DHA YURT BÜLTENİ-8 

YURT BÜLTENİ-8

Çankırı Valisi Aktaş: Sanki benim eşim, idareciliği hak etmiş birisi değil

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, eş durumu tayiniyle öğretmen olarak kente gelen eşi Sevil Aktaş’ı görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak ataması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Aktaş, "Şöyle bir algı oluşuyor, sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil vali eşi olduğundan bir torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır" dedi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş’ın Mersin'in Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokulu’na geldi. Ardından ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine Aktaş yeniden başvurdu. Aktaş’ın tayini bu kez Çankırı’da Mareşal Çakmak Ortaokulu’na çıktı. Aktaş kısa bir süre sonra görevlendirme ile Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu’na müdür oldu. Aktaş, burada bir gün çalıştıktan sonra geçtiğimiz Eylül de Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, medyada yer alan bu haber sonrası açıklamalarda bulundu. Eşinin idarecilikle ilgili her gittiği ilde yazılı sınava girdiğini söyleyen Vali Aktaş, "Eşim yaklaşık 15 yıl evvel Rize’nin Pazar ilçesinde idarecilikle ilgili mülakata değil yazılı sınava girdi. O sınavı kazananlardan biri de eşimdi. Milli Eğitimde idarecilikle ilgili bir husus var. İl Değiştirdiğiniz zaman hakkınız yanıyor ve gittiğiniz yerde yeniden sınava girmeniz ve kazanmanız gerekiyor. Çankırı benim çalıştığım onuncu il. Her gittiğim yerde eşim yeniden sınava giriyor o mücadeleyi veriyor. Mesela Eskişehir’e gittiğimizde orada sınavı 98’le kazandı" dedi.

‘EŞİM İDARECİLİĞİ HAK ETMİŞ BİRİSİ’

Vali Aktaş, eşinin 15 yıldır idarecilik yaptığını aktararak, "Eşim 15 yıldır okullarda, milli eğitimde idarecilik yapıyor. Şöyle bir algı oluşuyor, sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil vali eşi olduğundan bir torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır. Eşim 15 yıldır idarecidir ve son derece deneyimli. 25 yıldır bu mesleğin mensubu. İdareciliği de torpil ile değil yüksek puanlarla herkesi geride bırakarak kazandı. Bu vali eşi olunca bir de kadına karşı yapılmış bir saygısızlık, haksızlık. Kendisi mücadele eden biri" diye konuştu.

‘GİTTİĞİ OKULDA ‘VALİ EŞİ GELMİŞ’ DİYE STRESE GİRMİŞLER’

Eşinin görev yaptığı okulda idarecilik yapmak istediğini ancak kendisinin bunu istemediğini ifade eden Vali Aktaş, şöyle konuştu: "Eşim okulda görev yapmak istedi ama bunu ben istemedim. 'Vali eşisin orada olumsuzluklarla karşılaşırsın sıkıntı yaşarsın başka görev al' dedim. Ama eşim, 'idealist bir insanım okulda idarecilik yapacağım' dedi. Gittiği okulda öğretmen arkadaşları ve idareciler, 'vali eşi gelmiş' diye strese girmişler, rahatsız olmuşlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bende eşime, 'Orada devam edersen öğretmenlerin ve idarecilerin verini çalışması olumsuz olarak etkilenebilir' dedim. Vali eşi olduğu için her yerde çalışması da sorun olabilir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ne tür sorunlarla karşılaşabileceğini algılar. Onun için yapabileceğimiz tek şey milli eğitimde idarecilik vermekti. Milli Eğitim Müdür Yardımcılığında görevlendirdik. Eşim idareci olduğundan beri yüksek performansla çalışıyor. Kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor."

Vali Aktaş, eşinin okulda idarecilik yapmayacağının çok uygun olmayacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı: "Vali eşinin sosyal görevleri de vardır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar eşeri ile geldi yada belediye başkanı eşi var onlarla bazı faaliyetler yapıyor. Bunları da yapmak durumunda onun için okul müdürlüğü yapması çok uygun olmaz diye düşündük. İyi niyetle görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme 6 aylık bir görevlendirme bugünün görevlendirmesi değil. Bunu bende anlamış değilim. Halkımızın takdirine sunuyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Valinin açıklaması

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,()-

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Çankırı Valisi: Talihsiz bir olaydır, bakanlık müfettiş göndererek soruşturma başlattı

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde yerleri paspaslayan Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'i makamında ağırladı. Vali Aktaş, "Talihsiz bir olaydır" dedi.

Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in, çalıştığı kurumun yerlerini paspaslaması tepki çekti. Yaşanan bu olayın medyada yer alması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi.

VALİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yaşanan olay sonrası Seyfullah Karadeniz'i makamında ağırladı. Olayın kendilerini üzdüğünü söyleyen Vali Aktaş, "Maalesef dün bizi üzen hem yönetici olarak hem de Türk halkının evladı olarak moralimizi de bozan bir haber almış olduk. Kendi ilimde yöneticisi olduğum ilde bir Avrupa şampiyonunun, dünya şampiyonasında dereceye girmiş kardeşimizin üzüldüğüne biz de tanık olduk. Bu şekilde biz de basın yoluyla bunu öğrenmiş olduk" dedi.

‘BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖNDERDİ SORUŞTURMA BAŞLATACAK’

Olayın kendisine daha önceden bildirilmediğini ve bakanlık tarafından soruşturma yapılacağını belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Milli sporcumuzun olumsuz şartlarda çalıştığıyla ilgili bir takım bilgiler aldım. Bu görsel olarak da medyaya yansıdı. İlimizin bu şekilde anılması tabi bizi üzmüştür. Bu tür konunun daha önceden bana intikal etmemesi benim açımdan üzücü bir olaydır. Önceden bilgimiz olsaydı daha farklı bir yaklaşım içinde olunabilirdi. Bu konu medyaya ve bize yansıdıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bir müfettiş görevlendirildi. Kendisi ilimize gelmek üzeredir. Geldikten sonra bu konuyla ilgili incelemeyi yapacak. Geldikten sonra bu konuyla ilgili incelemeyi yapacak, eğer bir ihmal varsa kusur varsa bununla ilgili gereken yapılır. Biz de acilen önlem olarak bu kardeşimizi bulunduğu yerden alıp başka bir yerde görev almasını bugün sağlayacağız."

‘AĞABEYİ DE ESKİ ŞAMPİYONLARDAN’

Vali Aktaş, yaşanan hadisenin Çankırı ile ilgili olmadığını savunarak, "Umarım bu konu Çankırı’mızla ilgili olumsuz bir algı oluşturmaz. Çünkü bunun Çankırı ile bir ilgisi yok. Talihsiz bir olaydır. Güreşçimizin abisi de eski şampiyonlardan, şu anda güreş antrenörlüğü yapıyor" diye konuştu.

Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz’in ağabeyi güreş antrenörü Seyfettin Karadeniz de yaşanan hadiseyi Çankırı Valisi ile paylaştıklarını ifade ederek, "Valimize biz durumu arz ettik. İnşallah müfettişler gelecek bizler düşüncelerimizin ne olduğunu kendilerine aktaracağız. Taktir büyüklerimizindir. 25 sene güreş sporuyla uğraştım. Bu olaylardan inşallah sonuç olumlu çıkar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

_Vali'nin milli güreşçi Karadeniz ve ağabeyi Seyfettin Karadeniz'i makamında karşılaması

_Sohbet

_Vali'nin açıklaması

_Ağabeyinin açıklaması

_Detaylar

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-FOTOĞRAF

Haber-Kamera: Ramazan SARICA/ÇANKIRI,()-

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FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 subaydan 8'i ile 'mahrem abi' olduğu iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i ihraç, 1'i emekli, 20'si muvazzaf 26 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 1 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 8 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa illerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alındı. 1 emekli albay, 1 muvazzaf yüzbaşı ve 2 muvazzaf üsteğmen etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 subay ile örgütte 'mahrem abi' olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlılarının adliyeye getirilişi

Haber :Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), () -

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Vefat eden eşinin ödülünü gözyaşlarıyla aldı

MANİSA'da 25 yıl UMKE ve 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde görev yapan, geçen yıl kalp krizinden ölen Dr. Bedri Bilge'nin adına, eşi Dilara Bilge'ye 'En iyi sağlık hizmet ödülü' verildi. Ayrıca geçen yıl Sağlık Bakanlığı tarafından 'yılın hekimi' seçilen, ancak Bedri Bilge'nin rahatsızlığı dolayısıyla alınamayan ödül de törende, Dilara Bilge'ye verildi.

