DHA YURT BÜLTENİ-8

ATAK helikopterleri vurdu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattını 2 Atak helikopteri ateş altına aldı. Reyhanlı ilçesi Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri üzerinde önce keşif uçuşu yapan 2 Atak helikopteri, sınır hattında aralıklarla 20 dakika boyunca ateş açıp bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- 2 savaş helikopteri havada uçarken

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim MAŞE / Faruk - KAHRAMAN - Hasan DÖNMEZ - HATAY,()

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ÖSO'ya bağlı 'Livai Şimal Azez' cephesi mevzilerinde hazır bekliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO'ya bağlı 'Livai Şimal Azez' cephesi kendilerine 1 kilometre mesafede bulunan Afrin'deki YPG'li teröristlerin olası saldırılarını önlemek için mevzilerinde hazır bekliyor.

Görüntü Dökümü

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-Mevzilerden görüntü

-ÖSO'ya bağlı 'Livai Şimal Azez' cephesi mensuplarından görüntü

-YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeden grüntü

-detaylar

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / (AZEZ) (SURİYE) ()

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Kadınlardan askerlere ev yemeği

Kilis'te kadınlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için evlerinde yemek hazırladı.

Kadınlar, yaptıkları ev yemeklerini, Kilis Valiliği önünde düzenlenen törenle binbaşı Ünal Avkan'a teslim etti. Törende konuşan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentteki hayatın normal seyrinde devam ettiğini belirterek, düşen roketlerin vatandaşları korkutamayacağını kaydetti. Vali Tekinarslan, "Kilisin kadını erkeği tek vücut olmuştur. Ordumuzun her daim yanındadır. Ellerinden ne gelirse ortaya koymasının çabasındalar. Askerimizin, ordumuzun Allah'a hamdolsun her türlü ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanıyor. Hiçbir eksiklikleri yok. Silahtan cephaneye barınmadan yiyeceğe kadar hiçbir eksiklikleri yok. Kilisli hanımlar el emeğiyle civanmert delikanlılara bizim de ikramımız olsun diye böyle bir davranış sergilediler. Biz de bunu alıp cephe hattında ülkesi için, vatanı için, milleti için, insanlık için savaşan askerlerimize ulaştıracağız" dedi. Yemekleri teslim alan Binbaşı Ünal Avkan da, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-- Ev hanımları yemekleri getirirken

- Ev kanınlarıyla ropörtaj

- Valinin Konuşması

- Belediye Başkanın konuşması

- Binbaşının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Topçu birliği Afrin'e bayraklar ve tekbirlerle uğurlandı

ERZURUM'da 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na bağlı 109'uncu Topçu Alayı'ndaki askerler tekbirler ve Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı için Suriye'ye uğurlandı.

Erzurum'daki 109'uncu Topçu Alayı bahçesinde askerler silah arkadaşlarını, ellerinde Türk bayraklarıyla Afrin bölgesine topcu birliğini uğurladı. Kar yağışı altındaki coşkulu uğurlama töreninde, topçu birliği tekbirlerle Suriye'nin Afrin bölgesindeki 'Zeytin Dalı Harekatı' için bölgeye gönderildi. Askerler uğurlama törenini cep telefonları ile kaydetti. Topçu birliklerinin Hatay sınırında konuşlandırıldıktan sonra Afrin'e gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Birliğin uğurlanması

Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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Belediyeden su desteği

Adana Büyükşehir Belediyesi, Afrin’deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere Kızılay aracılığıyla içme suyu ulaştırdı. 2 TIR dolusu şişelenmiş içme suyu, Suriye’nin Halep iline bağlı Çobanbey kasabasında bulunan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Sultan Murad ile Muntasır Billah Tugayı'na teslim edildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı ve ekibi, içme suyu ile birlikte battaniye, yatak ve gıda yardımlarını teslim etti. Sultan Murad Tugayı komutanlarından Ahmet Arap, "Hüseyin Sözlü başkanımızdan, Adanalı kardeşlerimizden Allah razı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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- AFAD İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi önünden görüntü

- TIR'lardan görüntüler

- İçi içme suyu şişeleri ile dolu Tır'lar ve belediye görevlilerinden görüntüler

- İçme suyu kolilerinin taşınması

- Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı'nın konuşması

- Sultan Murad Tugayı komutanlarından Ahmet Arap'ın konuşması

- Duvardaki yazıdan detay

Haber-Kamera:ADANA,()

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Köpeği aracının arkasından sürükledi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi büyük tepki gördü.

