DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNLERİNE KADAR SIFIRLAYACAĞIZ BUNLARI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında paralel devlet kurmak teşebbüsünde bulunanların önünde F-16, tank, top olacaklarını belirterek, "İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları. Benim kardeşimin, halkımın huzurunu bozamayacaklar. Huzur bozmaya çalışanlar bunun hesabını ödeyecekler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de partisinin kongresine katıldı. Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda yapılan kongre öncesi salonun önünde toplanan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi: "Ne dedik yola çıkarken; 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' Gece- gündüz gideceğiz. Durmak yok; yola devam. Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizler de aynı şekilde Düzce'nin yanında olduk. Hiçbir zaman Düzce'yi yalnız bırakmadık. 15 yılda Düzcemize yaptığımız yatırımların toplamı 9 katrilyon. İnşallah bununla iş bitmedi, bu yatırımlar yine devam edecek. Bizler bir deprem bölgesi olan Düzcemizi aynı şekilde yalnız bırakmadık. Düzce'de üniversite var mıydı? Yaptık. Düzce'de ki üniversitenin hamdolsun öğrenci sayısı katlaya katlaya gidiyor. Her yönü ile daha iyi olacak. Hasımlar bizi hazmedemiyor. Onun için tek silahları var iftira. İftira ile bir yere gidilmez. Dürüstlükle bir yere gidilir. Fakat onlar ne kadar iftira atarlarsa atsınlar, çamur at tutmasa iz bırakır mantığı ile bir yere varılmaz. Onların dedeleri varamadı ama bizim dedelerimiz vardı. Bizi bölmek parçalamak isteyenler şunu bilecekler. Bizim rabiamız var. Türkü, Kürdü ile Lazı ile Çerkezi ile Abazası ile Arabı ile Boşnağı ile 80 milyon tek millet. Biz birbirimizi niçin seveceğiz. Para pul için mi? Makam mevki için mi? Hemşerim, akrabam olduğu için mi? Biz yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz. Çünkü rabbim bizi kavimlere ayırdı. Kabileler halinde bizi yarattı. Kabileler yada kavimler üstünlük sebebi değildir. Allah'a kim yakın olursa en üstün odur. Bizim üstünlüğümüz bu olaya öyle bakacağız."

Şehit kanları ile 780 bin kilometrekarelik alanın vatan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakların uğrunda ölenler olduğu için bunlar arazi kalmadı. Bunlar vatan oldular. Ölen olmazsa vatan olmaz. Şehit kanları ile yoğrulduğu için bize vatan oldu. 780 bin kilometrekare ile bize vatan oldu. Gençler biz 18 milyon kilometrekarelik bir vatandan küçülerek 780 bin kilometrekarelik vatana geldik. Ah ah neydik ne olduk. Payitahtı izleyelim. Orada görüyorsunuz. Hala bir şeyler almak istiyorlar. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında yok paralel devlet yapılamasıymış, yok bilmem ne devleti kuracaklarmış. Asla, biz buna teşebbüs edenlerin karşısında F-16 oluruz, tank oluruz, top oluruz. Onları inlerine kadar kovalarız. Şu anda kovalıyoruz. 1 haftada 75 tanesi gitmiş. Öbür hafta 100 tanesi gitmiş. Durmak yok yola devam. İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları. Benim kardeşimin, halkımın huzurunu bozamayacaklar. Huzur bozmaya çalışanlar bunun hesabını ödeyecekler."Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kongrenin yapıldığı spor salonuna geçti.

Tezcan SOLMAZ-Murat KÜÇÜK/DÜZCE, ()

2)HIV VİRÜSÜ TAŞIYAN KADININ AMELİYATINDA 150 TL'LİK 'BARİYERLİ ELDİVEN' SKANDALI



DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV virüsü taşıyan hamile kadının sezaryen ameliyatına girmek istemeyen görevli doktor ve asistanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bu arada ameliyata giren kadın asistanın da eline, HIV'li hastalara cerrahi müdahalede kullanılması zorunlu 150 TL'lik bariyerli eldiveni taktığının söylenmesine rağmen iğne battı. Başka hastaneden getirilen eldivende bariyer olmadığı iddia edildi. HIV virüsü kapma ihtimali üzerine gözetime alınan 2 aylık asistan D.D.'ye ilaç tedavisi uygulandı. 3 ay önce evlenen D.D.'ye, ilaç tedavisini evde sürdürmesi için izin verildi.

