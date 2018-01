DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL)

1)TÜRKİYE' DE EKMEKTE YENİ DÖNEME UYULMADI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklik yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'de ekmek çeşitleri en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilerek ekmek israfının önüne geçilmesi hedeflendi.Zorunlu olmayan ancak israfın önlenmesinin amaçlandığı tebliğe, ilk günde Türkiye genelinde Çanakkale ve Antalya illeri dışında uyulmadı. 2 il ekmekte 200 gram uygulamasına geçti. Antalya uygulamayı zamla birlikte hayata geçirdi. Kentte, 1 Ocak tarihi öncesi 250 gramı 1 liradan satılan ekmek 200 grama düşürülerek aynı fiyatta satılmaya başlandı. Bazı iller asgari ücret artışı ve girdi fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek ekmek zammına hazırlanıyor. Zam, gramajın düşürülmesi ile hayata geçirilmesi planlanıyor. ürkiye'nin 7 bölgesinde ekmek farklı gramaj ve fiyatlarda satılmaya devam ediyor. En az 200 gram uygulamasına sadece 2 il geçti. Diğer iller genellikle 250 gram ve üzerinde ekmek üretmeyi sürdürüyor.

ANTALYA' DA VATANDAŞ EKMEĞİN GRAMAJININ DÜŞTÜĞÜNÜN FARKINA VARMADI

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının israfı önlemek amacıyla yaptığı değişiklikle ekmek çeşitleri yeni yıldan itibaren en az 200 gramı 1 liradan satılacak. Antalya'da 1 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin gramajının düşürüldüğünü ise birçok vatandaş fark etmedi.

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle ekmekte yeni uygulama başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde değişiklik yaptı. İsrafı önlemek amacıyla yapılan değişiklikle en 200 gram olmak koşulu ile ekmeğin 1 liradan satılması öngörüldü. Türkiye genelinde birçok ilde bu yeni uygulama hayata geçti. muhabiri, Antalya'da vatandaşlara uygulamadan haberdar olup olmadığına yönelik mikrofon uzattı. Bir fırında soruları yanıtlayan 6 vatandaştan ekmeğin gramını bilen çıkmadı. Vatandaşlar, 'Ekmeğin gramını bilmiyorum', 'Ekmeğin 1 liradan satıldığını biliyorum gramını bilmiyorum', '1 liraya satılıyor ve 80 gram', 'Değişikliği bilmiyordum ama hayırlı olsun, memleket alıştı bunlara', 'Ekmek 1 lira gramajı ise 80 ya da yoksa 180 olarak biliyorum. Kepekli aldığımız için değişikliğin farkına varamadım', 'Fiyatı 1 lira ama gramajını bilmiyorum, ustalara güvendiğimiz için gramı bilmiyoruz. Herkese sağlıklı yiyecekler versinler yeter' şeklinde yanıtlar verdi.

YERİNDE BİR KARAR

Fırıncı Ali Danış ise yeni yıl itibari ile gramajı en az 200 olmak üzere düşürdüklerini, ancak fiyatın yine 1 lira olarak kaldığını söyledi. Vatandaşlardan bazılarının değişikliği fark ettiğini ama birçoğunun durumdan habersiz olduğunu belirten Danış, “Fark edenler 'gizli zam' diyor ama alakası yok. İsrafın önlenmesi için iyi oldu bence. Yerinde bir karar" dedi.

TARİFEYİ DÜZENLETMEZSE CEZAYA ÇARPTIRILACAK

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Musa Kazım Buhurcu, daha önce 250 gramdan başlayarak 50'şar gram artışlarla ekmek sattıklarını, yeni tebliğe göre bundan sonra 200 gramdan başlayarak 10'ar gram artışlarla ekmek fiyatlarının belirleneceğini aktardı. Bu yeni uygulamayı Antalya'da hayata geçirdiklerini anlatan Buhurcu, “Bazı ilçelerde fırıncı arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşılmış. 200 grama başlayabilmeleri için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (AESOB) yeni tarife düzenletmeleri gerekiyor. Bu düzenlemeyi yapmadan yeni tarifelere geçerlerse tarifesiz ekmek satmaktan cezaya çarptırılabilirler" dedi.

FİYAT TARİFESİNİ BELİRLEYECEK KOMİSYONDA DEĞİŞİKLİK

Geçen yıl 17 Aralık'ta çıkan tebliğe göre daha önce Fırıncılar Odası olarak fiyat tarifesini belirledikten sonra üst kuruluşun tarifeyi onayladığını anlatan Buhurcu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden itiraz gelmez ise fiyatların uygulandığını söyledi. Bu sürecin değiştiğini anlatan Buhurcu, “Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ATSO, Fırıncılar Odası'ndan oluşacak komisyonun kararı Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na gönderilecek. Onların da görüşü alındıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulup onay alınacak. Bu onay ATSO ve AESOB tarafından ilan edildikten sonra fiyatlar yürürlüğe girecek. Fiyatlar konusunda yaptığımız kısa yol uzadı" diye konuştu.

'İSRAF İÇİN DOĞRU, AMA YETERLİ DEĞİL'

Musa Kazım Buhurcu, israfı önlemek için alınan bu kararın katkısı olacağını, ancak bunun yeterli olmayacağına dikkati çekti. En çok israfın toplu tüketim yerleri ile zincir mağazalarda meydana geldiğini dile getiren Buhurcu, “Büyük marketlerin iadeleri çok aşırı miktarda olduğu için milyonlarca ekmek israfı oluyor. Satış yapan marketler, satabilecekleri kadar ekmek alsalar bir nebze israf önlenebilir. İsraf tüketici bazlı ele alındığı zaman katkısı olacaktır, yeterli değil" dedi.

'GİZLİ ZAM YOK'

Ekmeğin gramının düşmesini gizli zam olarak görmediklerini kaydeden Buhurcu, özellikle Antalya için bunu söylemenin hiç doğru olmadığını vurguladı. Buhurcu, şöyle konuştu: “Biz 4 Mayıs 2017 tarihinde 250 gram ekmeği 1.25 lira yapmıştık. Uygulamalarda özellikle Kepez bölgesinde aksaklıklar oldu ama fiyatlar 1 liranın üzerine çıkmadı. Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ekmeği 1.25 liraya satan arkadaşlarımız vardı. Biz 200 grama düşürdük fakat zam yapmadık, düzenleme yaptık. 250 gram ekmeğin fiyatı 1.25 iken 200 grama düşürdüğümüz ekmeği 1 lira yaptık. Bakanlığın önerisi ekmeğin kilosunun 5 liradan satılması tavsiyesiydi. Her iki fiyat tarifesi buna uyuyor."

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİNİ ERZURUM TÜKETİYOR

Yaklaşık 420 bin olan kent merkezi nüfusuyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden biri olan Erzurum, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini tüketiyor. ‘Erzurum Halk Ekmek’ 250 gram olan ekmeği 60, fırıncılar ise 75 veya 90 kuruştan satış yapıyor. Erzurum'un en ucuz ekmeği tükettiğini ifade eden fırıncı Gürsel Polatlı, "İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerde 200 gram ekmek 1,25 veya 1,10 kuruş civarında. Biz Erzurum'a has 80 gram ağırlığında olan tandır ekmeğini 80 kuruştan satıyoruz. Kepek ekmeğimiz var 250 gram yine 90 kuruş. 1 kilo 250 gram olan Tarbzon ekmeği ise 4.50 kuruştan veriyoruz. Vatandaş fiyatları uygun buluyor. 1 Ocak'tan itibaren federasyonun açıklaması 200 gram ekmek 1 liradan satışa sunulacak. Bu fiyatı önümüzdeki günlerde bizde uygulayacağız" diye konuştu. Türkiye'de en ucuz ekmeğin Erzurum'da satıldığını bilmediklerini söyleyen çoğu vatandaş aldığı ekmeğin kaç gram olduğunu bilmediğini söyledi. Bu haberi duyduklarına çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, "Umarız fiyatlar yükselmez" dediler

ESKİŞEHİR'DE EKMEK HALEN 1 LİRADAN SATILIYOR

ESKİŞEHİR'de geçen Kasım ayında 1 lira 25 kuruş olan 250 gramlık ekmek, halen 1 liradan satılıyor. Fırıncılar, Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) zam kararının Valilik tarafından henüz onaylanmadığını belirtti. ETO Meclisi, geçen Kasım ayında 250 gram ekmeğin 1 Lira 25 Kuruştan satılmasına karar verdi. Alınan karar Valilik tarafından onaylanmadığı için kentte halen 250 gram ekmek 1 liradan satılıyor. Fırıncılar, ekmek fiyatının aynı kalacağını ancak gramajının 250 gramdan 200 grama indirilmesi yönünde bir beklenti içerisinde olduklarını söyledi.

Vatandaşlar da Eskişehir'in bir emekli ve öğrenci kenti olduğunu, bu nedenle ekmek fiyatlarının pahallı olmaması gerektiğini vurguladı. Bazı vatandaşlar ise 250 gramı 70 kuruştan satılan Büyükşehir Belediyesinin halk ekmeğini tercih ettiklerini belirtti.

RİZELİ FIRINCILAR, 200 GRAM EKMEK UYGULAMASINA GEÇMİYOR

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan ve yeni yılla birlikte yürürlüğe giren değişikliğe göre, Türkiye’de ekmek çeşitleri en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesi ve böylece israfının önüne geçilmesi amaçlandı. Ancak, Rize’de, israf olmadığını savunan fırıncılar 200 gram ekmek uygulamasına gerek olmadığını açıkladı, ekmeğin 300 gram olarak satışa sunulmaya devam edileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve Rize’de 300 gram ekmeğin 1.5 liradan satılmaya devam edileceğini açıklayan Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, bu tebliğin zorunlu olmadığını belirterek iller kendi bulundukları yöre şartlarına ve ihtiyaçlarına göre gramajları belirleyebileceklerini söyledi. Kumbasar, “Büyük şehitlerde ve tatil yörelerinde özellikle israfın çok olduğu kanısına var. Bu iller için bu tebliğ geçerli olabilir. Bu tebliğin bağlayıcılığı yok. Olsa mecburen uyacaktık ama bizim bölgemizde bu şekilde bir israfın olmadığını gözlemliyoruz. Biz Ağustos ayında fiyat değişikliğine giderek 300 gram ekmeğin 1.5 liradan satışına başlamıştık. Şu an her hangi bir değişiklik yapmayacağız. Yeni yayınlanan tebliğdeki fiyatla bizim ilimizde satılan kilo fiyatı 5 liradır. Buna uyuyoruz. Bu yüzden ilimizde ne gramaj nede fiyatta her hangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz" dedi.

Vatandaşların ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu ifade eden Kumbasar, “Ekmeği tüketen vatandaşımız zaten ekmeği israf etmiyor. Taze ekmek kadar bayat ekmek alanda var. Bayat ekmek satılan yerde ekmek israfı olabilir mi? Çöpe atılan israf edilen ekmekler, özel kuruluşları büyük işyerlerinin lüks otellerin hastanelerin mutfaklarından çıkan ekmeklerdirö ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE EKMEK GRAMAJ VE FİYATLARI ŞÖYLE;

Erzurum 250 gram 60-90 kuruş arası (gramı 3.60 kuruş)

Kilis 250 gram 90 kuruş (gramı 3.60 kuruş)

Diyarbakır 410 gram 1.5 lira (gramı 3.66 kuruş )

Sivas 250 gram 1 lira (Gramı 4 kuruş)

Adana 250 gram 1lira (Gramı 4 kuruş)

Gaziantep 250 gram 1 lira (Gramı 4 kuruş)

Samsun 250 gram 1 lira (Gramı 4 kuruş)

Konya 250 gram 1 lira (Gramı 4 kuruş)

Van 250 gram 1 lira 10 kuruş (Gramı 4.40 kuruş)

İzmir 250 gram 1.25 lira (Gramı 5 kuruş)

Trabzon: 300 gram 1.5 lira (Gramı 5 kuruş)

Çanakkale 200 gram 1 lira (Gramı 5 kuruş)

Antalya 200 gram 1 lira (Gramı 5 kuruş)

Edirne 250 gram 1.25 lira (Gramı 5 kuruş)

Eskişehir 250 gram 1.25 lira (Gramı 5 kuruş)



2)ÜNLÜ VAKFIKEBİR EKMEĞİ İSRAFI ÖNLEMEYE ADAY

TRABZON'da fırıncılar, Vakfıkebir ilçesinde üretilen ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan 'Vakfıkebir ekmeği' formülüyle israfın önüne geçilebileceğini belirtiyor.

