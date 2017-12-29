DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KIRKLAR DAĞI KONUTLARININ YIKIMINA BAŞLANDI

DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, sonra mahkemelik olan 725 lüks konutun ilk etabının yıkımına başlandı. Sabah saatlerinde bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra iş makinaları ile bir bloğu yıkmaya başladı. Sur Belediyesi tarafından 2 gün önce inşaatı yapan Kırklardağı İnşaat Şirketi'ne gönderilen yazıda, 4 bloktaki 80 konutun 10 gün içinde yıkımının yapılması, aksi takdirde gerekli işlemin Belediye tarafından yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla şirketten tahsil edileceği belirtilmişti.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konutun ilk etabının yıkımına başlandı. Bugün sabah saatlerinde Kırklar Dağı'na giden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, iş makinaları ile bir blokta yıkım işlemlerini başlattı. Yıkım işleminin yapıldığı blokların çevresine güvenlik şeridi çekilirker, konut sahiplerinin herhangi bir taşkınlık yapmaması için polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. İş makinası ile yıkımına başlanan blokun, yıkım kararı verilen ilk parsel olduğu belirtilirken, yıkım işleminin birkaç gün süreceği öğrenildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla da yıkımın yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Belediye yetkililerinden blokların yıkımı ile ilgili bilgi alan Atilla, hakkında konutların diğer bloklarında da inceleme yaptı.

SUR BELEDİYESİ 10 GÜN SÜRE VERMİŞTİ

2 gün önce inşaatı yapan Kırklardağı İnşaat Şirketi'ne yazı gönderen Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şefliği, konutların ilk etabını oluşturan 80 konutluk 4 bloğun yıkılması için 10 günlük süre tanındığını bildirmişti. İnşaat şirketine gönderilen yazıda, 4 ayrı parsel üzerinde 31 Aralık 2010 tarihinde alınan inşaat ruhsatlarının geçerlilik sürelerinin dolması sebebiyle konutların 15 Kasım 2017 tarihinde İmar Kanunu gereği mühürlendiği kaydedilmişti. Yıkım kararının Sur İlçe Belediye Meclisi'nin 11 Ağustos 2017 tarihli ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Eylül 2017 tarihli imar planının iptali kararına dayandırıldığı belirtilen yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planının iptal edilmesi ve yeniden onaylanma ihtimalinin bulunmadığı yönünde görüş bildirdiği de kaydedilmişti. Yazıda, 4 ayrı parsel üzerindeki 80 konutluk yapıların kaçak ve ruhsatsız sayılması nedeniyle 10 gün içinde yıkılması istenmiş, aksi takdirde gerekli işlemin Belediye tarafından yıkımın yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla inşaat şirketinden tahsil edileceği belirtilmişti.

SOSYAL TESİSLER DE YER ALACAKTI

Daha önce kapatılan Bağıvar Belediyesi sınırlarında bulunan Kırklar Dağı, 2001 yılında imara açılmış ve imarda eğitim tesisi olarak gösterilmiş, 2008 yılında imar planı revize edilmiş ve 2009 yılında da yapı için ruhsat verilmişti. Merkez Sur Belediyesi'nin de onayıyla Kırklar Dağı'na ilk etapta '1+1' ve '2+1' olarak 10 katlı, 4 blokta, 80 konut yapılması; ikinci etapta ise 15 katlı bloklarda toplam 600 konut ile birlikte 27 katlı bir otel, yüzme havuzu, tenis kortu, sentetik buz pisti, 2 büyük süs havuzu, amfitiyatro, öğrenci yurdu, alışveriş merkezi, cami, gezi alanları ve park orman yapılması planlanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Yıkımdan görüntüler

