DHA YURT BÜLTENİ-8

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (EK)

1)SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu konvoy, sınır hattındaki karakollara gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoy

- ÖSO araçları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Burak EMEK-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

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2)BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ, YOLLAR SU ALTINDA KALDI

BARTIN'da, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle kentin içinden geçen ırmak, 5 metre yükselerek, taşma noktasına geldi. Bartın Irmağı'nın kenarındaki çay bahçelerinin bir kısmı ile bazı yollar sular altında kaldı. Bartın Valisi Nusret Dirim hayatı etkileyen çok ciddi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını, 300 kişinin mahsur kaldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kentte, geçen haftaki kar yağışının ardından 2 gündür etkili olan sağanak, sel riskine yol açtı. Metrekareye 2 günde 144 kilogram yağış düşerken, eriyen kar sularının da etkisiyle kentin içinden geçip, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Yalı ve Kemerköprü mevkilerindeki çay bahçeleri ile piknik alanlarının bir kısmı, sular altında kaldı. Irmak güzergahında inceleme yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle Bartın Irmağı'nın yaklaşık 5 metre yükseldiğini söyledi. Başkan Akın, "Irmağın denize açılan bölümünde şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Sel suları, rahat rahat denize ulaşabiliyor. Biz belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Bütün ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Kirazlık Köprü Barajı tamamlanmasaydı durumu daha farklı olabilirdi. Şu an için bir tehlike yok. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

ULAŞIM, ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR

Yoğun yağışın ardından Bartın Karabük yolu Kirazlık Köprü Barajı'ndaki su taşması nedeniyle Abdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine giden yolun su altında kalması üzerine köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor. Köye ana yoldan ulaşımın sağlanması için Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

'HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Kirazlık Barajı mevkiinde yaşanan su taşkınında mahsur kalma iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Bartın Valisi Nusret Dirim, "Abdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolun da su altında kalması sebebiyle mahallelere alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Bölgede öyle mahsur kalma gibi bir durum yok. Yol ulaşımları var. Hani dünyadan alakaları kesilmiş falan değiller. Orada baraj suyunun yükselme riskine rağmen uyarıları dinlemeyip orada oturulmaması gereken yerde oturmaya devam eden yaklaşık 100-150 kişilik bir mahalle sakini var. Ama yol bağlantıları var. Elektriklerinde bir sıkıntı oldu, su kuyuları suyun altında kaldığı için içme suyu sorunu var. Hayati tehlike teşkil eden herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşların, yollarıyla ilgili alternatif yolun uzun olmasından dolayı tepkileri vardı. Bugün normal ulaşımları da sağlanacak. Tabii o kişilerin binalardan çıkarılmaları gerekiyor, baraj gövdesinde kalan kamulaştırılmış olan binalar da yıkılacak. Şu anda herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil. Bugün Ulus Kaymakamımız da sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla gıda ve içme suyu gönderdi. Herhangi bir diyaliz hastamız ve olumsuz bir durum yok. Hayatı etkileyen çok ciddi bir olumsuzluk söz konusu değil. Medyaya düşen, '300 kişi mahsur kaldı, ulaşılamıyor, bağlantıları kesildi' gibi haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bartın ırmağı

-Sular altında kalan yürüyüş yolu

-Vatandaşların sel sularına bakmaları

-Detay görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Belediye Başkanı Akın ile röp.

Süre: 4.15 Boyut: 369 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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3)TUNCA'NIN TAŞTIĞI KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

EDİRNE'de son 1 haftadır süren yağışların ardından suların bastığı Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen Tunca Nehri üzerindeki Fatih Köprüsü, suların köprü ayaklarına dolması üzerine trafiğe kapatıldı. Edirne'nin Değirmenyeni ile Büyükdöllük köyleri arasındaki Gölbaba Göleti'ne avlanmaya giden Mehmet Kahriman(63), gölette su yükselmesi üzerine boğularak öldü.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de son 1 hafta sağanak yağmur ve kar yağışlı geçti. Karların erimesinin ardından dün Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi yükseldi. DSİ ölçümlerine göre dün 100 metreküp/saniye artan Tunca Nehri, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde yatağından çıkarak taştı. Er Meydanı'nın bir kısmı sular altında kaldı. Dün gece yarısı 169 metreküp/saniyeye kadar yükselen Tunca'nın suları Sarayiçi mevkiindeki Fatih Köprü'sünün ayaklarına doldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri köprüde biriken sular nedeniyle yolu trafiğe kapattı.

DSİ'nin bugünkü ölçümlerine göre Tunca Nehri'ndeki debi artış göstermeye deva ediyor. Dün gece 169 seviyesindeki nehir 174 seviyesine kadar çıktı. Meriç Nehri'nde ise 544 metreküp/saniye olan nehir debisi bugün 654 seviyesine çıktı.

