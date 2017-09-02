DHA YURT BÜLTENİ-8

BAKAN SOYLU: BU KIŞ HİÇ YERİMİZDE DURMAYACAĞIZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele konusunda önümüzdeki kış döneminin operasyonlarla geçileceğini belirterek “Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çok daha yüksek bir terörle mücadeleyi vatandaşımız bizden beklesin. Bunun karşılığında da onlarda bir takım eylemleri yapmaya çalışacaklardır. Bunun için kendi içlerindeki değerlendirmeleri de takip ediyoruz. Tüm güvenlik kuvvetlerimizle top yekûn bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu kış hiç yerimizde durmayacağız. Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek" dedi. Kurban Bayramı için memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramın 2’inci günü Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen törende kent protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Törene Bakan Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Muhammet Balta ile Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreni sonrası konuşan Bakan Soylu Arakan’da yaşananların Batı dünyasının dünyanı yanlış tercüme etmesinden kaynaklanmakta olduğunu belirterek “Bu milletin bu coğrafyadaki farkı özelliğini anlayamayanlar, maalesef hem ülkemiz hem de milletimiz üzerindeki oyunlarına devam etmektedirler. Başarılı olabiliyorlar mı? Olamıyorlar. Biz şimdi Cerablus’tayız, Azez’deyiz, El-Bab’tayız yani; varsın bir Batı’nın kaymakamı, askeri oradaki vatandaşlarla aynı kültür birlikteliğinde bunu sağlasınlar bakalım. Bunu sağlamaları mümkün değildir. Çünkü bu birlikteliği bugün oluşturmuş değiliz. Bugün Arakan’da yaşananlar Batı dünyasının dünyanı yanlış tercüme etmesinden kaynaklanmaktadırö dedi.

‘OPERASYONLARIMIZ O NOKTALARDA SÜRÜYOR’

Terörle mücadelenin en üst düzeyde sürdüğünü kaydeden Bakan Soylu “Terörle mücadele en üst düzeyde devam etmektedir. İşte 2 günce 9 terörist, dün Tunceli’de 5 terörist, arkadaşlarımız birazdan açıklayacak aynı yerde 3 tane daha terörist, toplam 8 terörist Tunceli’de etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız o noktalarda sürüyor. Burada arkadaşlarımız bayram, tatil demeden mücadele veriyor. Hatta bu dönem tayin dönemidir, görevini alan hiç zaman kaybetmeden ertesi gün görevine başladı. Çünkü terörle mücadele bunu erteleyebilmek ‘Durun biz bunu kullanalım, tatil yapalım’ gibi bir anlayış söz konusu değildir. Bizi sevindiren morallerinin en üst düzeyde olmalarıdır. Bu konuda vatandaşın da moralleri en üst düzeydedir. Ama bu terör örgütünün oluşturduğu kırıntıları tamamen silindiği anlamına gelmez. Yapmamız gereken çok iş var. Özellikle güvenlik kuvvetlerimizin dışında yapılması gereken çok işler var. Bunda herkesin görev ve sorumluluğu varö diye konuştu.

‘İHA’LARLA ÇOK TERÖRİST GÖRÜYORUZ’

İnsansız hava araçlarıyla çok terörist gördüklerini ve terörle mücadele hukuk kuralları dışına çıkmamaya itina gösterildiğine işaret eden Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Terörle mücadelede demokrasi ve hukuk kuralları dışında bugüne kadar hiç ayrılmadık. Biz çok terörist görüyoruz. Yani İHA’larla çok terörist görüyoruz. Kısıtlarımız vardır, biz bu kısıtlarımız dışında kesinlikle hamle ortaya koymayız. Özellikle terörist olarak nitelendirmediğimiz veya vatandaşı bir şekilde teröristle yan yana gördüğümüz hiçbir noktada bir müdahale bugüne kadar ortaya koymadık. Teröristle vatandaşı ayırarak esas terörle mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu konuda da güvenlik kuvvetlerimiz çok dikkatli davranmaktadırlar. Bir takım hatalar eksiklikler olabilir. Bunları da değerlendirerek gerekli tedbirleri de alıyoruzö

