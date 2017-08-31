DHA YURT BÜLTENİ-8 

1)ÖNCÜPINAR'DAN 54 BİN 734 SURİYELİ, ÜLKESİNE BAYRAMA GİTTİ

İÇ karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan 54 bin 734 Suriyeli, Kurban Bayramı için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak ülkelerine gitti. Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da 35 bin sığınmacı bayram için Suriye'ye geçiş yaptı. Kilis Valiliği, Kurban Bayramını ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli sığınmacıların Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapabileceğini duyurdu. Duyurunun ardından Kilis ve farklı kentlerde yaşayan 67 bin Suriyeli, ülkelerine gidebilmek için Kilis Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuruların tamamlanmasının ardından 15 Ağustos'tan itibaren Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak ülkelerine geçti. Sık sık izdiham görüntülerinin yaşandığı Suriyelilerin ülkelerine geçişi dün sona erdi. Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, 15 gün içerisinde randevu alarak başvuruda bulunan 67 bin Suriyeliden 54 bin 734'ünün Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlem yaptırarak ülkesine gittiğini bildirdi. Yetkililer, bayramı ülkelerindeki yakınlarının yanında geçirecek olan Suriyelilerin 5-15 Eylül arasında yeniden Türkiye'ye döneceklerini belirtti.

Görüntü DÖkümü

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- Öncüpınar Sınır Kapısı önündeki yoğunluk

- Sınır hattındaki Suriyeliler

-Ülkelerine giden Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 181 MB

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2)BAKAN FAKIBABA'DAN BM'YE ARAKAN TEPKİSİ

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamı kınayarak, "Dünyanın sessiz kalmasını lanetliyorum. Birleşmiş Milletler toplanıyormuş. 'Günaydın' diyorum, bu zamana kadar neredeydiniz?ö sözleriyle tepki gösterdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram nedeniyle seçim bölgesi Şanlıurfa’ya geldi. Sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Fakıbaba, 5 saat boyunca servislerde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hasta ve yakınlarının ilgisiyle karşılaşan Fakıbaba, Myanmar’ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliamları kınadı. Fakıbaba, katliama ilişkin toplanan Birleşmiş Milletler'e de tepki göstererek şunları söyledi:

"Arakan'daki Müslümanlar katliam görüyorlar, zulüm görüyorlar. Gerçekten bir Müslüman olarak, bir insan olarak çok üzüntü duyuyorum. Dünyanın sessiz kalmasını lanetliyorum. Yani Birleşmiş Milletler toplanıyormuş; 'Günaydın' diyorum. Bu zamana kadar neredeydiniz? Müslümanlar sadece Myanmar’da, Arakan’da değil Suriye’ye bakın, Libya’ya bakın, Irak’a bakın ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlara bakın, 15 Temmuz Darbesine bakın. Bunlara baktığınız zaman gerçekten bilinçli bir şekilde Müslüman alemine karşı bir katliam ve bir zulüm olayı var. İnşallah Allah yardımcımızdır, hep beraber bu oyunu bozacağız. Özellikle Türkiye üzerinde oynanan oyunu bozacağız. Arakan bölgesindeki Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Biz hükümet olarak, devlet olarak onların yanındayız. Orada yaşanan katliamı nefretle kınıyorum. İnşallah onlar da cezalarını Allah’tan bulacaklardır.ö

ACEMİ KASAPLAR ELİNE BIÇAK ALMASIN

Bayramda kurban kesimi yapacakları da uyaran ve acemi kasapların eline bıçak almamasını tavsiye eden Bakan Fakıbaba, şöyle dedi:

"Türkiye olarak bizim her şeyimizin profesyonel olması lazım. Yani acemi kelimesinin olmaması lazım, herkesin işini çok iyi yapması gerektiğine inanıyorum. İster kasap olsun, ister doktor olsun, ister hemşire, ister öğretmen artık işimizi çok iyi yapmamızın tam zamanı olduğuna inanıyorum. Kasap kardeşlerim işlerini iyi yapsınlar, aceleye getirmesinler, 15 dakikada işlerini yapacaklarına, hayvana eziyet vereceklerine, kendilerine zarar vereceklerine 20 dakikada yapsınlar temiz iş yapsınlar."

‘BU TERÖRİSTLER BİZİMLE BAŞA ÇIKAMAZ 6 KİŞİ ÖLÜR, 60 KİŞİ DİRİLİR’

Bakan Fakıbaba son olarak İzmir’in Buca İlçesi’nde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişinin yaralandığı terör saldırısını da kınayarak şunları söyledi:

"Bu teröristler bizimle başa çıkamazlar. Terör nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti ile ister PKK olsun, ister DEAŞ, ister PYD, ister DHKP-C, kim olursa olsun başa çıkamazsınız, yani 6 kişi ölür, 60 kişi dirilir. Onun için terörü lanetliyorum, kınıyorum ve onların hiçbir zaman başarılı olmayacaklarına yürekten inanıyorum. Ülkemiz bu dönemlerden geçecektir, Türkiye büyük bir ülkedir, birlikte biz kardeşiz. İzmirlisiyle, Bucalısıyla, Urfalısıyla, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Sunisiyle, Alevi’siyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hep birlikte Türkiye’yiz. Allah’ın izniyle bizi bölemeyecekler, ellerine geleni arkalarına koysunlar, hiçbir şey elde edemeyecekler.ö

Görüntü DÖkümü

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- Fakıbaba’nın hastaları ziyareti

- Fakıbaba’nın hastaları dinlemesi

- Fakıbaba ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK -Kamera: Uğur BUDAK-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 427 MB

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3)EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALTINOK, ESKİŞEHİR'DE SÜRÜCÜLERİ UYARDI

ESKİŞEHİR'e gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kent girişinde trafik denetimi yapan polisleri ziyaret etti. Altınok, polislerin durdurup kolonya ve şeker ikramında bulundukları sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda uyardı.

Ankara'dan Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Organize Sanayi Bölgesi'nde trafik denetimi yapan polislerin bulunduğu yerde Vali Özdemir Çakacak, Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu tarafından karşılandı. Selami Altınok, trafik denetimi yapan polislerle de tek tek tokalaştı.

Altınok, polislerin durdurup kolonya ve şeker ikramında bulunduğu araç sürücüleri ile de bir süre sohbet etti. Sürücülerden trafik kurallarına uymasını isteyen Altınok basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu yılki trafik denetimlerinde 'frene değil, kurallara güvenin' sloganı kullandıklarını belirterek şunları söyledi:

"İnsanlarımızın trafik kurallarına uyması, bayramı bayram tadında acılar yaşanmadan herkesin arzu ettiği yolculuğu kazasız, belasız yaparak sevdiklerine kavuşabilmesi adına biz İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız olarak çok yoğun bir şekilde trafik uygulamalarında bulunuyoruz. Bizim önceliğimiz ceza yazmak değildir. Acıların yaşanmadığı bir bayram geçirmeye gayret ediyoruz. Bütün karayollarında, her alanda emniyet teşkilatı personeli, jandarma teşkilatı personeli, var gücüyle çalışıyor. Şuana kadar yani 5 gün içerisinde geçmiş yıllardaki kaza oranlarına göre çok büyük oranda düşüşler var, can kayıplarında düşüşler var. Ama halen 5 günlük süreçte 45 civarında maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu düşüşleri önemli görüyoruz. Ama bizim tek bir insanımızın dahi hayatını kaybetmesi bizim için çok büyük olaydır. Hiçbir insan bu acıyı yaşasın istemiyoruz. "

Altınok, İzmir'de, cezaevi aracına yönelik yapılan bombalı saldırı ile ilgili olarak da gazetecilere, "Sabah saatlerinde Allaha hamdolsun ki insanlarımızın hayatını kaybetmediği yaralıların olduğu bir terör saldırısı oldu. Arkadaşlarımız çalışıyor. 9 yaralımız var, hayati tehlikeleri yok. Bir çöp konteynırına yerleştirilen bir patlayıcının cezaevi görevlilerimizin geçtiği sırada patlatılması sonucu olay meydana geldi. Otobüste hasar var. Yaralılarımızın hayati tehlikesi yok. Çalışmalar sürüyor. En kısa sürede netice alacağımızı zannediyorum" dedi.

Görüntü DÖkümü

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-Selami Altınok'un gelişi ve karşılanması,

-Altınok'un basın mensuplarına açıklamada bulunması,

-Altınok'un araç sürücülerini trafik kuralları konusunda uyarmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,()

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4)VALİ ERİN, SURİYELİ SIĞINMACILARI ZİYARET ETTİ

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde bulunan Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kenti ziyaret etti. Türkiye’nin en büyük çadır kenti olan 40 bin kapasiteli Suruç Çadır Kentini ziyaret eden Vali Abdullah Erin, kamp görevlilerinden bilgi aldıktan sonra Suriyelilerle görüştü. Kampta barınan Suriyeli ailelerin ilgisiyle karşılaşan Vali Erin; sıkıntılarını kendisine ileten ve çoğunluğu Kobanili olan Suriyelilerle Kürtçe sohbet etti. Kamptaki mahalle muhtarlarıyla da görüşen Vali Erin, Suriye’de yaşanan dramın bir an önce sona ermesi ve tüm İslam alemine yeniden huzurun hakim olması dileğinde bulundu.

Türkiye olarak Suriyelilere kucak açtıklarını ifade eden Vali Erin, "2012’den bu tarafa 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizi misafir ettik, onlara ev sahipliği yaptık. Bu alicenaplığı gösteren Şanlıurfalı hemşerilerime bu bayram vesilesiyle teşekkürü hak ettiklerini ifade etmek gerekiyor. Burada bulunan Suriyeli kardeşlerimizin de Şanlıurfalı hemşerilerime minnet ve şükran duygularına aracılık etmekten de büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Görüntü DÖkümü

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- Suruç çadır kenti gezen Vali Abdullah Erin

- Suriyeli ailelerin çadırlarını ziyaret eden Vali Erin

- Çadır kentte açıklamada bulunan Vali Erin

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162MB



