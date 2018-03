DHA YURT BÜLTENİ-8

Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi (GENİŞ HABER)

TRABZON’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götüren Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanından kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına sorunsuz inen uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi.

Bugün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye giden Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yaptı. Saat 11:30 sıralarında yeniden havalanan uçakta pilotlar, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek teknik arıza bildirimi yaptı, acil iniş istedi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçaklar Ordu-Giresun havalimanına yönlendirildi. Alarm durumuna geçilen havalimanında itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri hazır bekletildi.

HAVADA YAKIT AZALTTI

Havada tur atarak yakıt azaltan uçak, saat 12:13’de Trabzon Havalimanı'na batı yönünden sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Pist sonundan geri dönüşünü yapan uçak aprondaki park pozisyonuna Trabzon Havalimanı itfaiye ekiplerinin nezaretinde yanaştı. Uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi, hasta sağlık kontrolleri için Kaçüstü Devlet Hastanesine yönlendirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katar’ın Doha kentinden İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup uçağın Havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir.ö

HAVALİMANI NORMALE DÖNDÜ

Trabzon Havalimanından kalkan ambulans tipi uçağın havada teknik arıza sonucu acil iniş talebi nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı. Trabzon Havalimanında bekletilen uçakların kalkışına izin verilirken farklı havalimanlarına yönlendirilen uçaklarında Trabzon'a döneceği öğrenildi.

Haber: Muhammet KAÇAR-Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM/TRABZON,()

===========================================

Çiftlik Bank'ın yöneticisi adliyeye sevk edildi

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'daki tesisten sorumlu olan Cemal Çolak, İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak işe güvenlik görevlisi olarak alındığını sonra yönetim kurulu üyesi yapıldığını ileri sürdü. Şirketin yöneticilerinden S.A.ise savcılığa teslim oldu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde arama yapılırken, evraklara el konuldu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Taraklı'da bulunan tesislerin sorumlusu olan Cemal Çolak'ı (35) İstanbul Üsküdar'daki evine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesi alınan Cemal Çolak, Taraklı'daki tesise güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, daha sonra şirket müdürü, devamında ise yönetim kurulu üyesi yapıldığını ifade etti. Cemal Çolak, son dönemde ortaya atılan iddialar sebebiyle şüphelenince şirket müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla arama yapılan Taraklı'daki tesiste bulunan 21 bin 529 adet tavuk, yed-i emin olarak bakım sorumlusuna zimmetlendi.

SAVCILIĞA TESLİM OLDU

Sakarya Polisi, şirketin CEO'su ve Genel Müdürü Mehmet Aydın ile yönetim kurulunun diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Aydın'ın eşi ve yönetim kurulu üyesi S.A. ise Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek teslim oldu.

===========================================

Bakan Bak’ın acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden halası Sabriye Biber’in (94) cenaze namazına katıldı.

Tedavi gördüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün vefat eden Sabriye Biber için Pazar ilçesi Sahil Camiinde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Bakan Bak, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının Sabriye Biber, Akmescit Köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

===========================================

Pencereden düşüp ölen Melek toprağa verildi

Antalya'da dün 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp yaşamını yitiren 4 yaşındaki Melek Beyhan, otopsinin ardından toprağa verildi. Minik kızın gözaltına alınan Özbek bakıcısı A.O. ise serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'ta bulunan Ömer Bayram Apartmanı'nda meydana geldi. Beyhan ailesinin iki çocuğundan Melek Beyhan, 4'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Minik Beyhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minik Melek'in ölümüyle ilgili Özbek asıllı bakıcısı A.O., 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten gözaltına alındı. İddiaya göre minik Melek, bakıcısı A.O. lavaboda olduğu sırada evin penceresinden beton zemine düşüp yaşamını yitirdi. Minik Melek'in cenazesi, otopsinin ardından dün akşam saatlerinde yakınları tarafından alınarak Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuğun bakıcısı A.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

============================================

Şanlıurfa'da liselilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Şanlıurfa'da liseli iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada, Yusuf K. (17) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Karakoyun Parkı'nda oturan liseli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada öğrencilerden Yusuf K. sol ayak ve elinden bıçaklandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.