Diyarbakır'da 6 yıldır takipli olan HIV virüslü kadın, geçen hafta doğum sancıları artınca yakınları tarafından bir hastaneye götürüldü. Hastane tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'ne sevk edilen kadın, önce kliniğe kabul edilmek istenmedi. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün de öğretim üyesi olduğu kliniğin HIV'li hastayı kabul etmek istememesi üzerine hastane başhekimliği devreye girerek, hastanın yatışını yaptı. Klinikte yatan HIV'li kadın, doğum sancılarının iyice artması üzerine sezaryenle doğum için ameliyathaneye alındı.

ERKEK DOKTORLAR GİRMEDİ, KADIN DOKTOR VE ASİSTAN GİRDİ

Kadının ameliyatı için Yrd. Doç. Dr. F.M.F.'ye haber verildi; ancak doktor, iddiaya göre ameliyata girmek istemedi. Bu sırada F.M.F. gibi diğer erkek doktor ve asistanlar da HIV'li kadının ameliyatına girmek istemeyince, kadın olan Doç. Dr. E.A. ve yine 2 aylık kadın asistan D.D., ameliyata girdi. Ameliyathanede HIV'li kadına operasyon için hazırlıklar yapılırken, HIV gibi antiviral hastalıkların bulaşmasını engelleyen bariyerli eldivenin olmadığı ortaya çıktı. Bariyerli eldiven için hastane yönetimine haber verilirken, hastane yönetimi de eldiven temin etmek için harekete geçti.

DEPOCU EVDEN GETİRİLDİ, BARİYERLİ ELDİVEN ALINDI

Dicle Üniversitesi Hastanesi yönetimince, ameliyatın başlamasına 10 dakika kala Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden bariyerli eldiven istendi. Hastanede olmadığı belirtilen depo görevlisi, evinden getirilerek, tanesi 150 TL olan bariyerli eldiven alındı. Bariyerli eldivenin ameliyathaneye teslim edilmesiyle HIV'li kadının ameliyatı başlamış oldu. HIV'li kadının kliniğe yatırılmasına ve operasyonuna karşı direnç gösterip, ameliyata girmeyen erkek doktorlar yerine bu görevi üstlenen 2 aylık asistan D.D.'nin parmağına opersyon sırasında kazayla iğne battı. HIV virüsü kapma ihtimali üzerine gözetime alınan D.D.'ye ilaç tedavisi uygulandı. 3 ay önce evlenen D.D.'ye, ilaç tedavisini evde sürdürmesi için izin verildi.

'ELDİVEN BARİYERLİ DEĞİL' İDDİASI

Dicle Üniversitesi'nin ameliyathanesinde olmadığı ortaya çıkan ve Kadın Doğum Hastanesi'nin deposundan alınan eldivenin bariyerli olmadığı için D.D.'nin eline iğne battığı ileri sürüldü. Olayın ardından Kadın Doğum Kliniği'nde görevli asistanlar, işe gelmemek için rapor alırken, hastane yönetimi de bariyerli eldivenlerinin bulunmadığını doğruladı.

Getirilen eldivenin bariyerli olduğu; ancak buna rağmen iğnenin kazayla ele batmasını engelleyemeyeceği öne sürüldü.

KLİNİK, ASİSTANLAR VE AMELİYATHANE SORUMLULARI HAKKINDA SORUŞTURMA

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nce, HIV'li kadının klinikte yatmasına ve ameliyatına direnç gösteren klinik sorumlusu, operasyonu gerçekleştirmek zorunda olmasına rağmen ameliyata girmeyen icapçı doktor (nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen doktor) ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Rektörlük, soruşturma için Tıp Fakültesi Dekanlığı'na yazı yazarken, rapor alıp, hastaneye gelmeyen asistanlarla da görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından asistanların pazartesi günü işbaşı yapacağı belirtildi.

