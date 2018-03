DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLAR TÜRK'Ü BİLMİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Afrin'e ilerleyişinin devam ettiği, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu belirterek, "Bunlar Türk'ü bilmiyor. Türk milletini bilmiyor. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte orada gereğini yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de partisinin Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki il kongresine katıldı. AB Bakın Ömer Çelim ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun önde toplanan vatandaşlara seslendi. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Hareketi'ne değinen Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu söyledi. Sayının giderek arttığını belirten Erdoğan, "Afrin'e ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibarıyla teröristlerden 3 bin 195'i etkisiz hala getirildi. Herhalde şimdi çok ilerlemiş vaziyette. Burada terör koridoru oluşturmak istediler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz dedik, yanlış yapıyorsunuz dedik. Fakat dinlemedirler zannettiler ki laf olarak beri gele. Bunlar Türk'ü bilmiyor. Bunlar Türk milletini bilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilmiyor. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereği yapmaya başladı. Şuanda Afrin'e ilerleyişimiz sürüyor" dedi. 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarıyla sözleri kesilen Erdoğan, "Şuan itibarıyla Afrin'de eğer komuta kademesi sefer görevi gelsin derse önce ben sonra siz beraber yürüyeceğiz. Bizde şehitlik var. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. Başkalarında böyle bir şey var mı? Bizim inancımızda Müslümanlıkta bu var. O makam peygambere en yakın makam. İşte bu makama inananlar yürüyor. Şehitlerimiz var ama mukayese edilmeyecek kadar da terörist etkisiz hale getirildi. Bire 10, bire 30 değil, bire 50. Şehitlerimizin akıttığı kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren nereye teslim dilecek, sahiplerine teslim edilecek. Bizim derdimiz toprak değil, oradaki teröristleri temizlemek. Nerede terörist var biz oradayız. Bizi taciz ettiler, sınırlarımızı, Hatay'ı, Kilis'i, Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı taciz ettiler. Ne yapacaktık, sabır sabır bir yere kadar. Sabır ettik şimdi de adım attık. Sabreden kimse zafere ulaşır" diye konuştu.

Erdoğan, alanda toplanan vatandaşlardan da birlik ve beraberlik istedi. Kardeş topluluk içinde ayrılık olmayacağını belirten Erdoğan, "Biz birbirimizi para için mi seveceğiz. Makam için mi seveceğiz. Sadece ve sadece Yaradan'dan ötürü seveceğiz" dedi.

Erdoğan, daha sonra salona geçip, Ak Parti Mersin İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, salonda 'Dünya Beşten Büyüktür' yazılı koreografi ile karşılandı.

MERSİN/

=============================================

Okulun demir korkuluğu üzerine düşen minik Mustafa öldü (EK)

2)CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Evlerinin yanındaki okul duvarında bulunan demir korkuluklarının üzerine düşmesi sonucu kaldırıldığı yaşamını yitiren Mustafa Aslan'ın (3) cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesinin, Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94 MB

===================================================

3)HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL KÜÇÜKAKYÜZ'DEN MEMLEKETİNE UÇAK JESTİ

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, memleketi Trabzon'un Of ilçesine uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağı hediye etti. İlçe sahilinde oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve ‘OF-104’ olarak adlandırılan uçak, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının da yer aldığı savaş uçağının ilçelerinde sergilenmesinden ötürü gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti, "Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağını memleketi Trabzon'un Of ilçesine armağan etti. Of ve Çevresini Güzelleştirme, Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde ve Of İlçe Belediyesi öncülüğünde Orgeneral Küçükakyüz’ün katkıları ile F-104 savaş uçağı, ilçedeki Sahil Parkı'na yerleştirildi. Uçak, ilçenin 100’üncü kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilenmeye başladı. Çevre düzenlemesi de yapılan park alanında oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve ‘OF-104’ adı verilen savaş uçağı, ilçe halkı ve ziyaretçilerinin de ilgisini görüyor.

