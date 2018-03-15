DHA YURT BÜLTENİ-8

Nusaybin'de Suriye'den yapılan saldırıya karşılık verilrdi : 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında Mardin Nsaybin'de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Nusaybin sınırından görüntü

-Askeri araçlardan görüntü

-Sınır bölgesinden detaylar

Haber: NUSAYBİN (Mardin) ()

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Aslan Mehmetçik' videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" şiirini yeniden besteleyerek destek verdi.

"Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi. "Aslan Mehmed'im" adı verilen marşın bestesini Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesini ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Video

Haber: ANKARA ()

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İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya son yolculuğuna uğurlandı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'ya son yolculuğuna uğurlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan ve mayıs ayında görevine dönmeye hazırlanan Kuvvet'in, Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu kondu.

Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi, gece yarısı Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya'ya getirildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE BİNBAŞI RÜTBELİ TULUMU KONDU

Melike Kuvvet'in cenazesi bugün cenaze namazının kılınacağı Hacı Veyis Camii önüne getirildi.

FETÖ kumpasıyla pilot yüzbaşı görevindeyken TSK'dan uzaklaştırıldıktan sonra ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yapan bekar Melike Kuvvet'in, mayıs ayında binbaşı rütbesiyle yeniden görevine başlamaya hazırlandığı belirtildi. Türk bayrağına sarılı Kuvvet'in tabutun üzerine ise giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu kondu.

Anne Emine Kuvvet, kızının tabutuna sarılıp, binbaşı tabutunu öptü. Kız kardeşi İlknur Kuvvet de , tabuta sarılıp ağladı.

ASKER PİLOT ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Melike Kuvvet'i, asker olan pilot ve subay arkadaşları ile ordudan uzaklaştırıldıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Melike Kuvvet'in cenazesi kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Tabutun üzerine binbaşı tulumunun konması

- Annesi ve ablasının tabuta sarılıp ağlaması

- Annesinden detay

- Törenden detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA ()

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İzmir'de nevruz öncesi operasyon: 61 gözaltı



İZMİR'de, nevruz öncesi, uyuşturucu satıcılarına ve asayiş ile terör olaylarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 1'i asker kaçağı olmak üzere 61 kişi gözaltına alınırken, terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde, nevruz öncesi il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyona katılan 1500 polis, 4 narkotik dedektör köpeğini de kullanarak, daha önce tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı. 2 polis helikopteriyle de havadan desteklenen operasyonlarda, 1'i asker kaçağı olmak üzere 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, ruhsatsız 8 pompalı tüfek, 101 fişek, 1 kılıç ve 1 döner bıçağı ile 30 gram skunk, 155 gram esrar ve terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 61 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Davut CAN/İZMİR, () -

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Asılsız kavga ihbarıyla polisi yurda çağırıp, harekata destek verdiler

OSMANİYE'de üniversiteli kız öğrenciler, yurtta kavga çıktığı yönünde asılsız ihbarla çağırdıkları polisleri, Türk bayraklarıyla karşıladılar. Slogan atan gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün akşam Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini farklı bir şekilde göstermek amacıyla, 155'i arayarak 'Yurtta olay var" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine belirtilen yurt binasına gelen polis ekipleri, Türk bayrakları ve "Bu millet sizinle gurur duyuyor", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla karşılandı. Öğrenciler, ayrıca cep telefonu ışıklarıyla da Afrin yazısı oluşturdu. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen polisler ise öğrencilere yaptıkları sürpriz nedeniyle teşekkür etti. Ekipler, yurttan ayrılırken araçların sirenlerini çalarak öğrencilere destek verdi.

