DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ERDEMLİ'DE ANAKOLUNUN ÇATI SIVASI ÇÖKTÜ : 5 ÖĞRENCİ YARALI (1)

Mersin Erdemli ilçesi'e bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: MERSİN ()

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2)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanmasının 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.Bugün saat 09.00'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 112 metre boyundaki, 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı Rus savaş gemisi, saat 10.15'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerine ulaştı. Türk Sahil Güvenlik Komtanlığı botunun refakat ettiği Rus savaş gemisi, Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne açıldı.

Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, güvertesindeki can yelekli askerlerin nöbet tutması dikkat çekti. Savaş gemisinin, Rusya'nın Suriye'deki askeri üssüne ulaşmak için Akdeniz'e indiği öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden görüntü.

-Rus Savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bottan görüntü.

-Rus Savaş gemisi ile Nusret Mayın gemisinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: DARP GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun yaptığı suç duyurusunun ardından Adana Adliyesindeki çocuk bekleme salonunda çocukların darp edilmesi ile ilgili yayınlanan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne ilgili internet sitesindeki görüntü kayıtlarının alınması, olaya ilişkin adliyede yer alan güvenlik kamera görüntülerinin tespit edilmesi, mağdur çocukların genel beden muayenesi yapılarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılması şeklinde talimat verilmiştir. Ayrıca şiddet gördüğü iddia edilen çocukların Adana Adliyesi Adli Görüşme Odası'nda mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, çocukları darp ettiği öne sürülen şüpheliler ile olay sırasında odada bulunan tanık çocukların beyanlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması istenmiştir."

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu görüntüsü)

- Sandalyede oturan çocuk şüphelilerden görüntü

- Polisin iki çocuğa tokat atması

Haber - Kamera: ADANA, ()

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4)ALTINLARI İSTEDİLER DİRENİNCE VURDULAR

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir kuyumcuyu soymaya çalışan iki kişi, soygun girişiminde başarısız olunca iş yeri sahibini Mustafa Tezcan'ı bacağından silahla yaralayıp kaçtı. Olay sabah saatlerinde Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ellerinde tabancayla kuyumcu dükkanına giren iki kişi, işyeri sahibi Mustafa Tezcan'dan altınları vermesini istedi. Tezcan'ın direnmesi üzerine paniğe kapılan soygunculardan biri, elindeki tabancayla Tezcan'ın bacağına ateş etti, ardından iki soyguncu da yaya olarak kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tezcan'ı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan iki soyguncunun yakalanması icin üzüldüm başlattığı çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Kırılan camdan görüntü

- Polisin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

İZMİR/

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5)5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ARDINDAKİ KAVGAYA JANDARMADAN MÜDAHALE

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Eyüp Kahraman yönetimindeki 42 DUK 20 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında kavşakta Mehmet Şah yönetimindeki 63 N 2932 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Semra Kahraman, Viyan Kahraman ile Memduh Temel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, kaza yerinde birbiriyle tartışanları ise jandarma ekipleri ayırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kaza yapan minibüs ve otomobil

- Toplanan kalabalık

- Kazazede yakınlarının tartışması

- Tarafları ayıran jandarma

- Hastanenin acil servisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 347 MB

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6)İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA

GAZİANTEP'te, bir iş yerinde kepengi zorlayıp kaldıran iki hırsız, bin lira değerindeki triko malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, geçen pazar günü Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Triko ürünleri satan bir mağaza önüne gelen iki şüpheli, kepengi zorlayarak kaldırıp, altından parça parça eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Döndüğü iş yerinde kepengin zorlanarak hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Hırsızlık Büro polisleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların bin liralık malzemesini çaldığını anlatan iş yeri sahibi Hanifi Tozluoğlu, "Pazar günü gündüz saatlerinde kameraların altında dükkanımızı soyuyorlar. Bin liralık zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

- Hanifi Tozluoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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7)POLİSTEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

ŞANLIURFA'da, 500 polisle 'Huzurlu okul' uygulaması kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde 990 kişi sorgulandı, 104 kafeterya ile 198 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla; Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus timlerinden oluşan 500 polisin okul önlerinde ortaklaşa düzenlediği uygulamalarla denetimler sürüyor. Okullar önünde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 990 kişinin GBT sorgusu yapılırken, öğretmen ve öğrenciler de uyarıldı. Ayrıca okul çevresinde bulunan çay bahçesi, park, kafeteryalar da polisin denetiminden geçirildi. Okul çevresinde bulunan 104 kafeterya denetlenirken, 2 işyerine 454 lira ceza kesildi. 198 aracın denetlendiği uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, hırsızlık suçundan aranan bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Okul önleride denetim için şubeden çıkan ekipler

- Şüpheli şahısların üst araması yapılması

- Okullarda giren ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

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8)MERSİN'DE YILBAŞI OPERASYONLARI

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi hız verdiği çalışmalarda kanun kaçaklarına göz açtırmadı. Halkın yılbaşını güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için çalışan ekipler, farklı günlerde yaptığı 6 çalışmada özellikle sahte ve kaçak ürünlere geçit vermedi.