‘İSTİHBARATLARDA ÇOK DA HOŞ ŞEYLER YOK’

Müttefik ülke Amerika’nın PYD’ye silah desteği yönünde yeni istihbari bilgiler aldıklarını ifade eden ve bu konuda tepki gösteren Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Biz terörle mücadele ederken ‘Ben PYD’ye destek veriyorum’ diyen bizim müttefiklerimiz, bu sabah bize gelen istihbaratlarda çok da hoş şeyler yok. Yine müttefiklerimiz kanalıyla bu özellikle uzaktan atılan, Türkiye içerisine sızdırılmaya çalışılan, dönem dönem de ele geçirilen füzeler meselesi, bizim müttefiklerimiz konusunda onlara soracağımız onlarında sorgulayacağı ciddi hadiselerdir. Amerika ‘Ben PYD’ye destek veriyorum’ diyerek esas itibarıyla Türkiye içerisindeki PKK’ya silah, mühimmat desteğini bilerek-bilmeyerek, isteyerek-istemeyerek, yakaladıklarımız birçoğunda orada kullanılan bu menşeler söz konusudur. Biz müttefiklerimizle ilgili sorumluğunu yerine getiren bir devlet ve milletiz. Bugüne kadara Türkiye müttefiklerine karşı ikircikli bir anlayışta olmamıştır olamazda, olmayacakta. Ama müttefiklerimizin bize karşı ikircikli davranışta olmaları elbette ki bizi daha yüksek tedbirler almamızı gerektirecektir. Bu en doğal hakkımız. Daha dikkatli olabileceğimiz bir döneme gidiyoruzö ifadelerini kulandı.

‘KIŞ TAMAMEN OPERASYONLARLA GEÇECEK’

Önümüzdeki kış döneminin tamamen operasyonlarla geçeceğini duyuran Bakan Soylu “Terör konusunda insanlarımız rahat olsun. Özellikle insansız hava araçları terör örgütlerinin top yekûn dolaşmasına engel teşkil etmektedir. 2’li ya da 3’lü gruplara ayrıldılar. Bizde sahaya iyi bir şekilde yayıldık. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çok daha yüksek bir terörle mücadeleyi vatandaşımız bizden beklesin. Bunun karşılığında da onlarda bir takım eylemleri yapmaya çalışacaklardır. Bunun için kendi içlerindeki değerlendirmeleri de takip ediyoruz. Tüm güvenlik kuvvetlerimizle top yekûn bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu kış hiç yerimizde durmayacağız. Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek. Sınırlarımızdaki duvar çalışmalarımız da sürüyorö ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu konusunda yakalamalarda geçen yıla oranla 2 kat artış yakaladıklarını da anlatan Bakan Soylu bayram tatili nedeniyle trafik kazalarını önleme noktasında başlattıkları ‘Frene değil kurala güven’ kampanyasının ise önceki yıllara nazaran olumlu sonuçlar verdiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Bayramlaşma görüntüleri

Bakan Soylu konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-TRABZON/

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2)TUNCELİ'DEKİ OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

TUNCELİ merkeze bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında, dün akşam başlayan ve halen devam eden operasyonun detayları ortaya çıktı. Şimdiye kadar PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun arkasından, istihbarat birimlerinin etkili başarısı çıktı. Kurban Bayramı'nda kent merkezine sızarak, eylem planı yapmak isteyen küçük grupların birleşlerek toplantı yaptığı sırada, insansız hava araçlarıyla tespit edilerek, bulundukları yerin lazerle işaretlendiği ve hava unsurlarına bilgi verilmesinin ardından savaş uçaklarının burayı bombaladığı öğrenildi.

Merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında küçük terörist grupların toplanacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri, insansız hava araçlarıyla bölge 24 saat kontrol altına alındı. Eylem yapacak teröristlerin durumu farketmemesi için de Tunceli-Erzincan karayolu sivil geçişlere kapatılırken, yoldan geçmek isteyenlere de, "Yolda kaza oldu, bazı yaralılar var, Bu yüzden yol trafiğe kapandı" diyerek kimsenin durumdan şüphelenmemesi sağlandı.

BASKIN YAPACAKLARDI, BASKIN YEDİLER

Kurban Bayramı'nda üs bölgelerine, uygulama noktalarına eylem hazırlığı yapacak yaklaşık 15 kişilik PKK'lı teröristin, Uzuntarla Köyü yakınlarındaki sık ormanlık alanda son toplantıyı yapacağı bölge lazer ile işaretlendi ve anında Hava Kuvvetleri'ne haber verildi. Bunun üzerine Malatya Erhaç Havaalanı'ndan kalkan 2 F16 savaş uçağı, başarılı bir hava harakatı ile PKK'lı grubun yerini akıllı mühimmatlar bombardıman altına aldı. Dün saat 19.00'da yapılan hava harekatından sonra karadan bölgeye çok sayıda özel eğitimli birlikler sızarak hava harekatından kurtulmayı başaran teröristleri takibe aldı. Gece boyunca bölgede PKK'lı grubu takip eden jandarma özel harekat timleri, sabah erken saatlerinde PKK'lı grupla sıcak temas sağladı. Öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetle çatışmalardan sonra sarp kayalık alanda bir bölgede gizlenen PKK'lı 3 terörist, silahlı İHA ateşi ile öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN 2 TERÖRİST ÖRGÜTÜN TUNCELİ SORUMLUSU

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı içinde yer alan ve "Yavuzlar" olarak bilinen tim içinde yer alan bir tim, gece bölgeye sızarak PKK'lılar ile çatışmaya girdi. Çatışma sonrası teröristler oldukları bölgeden kaçarken, yaşanan çatışmalardan sonra askerlerin yaptığı arazi aramasında, öldüarülen 3 PKK'lının cesedine ulaşıldı. 2 adet M16 silahla ele geçirilen 2 PKK'lının örgütün Tunceli bölgesindeki sözde sorumluları arasında yer aldıkları tespit edildi. PKK'lı grubun bombalı saldırı ve yapılacak eylemde bulanacağı bol miktarda el yapımı patlayıcı ve bomba malzemesi ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.

GörüntüDökümü

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Tunceli-Erzincan karayolundan görüntü

Tunceli girişinde kapatılan Tunceli-Elazığ karayolunda biriken araçlar

Kontrol yapan askerlerden görüntü

Yolda bekleyen zırhlı araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, ()-

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3)BAYKAL, REJİMİ BOZMAMAK İÇİN İKRAM EDİLEN BAKLAVAYI YEMEDİ

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen parti bayramlaşmasına katılan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, il yöneticileri ve milletvekillerinin yanında yer almadı ve ayrı bayramlaştı. Baykal kendisine ikram edilen baklavayı ise "'Partinin getirdiği baklavayı yemedi' derler. Bu yüzden alıyorum" diyerek aldı, ancak rejimimini bozmamak için ilçe başkanına ikram etti. CHP Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşmaya, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, ilçe başkanları ile CHP'li belediye başkanları Ümit Uysal, Muhittin Böcek ve çok sayıda partili katıldı. İl binası girişindeki merdivenlerde sıralanan milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri önce birbirleri ile bayramlaştı. Konuşma yapmak için hazırlık yapan İl Başkanı Mustafa Erdem, partililer arasında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı gördü. Baykal vatandaşlarla bayramlaşarak il binası girişine kadar geldi, ancak CHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin arasında kendisi için ayrılan yere geçmedi. Uzaktan el işaretiyle partilileri selamlayan Baykal, daha sonra vatandaşlarla bayramlaşmasına devam etti.