BARİYERLİ ELDİVENİN KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlık Çalışanların Sağlığının Korunması ve Kişisel Koruyucu Malzemeleri Kullanma Talimatı'na göre, bariyerli eldiven kullanılması gereken durumlar şöyle:

* Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastaları ile HIV pozitif-hastalara yapılacak her tür invaziv işlemden önce.

* HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde.

* Tansiyon ölçümü, ateş ve nabız ölçümü, subkutan ve intramüsküler enjeksiyon, hastanın giydirilmesi, banyo yaptırılması, hastanın taşınması ve nakli, sekresyonsuz göz/kulak muayenesi, kan sızıntısının olmadığı damar yolu kontrolü gibi hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı direkt hasta teması gerektiren işlemlerde.

* Telefon kullanımı, hasta dosyası/günlük notların doldurulması, hastaya oral tedavi verilmesi, hastaya yemeğinin verilmesi/toplanması, yatak takımlarının değiştirilmesi, non-invaziv mekanik ventilasyon aletlerinin takılması, oksijen kanülünün takılması gibi hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı indirekt hasta teması gerektiren işlemler.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () -

3)KIZ ÇOCUKLARININ 'KAPANMA PARTİSİ'NE SORUŞTURMA

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda kız çocuklarının başlarının örtülüp, ardından 'kapanma partisi' düzenlenmesiyle ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.Bozova'nın Hacılar Ortaokulu'nda geçen cuma günü örtünen kız öğrencilere yönelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. tarafından 'kapanma partisi' düzenlendi. Kalp şeklinde 'Hamdolsun kapandım', 'İnşallah size de nasip olur', 'Rabbimin emri diye yaptım', 'Kapandım mutluyum', 'Şükür ki kapandım’, 'Tesettürle mutluyuz', 'Haydi sen de kapan' yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğraflarının, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekti. Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.'nin düzenlediği ortaya çıkan 'kapanma partisi'yle ilgili okul yönetimi etkinlikten haberdar olmadıklarını söyledi.

Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, etkiliği düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI

Hacılar Mahallesi sakinleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.’ye sahip çıktı. Hacılar Mahalle Muhtarı Seydi Duran, çıkan haberlere üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Öğretmenimizin iyi niyetiyle bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşması sonucu bu olayın basına yansıması ve böyle büyütülmesi bizleri çok üzdü. Öğretmenimiz sınıfta düzenlediği bu etkinlik öğrencilerimizin isteğiyle gerçekleşmiştir. Burası İmam Hatip Ortaokulu'dur. Böyle bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin böyle bir şeyi yapması gayet doğaldır. Bu öğretmenimiz normalde öğrencilerimize dini ve ahlakı öğretmesi gerekiyor. Bunu anlatmaması kötüdür. Biz bu işin sadece bir boyutuna bakıyoruz. Sınıfta kapalı ve açık olan öğrencilerimiz de vardır. Öğretmenimizin zorlama veya dayatmasıyla bu olay olsa o diğer öğrencilerin de kapanmasını isterdi. O partide öğrencilerin birbiriyle kaynaşması bir durum vardı. Bu olay çok abartılı oldu. Bugüne kadar öğretmenimizden zerre kadar bir baskı uygulama görmedik. Öğretmenimizden çok memnunuz biz kesinlikle öğretmenimizin arkasındayız."

Sınıfta düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerden Hilal Ö. ise "Öğretmenimiz bize zorla başörtüsü veya eşarp takmadı. Biz kendi isteğimizle kapandık. Allah için kapandık" diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Fethi Özgül de öğretmenlerine sahip çıkarak "Bir veli ve bir vatandaş olarak bu olayı spekülatif olarak görüyorum. Bu olay çok abartıldı. Aslında öğretmenimiz 2 yıldır bu okulda görev yapıyor. Onun bu süre içersinde herhangi bir yanlışını uygunsuz hareketini asla görmedik. Bu örtünme olayında öğrencilerimiz; gerek benim kızım gerekse diğer öğrenciler olsun herkes kendi isteğine bağlı olarak kapandıklarını biliyorum. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine bu safhalara gelmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Ben bir bilinçli baba olarak, çocuğuma öğretemediklerimi bu öğretmen sayesinde benim kızım öğrendi. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu geleceğimizi öğretmenlerimiz yetiştirecektir. Bu olaydan ötürü öğretmenimizi biz yadırgasak bu nesli kim yetiştirecek?" diye konuştu.