‘UÇAĞIN İSMİNİ ‘OF-104’ YAPTIK’

Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Of ilçemizin yetiştirmiş olduğu, ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada bitirip daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli safhalarında görev aldıktan sonra, 15 Temmuz kalkışmasının o hain darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanımız olan Sayın Hasan Küçükakyüz Paşamızın Of'umuza hediyesi. Bu yıl Of'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı. Çok ince ve nazik bir düşünce. Ben çok memnun oldum, duygulandım. Bu organizasyonda uçağımız ilçemize geldi ve Of sahiline yerleştirildi. Uçağımız savaş uçağı F-104. Belki Paşamızın birçok defa da kullandığı bir uçak. Uçağın penceresinin altına ismini yazdık ‘Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ diye. ‘F-104’ diye geçiyor envanterde ama biz uçağın ismini değiştirip ‘OF-104’ yaptık. Burada uçağı, saygıdeğer Oflularımıza hem görsellik açısından hem de şehitlerimizi unutmamak için sergiliyoruz. Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz."

‘ONUNLA GURUR DUYUYORUZ’

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün çocukluk arkadaşı olan ve ilçede esnaflık yapan Mehmet Akyüzlü, Orgeneral Küçükakyüz ile gurur duyduklarını söyledi. Mehmet Akyüzlü, "Komutanımızla ne kadar gurur duysak az. Çok zeki ve başarılı biriydi. Çocukluğumuz bu ilçede geçti. Bilyeli araba yapıyorduk ve arabalara daha hızlı gitsin diye tereyağı sürüyorduk. En iyi arabayı o yapardı. O dönemlerden belliydi komutanımızın nerelere geleceği. Aynı uçakla beraber baba evine gelirdi, buralarda bazen sorti yapardı, buraları izlerdi. Annesini ve rahmetli babasını havadan ziyaret ederdi. İlçemize armağan ettiği uçak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

-----------------------------------

Uçaktan görüntüler

Başkanın konuşması

HKK Org. Küçükakyüz'ün büyüdüğü evden görüntüler

Mehmet Akyüzlü konuşma

Detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Aleyna BAYRAM/

===================================================

4)ZEYTİN DALI LASER-RUN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği Zeytin Dalı Laser Run Türkiye Şampiyonası Reyhanlı’da başladı. Ankara’da yapılması planlanmasına karşın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Reyhanlı'ya alınan Zeytin Dalı Laser- Run Türkiye Şampiyonası, 2 gün sürecek.

Yarışma, Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Spor Kompleksi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yarışmanın Reyhanlı’ya alınmasının nedeninin bölgede huzur ve güven olduğunu göstermek olduğunu söyleyen Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslan, Ankara’da yapmayı planladıkları Laser Run Türkiye şampiyonasını Zeytin Dalı operasyonuna destek amaçlı olarak Reyhanlı’da yaptıklarını belirtti. Arslan, “Güvenlik güçlerimiz sadece ülkemiz için değil dünya barışı içinde tehdit olan terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele inanıyoruz ki dünya barışına da katkı sağlayacaktır. Reyhanlıda yapmaktaki diğer amacımız ise buranın huzur ve güven ortamı içinde olduğu, diğer şehirlerden farksız olduğunu göstermek içindir. Son olarak gençlerimize güvenimiz sonsuzdur, bizim gençlerimiz yapıcıdır, bilgili ve üretkendir. Tüm insanlığa faydalı olandırö dedi.

Konuşmaların ardından yarışma başladı. 2 gün sürecek olan yarışmalarda önce protokol üyeleri atış yaptı. Daha sonra da sporcular yarışmaya başladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 72 sporcu dereceye girmek için yarışıyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Sporcular sahaya çıkarken

- Saygı duruşu

- İstiklal Marşı

- Federasyon başkanı konuşması

- Belediye başkanı konuşması

- Kaymakam konuşması

- Protokol atışları

- Yarışma başlaması

- Sporcuların atışları

- Sporcu konuşması

(SÜRE: 6’26’)(BOYUT: 205 MB)

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()