============================================

Sürücü koltuğunun içinden tarihi eser çıktı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğundaki döşemenin içine gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi. Bronz ve pirinçten yapılmış sikkelerin Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu belirlenirken; polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün (salı), tarihi eser kaçakçılığı yapılan bir otomobili takibe aldı. Pamukkale ilçesinde durdurulan otomobilde arama yapan polisler, sürücü koltuğunun kılıfına gizlenmiş şekilde poşet içerisinde, üzerinde değişik figürlerin bulunduğu 106 sikke ve 1 haç şeklinde kolye ucu tarihi eser bulundu. Müze Müdürlüğü'nce yapılan tespitler sonucu ele geçirilen gümüş, bronz ve pirinç sikkeler ile haç şeklindeki kolye ucunun tarihi eser olduğu; Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Tarihi eserlerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

=============================================

78 yıl ayin yapıldı, 90 yıldır da namaz kılınıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, neoklasik mimarisi içinde 24 metre yükseklikteki çan kulesi ve 44 metre yükseklikteki minarenin yan yana duruşu ve çan kulesi üzerindeki saati ile dikkat çeken simge yapı, 78 yıl kilise olarak hizmet verdikten sonra, yaklaşık bir asra yakınındır da cami olarak kullanılıyor. Çan Kulesi üzerindeki saati nedeniyle ‘Saatli Cami’ adını alan ve iki ayrı dinin mensuplarına hizmet vermiş olan yapı, gerek ismi, gerekse mimari kimliği bozulmadan gerçekleşen dönüşümü ile turistlerin ilgi odağı oluyor.

Ayvalık merkezinde, Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesi’nde bulunan tarihi eser, 1923'teki mübadele öncesinde ilçedeki Hristiyan Ortodoks cemaatinin ibadet yeri iken, 1928 yılından bu yana da cami olarak hizmet veriyor. Kesin olmamakla birlikte 1850 yılına tarihlenen yapı, Agai İanni Kilisesi olarak inşa edilmiş. Cami olarak kullanılmaya başlanınca içindeki ikonaların boyanması dışında yapıda değişiklik yapılmamış. Akantus yaprakları ile süslü kapısından içeriye giriş yapılan camiye adını ise kilise olarak hizmet verdiği yıllardaki kare planlı çan kulesinin üzerine takılan saat vermiş.

'AYVALIK HALKINA DEĞİŞİK BİR İBADET MAHALLİ SUNULMUŞ'

Ayvalık’taki en yüksek ikinci dini yapı konumundaki Saatli Cami, ilçenin en hareketli bölümü olan, hem yaşam hem de ticaret merkezi olarak konumlanan sokaklarının arasında yer alıyor. Yine denize en yakın anıtsal yapı özelliğini taşıyor. Geniş avlusu ve özgün mimarisini hâlâ koruyan Saatli Cami, kentte yaşayanlarla bağlarını da koruyor. Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun, "Bu yapı ile Ayvalık halkına değişik bir ibadet mahalli sunulmuştur. Emanetimize ihanet etmiyoruz. Bizim geleneğimizde tevarüs ettiğimiz bu milli ve dini mirasla bizden önce her kim bu medeniyet beşiğine katkıda bulunmuşsa biz de bu havuzu reddetmeden, biz bu havuza ne ekleyebiliriz diye düşünceyle yola çıkıyoruz ve bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Anadolumuz zaten medeniyetler ülkesidir. Her bir medeniyet kendisinden öncekine saygı duymuş ve kendisi de burada bir eklenti yaparak daha sonra gelecek kuşağa devretmektedir. Biz de bu süreci bugün itibariyle canlı canlı yaşıyoruz" dedi.

