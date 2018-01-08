DHA YURT BÜLTENİ-8

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7)VEFAT EDEN TUĞGENERAL İÇİN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

MANİSA Cumhuriyet Başsavcılığı; 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddiasıyla tutuklanan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan hakkındaki soruşturma kapsamında, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Eski Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan hakkındaki soruşturmayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Manisa ilimizde 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda hain darbe kalkışmasına fikir ve eylem birliliği içerisinde iştirak ettikleri saplanan 9 kişi hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engelleme teşebbüsü etme' suçlarından soruşturma yürütülerek Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Suç tarihinde 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı olarak görev yapan Yavuz Ekrem Arslan hakkında da bu suçlardan soruşturma yürütülmüştür. Ancak şüphelinin soruşturma devam ederken öldüğü anlaşıldığından hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir."

SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 4 gün sonra gözaltına alınıp, tutuklanan Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan tutukluluğunun 259'uncu gününde rahatsızlanıp Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Solunum yetmezliği teşhisi konulup, burada tedaviye alınan Yavuz Ekrem Arslan, doktorların müdalesine rağmen geçen 6 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, ()-