Bir süre daha Baykal'ın yanlarına gelmesini bekleyen Erdem, daha sonra konuşmasına başladı. Bayramların barış ve kardeşlik amacı taşıdığını belirten Erdem, parti olarak önümüzdeki seçimlere hazırlık içinde olmaları gerektiğini söyledi.

DEDİKODU OLMASIN DİYE BAKLAVAYI ALDI

İl yöneticileri ve milletvekillerinin yanında neden yer almadığının sorulduğu Baykal, "Bayramlaşmaya geç kaldım. Herkes yerini almıştı orada. Bozmaya gerek yoktu. Orada arkadaşlar durmuşlardı 'Aranıza ben de gireceğim' demeye gerek yoktu. Bir şey yok yani herkesle bayramlaştık" dedi.

Baykal, kendisine tepsiyle ikram edilen baklavayı ise dedikodu olmasın diye aldı. Baykal, "'Partinin getirdiği baklavayı yemedi' derler. Bu yüzden alıyorum ama bir yandan da kilomu kontrol etmem lazım o yüzden baklavayı ilçe başkanıma ikram ediyorum' dedi ve CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut'a eliyle yedirdi.

Görüntü Dökümü

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CHP milletvekilleri ve il yöneticileri detay

Vatandaşlardan detay

Bayramlaşmalardan detay

Deniz Baykal'ın il yöneticileri ve milletvekillerinden ayrı bir şekilde vatandaşlarla bayramlaşması

Deniz Baykal röp

Deniz Baykal'a baklava ikramı ve dedikodu diyalogu

CHP il binası genel detay

304 MB///2.34 DK

Haber-Alparslan ÇINAR-İbrahim LALELİ-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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4)TÜBERKÜLOZLU KURBANLIK DANA İMHA EDİLDİ

MANİSA'da, bayramın ilk günü kurban edilen danının tüberkülozlu (verem) olduğu belirlenince, kesim durdurulup, tutanak tutuldu. Dananın tüm parçaları ve kesimde kullanılan bıçak, satır ve baltalara Yunusemre İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından el konulup, gömülüp, kireçlenerek imha edildi. Kurbanlık dananın 6 ortağı, polise gidip, satın aldıkları kişi hakkında şikayetçi oldu.Manisa'da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban, beş komşusu ile 7 bin 500 lira vererek kurbanlık dana satın aldı. Kurbanlık dana Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim için belediye tarafından özel olarak düzenlenen Lale Pazaryeri'ndeki kesim alanına getirildi. Burada tutulan bir kasap tarafından kesilen dananın etlerinin parçalanması sırasında Kaban, hayvanın ciğerini görünce veremli olduğunu farketti. Hemen etlerin parçalanma işlemini durduran Kaban, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Durum, Yunusemre İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu'na da aktarıldı. Komisyon, kesim alanına gelerek incelemede bulundu. Komisyonda görevli Yunusemre Belediyesi Veterineri Orhan Özcan, kesimi yapılmış olan dananın tüberküloz olduğunu tespit eti, ardından tutanak tutuldu. Hayvanın tüm parçaları ile kesimde kullanılan bıçak, satır ve baltalar toplanıp, belediyeye ait çöp kamyonuna yüklenerek belediye şantiyesi yanındaki alana kazılan çukura gömülüp, üzeri kireçlenerek imha edildi. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, tüberkülozlu çıkan dananın yasal şekilde imhasını ve gerekli işlemlerini yaptıklarını söyledi.