Olay Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydan geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin cansız bedeninin sürüklenerek götürülmesi hayvanseverleri dehşete düşürdü. Mersin Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Platformu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni bir arazi aracının arkasına bağlı şekilde sürükleniyor. Görüntüyü kaydeden kişinin, "Mersin’in Erdemli ilçesinde bir pikabın arkasında köpeği bağlayarak sürüklüyor. Köpek az önce koşuyordu şu an ölmüş vaziyette" konuşması da yer aldı. Köpeği sürükleyen aracı sınıf öğretmeni olduğu iddia edilen A.D.'nin kullandığı öne sürülürken, Erdemli Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin sürüklenmesi

- Görüntüyü çeken kişinin konuşması

- Genel ve detay

Haber:Mehmet DOĞANER-Kamera: ERDEMLİ(Mersin), ()

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Uşak'ta, kimyasal madde yüklü TIR'a tren çarptı

UŞAK'taki hemzemin geçitte yük treninin çarptığı TIR'da yüklü fosfonik asit yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre karantinaya alınan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaza, bu sabah, Uşak- Ankara Karayolu Özdilek Kavşağı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. 22 ton fosfonik asit yüküyle hemzemin geçitten geçen Sercan Kaçmaz yönetimindeki 41 YK 953 plakalı TIR'a, makinist Sait Tuncer idaresindeki Afyonkarahisar'dan dönen vagonsuz yük treni, dorse bölümünden çarptı. TIR'da yüklü kimyasal madde varilleri yola saçıldı.

Çevreye dökülen kimyasal maddeler nedeniyle bölge karantina altına alındı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen ekipler, olay yerinden numuneler alarak inceleme başlattı. Kazanın yaşandığı Uşak- Denizli karayolu trafiğe kapatıldı. Çevreye saçılan kimyasal madde varilleri ise toplanarak özel donanımlı araç ile götürüldü. Kazaya karışan TIR, vinç yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Konuyla ilgili uzman bir firma kaza yerine gelerek, temizlik yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Kaçmaz'ın sözlü ifadesinde, hemzemin geçitten geçtiği esnada, bariyerin kapanmadığını iddia ettiği öğrenildi. Ayrıca trenin sirenini duyduğunu fakat çok yakın olduğu için rayların üzerinde kaldığını söylediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- TIR'dan görüntü

- Trenden görüntü

- Sercan Kaçmaz konuşma

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: UŞAK, )

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İş makinesinin yıktığı duvarın altına kalıp öldü

Yakınlarının çalışanlara tepki gösteri

TOKAT'ta iş makinesinin yıktığı duvarın altında kalan Muhsin Özcan(61) hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde kent merkezindeki Meydan Mahallesi, Menzil Sokak’ta meydana geldi. Tokat Belediyesinin 'Meydan Projesi' kapsamında daha önce boşaltılan iş yerlerinin yıkımı için bir anlaşılan bir hafriyat şirketi çalışma başlattı. 5 çocuk babası Muhsin Özcan yıkımına başlanan iş yerinin yanında bulunan teyze oğlu Rıza Özbek'e ait tuhafiye dükkanının boşaltılmasına yardım amacıyla sokağa geldi. Tuhafiye dükkanındaki malzemeleri taşımaya başlayan Özcan, bu sırada iş makinesinin binanın çatı duvarını yıkması ile molozların altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak öldü. İş makinesi operatörü Haşim K.(47) olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haberi alarak olay yerine gelen Muhsin Özcan'ın yakınları ise sorumlu tuttukları yüklenici firmanın çalışanlarına saldırdı. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Molozların görüntüsü

-Yıkımı yapılan binanın görüntüsü

-Yakınlarının çalışanlara tepkileri (amatör kamera)

-Ölen adamın fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/TOKAT,()

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Su kovasında boğulan Suriyeli küçük kız toprağa verildi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, banyoda düştüğü su kovasının içinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hebil ile Muhammed Aluş çiftinin kızı Suha Aluş, yakınları tarafından banyoda su kovasının içinde hareketsiz halde bulundu. Kovadan çıkarılan ve durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Suha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suha'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan incelemede Suha'nın suda boğularak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olayın ardından emniyette ifadeleri alınan küçük Suha'ın annesi, babası ve diğer yakınları, ardından serbest bırakıldı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Torbalı'ya yerleşen Suriyeli aile, otopsinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesini teslim aldı. Küçük Suha, Atatürk Mahallesi'ndeki camide öğlende kılınan cenaze namazının ardından Arslanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İZMİR ()

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Uludağ Milli Parkı girişinde 'nakit ödeme' yüzünden 3 kilometre araç kuyruğu oluştu

KIŞ turizminin gözdesi Uludağ'da trafik durdu. Milli Park girişindeki gişelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle dağ yolunda 3 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu.

Bursa'nın kayak merkezi Uludağ'da haftasonu gelmeden yoğunluk başladı. Uludağ'a çıkan yüzlerce tatilci Uludağ Milli Parkı gişelerine gelmeden araç kuyruğuyla karşılaştı. Gün içinde 3 kilometreye kadar uzanan araç kuyruğunun nedeni ise milli park gişelerinde yaşanan yoğunluk oldu. Yakın zamanda girişlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için uygulamaya konulan HGS sistemine rağmen pek çok vatandaş gişelerde nakit ödeme yaptı.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA ÇIKIŞ YOK

Milli park gişeleri öncesinde Jandarma Asayiş ve Jandarma Özel Harekat Ekiplerinin desteği ile Jandarma Trafik ekibinin gerçekleştirdiği denetimde sürücüler zincirsiz çıkış yapılamayacağı konusunda uyarıldı. Zincir takmayan araçların dağa çıkışına izin verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trafikteki araçlardan detaylar

Jandarma ekiplerinin uygulamasından görüntüler

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, () -

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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

