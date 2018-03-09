DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AYVACIK'TA KAMYONET KASASINDA 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 24 kaçak göçmen kamyonet kasasında yakalandı.Yasa dışı geçişlere karşı yol kontrollerini sıklaştıran Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık ilçesi Korubaşı köyü girişinde şüphelendikleri 16 SRR 01 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler minibüs vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Jandarma'da işlemleri tamamlanan kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Öte yandan, kamyon sürücü Y.G. ile yanında bulunan bir kişi göçmen kaçakçılığı şüphesi ile gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

-Yakalanan kamyonetten görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

47 saniye. 28.3 MB.

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2)İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİ SINIF ARKADAŞININ AĞABEYİ DARP ETTİ İDDİASI

TEKİRDAĞ Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Efe Tuğrap T.(7), iddiaya göre tartıştığı sınıf arkadaşının ağabeyi İ.S.(20), tarafından okulda darp edildi. Dövülen çocuğunu ailesi, darp raporu alarak İ.S.'den şikayetçi oldu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Efe Tuğrap T., iddiaya göre, tartıştığı sınıf arkadaşı O.S., durumu ağabeyi İ.S'ye anlattı. İ.S., öğlen arası geldiği okulda Efe Tuğrap T.'yi darp etti. Dövülen öğrencinin durumu ailesine atlatması üzerine çocuk, hastaneye götürülerek darp raporu alınıp, İ.S., hakkında şikayette bulunuldu. Efe Tuğrap T.'nin annesi Sibel T., oğlunun sınıf arkadaşı olan O.S.'nin ağabeyi İ.S'in öğlenleri yemek getirdiğini bu sırada olayın gerçekleştiğini ileri sürerek şunları söyledi: "Okulun birinci dönemi de bir sıkıntı yaşamıştık bu şahısla, İ.S okulun bahçesinde otururken birisi taş atmış. Buda taş atanın benim oğlum olduğunu zannederek oğluma tokat atmıştı. Biz durumu da öğretmenlere bildirdik. Öğretmenler de, 'tedbir alırız' dediler, öyle kaldı. Dönem sonunda karne törenlerinde okulda İ.S. ile karşılaştık. Ben İ.S'.ye neden benim çocuğuma vuruyorsun, benim çocuğum daha küçük dedim. Bana, 'seninle işim yok' dedi ve beni duvara doğru itekledi. Biz olay büyümesin diye kimseye bunu anlatmadık. İkinci dönem geçtiğimiz günlerde, okul tamgün eğitim veriyor buda kardeşi O.S.'ye yemek getirmiş, öğlen arasında sınıfa girmiş. Öğlen arası olduğu için okulda sadece nöbetçi öğretmenle, müdür yardımcısı kalıyor. Okul yönetimi gözden kaçırmış sanırım. Zaten okulda görevli güvenlik yoktu. Sınıfta oğlum Efe Tuğrap'ı ellerinden tutarak havaya kaldırmış. Oğlumda buna tekme atmış. İ.S.'de oğlum Efe'nin sol omzuna tekmeyle vurmuş. Oğlum düşerek kafasını tahtaya çarpmış. Biz olayı çıkışta öğrendik. Darp raporu alarak karakola giderek İ.S.'den şikayetçi olduk. Biz okulda gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bu aileyle aramızda herhangi bir husumetimiz yok."

MİLLİ EĞİTİM İNCELEME BAŞLATTI

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul yöneticileri ve her iki tarafla görüşme yapılacağını belirterek, konunun adli yönünün soruşturulduğunu, kendilerinin de ihmali olanlar hakkında inceleme başlattıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan detay görüntüleri

-Okul bahçesinde oynayan çocuklar

-Anne ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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3)TAŞERON İŞÇİLERDEN CUMHURBAŞKANI’NA KADRO TEŞEKKÜRÜ