Hayatının 8 yılını 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde olmak üzere 25 yıldır Manisa'da görev yapan 51 yaşındaki Dr. Bedri Bilge, geçen yıl 12 Nisan'da, kalp krizinden öldü. Manisa'da sevilen sağlık personeli Dr. Bedri Bilge'nin anısını, sağlık çalışanları yaşattı. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen törenle Dr. Bedri Bilge adına, eşi Dilara Bilge'ye 'En iyi sağlık hizmet ödülü' ve Sağlık Bakanlığı'nın yılın hekimi ödülü verildi.

Programda konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat, Dr. Bedri Bilge'nin çok sevilen bir sağlık çalışanı olduğunu belirterek, 'En iyi sağlık hizmet ödülünü hayatını kaybeden Bedri Bilge'nin anısına eşi Dilara Bilge'ye verdiklerini söyledi. Konuşmalar boyunca duygulanan Dilara Bilge, gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa Sağlık İl Müdürü Necip Yemenici ise Dr. Bedri Bilge'nin hem UMKE'ye hem de 112 acil sağlık hizmetlerine gönül vermiş biri olduğunu anlattı. Yemenici, "İnsanlar öldükten sonra hizmetleri adına böyle ödüler verilebiliyor. Onunla beraber çalışmayı çok isterdik. Değerli bir 112 gönüllüsünün aramızda olmaması bizi üzüyor. Ancak hala unutulmadı, seviliyor ve anılıyor. 112 denince, Bedri Bilge akla geliyor. İnsan öldükten sonra yaptıklarıyla hizmete devam ediyor. Dr. Bedri Bilge'yi unutmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat, Sağlık Müdürü Necip Yemenici ile birlikte 'En iyi sağlık hizmet ödülünü', Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge'ye verdi.

YILIN DOKTORU ÖDÜLÜ DE 1 YIL SONRA VERİLDİ

Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yılın hekimi ödülünü rahatsızlığı dolayısıyla alamayan, ardından da vefat eden Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge'ye verildi. Necip Yemenici, "Sağlık Bakanlığı'nda program düzenleniyor ve ödüller veriliyor. Ne yazık ki o dönemde ödülünü almak nasip olmamış. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın ödülünü 1 yılın ardından eşi Dilara Bilge'ye teslim ediyoruz" dedi.

Eşinin alamadığı ödülü 1 yıl sonra alan Dilara Bilge gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dr. Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge'nin ağlaması

- Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat ve Sağlık İl Müdürü Necip Yemenici'nin konuşması

- Bedri Bilge'nin adına eşi Dilara Bilge'ye ödüllerinin verilmesi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Öğrenciler kestaneli mesaj attı, rektör evlerinde ziyaret etti

BARTIN Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Faruk Çelik, twitter hesabından kestane pişirirken çektiği fotoğrafı yayınlayarak, "Bütlere kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu" diyerek Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun'u davet etti. Rektör Uzun sınavların ardından öğrencileri ziyaret ederek, çay içip kestane yedi.

Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Faruk Çelik, twitter hesabından ev arkadaşlarıyla birlikte sobanın üzerinde kestane pişirirken çektiği fotoğrafı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun'u a etiketleyerek, "Bütlere kaldık, yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu" diyerek mesaj attı. Rektör Uzun, "Moral bozmaya gerek yok. Şimdi daha çok çalışıp notlarınızı yükseltin. Bütünleme sınavlarınız bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim" cevabını verdi. Rektör Orhan Uzun daha sonra öğrencilerin evine giderek, sohbet edip kestane yedi.

Rektör Uzun, "Öğrencilerimiz bütünleme sınavlarına kalmışlar. Ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım" dedi.

Faruk Çelik ise sınavlara hazırlandıkları sırada sobanın üzerinde kestane pişirirken rektörü davet etmeyi düşündüklerini belirterek, "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu. Çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ziyaretten görüntüler

Röportajlar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Babasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 yaralı

BOLU'da, felç olan babasını hastaneye götüren kişinin kullandığı otomobil ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kazada, felçli olan hasta da ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi'nde meydana geldi. Melih Özkan idaresindeki 14 FJ 908 plakalı otomobil ile Fikri Sezer İyilik idaresindeki 34 ACK 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Fikri Sezer İyilik kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Melih Özkan ve hastaneye götürdüğü felçli 77 yaşındaki babası Satılmış Özkan yaralanmadı. Yaşlı adam, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından otomobilin bagajından çıkarıldı. Ambulansa alınan Satılmış Özkan, hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaşlı adamın araçtan çıkarılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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