Ragıp Kaban ve beş komşusu, polis merkezine giderek, danayı satın aldıkları kişiden şikayetçi olup, bayram sonrasında yasal işlemleri başlatacaklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kesimin ardından tüberkülozlu olduğu belirlenen dananın görüntüsü

-Danayı imha etmek üzere götürülmesi için gelen çöp kamyonunun görüntüsü

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()

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5)OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ 8 GÜN SONRA ÖLDÜ

ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi'nde, otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Abdulgani Bilik, hastanede 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Geçen, 25 Ağustos'ta günü Akçakale'nin Aslanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Abdulgani Bilik yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşı sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Bilik, ambulansla getirildiği Eyyübiye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Genç sürücü, 8 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Ölümü ile ailesini yasa boğan Bilik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu ve sürücünün yakınları

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Hayatını kaybeden Abdulgani Bilik’in fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71,2 MB

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6)'MELANKOLİNİN NE OLDUĞUNU BİLMEDEN ŞARKISINI SÖYLEDİM'

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sahneye çıkan sanatçı Nükhet Duru, melankoli şarkısını ilk seslendirdiği zamanlarda anlamını bilmediğini belirterek, "Ama hayat ara ara melankolinin ne olduğunu insana öğretiyor. Hiç öyle günleriniz, günlerimiz olmasın" dedi.

Kızılağaç bölgesindeki Starlight Otel'de düzenlenen bayram programında Nükhet Duru konser verdi. Konsere oteldeki yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Nükhet Duru, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla tatilcilerin bayram eğlencelerine renk kattı.

"HERKES YÖNETMEN, KLİP ÇEKİYOR"

Tatilcilerin zaman zaman sahnenin önüne gelerek cep telefonlarıyla çekim yapmalarını nazikçe eleştiren Nükhet Duru, "Bakıyorum, hepiniz klip çekmek istiyorsunuz, hepsi bireysel yönetmen takılıyor. Ama orada oturanlar sizlerden göremiyor. Bu kadar yeter, sonra sizi buraya dansa alacağım" dedi. Sahneden inerek masaları dolaşan Nükhet Duru, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

"MELANKOLİNİN ANLAMINI BİLMİYORDUM"

Şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet eden Nükhet Duru, melankoli şarkısını da söyledi. Bu şarkıyı ilk söylediği yılları hatırlatan Duru, "Bu şarkıyı söylediğim yıllarda, melankolinin ne demek olduğunu tam bilmeden söylüyordum. Ama hayat ara ara melankolinin ne olduğunu insana öğretiyor. Hiç öyle günleriniz, günlerimiz olmasın. Nice mutlu, sağlıklı, umutlu yıllara" dedi.

Görüntü Dökümü

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Konser başlamadan genel görüntü

Nükhet Duru'nun şarkı söylemesi

Cep telefonlarıyla görüntü çeken hayranları

Nükhet Duru'nun cep telefonlarıyla görüntü çekenleri uyarması

Nükhet Duru'nun Melankoli şarkısını söylemesi

Nükhet Duru'nun sahneden inerek hayranlarının yanına gitmesi

Detay görüntüler

97 MB /// 03:03"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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7)KOAH HASTASININ EVİNE JENERETÖR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, elektrik kesintisi nedeniyle problem yaşayan KOAH hastası 73 yaşındaki Hatice Coşkun'un evine jeneratör yerleştirildi.

İslahiye'ye 30 kilometre uzaklıktaki Karacaören Mahallesi'nde oturan ve son 2 yıldır makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Hatice Coşkun, sabaha karşı yaşanan elektrik kesintisi sonrası nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Yakınlarının telefonla durumu anlatması üzerine mahalleye gelen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. görevlileri, Coşkun'un bir daha benzer sıkıntı yaşamaması için eve jeneratör kurarak çalıştırdı.

Annesinin jeneratör kurulması ile rahatladığını anlatan Habib Coşkun, "Annem iki yıldır KOAH hastası ve makineyle bağlı yaşıyor. Elektrik kesilince annem nefes alamaz hale geldi. Artık olası elektrik kesintisinde benzer sıkıntıyı yaşamayacak olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin jeneratör kurup makineyi çalıştırılması

- KOAH hastasının ekiplere teşekkür etmesi

- Habib Coşkun'un yaşadıklarını anlatması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB