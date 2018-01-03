DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANTALYA'DA BÜYÜK İKRAMİYENİN TALİHLİSİ SERVİS ELEMANI

MİLLİ Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak (25) olduğu ortaya çıktı. Murat Tokmak'ın 1 Ocak'tan itibaren işe gelmediği belirtildi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, bir servis personeli olduğu ortaya çıktı. 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL'sine sahip olan Murat Tokmak'ın, Lokman Ecza Deposu'nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak'ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak'ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak'ın, büyük ikramiyeyi de Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden tahsil ettiği öğrenildi.

Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak'tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak'ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.

MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Antalya'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı. Muratpaşa'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.

Görüntü Dökümü

--------------------

Not: Murat Tokmak'ın fotoları sisteme atıldı

Yılbaşı bilet satışından görüntü --arşiv-

Milyonerin çalıştığı depoda kısa görüntü

Kuryenin depodan çıkışı

Motora binip gidişi

Bilet satan bayii nin görüntüsü

RÖP 1: Havva Kostakoğlu

RÖP 2: Orhan Kostakoğlu

Talihlinin resmi

235 MB /// 02.9

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

==================================================

VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CADDEDE ŞİDDET UYGULAYAN ADAM İÇİN ALARMA GEÇTİ (EK)

2)'YAVAŞ YÜRÜYORSUN' DİYE ŞİDDET UYGULAYAN KOCA GÖZALTINA

Van Valiliği, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı. Kadının eşi olduğu belirtilen A.P.'nin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 12.00 sıralarında Arıtoprak Mahallesi'nde yakalandığı açıklandı. A.P.'nin eşinin yavaş yürümesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını ve darp etiğini belirtildiği kaydedilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hasteneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kocanın gözaltına alınmasından görüntü

VAN/

===================================================

3)KONYA, KAYAK MERKEZİNE KAVUŞACAK

KONYA, Derbent İlçesi'ndeki Aladağ'ın 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' olarak resmi gazetede ilan edilmesiyle, kayak merkezine kavuşacak. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Ak Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, milletvekili Leyla Şahin Usta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e, Aladağ'ın, turizm bölgesi ilan edilmesi ve orada yapılacak projeyle ilgili bilgi verdi. Turizm bölgesi ilan edilmeden önce o bölgede çalışma yapamadıklarını vurgulayan Acar, "Şu andan itibaren inşallah buranın tahsisi yapılıyor. Birinci etapta mekanik tesisleri, günü birlik tesisleri tamamlayacağız ve Konya’yı kayak ve kış sporlarıyla tanıştıracağız.ö dedi.

Acar, İç Anadolu Bölgesi'nde Erciyes'den sonra ikinci bir kayak merkezinin Derbent Aladağ olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Derbent Aladağ Kayak Merkezi, önemli bir boşluğu dolduracak. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Derbent, 1.5 milyonu geçen Konya merkez nüfusumuzun daha rahat hareket edebileceği, nefes alabileceği ve motivasyon sağlayacağı bir yer olacak. Kayak sporu 7’den 70’e herkesi ilgilendiren bir spor olduğu için her yaştan insanımız hafta içi ve hafta sonları Derbent’e gelerek şehrin yoğun stresini atmış olacak. Ayrıca Derbent’te sadece kayak yapılmayacak. Vatandaşların farklı doğa sporlarını yapmalarına imkan sağlamak için önemli alanlar geliştirilecek. Yılın 365 gününde doğa sporlarına ev sahipliği yapacak bir merkez kazandırılacak."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Derbent Aladağ Kayak Merkezi'nin 55 milyon metrekare alana sahip olacağını belirterek, " Yaklaşık 55 milyon metrekare gibi büyük bir alana sahip olan Aladağ kent merkezine en yakın olarak kış sporlarının yapılabileceği bir merkez haline dönüşecek. Birçok alanda olduğu gibi Konya’nın geleceği için çalışan arkadaşlarımız, el ele ve gönül gönüle vererek gayretleriyle böyle bir netice alınmasında etkili oldular. Ama işimiz henüz tamamlanmış değil, bu bir zemin ve bu zeminin üzerine çalışmaları inşa edeceğiz. Aladağ’ın şehrimize katkı sağlayacak bir spor merkezi olması için gayret göstereceğiz. "dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kayak yaparlardan detay

- Hamdi Acar röp.

Haber- Kamera: KONYA )

=====================================================

4)BURHANİYE'DE TAŞIMALI EĞİTİM KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, önceki yıllarda kırsal mahallelerden merkezi okullara yapılan taşımalı eğitimin, bu eğitim öğretim döneminde durmasına velilerin tepki göstermesi üzerine devreye giren AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MYK üyesi Ali Aydınlıoğlu, soruna çözüm buldu.

AK Parti ilçe başkanlığında, İlçe Başkanı Onur Bedir, kırsal mahalle muhtarları ve veliler ile bir araya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, şikayetleri dinledikten sonra, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ile ayrı telefon görüşmesi yaptı. Aydınlıoğlu, sömestr tatiline kadar Büyükşehir'in taşımayı üstleneceğini ve ikinci dönemde de taşıma ihalesinin yapılacağını açıkladı. Milletvekili Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini ise megafonunu açarak salondakilere dinletti. Başkan Kafaoğlu'nun, "Problem üreten değil, çözen olmaya geldik. Rahat olsun muhtarlar, velilerimiz" sözleri muhtarlar ve veliler tarafından büyük sevinçle karşılandı ve alkışlandı.

Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, ülkenin yetişmiş ve donanımlı insan gücüne ihtiyaç olduğunu, bu nedenle de devletin Milli Eğitime Bakanlığı'na122 milyar TL ödenek ayırdığını söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir de, devletin eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını söyledi. Bedir, ihale yapılana kadar yemek işini de Burhaniye Belediyesinin üstleneceğini açıkladı. Yapılan olumlu açıklamalarla birlikte rahat nefes alan öğrenci velilerden Fikret Kara, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız mağdur olmuştu. Milletvekilimiz Ali Aydınloğlu yetkilerle görüşerek sorunu çözdü. Eğitim öğretimin ikinci döneminde çocuklarımızın taşıma işi başlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Toplantıya katlan veliler, sorunu çözüme kavuşturan milletvekili Ali Aydınlıoğlu'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Toplantıdan genel detay görüntüler.

-Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun konuşması.

-Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun telefon görüşmeleri.

-Megofonu açarak salondakilere dinletmesi.

-Veliler ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()

======================================================

(ÖZEL)

5)ŞANLIURFA'DA TAŞERON İŞÇİLERİN 'SABIKA KAYDI' KUYRUĞU

ŞANLIURFA'da kadrolu olmak isteyen taşeron işçiler, 'adli sicil kaydı' almak için adliye binasında uzun kuyruklar oluşturdu.Resmi Gazete'de son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen haklar kapsamında taşeron çalışanların, kadroya geçme başvuruları başladı. Şanlıurfa'da Büyükşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü belediyelerinde çalışan taşeron işçiler, kadroya geçiş için ilk müracaatlarını yapmak amacıyla gerekli olan evrakları hazırlamaya başladı. İstenilen belgelerden 'adli sicil kaydı' almak için adliyeye gelen işçiler, uzun kuyruk oluşturdu. Kadrolu işçi olabilmek için saatlerce 'sabıka kaydı' kuyruğunda bekleyen işçiler, kadroya geçecekleri için çok sevindiklerini ifade etti. Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı işçilerin hazırladığı evrakla başvurularını yapıp daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Adliye binasında yoğunluk oluşturan işçiler

- Sabıka kaydı için kuyrukta bekleyen işçiler

- Forum dolduran işçiler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 186 MB

==================================================

6)YAĞMUR ONLARIN KABUSU OLDU

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki Emirdoğan Çayı çevresinde yaşayan vatandaşlar, yağmur sonrası suyun debisinin artmasıyla karşıya geçmekte güçlük çektiklerini söyleyerek DSİ'den çayın üzerine köprü yapmasını istedi.

Umurlu Mahallesi'nin Emirdoğan Çayı Taş Köprü Mevkii'nde yaşayan vatandaşlar, çayın üzerine köprü yapılmasını istedi. Emirdoğan Çayı'nın sağında ve solunda dağınık vaziyette bulunan yaklaşık 30'a yakın evde yaşayan vatandaşlar, her yağan yağmurda çaydan geçme kabusu yaşadıklarını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Bayraktar (26), "Emirdoğan Çayı'nın karşısında oturuyoruz. Yağmurlu günlerde Umurlu'ya gitmek için araçlarımızla çaydan geçemiyoruz. Araçlar burada sulara gömülüyor. Defalarca derede kalan araçları başka bir araçla çekerek çıkardık. Buradan geçemeyen araçlar, Taş Köprü eski Yunan köprüsünden dolaşmak zorunda kalıyor. Bu da yaklaşık 1.5 kilometre dolaşmak anlamına geliyor. Ben de 2 Ocak günü DSİ 211 Şube Müdürlüğü'ne dilekçe vererek köprü yapılması talebinde bulundum. Daha önce de birkaç defa başvuruda bulunduk ama ilgilenen olmadı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mürüvvet Batur (50), "Çocuklarımız okula gidemiyor. Hastamız olduğunda ambulans bile buradan geçemiyor. 1.5 kilometre dolaşarak eve geliyor. Biz burada 40 yıldır ikamet ediyoruz. Buraya köprü yapılmasını istiyoruz. Biz Türk vatandaşı değil miyiz" dedi. Eşi Ahmet Batur (53) ise, "Karşıya geçmek için kendi imkanlarımızla 8 yıl önce demir bir köprü yaptık. Buradan ancak yaya geçebiliyoruz. Çayın üstüne bir köprü istiyoruz" dedi. DSİ 211 Şube Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşlar tarafından dilekçenin dün (salı verildiğini öğrendiklerini, bu konuda Emirdoğan Çayı üzerinde inceleme yapacaklarını köprü yapılması gerekiyorsa yapılabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Emirdoğan Çayı'ndan görüntü

- Taş Köprü'den ve kendi imkanlarıyla yaptıkları demir köprüden görüntü

- Mürrüvvet Batur, Ahmet Batur ve Hüseyin Bayraktar'ın konuşma

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()