İlçede 1897 yılında açılan ilk taş fırınla başlatılan ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan 'Vakfıkebir ekmeği' geleneği, devam ediyor. Bölgede yayla kültürü gereği hayvancılıkla uğraşan ve ilkbaharda yaylaya çıkan ailelerin uzun süren yolculukları sırasında bayatlamayan ekmeğe duydukları ihtiyaç üzerine bir asrı aşkın süredir üretilen Vakfıkebir ekmeğine ilgi, gün geçtikçe artıyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Vakfıkebir ekmeğinin, uzun süre tazeliğini koruma özelliği başta olmak üzere fırını, suyu, odunu, unu, mayası, havası, şekli, ağırlığı ve pişiren ustasının mahareti gibi özellikleri önem taşıyor. Ticari mayaların yanı sıra kendi hamurundan elde edilen ekşi maya kullanılarak, üretilen Vakfıkebir ekmeği, özellikle son zamanlara yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. Trabzonlu fırıncılar uzun süre bayatlamayan ekmeğin israfı önleyebileceğini belirtiyor.

UZUN SÜREDE PİŞİRİLİYOR'

İlçede 10 yılı aşkın süredir fırın işletmeciliği yapan Orhan Sağlam, Vakfıkebir ekmeğinin asırlık tarihine dikkat çekerek, "Uzun yıllardır ilçede, Vakfıkebir ekşi maya ile dünyanın en leziz ekmeğini üretiyoruz. Vakfıkebir ekmeği, kendi hamurundan üretilen ekşi maya ile yapılıyor. Kısa vadede bu ekmek bayatlamıyor. Böylece israfı önleyebiliriz. 1 hafta 10 gün tazeliğini koruyabilen bir ekmek. Uzun sürede pişiriliyor. Özellikle odun ateşinde, taş fırında pişiriliyor. Ekmeğimizin bir asrı aşkın bir kaliteli serüveni var. Biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

====================================================

3)ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI, 7 ÖĞRENCİ YARALANDI

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, öğrenci servisi kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 7 öğrenci yaralandı.

Kaza, Kumkuyu Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bayram G. kullandığı 33 S 6229 plakalı minibüsle öğrencileri evlerinden aldıktan sonra okula giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 7 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri ambulanslar Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken olayı duyan öğrenci yakınları da hastaneye akın etti.

=========================================================

4)KAHVALTI YAPTIĞI TAKSİCİYİ ÖLDÜRMÜŞ (EK)

=====================================================

5)İRAN'DAKİ PROTESTOLAR VAN'IN GÜNDEMİNDE

İRAN'ın Kaşmer ve Meşhed kentlerinde başlayan ve daha sonra birçok kente yayılan protestoların devam etmesi, yaklaşık 500 bin İranlı'nın ziyaret ettiği Van'da esnafın endişe duymasına neden oldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, karamsar bir tabloya gerek olmadığını, Van'ın bu olaylardan ciddi etkileneceğini de düşünmediğini söyledi. Takva, "İran, bunun üstesinden gelecektir. Kendi halkı ile sorunu barışçıl yöntemlerle çözecektir. İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin açıklamaları oldukça makuldür" dedi. İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 9'uncu gününe girerken, İran'a sınır olan Van'da oturanlar gelişmeleri yakından izliyor. 2017 yılında yaklaşık 500 bin İranlı turistin geldiği Van'da hizmet sektörü ve giyim gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, yatırımlarını İranlılar'a dönük yaptıklarını, olayların sürmesinin kendilerini endişelendirdiğini, protestoların uzaması halinde Van'ın ekonomik anlamda büyük darbe alacağını, birkaç günden bu yana görülen olayların bile kendilerini etkilediğini söyledi.