MERSİN'de Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğünde taşeron firmada çalışan temizlik işçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadro için teşekkür etti.Sürekli işçi kadrosuna geçecek olan temizlik işçileri, partisinin olağan il kongresi için cumartesi günü Mersin’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek için Toroslar Kuvayi Milliye Parkı’nda bir araya geldi. Grup, 'Kadromuzu veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz', 'Hayaldi gerçek oldu, taşeron yalan oldu', 'Reis dedi bu iş bitti', 'Dünya 5’ten büyüktür', 'Dünya lideri Mersin’e hoş geldiniz' yazılı dövizler taşıdı. Erdoğan’a alkış tutan işçiler 'En büyük reis başka büyük yok' sloganı attılar. Büyük sevinç yaşayan işçiler birbirlerine sarılarak kadrolarını kutladı. İşçiler adına konuşan Mehmet Saygılı, "Ülkemizde son yıllarda önemli bir sorun haline gelen taşeron konusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdiği müjdeli haberle bu önemli sorunu çözüme kavuşturdu. Taşeron çalışanlar artık devlet işçisi haline gelecek. Bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriliyoruz. Bundan önce sürekli bir endişe içinde kaldığımız için sıkıntı yaşıyorduk. Ama bundan sonra iş güvencemiz olacak. Bütün işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak. Yıllardır beklediğimiz kadroya geçeceğimiz için mutluyuz. Kamuoyundaki algıyı da değiştireceğiz. Ve şuna söz veriyoruz dünden daha çok çalışıp, ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Taşeron temizlik İşçileri ellerinde dövizlerle toplu halde

-Döviz taşıyan işçiler

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden işçilerle röportaj

-Birbirlerini kutlayan işçiler, alkışlar eşliğinde 'En büyük reis başka büyük yok' sloganı atarken

(BOYUT:48 MB)(SÜRE:1,27 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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4)BURKAY:"BEKLENTİ VE HAYALLERİMİZ RAKAMLARIN ÇOK ÖTESİNDE"

YENİ dönem projelerini paylaşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Beklenti ve hayallerimiz rakamların çok ötesindeö dedi.

Kısa adı (BTSO) olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılından bu yana yaptığı çalışmalar, hayata geçirilen 40’a yakın makro projeyle ve yeni dönem projelerini BTSO’da gerçekleştirilen toplantı ile iş dünyası ve kamuoyu ile paylaştı. “Kendi için değil, kenti için çalışmak isteyen ve projesini ortaya koyan tüm dostlarımız BTSO’da yeni dönemin aktörü olacakö diyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, özel sektörün gücüne güç katan hizmet odaklı bir modelle şimdi yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti. Bursa’nın tüm dinamikleri ile yerelden ulusala dev bir kalkınma hamlesinin öncülüğünü üstlendiğini, takip edilen, örnek gösterilen bir kent olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Burkay, “Elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir kılmak adına mevcut projelerimizi geliştirmeyi ve yeni projelerle Bursa iş dünyamızın önünü açmayı sürdüreceğizö diye konuştu.

Bursa’nın son 5 yılda ortalama yüzde 7,5 gibi yüksek bir performansla büyüdüğünü vurgulayan Burkay, bu dönemde merkezi bütçeye katkılarının yüzde 120 arttığını kaydetti. Bu süreçte kentin kişi başına düşen milli gelirinin 12 bin dolara kadar çıktığını vurgulayan Burkay, “Açılan şirket sayısında rekorlar kırdık. Bursa’da son 5 yılda 18 bin yeni şirket kurulurken, Türkiye’de açılan her 100 şirketten 4’ü Bursa’da faaliyete geçmiş oldu. Türkiye’nin 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden yakaladık. Yakın gelecekte 8 dolarlık hedefe de ulaşacağızö ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, “BTSO’nun da katkılarıyla ,2013’te 23 olan Ar-Ge merkezli firma sayımız 4 kattan fazla artarak 100’e ulaştıö diyen Başkan Burkay, Bursa’nın ihracatta 14 milyar dolar barajını aşarak yeni bir başarı elde ettiğini kaydetti. İbrahim Burkay, “İhracatı artırmaya yönelik projelerimizin katkısıyla son 5 yılda kentimize 920 yeni ihracatçı kazandırdık. Bursa yaklaşık 5 milyar dolarla Türkiye’nin en yüksek dış ticaret fazlası veren ili oldu. Son 5 yılda Bursa sanayisi Türkiye sanayisi içindeki payını yüzde 6.25’e çıkardı. Kentimizin yakalamış olduğu bu başarıların altında iş dünyası temsilcilerimizin azmi ve heyecanı yatıyorö dedi.

