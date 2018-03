DHA YURT BÜLTENİ-8

Teröristlerin Afrin'deki kontrol noktası imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerin Afrin girişindeki kontrol noktası yapılan topçu atışları ile imha edildi

-Teröristlere ait kontrol noktasının imha edilme anı

Haber: SURİYE ()

Afrin'de Mehmetçik'ten komando andı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Afrin'de giren Türk askeri Komando andını okudu.

-Askerlerin komando andını okuması

Haber: SURİYE ()

TSK'dan Çanakkale Zaferi klibi

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle özel klip yayınladı. Destansı zafere ilişkin tarihi anların yer aldığı videoda, Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerin fotoğrafları da yer alıyor.



-TSK'nın hazırladığı klib

-Genel ve detay

Haber:ANKARA,()

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da/EK

ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada şehit aileleri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Afrin Harekatı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bayrak için vatan için mücadele ediyorlar. Onlar vatan ve bayrağımız için canlarını feda etti. Hepimiz bayrak ve vatan için canımızı veririz. Şehitlerimiz bizi ortak noktada birleştiren değerlerdir. Onları belli günlerde değil, her gün anlamalıyız. Şehitlerimiz arasında ayrım yapmamalıyız. Anneler ağlıyorlar, büyük acılar çekiyorlar. Biz mücadaleyi birlikte veriyoruz. Çanakkale'de de 800 Adanalı şehit var. Şimdi Afrin'de kahramaz ordumuzun mücadalesi var. Annelerin yüreği pır pır atıyor. 'Oğlum inşallah mücadelesini yapar, evine sağ salim gelir. Ama bu mücadalede şehitlerimizde geliyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Tüm şehitlerimizi şükranla anıyoruz " dedi. Adana Şehit Aileleri Derneği Emin Kunt, Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, lokma döküldü.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Aileleri Derneği önünde karşılarınken görüntüler

- Dernek başkanı ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile konuşması

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Dua edilmesi

- Dernek binası önünden görüntüler

- Tatlı ikramı

SÜRE:06'39" BOYUT:406 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Akif ÖZDEMİR-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

PKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulundu

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınıkta, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 metre kablo, 4 pil bloğu, 4 dolu mutfak tüpü, 13 boş mutfak tüpü, 3 akü, 5 terörist kıyafeti, 7 çift mekap ayakkabı, 7 mont, 5 litre motor yağı, 7 gaz lambası, 1 soba, 10 soba borusu, 1 banyo kazanı, 8 battaniye, 7 adet 50 kiloluk kova, çok miktarda kalem pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Sığınaklar ve yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

PKK VE TİKKO'NUN ŞEHİR YAPILANMASINA 4 TUTUKLAMA

Tunceli'de bir hafta önce düzenlenen operasyonlarda terör örgütleri PKK ve TKP/ML-TİKKO adına şehir merkezinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Haber:TUNCELİ, ()

Hasan Celal Güzel, Denizli'de hastaneye kaldırıldı /EK

AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için gelen ve aniden fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in, buradaki ilk müdahalenin ardından sevkine karar verildi. Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, Ankara'daki özel hastaneye götürüldü. Denizli'deki özel hastanenin Başhekimi Dr. Mustafa Kıvrak, kronik böbrek yetmezliği olan Güzel'in sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu, ilk müdahalesinin yapıldıktan sonra helikopterle Ankara'ya sevk edildiğini söyledi. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, hastaneye gelerek, Hasan Celal Güzel hakkında bilgi aldı.

Haber:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

Şehit annesin özlem gözyaşları

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde oğlunu 26 yıl önce çıkan çatışmada kaybeden 63 yaşındaki Fatma Çavuş, şehitlerin anıldığı mezarlıkta "Dönmesine 40 gün varken teröristler tarafından şehit edilen oğlum, burada rahat yatsın. Çok özlüyorumö diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'ncü yıldönümü nedeniyle Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde Türk Bayrakları ile Omurtak Caddesi üzerinden Şehitliğe kadar yürüdü. Burada düzenlenen anma törenine Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç,Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 5’nci Kolordu ve Garnizon Komutanını vekaleten 66’ıncı Mekanize Tugay komutanı Piyade Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, şehit aileleri ile öğrenciler katıldı. Törende İstiklal Marşı'nın ardından şehit mezarları ziyaret edildi. Oğlunu 26 yıl önce Siirt’te teröristlerle çıkan çatışmada kaybeden Fatma Çavuş, her geçen özlemini daha çok hissettiğini ifade ede ederek, "Her 18 Mart’ta çok üzüntü duyuyorum. Oğlum 20 yaşında gitti. 40 günü vardı gelmesine. Şehit oldu.Şehitlikte hiç kimse yoktu buralarda. Hep istedim kızanımın yanına bir arkadaş gelsin. Daha sonra buraları doldu yanına bir arkadaş geldi, derken doldu buralar. Ama ne yapalım, bir şeye ihtiyacım yok. Kızanım rahat yatsın burada . Çok özlüyorum. Allah böyle yazmış. Gidipte gelmemek varmış. Hiç görmedim ne izine geldi, teröristler vurdular. Kocaman evladım benimö diyerek gözyaşlarına hakim olamayıp mezar taşında bulunan oğlunun resmine dokundu.

