DHA YURT BÜLTENİ-8

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, havadan denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı Suriye sınırında havadan denetledi. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, devam eden harekâtın son durumuna ilişkin Kilis ve Hatay üzerinde helikopterden dolaşarak bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.

Görüntü DÖkümü

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-Kilis ve Hatay'daki helikopter hareketliliği

Haber-Kamera: HATAY - KİLİS ()

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ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO güçleri ile Bülbül bölgesindeki YPG'li teröristler arasında gece çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ÖSO güçlerinin YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun bir şekilde ateş altına alması yer alıyor. ÖSO güçleri çatıymanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı

Görüntü Dökümü(Gece görüşü)

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-çatışmanın görüntüleri

Haber: HATAY ()

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Bakan Bak: Terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurmuş olacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şu anda, Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu yapılıyor. Birileri çıkıp, 'Afrin'e girmeyelim' diyor. Biz oradaki terör örgütünü ortadan kaldırmak ve kökünü kazımak için girdik. Oradaki terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurmuş olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bitlis'te, AK Parti tarafından düzenlenen Gençlik Kongresi'ne katıldı. Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, ilçe belediye başkanları, il yönetimi üyeleri ve partili gençler de yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bak, şunları söyledi:"Şu anda, Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu yapılıyor. Birileri çıkıp, ‘Afrin’e girmeyelim’ diyor. Biz, oradaki terör örgütünü ortadan kaldırmak ve kökünü kazımak için girdik. Oradaki terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurmuş olacağız. Şu anda, sahada mücadele eden gençlerimize ve Mehmetçiklerimize selam yolluyoruz. Onlarla birlikte bu vatanı savunmaya devam edeceğiz. Bu topraklar, şehit kanları ile sulanmıştır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Oraya giden askerimiz ne diyor? ‘Biz vatanımız için oraya gidiyoruz’. ABD Dışişleri Bakanı geldi. Uzun bir görüşme oldu. Kararlılığımızı ortaya koyduk. Suriye’de, terör örgütlerinin kökünü kurutmaya kararlıyız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini sağlamakta kararlıyız. Suriye’nin 1 karış toprağında gözümüz yok. Oradaki teröristleri yok edeceğiz. Şu ana kadar bin 600 terörist etkisiz hale getirildi. Biz başkomutanımızla beraberiz."

'BİZE DÜŞEN, ÇOK ÇALIŞMAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk siyasetine damga vurduğunu dile getiren Bakan Bak, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı'mız, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi oldu. Gençler olarak çok çalışmalıyız. Bize düşen, çok çalışmak. Bunun için de önce kendimizi çok iyi yetiştireceğiz. Doktor da olsak mühendis de olsak en iyisini yapmalıyız. Bunun için de çok çalışmamız lazım. İnsanlarımızı seveceğiz. Yaşlıları kucaklayacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Bencil olmayacağız. Sosyal projelerden faydalanacağız. Türk gençliği, 15 Temmuz’da, tüm dünyaya şunu gösterdi. Millet, gücüyle tankın, silahın gücünü yendi. Bu millet, asla diz çökmez. Kimse, bayrağı indiremez. En son 16 Nisan referandumunda çok çalıştınız. Şimdi 2019’da çok çalışacağız." Kongrenin ardından Bakan Bak, Bitlis Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bak, Bitlis'e spor alanında yapılacak hizmetleri sıralarken, Ustaoğlu'dan kentte yapılan hizmetler ve ilin sorunlarıyla ilgili brifing aldı.Gençlik ve Spor Bakanı Bak, valilik ziyaretinin ardından 1964 yılında inşa edilen Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda incelemelerde bulunup, burada spor yapan gençlerle sohbet etti. Bakan Bak, Beş Minare Kız Yurdu'nu da ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kongre alanına gelişi

-Partililer tarafından karşılanması

-Salondan detay görüntüler

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün kısa konuşması

-Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması

-Bakan Bak'ın Bitlis Valiliği zİyareti

-Valilikte kısı açıklamalarda bulunurken

-8 Ağustos stadyumunu ziyaret

-Beş Minare Kız yurdunu ziyaret

-Genel ve detaylar

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı başında anıldı

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 3'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı. Baba Fuat Mahir Çakıroğlu ile anne Özlem Erdem'in de katıldığı törende yapılan konuşmalarda, Çakıroğlu'nun siyasete alet edilmemesi istendi.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' denilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hastande yaşamını yitirdi. Çakıroğlu, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Bornova'da bulunan Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP'li ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreninde konuşan Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Erdem, oğullarının siyasete alet edilmemesini istedi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için İzmir'e gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun mezarını ziyaret etmesinden sonra, sosyal medyada 'kabirin bakımsız olduğu' yolunda imalarda bulunulduğuna değinerek, "Bizim gençlerimizin kavgada işi yok. Gençlerimizi kavgaya çekmek için kışkırtmasın" dedi. Dervişoğlu'nun yaptığı paylaşımları kınadığını ve kendisinin ülkücü camiadan özür dilemesi gerektiğini söyleyen Kılavuz, Çakıroğlu'nu siyasete alet edilmemesini isteyerek, "Bizim töremiz, terbiyemiz, ahlakımız kabir ziyareti için uygundur. Herkes istediği zaman kabir ziyareti yapabilir. Başımızın üzerinde yeri vardır. Ama genç kardeşlerimizi, ülküdaşlarımızı kıracak incitecek fotoğraflar paylaşmak, yorumlarda bulunmak riyakarlıktır, onursuzluktur. Düne kadar bu dava için baş koyduğumuz camiamızı, teşkilatımızı bölmeye çalışanlar ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e şehitlerimize ihanet edenler, kendilerini satanlar, genç kardeşlerimize alçakça saldırıda bulunmaktadırlar. Biz bunu kabul edemeyiz" dedi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu için dua okunmasının ardından anma töreni sona erdi.

KATİL ZANLISI MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Olaydan sonra tutuklanan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo, yargılandığı davada 18 Temmuz 2017 tarihindeki duruşmada 'kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından ağırlaştılmış müebbet hapis ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Anmadan görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()