Ayrıca, Osmaniye il ve ilçelerindeki tüm KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, asker ve polisin yanında olduğunu göstermek için Zeytin Dalı operasyonuna ışıklı destek verdikleri, şiir ve marşlar ile tezahüratta bulunup güvenlik güçleri için dua ettikleri kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilerin cep telefonu ışıkları ile afrin yazısı oluşturmaları

- Afrin yazısı oluşturan gençlerin İstiklal Marşı okuması

- Açılan dev Türk bayrağı önünde şehitlerin isimlerinin okunması, öğrencilerin "burada" diye bağırması

- Çevik kuvvet polisinin Vatan sana canım feda diyerek yurt öğrencileri ile yürümesi

- Öğrenciler ve polis araçları siren çalarken, öğrenciler slogan atarken

- Polisler ve öğrencilerin fotoğraflarından görüntü

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()

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Hatay'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü açılan ateş sonucu öldü

Güvenlik kamera görüntüsü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 24 yaşındaki Güven Oğurol, kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymadığı için açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Hatay Valiliği, 3 ayrı suçtan aranan Oğurol'un dur ihtarına uymadığı için açılan ateş sonucu öldüğünü, otomobilinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildiği açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yaşanan olayın yargısız infaz olduğunu savundu.

12 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Filiz Sokak'ta uygulama noktası kuran polis, Güven Oğurol idaresindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmak yerine kaçınca arkasında havaya uyarı ateşi açıldı. Yine durmayınca lastiklerine doğru açılan ateş sırasında sürücü Oğurol da yaralandı. Yaralanınca yol kenarına duran Oğurol, ekiplerin çağırdığı ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Oğurol'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Samandağ'da toprağa verildi.

VALİLİK: ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇTİ

Hatay Valiliği de olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Polisin uygulama noktasında bir araç sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı belirtilen açıklamada şöyle dendi: "12 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi Filiz Sokak üzerinde bulunan uygulama noktasında görev yapan güvenlik birimlerince yaklaşan bir araca 'dur' ihtarında bulunulmuştur. Araç sürücüsünün dur ikazına uymayarak aracı, görevli personelin üzerine sürerek kaçmaya başlaması sonrasında ekipte görevli personel tarafından aracı durdurmak ve şüpheliyi yakalamak amacıyla önce havaya, daha sonra aracın lastiklerine doğru iki el ateş açılmak zorunda kalınmıştır. Şüpheli aracın halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek bir olayda kullanılma ihtimalini ortadan kaldırmak maksadıyla kanuni yetki çerçevesinde gelişen olay neticesinde; aracı kullanan ve hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 ayrı yakalama kararı bulunan kişi yaralanmıştır. Olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye sevk edilen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Araç içerisinde yapılan aramada; satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, uyuşturucu alımında kullanılan şırınga ve iğneler ile bir adet kurusıkı tabanca bulunmuştur. Şahsın mevcut durumunu bildiği için yakalanmamak amacıyla kaçmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Ayrıca şüpheli şahıs ile ilgili yapılan araştırmada; değişik suçlardan toplam 19 adet suç kaydının olduğu, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından yakalama emri bulunduğu, ayrıca asker kaçağı olduğu anlaşılmıştır. Konunun şüpheye mahal bırakılmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

BİNGÖL: YARGISIZ İNFAZ

Soruşturma sürerken, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yaptığı yazılı açıklamasında Güven Oğurol'un öldürülmesinin yargısız infaz olduğunu ileri sürdü. Bingöl, "Polise verilen uçsuz bucaksız yetkiler 24 yaşında bir gencin canına mal olmuştur. Olayla ilgili olarak kamuoyu bir an önce aydınlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalı ve artık anneler yargısız infaz yüzünden ağlatılmamalıdır. Polisin görevi suçluyu yaşam hakkını ihlal etmeden adalete teslim etmektir. 'Dur' ihtarına uymadığı için bir gencin öldürülmesi Türkiye'de yaşam hakkının kaybolduğunun en açık örneklerinden birisidir. AK Parti ile Türkiye adaletsizliğin olağanlaştığı bir yere doğru hızla sürüklenmektedir. Geçtiğimiz ocak ayında 16 yaşında bir genç yine aynı şekilde öldürüldü. Şimdi ise Hatay'da bir gencimiz yargısız infaz ile can verdi ve sorumlular hakkında henüz ortada hiçbir cezalandırma yok. Devletin görevi gençlerini okutmaktır, eğitmektir, yaşatmaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olayın güvenlik kamera görüntüsü