ADIYAMAN'da, iki ayrı evden hırsızlık yaparken 650 ve 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalanan 3 kadın adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki ayrı eve hırsızlık için girildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı eve giren Neriman G., Ayten K. ve Habibe K.'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 650 TL ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. Para ve altınlara el konulurken şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardırdan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüpheliler polis kontrolünde emniyetten çıkartılması

- Şüpheliler araçlara bindirilmesi

- Araçların ayrılması

- Ellerinde Türk bayrakları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Samsun'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Samsun'da dün gece başlayan kar yağışı bu sabah etkisini sürdürdü. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. kayganlaşan yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Samsun-Ordu Karayolu otogar mevkisinde yaşayanan trafik kazaları nedeniyle araç trafiği zaman zaman durdu. Yaklaşık iki saat yolda kontrollü olarak trafik akışı sağlandı. Ardından yapılan çalışmalar sonrasında ulaşım normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından detaylar

-Karla kaplı kentten vevatandaşlardan detay

-Araç traifğindeki aksamalar

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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Konya'da kar hayatı olumsuz etkiledi

KONYA’da kar yağışı nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolunda kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmedi. Kenti Ankara'ya bağlayan karayolunda ise 4 araç buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumuz etkileri.

Kenti, Antalya'ya bağlayan karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karayolu ekipleri, kar kürüme, tuzlama çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri Seydişehir ilçesinden Antalya'ya gidiş istikametinde zincirsiz araçlar ile kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin vermedi. Araçlar ise yakındaki tesislerde ve kavşakta bekletildi.

Kenti Ankara'ya bağlayan karayolunda ise 4 araç buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü

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- Bekleyen araçlardan ve polisten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA ))

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Adana çarşı trafiğinde tek yön çalışması sürüyor

ADANA’da çarşı merkezinde trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için 5 caddede ‘tek yön’ uygulaması başlatan Adana Büyükşehir Belediyesi, halkı bilgilendirmek için Küçüksaat ve 5 Ocak Meydanı bölgesini yönlendirme pankartlarıyla donattı.

Abidinpaşa Caddesi’nde toplu taşıma araçlarının durak harici yolcu alıp, indirmesini önlemek için ihtiyaç duyulan noktalara dekoratif bariyerler yerleştiren Büyükşehir ekipleri, İnönü Caddesi’nin Cemal Gürsel Caddesi ile kesiştiği yerde genişletme çalışması yaptı. Sürücüler, gidecekleri istikamete göre yönlendirme pankartlarından yararlanmaya başladı.

Görüntü Dökümü

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- Afişlerden genel ve detay görüntüler

- Tek yönlü caddelerden genel ve detay görüntüler

- Uyarı levhalarından görüntüler

- Tek yönlü trafik akışından görüntüler

- Uyarı levhalarından görüntüler

- Belediye ekibinin yol çalışmasından görüntüler

- Dekoratif bariyerlerden görüntüler

Haber-Kamera:ADANA,()

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TİHV: Sağlık barışa köprüdür

İZMİR'de bazı doktorlar ve sağlık çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı sürerken barışı savundu ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Toplumcu Psikologlar, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar (TODAP), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği ve İnsan Hakları İçin Sağlık Çalışanları Grubu, TİHV İzmir şubesinde basın açıklaması yaparak Zeytin Dalı Harekatı sürerken barışı savundu. Doktor Türkcan Baykal yaptığı açıklamada, 20'nci yüzyılda savaşla doğrudan ya da dolaylı olarak 190 milyon ölüm yaşandığını, bunların yüzde 85- 90'ının sivil ölümler olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü Sağlığın Sosyal Belirleyenleri Komisyonu'nun, savaşların çatışma bölgelerinde su başta olmak üzere çevreyi tahrip ettiğini, tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini insanları göçe zorladığını anne ve çocuk ölümlülüğü başta olmak üzere ölümleri arttırdığını aşılama gibi koruyucu hizmetleri kesintiye uğrattığını anlattı. Savaş ve çatışmaların sadece yaşanan zamanı değil, aynı zamanda geleceği de etkilediğine dikkat çeken Baykal, şunları söyledi:

"Küresel Barış İndeksi, 163 ülke ya da bölgeye ilişkin güvenilir veri tabanlarından elde edilmiş 23 nitel ve nicel ölçütün değerlendirildiği, dünya nüfusunun yüzde 99.7'sini kapsayan bir bileşik indekstir. Türkiye 2017 yılı Küresel Barış İndeksi'nde 163 ülke arasında 146. sırada yer almaktadır ve skorun süreç içinde yükseldiği yani barışçıl ortamın gerilediği izlenmektedir. Son on yılda dünyanın daha az barışçıl bir yer olduğu, Küresel Barış İndeksinin, doğuşta beklenen yaşam süresi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Burada hem artan yaralanma, sakatlık ve ölümlerin hem de savaşın tahribatı nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin aksamasının etkisi olmaktadır. Barış sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en önemli küresel belirleyenlerden biridir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantıdan genel ve detay görüntüler,

- Doktor Türkcan Baykal'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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