- İş makinasının bir blokta yıkım çalışması

- Konutların diğer bloklarından görüntü

- Tarihi on gözlü köprü ve konutların görüntüsü

- Kırklar Dağı ve konutların genel görüntüsü

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()-

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ÇEŞME'DE KAPASİTE DOLDU

2)ÇEŞME'DE SOKAK PARTİLERİ OLACAK

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesinde yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaşırken belediye sokak partisini bu yıl da yapacak. Çeşme'de otellerdeki doluluk turizmcinin yüzünü güldürdü. Yaz sezonunda 13 bin olan yatak kapasitesi kışın 6 bine düşse de tamamı doldu. Çeşmeli turizmciler adına açıklamalarda bulunan 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Yakup Demir, yeni yılın ilk gününde de Çeşme'nin tercih edildiğini ifade etti. Demir, "Aralık ayının başından itibaren tamamen dolduk. İlçede kışın da hizmet veren oteller olarak doluluk oranlarımız yüzde 100 oldu. Turizmciler olarak 50 bin kişi ağırlamayı bekliyoruz. Çeşme Alaçatı sokakları içinde 100 bin kişi bekleniyor. Otellerimiz, restoranlarımız ve kafeteryalarımız, eğlence programlarını hazırladı, rezervasyonlar tamamen dolu ve misafirlerini bekliyor" dedi. 2018 yılı turizm sezonu hakkında da beklentilerini anlatan Demir, "2015, 2016 ve 2017 yıllarında acı sezon geçirdik. Bu yıllarda en çok etkilenen turizm sektörü oldu. 2018 yılına baktığımızda, güzel günler göreceğiz. Özellikle ABD ile vize sorununu aşılması, rezervasyonları bir anda arttırdı. Geçen yılların aksine bu yıl yüzde 40 oranında tüm Türkiye'de artış bekliyoruz. Hatta Antalya'daki oteller, tamamen Rus ve Avrupalı turistlere pazarlarını endekslemiş durumdalar. Yerli turiste yer açmakta zorluk yaşayacaklar. Cıvıl cıvıl bir sezon bekliyoruz" dedi. Yılbaşı hazırlıkları hakkında bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, ilçeye gelenlere iki sokak partisi düzenleyeceklerini söyledi. Dalgıç, "Çeşme'de bütün kafe, restoranlar ile konaklama yerleri tamamen doldu. Biz de iki sokak partisi yapıyoruz. Birisi Çeşme ilçe meydanında diğeri ise Alaçatı Değirmenaltı'nda olacak. Havanın da güzel olmasını bekliyoruz. Bizim tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, yılbaşı tatilindeki hareketliliğin sektöre umut verdiğini belirterek, "Yeni yıla sayılı günler kala çok az sayıda tesiste yer kaldı. Vatandaşlar özellikle Denizli, Güre, Salihli, Afyon, Çeşme'de termal ve SPA ağırlıklı, Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya'da ise kayak ağırlıklı tatile yöneldi. İzmir şehir içindeki ve Ege kıyılarındaki tesisler ise kapalı havuz ve eğlence odaklı tatili tercih eden vatandaşlarımızın gözdesi. Sektörün misafirlerden gelen talebe göre yarattığı ürünler yüzde 100 doluluklara ulaştı. Bu hareketlilik 2018'in bereketli ve iyi geçeceğinin göstergesidir."

Görüntü Dökümü:

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- Yakup Demir ile röportaj.

- Otelden görüntü.

İZMİR /

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3)6 MİLYON LİRALIK ARSAYI SAHTE VEKALETLE SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

GAZİANTEP'te başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletle satmaya çalışan İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Tapu ve Kadastro 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliği açıklanmayan bir kişiye ait 6 milyon lira değerindeki arsanın sahte vekaletle satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, müdürlüğe düzenledikleri operasyonda, sahte evraklarla gelen İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K.'yi suçüstü yakaladı. Sahte evraklara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

- Şüphelinin çıkarılması

- Şüphelinin arca bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

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4)224 RUS TURİST GÜLLER VE ŞARKILARLA KARŞILANDI

Türkiyen'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e Rusya'dan direkt uçuşla 224 turist yılbaşını kış sporları ve turizm merkezi Erciyes'te geçirmek için geldi. Erciyes dağının ilk Rus turist kafilesi güller ve şarkılarla karşılandı.

Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce Erciyes'te açılan kayak sezonu yerli turistlerin ardından yabancılarında gözde mekanı oldu. İlk kez Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Rus uçağı 224 yolcusu ile direkt olarak Kayseri Havalimanına indi. Dış hatlar gelen terminalinde inen Rus yolcular ellerinde Rusya ve Türkiye bayraklı olan çocukların sevgi gösterileri ve kırmızı güllerle karşılandı.

Rusya'dan gelen turistleri karşılamak üzere havalimanına gelen Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı yaptığı açıklamada " Şehrimiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin şehre yeni vizyon katmak ve ekonomik kapı açmak için başlattığı master planının neticelerini yaşamaya başladık. Kayseri tarihinde ilk defa yabancı kafile direk uçuş ile Kayseri'ye inip bir haftasını şehrimizde geçirecek. 2005 yılında başlayan Erciyes Master Planı pratik neticelerini veriyor. Son yıllarda şehrimizde yoğun yerli turist ziyareti vardı. Şehrimizdeki oteller doluluk sezonlarını devam ettiriyorlar. Erciyes A.Ş olarak katıldığımız uluslararası tanıtım çalışmaları ve fuar katılımları somut neticelerini verdi. Bugün Rusya'dan gelen misafirlerimiz Kayseri'nin tabi güzelliklerini görebilecek ve eşsiz mutfağındaki lezzetlerinden tadabilecekler. 1 haftalık komplike bir tur ile bu ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Şehrimiz sanayi ve ticaret şehri olarak bilinirken artık turizm kenti olarakta bilenecek" dedi.

'YENİ HEDEF İSKANDİNAV ÜLKELERİ'

2 turizm acentesinin oluşturdukları Erciyes paketini Rusya'da sattıklarını belirten Cıngı, " Rusya'dan sonraki turizm hedefi İskandinav ülkeleridir. Bu yıl o bölgedeki tur operatörlerini Kayseri'ye getirip Erciyes'i anlatacağız. Gelecek sene İskandinav ve Avrupa ülkelerinde turist ağırlamayı hedefliyoruz. Yılbaşı içinde Erciyes'teki otellerini doluluk oranla yaklaşık 1.5 ay önceden beri dolu. Otellerimiz her birinin yıl başı hazırlığı var.

Rus turistler ise Kayseri'ye gelmekten çok mutlu olduklarını Erciyes'in dışında tarihi ve kültürel mekanları çok merak ettiklerini ifade ettiler. Yeni yılı Erciyes kayak merkezinde karşılayacak Rus turistler, Erciyes'in dışında Kayseri merkezinde de kültürel gezilere katılacak.

Görüntü Dökümü

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- Erkilet Havalimanı Genel görüntü

- Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı röportaj

- Rus turistleri karşılamaya gelen öğrencilerin ellerine Türk ve Rus bayraklarının verilmesi

- Rusya'dan gelen turistlerin güllerle karşılanması

- Rus turistlere kokteyl ve Rusça şarkılarla karşılanması

- Rus çift ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 7 dakika / 224 MB

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5)ENGELLİLER YILBAŞINI EĞLENEREK KUTLADI

OSMANİYE’nin Kadirli İlçe Belediyesi tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen yılbaşı programında engelliler ve aileleri eğlendi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye olarak engellilere çok önem verdiklerini ifade ederek, engellilerin topluma kazandırılması ve toplumda daha çok yer alması sağlamak amacıyla bir takım etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Başkan Tarhan, “Belediyemiz Engelli Koordinasyon Merkezi'nde haftanın her günü bir araya gelen engellilerimiz için galoş ve takı tasarım çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarımızda engellimiz galoş üreterek satacak. Ayrıca Takı tasarım ürünleri yapacak olan bu engelli kardeşlerimiz hem çalışarak üretecekler hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklarö dedi. Engellilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

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- Kadirli Belediye Başkanı engellileri salonda hoş geldiniz ziyareti

- Başkan Tarhan ve engellilerin oynaması

- Engellilerin oynamaları

- Engelli vatandaşlardan biri ile röportaj

- Belediye başkanının açıklaması

- Detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ,(Osmaniye),()

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