'ENDİŞEYE GEREK YOK'

Yıllardan bu yana İran ile ekonomik temas halinde olan sivil toplum kuruluşlarının başkanları ise endişeye gerek olmadığını savundu. İran'daki sorunların çözüleceğini, karamsar bir tabloya gerek olmadığın anlatan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Necdet Takva, kentin bu olaylardan ciddi şekilde etkileneceğini düşünmediğini belirterek şöyle konuştu:

"İran çok kadim bir komşumuz. Dolayısıyla İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran'ın yaklaşık 20 kentinde ekonomik gelişmeler üzerinden enflasyon, işsizlik gibi talepler üzerinden gösteriler meydana geliyor. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim; İran bunun üstesinden gelecektir. Kendi halkı ile sorunu barışçıl yöntemlerle çözecektir. İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin açıklamaları oldukça makuldür. Ben başka ülkelerinde bu olayları kaşımak yerine, İran devletine, halkına bu açıdan bakması gerektiğini düşünüyorum. İran'ın bu tür meselelerinden dolayı sınır kapılarını kapatacağını, uluslararası ilişkilerini bozacağı kanaatinde değilim. İran kendi kapılarını modernize ediyor. Van, doğrudan İran ile temas eden bir şehirdir. Biz Van'ı da diğer komşu kentleri de İranlıların yaşam alanları olarak değerlendiriyoruz. Bunun böyle olması içinde elimizden gelen çabayı harcayacağız. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan şehirleriyle Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirleri kardeş şehirlerdir. İlişkilerimizi de bu çerçevede geliştiriyoruz. Van'daki tedirginlik doğal aslında çünkü İran bizim hedef pazarlarımızdan biridir. Bu hedef pazar Türkiye'de son 4-5 yıldır pik yapan bir seviyede. Bununla ilgili bizim farklı hedef pazarları hayat geçirme gayretimiz var. Konaklama servislerimiz, otelcilerimiz İranlıları çok iyi bir şekilde ağırlamalıdır. Burada doğrudan İran pazarından etkilenen sektörler konuyu sağduyulu bir şekilde ele almalıdır."

'TAHRAN FUARI'NA KATILACAĞIZ'

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Ocak ayı içerisinde Tahran'da yapılacak fuara da katılacaklarını söyledi. Başkan Özgökçe, şöyle konuştu: İran'da son günlerde istemediğimiz hadiseler meydana geliyor. Doğrusu yaşanan olaylar coğrafyamızı etkilemedi. Ama etkilemeye yüz tutuyor. Yılbaşı nedeniyle önceden programlar almıştık, konaklarımız vardı, programlarımız vardı. Olaylar yılbaşı ile aynı zamana geldi, yaşananlar bizi etkilemedi ama böyle giderse maalesef bizim bölgemizi çok etkileyecektir. İran'da bir devalüasyon oldu. 4 gün önceye kadar onların 1000 tümeni bizim 1000 TL'mize tekabül ediyordu. Şimdi onların 1250 tümeni bizim 1000 TL'mize tekabül ediyor. 23-26 Ocak'ta Tahran'da Turizm Fuarı olacak. Van TÜRSAB olarak fuara 11 arkadaşımızla beraber katılacağız. Programımızı iptal etmedik, İran İslam Cumhuriyeti tarafından fuarın iptal olduğuna dair açıklama yapılmadı. Fuara gidecek gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nevruz bayramı öncesi bir programımız var, onu da iptal etmedik. Umuyoruz ki bu olaylar sona ersin, turizm sektörü olarak faydalanalım. Turizm sektörü havanın neminden bile etkileniyor. Bizde geçen yıllarda ülke olarak bu tür olaylar yaşadık, umarız İran'da yaşanan bu tür olaylar son bulur."

=====================================================

6)ARKEOLOJİ MÜZESİ, 9 MİLYON YIL ÖNCESİNE IŞIK TUTUYOR (ÖZEL)

SİVAS'ta 2009 yılında açılan Arkeoloji Müzesi tarihe ışık tutuyor. 3 bölüm halinde tasarlanan müzede, 9 milyon yıl öncesine ait fosil kalıntıları, Roma, Hititler, Selçuklular ve Osmanlılar'dan kalma eserler sergileniyor. Cam işleme ve çeşitli dönemlere ait sikkeler de müzenin gözdeleri arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan Arkeoloji Müzesi sergilenen eserler ile bir çok farklı kültürden örnekler sunuyor. Orta Anadolu'nun en büyük arkeoloji müzesi olma özelliğine sahip Sivas Arkeoloji Müzesinde yaklaşık 9 milyon yıl öncesinden izler taşıyan fosilleriyle de dikkat çekiyor. Müzede, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu hesaplanan mamut, fil, gergedan, sırtlan, domuz gibi hayvanların fosil kalıntıları yer alıyor. Toplam 16 bin 717 eserin yer aldığı müzede 2 bin 942 arkeolojik eserin 960'ı teşhirde bulunurken, 13 bin 148 sikkenin ise 584'ü sergileniyor.