'ALLAH'IN EVİ OLARAK KULLANILMAKTADIR'

Ayvalık’ın turistik ve tabiat harikası bir yer olduğunu belirten Müftü Tosun, Saatli Cami'nin ilçenin sembolik yapılarından olduğunu ve kendine has bir hikâyesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yapı ilk defa kilise olarak inşa edilmiş ve burada yaşayan Hristiyan cemaatinin ibadet yeri olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar Hristiyan cemaate ibadet mahalli olarak görev yaptıktan sonra Osmanlı’nın sona erip Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan mübadele anlaşmasından sonra Girit’ten, Midilli’den, Kavala ve bazı yerlerden Müslüman vatandaşlar Ayvalık’a intikal ettirilirler. İşte bu süreçte cami için yeni bir dönüşüm başlamaktadır. O güne kadar kilise olarak hizmet veren bina artık Müslümanlara hizmet verecek bir camiye dönüştürülür. Ben şahsen bu camide ibadet etmeyi çok seviyorum. Zira kilise olarak inşa edilmiş ama şimdi cami olarak yapılış maksadına da uygun. Allah’ın evi olarak inşa edilmiş yine Allah’ın evi olarak kullanılmaktadır. Güzel bir yerdir."

ADINI ALDIĞI SAAT ÇALIŞMIYOR

Caminin adını aldığı saatin uzun zamandan beri çalışmadığını kaydeden Müftü OrhanTosun, "Çalışmama nedeni mekanizmasının artık demir yorgunluğu mu, yoksa metal yorgunluğu mu diyelim o sebepten işlemez hale gelmesi ve çarklarının arasındaki insicamın kaybolması ve zamanı gösteremez hale gelmesidir. Tamiri de mümkün değil gibi görünmektedir. Birçok deneme yapılmış ancak başarısız olmuştur. Başka bir teknik uygulanabilir mi, o bizim dışımızdadır. Bununla birlikte saatin işlevsiz hale gelmesinden dolayı onun geriye çekilmesi durumu varsa dahi, buna sahibi olarak Vakıflar Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu karar verebilir" dedi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Saatli Cami'nin saatinin onarımı için 2007 yılında yaklaşık 16 bin lira harcandı. Ancak mekanizmasındaki sorunun çözülememesi nedeniyle saat halen çalışmıyor.

'YABANCI TURİST YUNAN ASILLI; YERLİ TURİST İBADET İÇİN GELİYOR'

İlçede kiliseden camiye dönüştürülen 4 yapı arasında yer alsa da konumu ve mimari özellikleri nedeniyle caminin Ayvalık’ın sembol camisi olduğunu söyleyen Müftü Orhan Tosun, "Hem yerli hem yabancı turist için gözde bir ziyaret mekânıdır. Yabancı turistler daha çok Yunan asıllı olmak üzere, her ülkeden merak eden vardır ve burayı ziyaret etmektedirler. Yerli turistlerden hem görmek hem de bir hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler var. Ama daha çok ibadet maksadıyla erkeklerden ve kadınlardan kardeşlerimiz bu camiye istedikleri vakit gelip, ibadetlerini huzur içinde yapabilmektedirler" diye konuştu. İlçe sakinlerinden Cenap Kaza ise "1923’te mübadele ile Midilli, Girit ve Selanik’ten gelenler tarafından cami olarak yapılmıştır ve o günden bugüne bu şekilde devam etmektedir. Eskiden saat çalışıyor, zamanı haber veriyordu. Ayvalık için tarihi ve kültürel bir değer arz etmektedir" dedi. Necmi Demirli de "Saatli Cami, kilisenin devşirilmesiyle cami olmuştur. Tarihi bir binadır. Ayvalık’ın bilhassa çarşı esnafının namaz kıldığı, çarşı camisidir" ifadelerini kullandı.