- Hastane önündeki kalabalık

- Acil tabelası

Haber-Kamera:Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ(Hatay), ()

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İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

Aracın yuvarlanma anı

İZMİT'te, inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı ile birlikte yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç inşaat alanına yuvarlandı. Aracın yuvarlanma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde, Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi ile birlikte yolun bir kısmı da çöktü. Yolda park halinde bulunan Öcal Özyağlı'ya ait 41 RT 478 plakalı hafif ticari araç toprak kayması nedeniyle inşaat alanına yuvarlandı. Aracın yuvarlanma anı cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Araca binmek üzereyken toprak kaymasının meydana geldiğini söyleyen Öcal Özyağlı, "Araca binmek üzereyken istinat duvarı çöktükten sonra toprak kayması meydana geldi. Arabam bir anda inşaat temeline doğru yuvarlandı. İyi ki araca binmemişim" dedi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Alan istinat duvarının gürültüyle çökünce çok korktuklarını belirterek, "Büyük bir gürültü duyunca deprem oluyor zannettik. İnşaatın oradaki istinat duvarının çöktüğünü gördük. Birkaç gündür yağış olduğu için de toprak yumuşayınca kayma meydana gelince komşumuzun aracı inşaata yuvarlanmış. Komşumuz araca binmeden olay olduğu için şans eseri kurtuldu" diye konuştu. İnşaat temeline yuvarlanan hafif ticari araç çekici yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu ile çekilen görüntüler, aracın yuvarlanma anı

-Mehmet Alan ile röp.

-İnşaat alanından görüntüler

Haber:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), ()

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Eş cinayeti güvenlik kamerasında

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce Hasan Y.'nin (53) boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Y.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Hasan Y.'nin eczane önünde kadına tabancayla ateş açıp kaçması yer aldı.

Alanya'da hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan Hasan Y., boşanma aşamasında olduğu ikinci eşi ve 2 çocuk annesi Zehra Y. ile konuşmak için 12 Mart günü Yaylayolu Caddesi üzerinde, kadının çalıştığı eczaneye geldi. Eczanenin yanında konuştukları sırada Hasan Y. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Zehra Y.'ye 3 el ateş etti. Zehra Y., karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Hasan Y., çay ocağından yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla başına ateş etti. Olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hasan Y.'nin kısa süre sonra beyin ölümü gerçekleşti. Zehra Y.'nin cenazesi olaydan bir gün sonra Güzelbağ Mahallesi'nde toprağa verildi. Hasan Y.'nin işlemleri için ise ailesinin beklendiği belirtildi.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİKLERİ

2 çocuğu ilk eşinden olan Zehra Y.'nin yaklaşık 2.5 yıl önce Hasan Y. ile evlendiği, her ikisinin de ikinci evliliklerini yaptığı belirtildi. Zehra Y.'nin birkaç ay önce geçimsizlikten dolayı boşanma davası açtığı, barışmak isteyen Hasan Y.'nin birkaç kez eşinin ev ve iş yerine geldiği, Zehra Y.'nin şikâyeti üzerine de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saat 09.30 sıralarında Zehra Y. çalıştığı eczanede müşteriyle ilgilendiği sırada Hasan Y.'nin geldiği, bir süre sonra da çiftin birlikte eczaneden dışarı çıktığı görüldü. Dışarıda oldukları sırada Hasan Y.'nin yanında getirdiği tabancayla ateş ettiği Zehra Y.'nin yere yığılması, Hasan Y.'nin ise tabancayı beline koymaya çalışarak olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hasan Y.'nin kadının çalıştığı iş yerine gelmesi

- Hasan Y. ve Zehra Y.'nin birlikte dışarı çıkması

- Cinayet anına ilişkin görüntü (dışarıdan)

HABER: Yücel BULUT- KAMERA: ANTALYA, ()

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Falezlerden düşen gencin cesedi bulundu

ANTALYA'da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu. Ölen kişinin Ufuk Karakaya (21) olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen bir erkek, iddiaya göre 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Bu sırada çevrede balık tutanlar durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düşen kişinin denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışma sonrası aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar sabaha ertelendi.

Sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalar deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ettirildi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bölgeye gelen deniz polis ekibinden 2 dalgıç, kıyıdan 100 metre açıkta, denizin dibinde bir erkeğe ait ceset buldu. Bota alınan cesedin, Ufuk Karakaya olduğu belirlendi. Karakaya'nın cesedi Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dalgıçların denizde görüntüsü

Dalgıçların cesedi çıkartmaları

Cesedin bota alınması

Sahil güvenlik helikopterinin arama yaparken görüntüsü

Falezlerden görüntü

polis ceset üzerinde çalışma yaparken görüntüsü

Ölen gencin vesikalık resmi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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İşsiz genç, adına şirket kurulup, borçlandırıldığını öğrendi

İZMİR'in Bornova ilçesinde e-devlet sorgulamasında adına şirket açıldığını ve 37 bin lira borcu olduğunu öğrenen 25 yaşındaki Şakir Akıl, dolandırıldığını belirterek, "İşsizim ama şirket sahibiyim" dedi.

Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Şakir Akıl, kahvehanede arkadaşıyla otururken, internetten e-devlet sitesine girdi. E-devlet üzerinde sorgulama yaparken İzmir 17. İcra Müdürlüğü tarafından hakkında 37 bin liralık borç nedeniyle icra takibi başlatıldığını öğrendi. Askerlik görevini yaptıktan sonra geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle iki senedir işsiz olduğunu söyleyen Akıl, adına çılan şirket tarafından verilen karşılıksız çek yüzünden borcunun bulunduğunu öğrenince ikinci kez şok yaşadı. İşsiz olmasına rağmen dolandırıcılar sayesinde şirket sahibi olduğunu ifade eden Akıl, "Arkadaşımla kahvehanede otururken e-devlete girdim. Ben sıklıkla sisteme girerim. Sorgulama yaparken hakkımda icra takibi başlatıldığını öğrendim. 37 bin liralık borcum gözüküyor. Bu borç da benim adıma açılan şirket tarafından verilen karşılıksız çek yüzünden. Ben iş bulmak için birçok yere iş başvurusunda bulundum. Ama dolandırıcılar benim adıma şirket açmış, beni iş sahibi yapmış. Sonra arkadaşımla birlikte adliyeye gittik, dosyaya baktık. Mağdurum ve konuyla ilgili savcılığa giderek şikayetçi oldum, ayrıca borca da itiraz ettim. Çekteki imza da bana ait değil. Şu an bunu kimin yaptığı belli değil, araştırılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şakir Akıl ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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FETÖ'nün yöneticisi gözaltına alındı

SAKARYA'da, FETÖ'nün yöneticilerinden olduğu tespit edilen Engin S. Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yöneticisi olduğu öğrenilen Engin S.(34)'nin izine ulaştı. Sakarya'da FETÖ'ye bağlı evlerde kalıp örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen Engin S.'nin Düzce'ye gittiğini öğrenen polis harekete geçti. Engin S. saklandığı yerde gözaltına alındı. Engin S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() -

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Eski nişanlısını bacaklarından vurdu

SAMSUN'da caddede yürürken eski nişanlısı Erkan D.'nin silahlı saldırısına uğrayan Neslihan Yakışır, bacaklarından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Neslihan Yakışır, yolda yürürken kısa süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Erkan D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet ettiği Neslihan Yakışır, kanlar içinde yere yığılırken, Erkan D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerin polis ve ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakışır, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Erkan D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Saldırı ve şüphelinin kaçış anı saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Yaralı kadının sedyede götürülmesi

-Hastaneden detay

-Ambulansın gidişi ve olay yerinden detay

-Boş kovanlardan detaylar

-Kadının vurulma anı (Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin kaçma anı (Güvenlik kamerası)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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TOKİ Kavaklıdere'de sevindirdi