'BAK BUDA BENİM OĞLUM'

Törende oğlu İdris Özgür’ü 24 yıl Hakkari Şemdinli’de kaybeden anne Nazile Özgür, anma programında saygı nöbetinden bulunan orta okul öğrencisi Çağan Türk’ün yanına gelerek, "Bak buda benim oğlum. Benim oğlum da gencecik askere gitti. 24 yıl oldu şehit olalı. Hakkari Şemdinli’de şehit oldu. Çok sağolunö diyerek küçük Çağan’a teşekkür ederek oğlunun mezarının başına gidip dua okudu. Şehit yakını Güler Boy, ise "Anlayın artık bizleri. Biz kardeşlik barış istiyoruz.Mutlu yaşalım istiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Burada gencecik çocuklar yatıyor. Onlar bize torunlar verecekti.Bunların yerine ben öleydim. Çok duygulandım. Bunlar hepsi bizim evlatlarımızı gencecik yaşta toprağa girdilerö diyerek Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu'na sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlikte okunan duanın ardından mezarlara karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.

-Yürüyüşten görüntü

-Şehitlikten görüntü

-Şehit Annesi Fatma Çavuş ile röp.

-Şehit annesi Nazile Özgür’ün küçük öğrenciye oğlunu söylemesi

-Şehitlikten genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

Burdur'da 18 Mart töreni

Burdur'da Çanakkale Deniz Zaferinin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şehitlikte düzenlenen ilk törende Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar anıta çelenk sundu. Bir manga asker tarafından saygı atışı yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Topçu Yüzbaşı Ömer Oğuzhan Özbek törende yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir mücadele olduğunu belirtti. Gazi Uzman Çavuş Himmet Can tarafından şiir okunan törende, Vali Şerif Yılmaz şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Şerif Yılmaz, "Aziz şehitlerimiz, kutsal vatanın ve bu milletin ebedi varlığının uğrunda canlarınızı feda ederek, milletimizin bu güzel topraklarda hür ve bağımsız yaşamasını sizlere borçluyuz" dedi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törende ise Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Çanakkale cephe gerisinde' adlı oratoryo ve piyes sunuldu. Buradaki programı Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehit ve gazi aileleri birlikte izledi. İzleyiciler piyes gösterisini izlerken duygusal anlar yaşadı. Programın sonunda kentte 18 Mart dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Katılımcılara üzüm hoşafı da ikram edildi.

- Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

- Kuran okunması dua edilmesi

- Oratoryo ve piyes

- Ödül töreni

- Detay

131 MB /// 04.15"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

Atlar şehitler için koştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda atlar, şehitler anısına koştu.

Efeler Belediyesi ve Kocagür Mahalle Muhtarlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde rahvan at yarışlarının 2'ncisi düzenledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden 72 rahvan atın katıldığı yarışlarda atlar 900 metrelik parkurda kıyasıya mücadele verdi. İlginin büyük olduğu yarışlarda dereceye giren at sahipleri 6 bin 500 ve 1000 TL'lik para ödülü ödüllendirildi. Etkinlikte konuşan CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Bugün, Çanakkale şehitlerimizi anma günüdür. Çanakkale Savaşları dünyada eşi benzeri olmayan ve görünmeyen bir kahramanlık destanıdır. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızı ve vatanımızı korumak adına Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütüyor. Mehmetçiklerimizin burnu kanamadan bu harekatında zaferle sonuçlanmasını bekliyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

-Rahvan at yarışlarından görüntü

-CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın konuşması

-Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

Sivas'ta Afrin'e destek konvoyu

Sivas'ta sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla toplanan üzerinde 'Afrin Onurumuzdur' yazılı araçlar kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde toplanan yaklaşık 50 araç kent merkezinde konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile donatılan araçlar, kent meydanı, İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi güzergahlarını takip ederek tekrar Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne geldi. Burada grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Kalemköy, "Dün akşam arkadaşlarımızla birlikte haberleştik. Bugün bizim için mübarek bir gün. Bugün Çanakkale Şehitlerimizin günü. Biz de destek olmak amacıyla Afrin yazılarımızı yazdık. Buradaki amacımız onların yaralarını biraz olsun sarabilmektir. Bugün aynı zamanda askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'e girdi. Allah mübarek eylesin. Bu zaferler oldukça biz de burada gurur duyacağız. Biz de burada bir vatandaş olarak hep birlikte toplanalım ve mutlu bir günümüz olsun istedik. Elimizden gelen bunlardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz elimizden vatan için millet için ne geliyorsa hazırız. Bize emir versinler her türlü gideriz. Desteğimizi veririzö dedi. Açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okuyan grup dağıldı.