GÖLETTE SULAR YÜKSELDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Edirne'de Mehmet Kahriman, Değirmenyeni ve Büyükdöllük arasındaki avlanmak için gittiği Gölbaba Göleti'nde suyun yükselmesi sonucu gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla elen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu cansız bedeni sudan çıkarılan Mehmet Kahriman'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Trafiğe kapatılan yol

-Tarihi Fatih Köprüsü

-Köprü ayaklarına dolan su

-Nehir ve Adalet kasrı

-Su yayılan Sarayiçi Er Meydanı

-Kapanan köprü gözleri

-Tunca Nehri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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4)ÇÖKEN KARAYOLUNA ALTERNATİF YOL AÇILIYOR

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle çöken D- 400 karayolunda alternatif yol açma çalışması başlatıldı.

Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini Antalya merkezine bağlayan ve duble yol çalışmalarının yürütüldüğü D- 400 karayolunun Kumluca- Antalya arasındaki 20'nci kilometresinde 25 Şubat günü heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yaklaşık 25- 30 metre çöken yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alternatif yol açma çalışmaları başlatıldı.

ALTERNATİF YOL 1 HAFTADA TAMAMLANACAK

Belen kavşağından ayrılacak alternatif yol Yazır Mahallesi içinden geçerek, mevcut yola paralel olarak Olympos kavşağına kadar uzanacak. Stabilize ve yer yer asfalt olacak alternatif yolda genişletme ve altyapı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar tamamlanınca sıcak karışım asfalt yapılacak alternatif yolun bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

KAYAN TOPRAK EVLERİ TEHDİT EDİYOR

Ayrıca heyelanın, başladığı noktadan yaklaşık 800- 1000 metre aşağısında Yazır Mahallesi Palamut mevkiindeki evleri tehdit ettiği belirtildi. Evlerin bulunduğu zeminde herhangi bir çatlama veya kayma izine rastlanmadı ancak heyelan bölgesinden gelen toprak yığınlarının evlerin üzerine gelmesinden endişe ediliyor.

'CAN KAYBI OLMASIN YETER'

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, heyelan yaşanan alanda ve tehdit altında olan evlerin bulunduğu Yazır Mahallesi Palamut mevkiini ziyaret etti. Alternatif yol açma çalışmalarını da inceleyen Başkan Çetinkaya, evleri tehdit altında olan vatandaşla sohbet etti. Vatandaşı teselli eden Başkan Çetinkaya, "Evlerinizin bulunduğu alanlar sağlam toprak. Herhangi bir çatlama, kırılma veya kayma görünmüyor. Ancak gördüğünüz toprak yığını heyelanın başladığı yerdeki itme gücüyle sürüklenip gelen topraktır. Evlerinizin bu toprak yığınından etkilenmeyeceğini ümit ediyoruz. Ama sizler tedbirli olun. Mal kaybı telafi edilir, can kaybı olmasın yeter" dedi.

JANDARMA GECE KALMAYA İZİN VERMİYOR

Vatandaş da "Evlerimizdeki önemli olan eşyalarımızı aldık. Gerisi duruyor. Jandarma ekipleri oturmamıza izin vermiyor. Gün içinde gelip evlerimizde duruyoruz. Gece kalmıyoruz" diye konuştu.

Görünüt Dökümü

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- Heyelanın başladığı yerden görüntü

- Heyelanın tehdit ettiği vadiden görüntü

- Heyelana yaklaşık bin metre uzaklıktaki evler ve vatandaştan görüntü

- Alternatif yolda alt yapı çalışmaları

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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5)TARLADA GÖMÜLÜ BULUNAN KADININ CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, dün tarlada battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Kandak'ın bazı yakınları, Adli Tıp Kurumu'nda baygınlık geçirdi.

Korkuteli'ne bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, dün akşam saatlerinde, boş tarlada kadın cesedi olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı. Çıplak halde battaniyeye sarılıp, tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda kalan cansız bedenin, Dilara Kandak'a ait olduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kandak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

CENAZESİ ALINDI, YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazenin alınması sırasında Kandak'ın bazı yakınları, uzun süre gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi.

Dilara Kandak'ın cenazesinin bugün Korkuteli ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından İmrahor Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ağlayan kadınlar

- Ağır yakan kadınlar

- Bayılan kadın

- Dilara Kandak'ın kömüldüğü çukurda

- Dilara Kandak'ın fotoğrafları

Haber- Kamera: Erol AKKIR- Adem Durmaz/ANTALYA-)

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6)NİZİP'TE 2 KARDEŞ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 işyerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, tüfek ve bıçak ile 6 bin lira para ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kardeşten 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kıbrıs Mahallesinde belirlenen 2 işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, av tüfeği, bıçak ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira para ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, birbirleriyle kardeş olan Ö.Ç., A.Ç., ve O.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden A.Ç. ve O.Ç. tutuklandı, Ö.Ç. ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen malzemeler

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

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