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Muğla'nın Kavaklıdere Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yapılan, Kavaklıdere 3. Etabında yer alan 126 konut için kuralar çekildi. İlk çekilen kurada hak sahibi olan bakır ustası 51 yaşındaki Mehmet Sağıroğlu, "Oğluma ev alma hayalimi bugün gerçekleştirdim. 2+1 daireye hak kazandım. Bugünün şartlarında dışarıdan ev almak mümkün değildi. Devletimiz sayesinde oğluma bir ev almak nasip oldu. Şu anda eğitimini sürdürüyor, geleceği için ona iyi ve ekonomik bir yatırım yaptığım için mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kavaklıdere'nin ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına bir yıl önce başlanan 90 konut ile Çayboyu Mahallesi'nde tamamlanan 36 konut için bugün Kavaklıdere Belediyesi Yüksel Özkan Düğün Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, TOKİ Proje Uzmanı Ahmet Kuşçu ile yaklaşık 300 Kavaklıdereli katıldı. Kura çekimine katılan vatandaşlar, Cumhuriyet ve Çayboyu mahallesindeki konutlarını görmek için yağmurlu havaya rağmen buralara akın etti.

TOKİ proje sorumlusu Ahmet Kuşçu, kura çeken hak sahibi vatandaşlarla bu ay sonuna kadar resmi sözleşmenin yapılacağını ardından 6 ay içinde konutların tamamının teslim edileceğini söyledi. Konutların 2+1 ve 3+1 olmak üzere iki tipte yapılırken, 2+1 konutların aylık taksitleri 335 TL'den, 3+1 konutların aylık taksitlerinin ise 607 TL'den başladığını belirtti.

Kura çekilişini başlatan Başkan Demir, "2007 yılından itibaren TOKİ ile çalışmaya başladık. Bugüne kadar tam 437 vatandaşımızın konut edinmesine yardımcı olduk. Bugün ilçemiz nüfusunun 5'te 1'i, TOKİ konutlarında yaşamını sürdürüyor. Bugün de 126 konutun kurasını çekiyoruz. Vatandaşlarımız belediye ve TOKİ işbirliği sayesinde, 150 bin TL'ye alamayacakları evleri 80-90 bin TL'ye aldı. Kira öder gibi ödeyerek ev sahibi oluyor. TOKİ ile işbirliğimiz, bu yıl da devam edecek. Küçük sanayi sitesinde 47 işyeri yapmak için imzaladığımız protokolün ihalesini en kısa zamanda yapacağız. TOKİ ile birlikte ilçemiz yaşantısının kalite standardı yükseldi. Ekonomik şartlar içerisinde güçlük çeken vatandaşımız; TOKİ sayesinde ihya oldu. Biz de belediye olarak TOKİ'ye alım garantisi verdik, elimizi taşın altına koyduk, herkes mutlu" dedi.

İLK KAZANAN BAKIR USTASI

İlk çekilen kurada hak kazanan vatandaşlardan bakır ustası, evli ve iki çocuk babası 51 yaşındaki Mehmet Sağıroğlu, "Oğluma ev alma hayalimi bugün gerçekleştirdim. 2+1 daireye hak kazandım. Bugünün şartlarında dışarıdan ev almak mümkün değildi. Devletimiz sayesinde oğluma bir ev almak nasip oldu. Şu anda eğitimini sürdürüyor, geleceği için ona iyi ve ekonomik bir yatırım yaptığım için mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

İkinci hak kazanan evli, 4 çocuk ve 12 torun sahibi 69 yaşındaki Necmiye Karabıyık ise İstanbul'da çalışan oğlu için ev aldığını belirterek, "Şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Oğlum İstanbul'da çalışıyor ama nasıl olsa memleketine dönecek. O nedenle hazır çalışırken, devletimiz aracılığı ile bir ev sahibi olsun istedik. Bugün de kuramızı çektik, mutluyuz. Bu devirde ev sahibi olmak kolay değil. Biz bu evi 120 bin liraya zor alırdık, şimdi yarısına mal edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kura çekimi öncesi belediye başkanı konuşma yaparken

- Kura çekiminin başlaması

- İlk çekilen kişi Mehmet Sağıroğlu ile röp.