KURALLARI UYGULAYAN DEĞİL, KURAL KOYAN BURSA

“Bizler Bursa iş dünyası temsilcileri olarak kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa vizyonunu ortaya koydukö açıklaması yapan İbrahim Burkay, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize sunulanlarla yetinmek yerine planladığımız geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. 25 milyar dolarlık yatırımla Türkiye içinde dev bir yatırım olan TEKNOSAB’ın ilk fabrikaların inşaat çalışmalarına yıl sonuna kadar başlamış olacak. Yüksek teknoloji yatırımları ile kentimize 40 milyar dolarlık ihracat değeri katacaktırö dedi.

İşletmelerin verimliliğini ve performanslarını arttırmak için planlanan model fabrika projesinin imalat sanayinin dijital dönüşümünde kilit rol üstleneceğini belirten Başkan Burkay, “GUHEM projemiz Kasım ayına kadar faaliyete geçmiş olacak. Yeni dönemde yine bir ilke imza atarak BTSO çatısı altında kuracağımız ülke masaları ve iş konseylerimiz ile uluslararası alanda büyüme hedefleyen firmalar için önemli fırsatlar sunacak. KOBİ’lerimiz için başlattığımız KOBİ OSB projemiz firmalarımızın üretim ve ticaret zinciriyle verimlilik artışlarına katkılar sunacak. Bursa, fuarcılık atağını yeni dönemde de sürdürecek. Dünya standartlarında Bursa’ya yakışan bir fuar merkezi kentimize büyük değer katacak. İlkini Newyork’ta açtığımız Türk Ticaret Merkezlerimizin sayısını da 10’a ulaştıracağızö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-BTSO Başkanının açıklamaları

-Salondan görüntüler

Detaylar

FORMAT: HD

(SÜRE:5.30 dk) (BOYUT: 616 MB)

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5)KARAYOLU'NDA OKUMA ETKİNLİĞİ

MERSİN’in Erdemli ilçesinde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla 'Okuyorum, Farkında mısınız?' projesi kapsamında 80 öğrenci D-400 karayolu kenarında düzenlenen okuma etkinliğine katılırken renkli görüntüler yaşandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okuma alışkanlıklarının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan projesi kapsamında okuma etkinliği projesine start verildi. Merkez mahallesi D400 karayolu kenarında sandalyeye oturan Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğrenciler yaklaşık 1 saat kitap okudu. Etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okuma alışkanlığının artması ve yaygınlaşması amacıyla projeyi başlattık. Merkez okullarımızdan Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencilerinden oluşan 80 kişilik öğrenci grubu bir saat boyunca toplumun arasına karışıp okuma etkinliği düzenledik. Etkinliğimiz 2 ay boyunca 44 okulumuzda gerçekleştirilecek. Amacımız, öğrencilerimiz ellerinde kitap toplumun arasına karışıp park, bahçe, kıraathane, cami, sahil, ağaç altı, sokak arası gibi yerlerde kitap okumanın yanında şiir ve müzik dinletisi, kısa drama ve yöresel gösterileri gerçekleştirmek" dedi.

Metin, amaçlarının Erdemli halkının okuma, sosyal ve kültürel alandaki farkındalığını arttırmak olduğunu ifade ederek, "Bu şekilde 'İlim beşikten mezara kadardır' sözüne dikkat çekilecektir. Okuma ve kültürel etkinlikler sadece okulda olmaz fikri oluşturarak okuma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Toplumu okuma alışkanlığını sevk etmektir. Ayrıca projeye dahil olan öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlere eğitim-öğretim sürecine aktif katılmaları konusunda motive etmektir. Projenin hazırlanmasında emeği geçen ve projeye katılan bütün okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler de, "Kitap okumayı çok seviyoruz. Kitap okumanın sadece okul içinde değil, her alanda okunabileceğini göstermek amacıyla etkinliğe katıldık. Çok mutluyuz dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenciler kitap okurken

-Öğrenciler sıra halinde sandalyede oturup kitap okurken

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile röportaj

-Öğrenciler ile röportaj

-Öğrencilerin genel görüntüsü

(Boyut: 255 MB) (Süre:3.17dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()