4)KAYMAKAMLIK BİNASI ÖNÜNDE EL BOMBASI BULUNDU

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi Kaymakamlığı önünde pimi çekilmiş, bantla sarılı, el bombası bulundu. Merkez Bağlar İlçesi Sento Caddesi'ndeki kaymakamlık binası önünde bugün akşam saatlerinde pimi çekilmiş, bantla sarılı el bombasını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, önlem aldı, bomba imha uzmanı istedi. Gelen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından el bombası şehir dışına çıkarılarak imha edildi.

Cadde yeniden trafiğe açılırken, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



DİYARBAKIR, () -

5)SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN DEDE VE TORUNU ÖLDÜ

BOLU'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 62 yaşındaki Nihat Terzi ile torunu 7 yaşındaki Sertuğ Terzi yaşamını kaybederken, 6 kişi ise tedavi altına alındı. Olay, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde Terzi ailesine ait evde meydana geldi. Sabah uyanan Sevim Terzi, evdeki kokuyu fark etti. Sevim Terzi, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen 112 Acil ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Nihat Terzi, eşi 54 yaşındaki Sevim Terzi, oğlu 38 yaşındaki Sedat Terzi, gelini 36 yaşındaki Aynur Terzi, torunları 7 yaşındaki Sertuğ, 2 yaşındaki Eymen, 8 yaşındaki Ege ve 1 yaşındaki Melisa'ya ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden Nihat Terzi ile Sertuğ Terzi yaşamlarını kaybetti. 6 kişinin ise tedavileri devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)ORDU'DA TIR'IN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN

ORDU'da yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Betül Tarakçıoğlu, TIR'ın çarpması sonucu öldü. Kaza, bugün saat 08.00'de Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçinden yolu karşıdan karşıya geçmeyen Betül Tarakçıoğlu, Ordu-Giresun karayolunda seyir halinde olan İsa K.'nın yönetimindeki 55 EM 479 plakalı TIR'ın çarpması sonucu öldü. 1 çocuk annesi olan Betül Tarakçıoğlu'nun cenazesi otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)BURHANİYE'DE TAŞIMALI EĞİTİM KRİZİ

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, daha önce kırsal mahallelerden merkezi okullara yapılan taşımalı eğitimin bu yıl durması, tepkilere neden oldu. Öğrenciler toplu taşıma araçlarıyla okula gidip gelmeye başladı. Bu duruma tepkili olan bazı veliler, çocuklarını okula göndermez oldu. Sorunun çozümü için Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında velilerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Kırsal mahallelerden gelen veliler, Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Ceylan ile görüştü. Kaymakamlık toplantı salonunda velilerle bir araya gelen Öner, öğrenci taşımasının yönetmelikteki bir madde gereğince durdurulduğunu belirterek, velilerin anlayış göstermelerini istedi. Öğrencilerin geçen yıllarda olduğu gibi taşınmalarını kendilerinin de istediğini anlatan kaymakam Hüseyin Öner şöyle konuştu:

“Bizim de tercihimiz sizleri sevindirmekten yana olacaktır. Ancak, mevzuat buna uygun değil. Takdir yetkimiz olsa, sizden yana kullanırız. Ancak, mevzuata rağmen taşımalı işini sürdürürsek, biz sorumluluk altına gireriz. Öğrencilerimiz kırsal mahallelere gelen taşıma araçlarından yararlanacaklar. Mevzuat değişmedikçe bu uygulama böyle devam edecek.ö

