödedik. Ödemeye de devam edeceğiz. Allah'ın izni ile Türkün bayrağını, bozkurtun sancağını üniversitemizde dalgalandıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Demir dövülmesi

-İsmail Akgün ve Adem Evcil'in konuşmaları

-Ateşin üstünden atlanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Marmaris'te 4 saatte 6 bin fidan dağıtıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün 'Bir fidanda siz dikin' projesi kapsamında, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle ücretsiz dağıtılan 6 bin adet fidan, 4 saatte tükendi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, 'Bir fidanda siz dikin' projesi başlattı. Bu kapsamda hizmet binalarının bahçesinde ücretsiz olarak fidan dağıtıldı. Bu sabah defne, mazı, sığla, incir, dut, biberiye, çam ve serve türü fidanların dağıtımına başlandı. Fidan dağıtımına çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlar ilgi gösterdi. 6 bin fidan 4 saat içinde dağıtıldı.Marmaris İlçe Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 6 bin adet meyveli ve süs bitkilerinden oluşan fidan dağıtıyoruz. Halkımızın ormanlara yönelik hassasiyeti var. Yüksek ilgi nedeniyle çok memnunuz. Kısa sürede fidanlarımızın bitmesi bizleri mutlu etti. Farkındalığı artırmak için bu tür ücretsiz fidan dağıtım projelerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Fidan alan vatandaşlardan Fatma Alkanaz, "Orman Haftası'nı bekliyordum. Üç tane meyve fidanı aldım. Atalarımızdan miras doğamızı, gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Tüm ormancıların haftasını canı gönülden kutlarım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Orman İşletme Müdürlüğü önünden görüntü

- Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde ücretsiz dağıtımdan görüntü

- Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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AB desteği ile 19 ile 215 okul yapılacak

İzmir’e 8 yeni okul

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi’ projeleri kapsamında İzmir’in 6 ilçesinde 8 okul inşa edilecek. Proje kapsamında, 5 bin 760 öğrencilik ek kapasite oluşturulması hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Durmaz, Bakanlık olarak ikili eğitimden tekli eğitime geçmek için çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi’ projeleri kapsamında 19 ilde 215 eğitim tesisi inşa edilecek. Toplamda 475 milyon euro tutarında kaynak sağlanan projeler; Avrupa Birliği’nin (AB) desteği ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik yardım programı ve AB Güven Fonu (MADAD) kapsamında hayata geçirilecek. Proje kapsamında İzmir’in Aliağa, Bayraklı, Karşıyaka, Buca ilçelerinde 1, Torbalı ve Bornova ilçelerinde ise 2'şer adet olmak üzere toplam 8 okul yapılması planlanıyor. Tamamı betonarme olarak inşa edilecek okulların tamamlanması ile birlikte İzmir’de 5 bin 760 öğrencilik ek kapasite oluşturulması hedefleniyor.

İZMİR'DE 15 BİN SURİYELİ ÇOCUK VAR

Balçova’da bulunan bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, eğitime yapılan yatırımın, insana yapılan yatırım, insana yapılan yatırımın da ülkenin hatta insanlığın geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. İzmir’de eğitim yatırımlarına verdikleri önem neticesinde; derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştıklarını vurgulayan Ömer Yahşi, şunları söyledi:"Biz yine de tamam artık olduk demiyoruz, diyemiyoruz. İlimiz son yıllarda en çok göç alan iller arasında. Özellikle Suriyeli aileler hayata yeniden tutunabilmek için ilimizi tercih ediyorlar. 15 bine yakın Suriyeli öğrencimiz için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz."

Bakanlığın yürüttüğü projeler neticesinde 8 okulu İzmir'de eğitime kazandıracaklarını vurgulayan Yahşi, bu okulların yaralara merhem olacağını, ancak dertlerine tam olarak deva olmayacağını ifade etti.

24 DERSLİKLİ OLACAK

Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç da yapılacak okullara dair teknik bilgi verdi. İzmir’de ilk aşamada 24 derslikli 4 okulun yapılacağını ve bu okullar için zemin etüdü ile saha çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Oruç, 2019 eğitim öğretim döneminde bu okulları hizmete açmayı planladıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Durmaz da toplantıda şu bilgileri verdi:

"İkili eğitimden tekli eğitime geçmek için çok ciddi bir enerji harcıyoruz. Bütçe imkanlarını maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. 2011 yılından beri devam eden bir savaşın sonucu ülkemize göç etmiş mülteci kardeşlerimizi eğitim sistemimize dahil ederek aynı ortamlarda, aynı kaliteli eğitimi vermek için çaba sarf ediyoruz. Şu anda okulların yapılması için arsalarla ilgili sorun yok."

Türkiye'de yapılması planlanan 215 okulun ihalesi tamamlandı. Yapım aşamasına geçilen okullardan 60’ı prefabrik olacak. Yapılacak okullarda hem Türk öğrenciler hem de mülteci öğrenciler eğitim görecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin konuşması

-Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç'un konuşması

-Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Durmaz'ın konuşması

-Toplantıdan genel ve deta görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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