- Necmiye Karabayık ile röp.

- Belediye başkanı ile röp.

- Konutlardan görüntü

- Yağmurda konutlara giden vatandaşlar

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / MUĞLA, ()

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Sanatçı Tunç'un kız kardeşi toprağa verildi

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde yaşarken 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi Nadire Yoslun, Tunceli Cemevinde düzenlenen törenden sonra toprağa verildi.

Frankfurt kentinde yaşarken 8 Mart'ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Ferhat Tunç'un 2 çocuk annesi kız kardeşi 46 yaşındaki Nadire Yoslun'un cenazesi bugün sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere Tunceli'ye getirildi. Cemevinde düzenlenen törene, Nadire Yolsun'un 2 çocuğu, sanatçı Ferhat Tunç, Tunç'un annesi Çiçek, babası Hüseyin Yoslun, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP il başkanı Şükrü Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemevindeki cenaze töreninde Alevi dedesinin Zazaca okuduğu dualardan sonra helallik alındı ve kılınan cenaze namazı sonrası sanatçı Tunç, kız kardeşi için konuştu. Ferhat Tunç'un duygusal konuşması sırasında cenaze törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Tunç konuşmasında, "Gülüşüne kurban olduğum dünyalar güzeli bacım. Benim bacım güzel bir kadındı. Benim bacım Almanya'da yaşamasına rağmen tam bir Dersim sevdalısıydı. Almanya'daki yaşamı sırasında hep ezilen halklar için kadın hakları için yoksulların hakları için mücadele etti. 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde alanlara çıkıp yine bayram havasında direniş havasında dünya emekçi kadınlar günü etkinliğine katılacağı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ey yüreğimin paha biçilmez parçası, seni doğup büyüdüğün topraklara sevdalısı olduğun Dersim'e getirdik. Şimdi gideceğin yerde eminim ki yalnız değilsin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız, seni çok seviyoruz" dedi.

Ferhat Tunç'un konuşmasından sonra cenaze bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze arabasına konularak toprağa verilmek üzere merkez Babaocağı köyüne götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Ccenaze töreni için toplanan vatandaşlardan görüntüler

-Yakınlarının tabut üzerinde ağıt yakmasından görüntüler

-Alevi dedesinin dua okuması ve cenaze namazı kılması

-Ferhat Tunç'un konuşması

-Cenazenin omuzlara alınmasından görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()-

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Balıkçıların ağına 300 kiloluk köpek balığı takıldı

MERSİN'de, avlanan balıkçıların ağına, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 300 kiloluk 'pamuk' cinsi köpek balığı takıldı.

Balıkçılar tarafından 12 kilometre açıkta yakalanan, 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki köpek balığı, Mersin Balık Pazarı'nda sergilendi. Pazara gelenler, gördükleri dev köpek balığı ile fotoğraf çektirdi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Dün gece balığa çıkan 'İzollubey' isimli balıkçı teknemiz, sabaha karşı yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 300 kilogram ağırlığında 'pamuk' cinsi köpek balığı yakaladı. Normalde nisan- mayıs ayları gibi Akdeniz'e gelen köpek balığı, bu yıl havaların sıcak olması nedeniyle daha erken tarihlerde bu sularda görünmeye başladı. Yaklaşık 12 mil açıkta, 3 saatlik mücadele sonunda yakalandı, bu balık. Köpek balığı kansere iyi geldiği için balığı parçalara ayırıp, derneğimize kayıtlı olan kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Görüntüsüyle bazı kişileri de korkutan köpek balığı, pazarda ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü

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-Balık pazarından görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Balıkçılar köpek balığını kaldırırken

-Köpek balığından görüntüler

-Dernek Başkan Yardımcısı Adnan Polat'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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