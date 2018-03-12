DHA YURT BÜLTENİ-8

İRAN'DA DÜŞEN ÖZEL UÇAĞIN ACISI BURSA'YA DA DÜŞTÜ (EK)

1)12 MAYIS'TA DÜĞÜNÜ VARDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta yaşamını yitiren Bursalı iş adamı Orhan Çoşkun'un üç çocuğunun ortancası olan mimar Zeynep Coşkun'un ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Bir süre önce Bursa'da iş adamı Arda Efe ile nişanlanan Zeynep Coşkun'un 12 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak düğün ile evleneceği öğrenildi. Zeynep Coşkun'un cenazesının Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLAR

BURSA/

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2)ÇANAKKALE'DE LASTİK BOTTA 31 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazında, devriye görevindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kadırga Burnu'nun 1 mil açıklarında lastik bot ile Midilli istikametine gitmeye çalışan kaçaklar olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 'KB-4301' Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 31 kaçak yakalandı. 'TCSG-905' botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu bir kadın ise rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan kadın durumunun iyiye gitmesinin ardından işlemleri tamamlandıktan sonra diğer kaçak göçmenler ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Küçükkuyu'da yakalanan kaçak göçmenlerden görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), ()

1 dakika 2 saniye. 67.22 MB.

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3)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 4 YARALI KAÇTI

KARAMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 3 yaralı, olay yerine gelen başka bir araçla kaçtı. Polis kazaya karışan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışıyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Dülger (22) yönetimindeki 42 CYJ 16 plakalı otomobil ile 34 ZD 3461 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen başka bir araçla hafif ticari araç sürücüsü ve 3 yaralı kaçtı. Otomobil sürücüsü İsmail Dülger ise çağırılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobil sürücüsünün ambulansa alınması

-Kaza yerinden görüntüler

-Polisin incelemeçalışmaları

-Genel ve detay

(Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,()

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4)AKÇAKALE'DE METRUK EVLER YIKILDI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde metruk evler, belediye tarafından yıkıldı.

Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilmiş binalardan rahatsızlık duyan ilçe sakinlerinin başvurusunu değerlendiren Akçakale Belediyesi harekete geçti. Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yıkım öncesi riskli alanların çevresine güvenlik şeridi çekerek evlerin içini kontrol etti. Vatandaşların tozdan etkilenmemesi için itfaiye ekiplerinin yaptığı sulamanın sonrası iş makineleri evleri yıktı. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimizin metruk binalarla ilgili şikayetlerini alır almaz gereğinin yapılması için talimat verdim. Çevrede alınan güvenlik önlemleri sonrası iş makinelerimiz binaları yıktı. Halkımızın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Metruk evler

- Evlerin yıkılması

- Mahalleli ile röp.

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237 MB

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5)'ZAFER HAFTASI' ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü'nün içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı.

'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 103 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler, gaziler, şehit aileleriyle öğrenci ve askerler törene katıldı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, şunları söyledi:

"Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu topraklarda şanlı ecdadımızın manevi huzurunda, ortak duyguları paylaşmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna ölümü hiç tereddüt etmeden göze alan, bu değerler uğruna şehit olmayı ulaşabilecek en yüksek mertebe, en büyük kutsal paye bilen şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale, Milli Mücadele'nin başlangıcıdır. Çanakkale, Türk'ün vatanseverliğinin, mücadele azminin, kahramanlığın sembolüdür. Çanakkale bir ulusun uyanışıdır. Çanakkale ölümsüz kahramanların vatanıdır, şehitler diyarıdır, vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal'dir. Vatan için, bayarak için, millet için hiç tereddüt etmeden hücum eden, can veren, vücudunu siper eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize selam olsun. Kahramanlar ordusuna selam olsun. Gazi Mustafa Kemal'a selam olsun. Emperyalist iç ve dış mihrakların desteklediği hain terör örgütleriyle çarpışarak vatanımızı savunan kahraman Mehmetçiğimize selam olsun. Çanakkale'den 'Zeytin Dalı' operasyonunda, Afrin'de destan yazan kahramanlarımıza selam olsun."

Vali Orhan Tavlı'nın konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri ve mehter takımı gösterisi sergilendi. Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütçüleri, Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk posterinin yanı sıra, üzerinde 'Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yılı Kutlu Olsun', 'Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz' yazılı filamalar ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar ile birlikte, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile zafer coşkusunu yaşadı. Valilik önünde düzenlenen törende ise şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal toprak, Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Vali Orhan Tavlı tarafından bu yıl Ankara'ya götürecek olan atletler Nihan Akaman ve Aşkın Sadi Aşkın'a teslim edildi. Ardından atletler, kutsal emanetleri Ankara'ya götürmek için 21'inci 'Zafer Koşusu'na başladı.Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Türk Hava Kurumunun gösteri uçuşundan görüntü.

-Çimenlik Kalesindeki Zafer Haftasından genel ve detay görüntü.

-Vali Orhan Tavlı konuşma görüntüsü.

-Halk oyunları ve Mehteran gösterisi görüntüsü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülecek kutsal emanetlerden görüntü.

-Halk Yürüyüşünden görüntü.

-Zafer Koşusu ile Ankara'ya götürülen Kutsal Emanetlerden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

6 dakika 15 saniye. 694 MB.

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6)YÜREĞİR'DEN ASKERE DESTEK ZİYARETİ

ADANA'nın merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için 500 Yüreğirli vatandaş, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Hatay'ın Hassa ilçesine gitti.

Başkan Çelikcan'ı uzun yıllar Yüreğir'de görev yapan Binbaşı Sadık Tatar karşıladı. Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için Kuranı Kerim okundu. Çelikcan, askerlere dağıtılması için yöresel şekerleme cezerye ve taşınabilir şarj cihazı hediye götürdü. Yüreğirli vatandaşlar ise Adana'ya özgü ev yemekleri yapıp, teröristlerle kahramanca mücadele veren askerlere ikram etti. Destek amacıyla sınır birliklerini ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Çelikcan, "Mehmetçiklerimiz huzurumuz ve güvenimiz için mücadele ediyorlar. Bizler huzur içinde yaşamlarımızı sürdürüyorsak bunu güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tüm Türkiye, Mehmetçiklerimizin ve polisimizin yanındadır. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ordumuza Adana'dan sevgi ve dua getirdik. Askerlerimize destek vermek amacıyla herkes buraya gelmek istiyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Ordumuz teröristleri bölgeden temizledikten oraları gerçek sahiplerine teslim edeceklerdir" dedi.

BİNBAŞI TATAR TEŞEKKÜR ETTİ

Jandarma Binbaşı Sadık Tatar ise Yüreğirli vatandaşlara uzun yıllar hizmet ettiğini ve ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek "Yüreğir'de 5 yıl görev yaptım. Çok güzel anılarımız oldu. Mehmetçiğe moral vermek üzere buraya gelmelerinden dolayı çok mutlu oldum. Başta Yüreğir Belediye Başkanımız olmak üzere muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine, meclis üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hassa ilçesine giden konvoyun görüntüsü

- Yüreğir belediye başkanı mahmut çelikcan konuşması

- Askere gönderilen kolilerin taşınması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'26" BOYUT:88,3 MB

Haber-Kamera:ADANA,()