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda H.D.'nin işyerinden 137 değişik markalarda saat, Suriyeli M.B.N. ve U.N.'nin işyerinde gümrük kaçağı 36 cep telefonu ve A.T.'nin işyerinde gümrük kaçağı 8 cep telefonu olmak üzere toplamda 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 137 adet saat ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde çalışma yapan KOM ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 bin litre motorin ve yakıt satışında kullanılan pompa ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçları Büro amirliği görevleri, yaptıkları çalışma sonucunda Suriye uyruklu K.Ş.'yi, 3 günlük fiziki takibe aldı. Takip sonrası şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada 118 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. K.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 günden bu yana fiziki takiple kontrol edilen Akdeniz İlçesi Evci Mahallesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposuna 25 Aralık günü operasyon düzenleyen KOM Şube ekipleri, faaliyet gösteren bir şirkete ait birbirine bağlı yer üstü tabir edilen tanklar içerisinde toplamda 64 bin 480 kilogram ağırlığında, 80 bin 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan şirket sahibi S.Ö. ve akaryakıtın sahibi F. E. isimli şüpheliler, sevkedildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 Aralık günü ise, kent genelinde gerçekleştirilen sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik olarak yapılan denetimde 55 ekip 115 işyerinde kontrol yaptı. Denetimde 150 şişe sahte içki, 40 şişe gümrük kaçağı içki olmak üzere toplam 190 şişe 100 litre içki, 210 paket kaçak sigara, tütün doldurulmuş makaron, cinsel içerikli 105 hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 18 mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aranan bir şahıs da yapılan kontrolde yakalanırken, 6 kişi hakkında adli, 2 kişi hakkında idari islem yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yine aynı gün yapılan çalışmada, Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan petrol ürünleri satan iş yerinde yapılan aramada E. B. isimli şahsa ait 3 bin litre solvent ile yağ karışımından elde edilen akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde çalışan R.A., Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alınırken, akaryakıtın sahibi E.B.'nin aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekipler akaryakıt dolu tankların bulunduğu alanda inceleme yaparken

-Ekipler tankları incelerken

-Karışımlı akaryakıttan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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9)POLİS, HIRSIZ OLDU VATANDAŞI UYARDI

EMNİYET Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı vatandaşları hazırladıkları kısa filmle uyardı. Hırsızların, gözüne kestirdiği vatandaşların cüzdanlarını, çantanlarını ve cep telefonlarını değişik yöntemlerde çaldığını belirten emniyet yetkilileri, alınacak olan tedbirleri hazırladıkları kısa film ile anlattı. Polislerin oynadığı kısa film gerçeği aratmazken, hırsızlık, yankesicilik ve tırnakçılık yöntemleride uygulamalı olarak gösterildi. Vatandaşların mağdur olmamaları için nelere dikkat etmeleri gerektiği, toplum içinde hedef olmamaları için nasıl davranmaları gerektiğide bu filmde anlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı vatandaşları uyarmak için hazırladığı kısa film

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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10)ORGAN NAKLİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞANLARA YILBAŞI KUTLAMASI

ÇANAKKALE'de bağışçıların organlarıyla sağlığına kavuşan 21 kişi, nakli gerçekleştiren ekibin kendileri için hazırladığı yılbaşı kutlamasında pasta kesti.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2015 yılında hizmete giren Organ Nakil Merkezinde, şu ana kadar toplam 30 hasta nakille yeniden hayata tutundu.Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okan Akdur, ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ve ekibi, nakil ile sağlığına kavuşanlarla yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Hastane yemekhanesinde gerçekleşen kutlamaya katılan 21 kişi, kendileri için hazırlanan ve üzerinde 'ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Yeni Yılınızı Kutlar' yazan pastayı kesti. Kendilerine hediyeler takdim edildi. Organ nakliyle sağlığına kavuşanlar etkinlikte, 'İnsanların Hayatlarını Kurtarmak Sizin Elinizde', 'Organ Bağışla Sen de Hayat Kurtar', Organ Bağışı Hayat Bağışıdır', 'Umudunu Kaybedenlere Umut Ol!' ve 'Bağışlanan Organ Filizlenen Candır' yazılı dövizler ile organ bağışının önemine dikkat çekti.

'YENİ ORGAN VE YENİ BİR HAYAT DİLEMEK İÇİN BİR ARADAYIZ'

Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, etkinlikte nakil yapılan kişilere yeni yılda mutlu ve sağlıklı bir hayat geçirmelerini dilediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Merkezimiz 2015 yılında faaliyete geçti. 2016 yılına kadar faaliyetlerine aralıksız devam etti. 2016'dan sonra 8 ay duraksama dönemi geçirdi. Sonrasında yeni ekipler tekrar ameliyatlar başladı. Bu süre zarfında 30 hastamıza böbrek nakli işlemi gerçekleştirdik. Bir hastamız dışında, hastalarımızın böbrek fonksiyonları gayet iyi. Yani yüzde 95'in üzerinde başarı oranımız var. Bu da Türkiye koşullarında oldukça yüksek bir başarıdır."