Müzede dikkat çeken eserlerin başında Hititler Dönemi'ne ait altın mühür yüzük bulunuyor. Hitit prensine ait mühür yüzük bire bir yapılan ve İstanbul'da 10 milyon dolara satılmak istenen kopyası ile gündeme geldi. Sivas'taki Sarissa ve Kayalıpınar kazı alanlarından çıkarılan eserler arasında bulunan altın yüzük, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören eserlerin başında geliyor. O dönemi yansıtan eserler arasında bira imalathanesi, Hitit baş tanrısı Teşub'un kutsal ikiz boğaları 'Hurri ve Şerri' de dikkat çekiyor. Hititler döneminde Anadolu'daki ilk bira imalathanesi olduğu düşünülen yerden çıkarılan kalıntılar da sergilenen eserler arasında yer alıyor. Biranın Hititlerde milli içki olduğunu ve Kralların bahar başında bira ile banyo yaparak arındığı bilgileri bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN İLK BÜSTÜ

Müzede, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin büst şeklindeki heykeli Osmanlı döneminde yapılmış tek heykel olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Daha önce Hafik ilçesindeki Kaymakamlık binası önünde bulunan heykel, buradan alınarak önce depoya kaldırıldı. Arkeoloji Müzesinin açılmasıyla birlikte, sergilenmeye başlandı. 1916 yılında, Sivas Valisi Muammer Bey’in direktifleri üzerine, Hafik Kaymakamı Serezli Nebi Bey tarafından yaptırılan büst, sanat tarihçileri tarafından Türkiye'nin ilk heykellerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Bizans dönemine ait haçların da aralarında bulunduğu bazı kilise malzemeleri, Selçuk ve Osmanlı dönemlerine ait kap ve çini parçaları da müzede sergileniyor. Milattan sonra 2-4'üncü yüzyıla ait mezar buluntusu, Roma dönemi cam eserlerinden koku kapları, göz yaşı şişeleri ile bilezik, kolye ve yüzükten oluşan takılarla birlikte heykelcikler, altın süs eşyaları, aletler, bronz aynalar ve kandiller o dönemin tarihi hakkında ipuçları veriyor.

Arkeoloji Müzesinde klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönem sikkeleri de yer alıyor. Açıldığı ilk dönemlerde yılda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan müze, son yıllarda 8 binlere kadar düşen ziyaretçi sayısını artırmaya çalışıyor.

=======================================================

7)KİLİS'TE ZILGITLARLA KADROYA GEÇİŞ MÜRACAATI

KİLİS'te taşeron işçiler, kadroya geçiş müracaatlarını zılgıtlarla yaptı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron firmalarda çalışan geçici işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili olarak başvurular başladı. Çalışma ve İşkur İl Müdürü Nurettin Köksal, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, sendika temsilcileri ile birlikte taşeron işçilerin kadroya geçiş müracaatlarıyla ilgili işçilerle bir araya geldi. İşçiler müracaat yaptıkları sırada heyecanlı oldukları gözlenirken, kendilerine kadro veren yetkilileri teşekkür etti. Kilis Devlet Hastanesi’ndeki programda kadroya geçen işçiler zılgıtlar eşliğinde evraklarını teslim etti.