-Araç konvoyu görüntüleri

-Grup adına açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Paçacıoğlu(76), memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Hüsnü Paçacıoğlu geçen Cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Paçacıoğlu'nun cenazesi memleketi Safranbolu'ya getirildi. Dedeoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazında Can Paçacıoğlu babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Paçacıoğlu'nun eşi Serap, kızı Pınar Paçacıoğlu ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya baş sağlığı diledi. Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası 2 çocuk babası Hüsnü Paçacıoğlu'nun cenazesi Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

-Mehmet Ali Şahin ve Fatih Ürkmezer'in Güler Sabancı ve Serap Paçacıoğlu'na baş sağlığında bulunması

-Şefik Dizdar'ın konuşması

-Kılınan cenaze namazı

(03.15) Boyutu:(361 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük)()

Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ: Etin fiyatının aşağıya inmesi söz konusu değil

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ piyasa girdilerine göre et fiyatının normal olduğunu belirterek, "Etin fiyatının bulunduğu noktadan aşağıya inmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Sakarya Kasaplar Odası'nın Adapazarı'nda gerçekleştirilen kongresine katıldı. Yalçındağ piyasa girdilerine göre et fiyatının normal olduğunu belirterek,"Bildiğim bir tek şey var, hiç kimse bir şey yapmasa hepsinden iyi olur. Bir yerde bir taşkın varsa, sıkıntı varsa da sular yeniden yatağına döner, mecrasında akar ve işler normal yolda gider. Et pahalı, neye göre pahalı yahu? Şu içtiğimiz suya göre mi pahalı? Neye göre pahalı da bunun fetvasını veriyorsunuz? Elbiseye göre mi pahalı? Baklavaya göre mi pahalı, her şeyin bir değeri var. Adam almış 5 bin liraya danayı, yedirmiş 2 bin 500 lira, almış 300 kilo et üzerinden ne olacaktı? Para kazanmayacak mı bu adam? Bunun içinde ne var, işletme maliyeti, kemik çıkıyor içinden, veri var? fire var. Televizyon programlarında ifade ediyoruz KDV 3 lira, 4 lira, 5 lira, bu yüklerden uzaklaşmadıkça, bu girdilerde bir azalma olmadıkça etin fiyatının bulunduğu noktadan aşağıya inmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevcut şartlara göre olayı değerlendirmek lazım. Bir insan yaptığı işten geçinemezse, bir daha o işi yapar mı? Ne olacak, devletin sırtına, işsiz ordusuna yeni bir işsiz ordusu eklenecek. Piyasaları kendi dinamiklerine bırakmak en doğrusudur. Devletin ticaret yapması gibi bir durum söz konusu değil" dedi. İthalat izni verilen Güney Amerika gibi ülkelerden hayvan alımının zor olduğunu kaydeden Yalçındağ, 'Hanginiz gemi tutup oradan hayvan alırsınız?' diye sorarak, şöyle konuştu: "Bu ülkenin kendisine yeterli hale gelmesi için hiç kimsenin ithalat diye bir şeyi istemesi de mümkün değil. Atalarımızın lafı var, elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. Biz normal hale gelene kadar piyasa ihtiyaçlarının görev verilen kurum ya da yetki verilen kuruluşların görevlerini ve yetkilerini zamanında yapmasına bağlı. Geçtiğimiz dönemlerde karşılaştığımız sıkıntıların bir çoğu görev verilen kurumun görevi zamanında yapamamasından kaynaklanıyor, bunu da sayın bakanımıza arz ettik. O çerçevede de özel sektöre ithalat izni verildi. Ancak tabi belirli bir noktada. Özel sektöre ithalat izni veriyorsunuz nereden, Güney Amerika'dan, hanginiz bir gemi tutupta gidip oradan alıp gelebilirsiniz? Her şeyi her yerde konuşamıyorsunuz ama işlerin doğru noktada yönetilmesi aslolandır"

-Kongreden görüntü

-Yalçındağ'ın konuşması ve detaylar

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()