İlçede, 9 bin 183 öğrencinin bulunduğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent de yapacak bir şeyin olmadığını söyledi. Kaymakam Öner ve Müdür Levent’in konuşmaları da velileri ikna etmeye yetmedi. Çocukların 3 günden beri okula göndermediklerini anlatan Kuyumcu Mahallesinden Zafer Acar, “Milli Eğitim Müdürlüğüne çıktık, kaymakama çıktık netice alamadık. Daha büyük mercilere gideceğiz. Sorunun çözümünü istiyoruzö diye konuştu. Kırtık Mahallesinden Fikret Kara da “Tam sınavlar sırasında yaşanan bu sıkıntı yüzünden öğrenciler mağdur oldu. Öğrencilerimiz sınavlara giremiyor. Mağdur oldular. Kaymakam bey de çözüm bulamadı. Sorunun çözümünü istiyoruzö dedi.

Yabancılar Mahalle Muhtarı Recep Kabakçı ise “Çocuklar mağdur oluyor. Biz çözüm istiyoruzö dedi.

8)GENÇ ANNENİN BİTMEYEN DRAMI

BURSA’da 50 gün önce doğum yaptıktan sonra bacaklarındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede 'kan kanseri' teşhisi konularak tedavi altına alınan 22 yaşındaki Fatma Üzer'in epilepsi hastası 3 yaşındaki oğlu Azer Atilla, 10 gün önce hayatını kaybetti. Fatma Üzer'in 50 günlük bebeği Onur Eymen’e ise yakınları sahip çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Fatma- İsa Üzer çiftinin 50 gün önce Onur Eymen ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. İkinci çocuklarının sevincini yaşayan Fatma Üzer'e, doğumdan sonra ayaklarındaki ağrılar nedeniyle yaklaşık bir ay önce gittiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kan kanseri' teşhisi konularak Hemotoloji Bölümü'nde tedavi altına alındı. Fatma Üzer tedavi altındayken, epilepsi hastası 3 yaşındaki çocuğu Azer Atilla hayatını kaybetti.

Yakınları, Azer’in öldüğü haberini anne Fatma Üzer’e dün verdi. Genç anne, acı haberle gözyaşına boğuldu.

İnşaatlarda mermer ustası olarak çalışan baba İsa Atilla, "Eşimi doğum yaptıktan sonra ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı doktora götürdük. Kan kanseri teşhisi konularak tedavi altına alındı. Ben de çalışamıyorum, maddi durumumuz iyi değil. Oğlumuz Azer rahatsızdı, onu 10 gün önce kaybettik, acı haberi eşimden saklamıştık, bu haberi de dün vermek zorunda kaldık. Yeni doğan bebeğimize ise akrabalarımız bakıyor. Bebeğimizin günlük ihtiyaçları süt, mama, bez gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruzö dedi.

9)ŞEHİT YAKINLARINDAN CHP MİLLETVEKİLİ ALDAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

KAHRAMANKAZAN 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın katıldığı bir radyo programında kendilerine hakaret ettiğini belirterek milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramankazan Adliyesi önünde toplanan dernek üyeleri adına basın açıklaması yapan Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği Başkanı Sinan Coşkun, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın katıldığı bir radyo programında 15 Temmuz şehitlerine ve gazilere hakaret ettiğini belirterek milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti için ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi olduğunu belirten Sinan Coşkun, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu millet esarete, emperyalizme ve mandacılığa boyun eğmeyeceğini tarih boyunca milyonlarca şehit vererek göstermiştir. Bu kanlı darbe teşebbüsünü engellemek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm halka demokrasiye sahip çıkmaları için çağrı yapmıştır. Sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine demokratik Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve bölünmezliği için güvenlik güçlerimiz de dahil milyonlarca kişi sokaklara çıkarak hainlere karşı durmuş, bu uğurda 2 bin 193 vatandaşımız gazi ve 250 vatandaşımız ise şehadet makamına ulaşmıştır. 15 Temmuz akşamı ülkemize yönelik tehdide karşı canını hiçe sayarak, topun, tankın, kurşunun karşısına çıkan bu yüce millete yapılan hakareti şiddetle reddediyoruz. Atatürk'ün meclisinde milletin kürsüsünde gazi mecliste milletvekilliği yapan bir şahsın bu şekilde yapmış olduğu açıklama kabul edilemez. Bizler yüce milletimizin geleceği olan çocuklarımıza özgür ve müreffeh bir ülke bırakmak gayreti ile yola çıktık. Bu uğurda şehit ve gazi olduk. Bu şüphe götürmez gerçeği çarpıtmaya çalışanlar hakkında yüce adaletimizin en uygun cezayı uygulayacağına dair inancımız sonsuzdur.ö