=============================================================

8)100 LİRALIK GÖZLEME SACI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

SİVAS'ta 10 çocuk annesi Gülhan Şimşek(44), komşularının verdiği 100 liraya aldığı gözleme sacıyla yola çıkarak kısa sürede dükkan açtı. Şimşek, kazandığı parayla Akdeniz ateşi (FMF) hastası 2 kızına bakıyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde yaşayan Bekir-Gülhan Şimşek çiftinin 10 çocuğundan Sümeyra(16) ve Esmanur'da (12) Akdeniz ateşi olarak bilinen FMF rahatsızlığı belirlendi. Kızlarını zaman zaman tedavi için kente getirip götüren aile, zorluk yaşandığı için kent merkezine taşınmaya karar verdi. Eşini ilçede bırakan Gülhan Şimşek, 2014 yılında çocuklarıyla birlikte kentte Ece Mahallesi'nde babasına ait küçük bir daireye taşındı. Maddi durumu iyi olmayan Gülhan Şimşek, mahalle sakinlerinin topladığı 100 lirayla aldığı gözleme sacıyla evinin balkonunda gözleme yapıp satmaya başladı. Ancak kokunun binadakileri rahatsız etmesi üzerine dükkan açmak için araştırma yapmaya başladı. Ece Mahallesi Muhtarı Sami Dinler ve mahallelinin desteği ile geçen yıl mart ayında mahallede küçük bir dükkan açtı. Dükkanında patatesli, ıspanaklı, peynirli gözleme yapan Şimşek ailesinin ihtiyacını karşılayacak parayı kazanmaya başladı.

'KOMŞULAR ARASINDA PARA TOPLADI'

Mahallelinin desteği ile gözleme yapmaya başladığını belirten Şimşek "Buraya geldiğimizde işimiz yoktu, ekmek yapmaya başladım. Ekmeği bıraktım temizliğe gidiyordum, temizlikten gelip çocukları hastaneye götürüyordum. Komşularımız sonra bana destek oldu. Aralarında para topladı bana sac aldılar ve gözleme yapmaya başladım. Epey de müşterim oldu. Sonra apartmandaki komşular izin vermedi. Şikayet ettiler. Her gün zabıta geliyordu. Bu işi başka yerde yapmamı istediler. Bir süre evin içerisinde yaptım. Daha sonra muhtardan yardım istedim. Muhtarın desteğiyle bu dükkanı tuttum. KOSGEB'den destek aldım. Komşulardan para topladım, dükkanın yıllık kirasını verdim. Bir hafta da dükkanın içini yaptım. İşlerim de şu an iyiye gidiyor, çok şükür" dedi.

Köyde çok sefillik çektiğini ve daha erken gelmediği için çok pişman olduğunu belirten Şimşek şöyle konuştu:

"KOSGEB'in kursuna gittim geldim burada gözleme yaptım. Hocalarda çok destekledi yardımcı oldu. Gözlemenin fiyatları balkonda yapıyorken 3 liraydı, öğrencilere 2,5 liraydı. Dükkanı açınca öğrencilere 3, normal fiyatı da 3,5 lira yaptım. Katmerlerim 4 lira. Ispanaklı, patatesli, peynirli gözleme yapıyorum. Elinden iş gelen hanımlar durmasın. Ben bilsem 20 yaşımda buraya gelir, bu işi yapardım. Erken gelmediğim için çok pişmanım. Köyde o kadar sefilliği boşuna çekmişim. Benim burada annem, babam, kocam hiç kimsem yok. Mahalleliler ve muhtarım destek oluyor. Hepsinden Allah razı olsun."

========================================================

9)OĞLAK KALBİ DIŞARIDA DÜNYAYA GELDİ

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Rauf Yuka'ya ait keçi, kalbi dışarda olan bir oğlak dünyaya getirdi.

Büyükmangıt Mahallesi'nde hayvan besiciliği yapan Rauf Yuka'a ait keçi, ikiz oğlak dünyaya getirdi. Oğlakların biri doğumdan sonra ölürken diğerinin de kalbinin dışarıda olduğu fark edildi. Yavru hemen, Veriner Hekimi Ahmet Mert'e getirildi. Mert'in muayene etiği oğlağın kalbinin dışarıda olduğu ve bu tür vakaların milyonda bir meydana geldiği belirtildi. Keçi yavrusunu görünce şaşırdığını kaydeden Veteriner Ahmet Mert, "Araştırmama göre milyonda bir rastlanan bir vaka. Oğlak anne karnında beslenmeye bağlı bir hastalık veya genetiğe bağlı oluşan bir durum sonucu kalbi dışarıda dünyaya gelmiş" dedi.

Veteriner Mert ile Rauf Yuka, yaşama şansı olamadığı belirtilen oğlağı tedavisi için Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi'ne teslim etti.