'NAKİL OLACAĞIMI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM'

Organ nakli ile hayata tutunan Halil Özcan, 7 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini ifade ederek, "Su içemiyordum. 4 saat bağlı kaldığımız makine bizi yoruyordu. ÇOMÜ'ye organ nakli için başvuru yaptım. Şanslıydım, 2 ay içinde organ nakli oldum. Nakil olacağımı rüyamda görmüştüm. Allah bize nasip etti. Şu anda rahat rahat su içebiliyorum. Hemodiyaliz olayı bitti, rahatladım. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM'

15 yıldır tansiyon hastası olduğunu ifade eden Selami Bostancı ise, "Tansiyon hastalığı yüzünden böbreğim iflas etti. 2 yıldır diyalize giriyordum. 8 Aralık Cuma günü başarılı bir organ nakli geçirdim. Yeniden doğmuş gibiyim, çok mutluyum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesinden görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezinde organ nakli olan hastalardan görüntü.

-Organ nakli olan hastalar ile pasta kesiminden görüntü.

- Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan röp.

- Halil Özcan röp.

- Selami Bostancı röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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11)AYVALIK'TA PASTANELERE YILBAŞI DENETİMİ YAPILDI

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yılbaşı öncesi pastanelere denetim yapıldı. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, bazı ürünlerin açıkta satılmaması, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uygunluk kontrolleri yapıldı. Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Narin yönetimindeki 5 zabıta personeli ile Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 3 personelinden oluşan denetim ekibi, pastanelerin üretim ve satış noktalarını denetledi. Denetime ilçe merkezinde pastanelerle başlayan ekip, ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların kılık kıyafeti, mekân ve kullanılan malzemelerin temizliği gibi konuları inceledi. Denetimlerde, insan sağlığını riske atmayacak ufak tefek eksiklikler dışında önemli bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olarak yıl içinde yaklaşık bin 500 işletmenin denetlendiği ve 30’una ceza yazıldığı öğrenilirken, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Narin, şöyle dedi: "Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri olarak gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerde amacımız halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Bu yöndeki denetimlerimiz devam edecek.ö

Unlu mamuller işletmecisi Yasin Yılmaz ise, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Bu denetimler bizim hizmetlerimizi ve kalitemizi daha çok yükseltirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Pastanelere yapılan denetimlerden görüntüler.

-Unlu mamuller isletmecesi Yasin Yılmaz ile röportaj.

HABER-KAMERA: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

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12)MERSİN'DE YILBAŞI OPERASYONLARI

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi hız verdiği çalışmalarda kanun kaçaklarına göz açtırmadı. Halkın yılbaşını güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için çalışan ekipler, farklı günlerde yaptığı 6 çalışmada özellikle sahte ve kaçak ürünlere geçit vermedi.KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda H.D.'nin işyerinden 137 değişik markalarda saat, Suriyeli M.B.N. ve U.N.'nin işyerinde gümrük kaçağı 36 cep telefonu ve A.T.'nin işyerinde gümrük kaçağı 8 cep telefonu olmak üzere toplamda 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 137 adet saat ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde çalışma yapan KOM ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 bin litre motorin ve yakıt satışında kullanılan pompa ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçları Büro amirliği görevleri, yaptıkları çalışma sonucunda Suriye uyruklu K.Ş.'yi, 3 günlük fiziki takibe aldı. Takip sonrası şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada 118 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. K.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 günden bu yana fiziki takiple kontrol edilen Akdeniz İlçesi Evci Mahallesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposuna 25 Aralık günü operasyon düzenleyen KOM Şube ekipleri, faaliyet gösteren bir şirkete ait birbirine bağlı yer üstü tabir edilen tanklar içerisinde toplamda 64 bin 480 kilogram ağırlığında, 80 bin 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan şirket sahibi S.Ö. ve akaryakıtın sahibi F. E. isimli şüpheliler, sevkedildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 Aralık günü ise, kent genelinde gerçekleştirilen sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik olarak yapılan denetimde 55 ekip 115 işyerinde kontrol yaptı. Denetimde 150 şişe sahte içki, 40 şişe gümrük kaçağı içki olmak üzere toplam 190 şişe 100 litre içki, 210 paket kaçak sigara,tütün doldurulmuş makaron, cinsel içerikli 105 hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 18 mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aranan bir şahıs da yapılan kontrolde yakalanırken, 6 kişi hakkında adli, 2 kişi hakkında idari islem yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Yine aynı gün yapılan çalışmada, Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan petrol ürünleri satan iş yerinde yapılan aramada E. B. isimli şahsa ait 3 bin litre solvent ile yağ karışımından elde edilen akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde çalışan R.A., Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alınırken, akaryakıtın sahibi E.B.'nin aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekipler akaryakıt dolu tankların bulunduğu alanda inceleme yaparken

-Ekipler tankları incelerken

-Karışımlı akaryakıttan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:30 BOYUT: 16 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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