10)TATİLCİLER, YENİ YILIN SON GÜNÜNDE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, yeni yıl tatili için gelenler, güneşli havayı görünce sahile akın etti. Tatilciler, yeni yılın son gününde sahilde yürüyüş yapıp, kafeterya ve restoranlarda oturdu, kimileri de balık tutmanın keyfini yaşadı.

Yeni yıl tatili için geçen 23 Aralık Cumartesi gününden itibaren Bodrum'a gelmeye başlayanlar, güzel havayı görenler pişman olmadı. 3 gündür kuvvetli lodos ve sağanak yağmur nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ilçede, termometreler 12 dereceyi gösterirken güneşli havayı görenler soluğu sahilde aldı. Bodrum Çarşı merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası ile Gümüşlük ve Bitez sahillerindeki kafeterya ve restoranlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sahil boyları yürüyüş yapıp, balık avlayan tatilcilerle doldu. Yeni yılı Bodrum'da karşılayacak olan tatilciler, yeni yılın son gününü huzur içinde geçirmenin keyfini yaşadı.

Ankara'dan eşi ve iki çocuğu ile tatile gelen makine mühendisi 43 yaşındaki Mehmet Candemir, "Ankara'da hava sıfır derece. 3 günlüğüne de olsa soluğu yaz aylarında olduğu gibi Bodrum'da aldık. Hava bugün güneşli ve bize göre sıcak. Paltoları bırakıp, gömlek, kazakla yürüyüş yapma ve sahilde kahvaltı yapma fırsatı bulduk. Bu 3 günlük tatil bize iyi gelecek" dedi.

Bodrum'da sıcak ve güneşli havanın 3 gün daha devam edeceği, hafta ortasından itibaren yağmurlu havanın beklendiği belirtildi.

11)ALEV SAVAŞÇILARI, 2017'DE 9 BİN 525 GÖREV TAMAMLADI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2017 yılında 9 bin 525 da görev sayısı ile göz doldurdu.

İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 gün 24 esasına göre çalışan itfaiyeciler, 5 müdürlük, 30 hizmet noktası, 115 araç ve 660 personel ile bu yıl içerisinde 6 bin 213 yangın, 3 bin 92 kurtarma, 220 eğitim ve tatbikat olmak üzere 9 bin 525 adet görevi başarıyla tamamladı. 520 görev ile en düşük görev sayısı nisan ayında yaşanırken, en yüksek görev sayısı bin 67 ile ağustos ayında gerçekleşti. 122 binaya yangın yönünden kullanım izin raporu, 4 bin 68 yapı için ise uygunluk raporu verilirken, ekipler söz konusu alanlarda denetimlerde bulundu. Dağlık ve dik yamaçlarda meydana gelen kurtarma görevlerinde Mersin AKUT ile yapılan protokolle eğitim ve çalışmalarını ortak olarak sürdüren ekipler, kurulan K9 canlı arama kurtarma biriminin faaliyete geçmesi için Ankara'da süren K9 köpek eğitiminin tamamlanmasını bekliyor. Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programını da faaliyete geçiren İtfaiye Daire Başkanlığı, kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla 514 gönüllü itfaiyeci yetiştirdi. Bu hizmetlerde kullanılmak üzere 100 adet yangın söndürme römorku ilgili bölgelere dağıtılırken, programda hedef 2019 yılına kadar 2 bin gönüllü ve 400 yangın söndürme römorku sayısına ulaşmak.

