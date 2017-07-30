DHA YURT BÜLTENİ-8 

Kayseri Tur otobüsü devrildi: 26 yaralı



KAYSERİ’nin Yahyalı İlçesi'nde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Saat 13.00’de meydana gelen kazada iddiaya göre Adana'dan Kapuzbaşı Şelalelerine gitmek için yola çıkan 03 KS 011 plakalı tur midibüsü, Avlaga Mahallesi Kayapınar mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi ve Kayseri’de ki hastanelere gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: KAYSERİ, () -

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Kamyondan dökülen beton plakalar, otomobili hurdaya çevirdi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, manevra yapan kamyonun kasasındaki beton plakalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin ön bölümü hurdaya döndü.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. TEDAŞ'ın elektrik kablolarını yer altına alan yüklenici firmaya ait Uğur K. yönetimindeki 65 AP 753 plakalı kamyon Fatih Caddesi'nde manevra yaptığı sırada, kasasında bulunan beton plakaların bir bölümü yol kenarında park halinde bulunan Aysun Demirel'e ait 27 SB 655 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçilirken, otomobilin ön bölümü ise hurdaya döndü. Olayın bildirilmesinin ardından polis kamyon sürücüsünün ifadesine başvururken, üzerine devrilen beton plakların kaldırılmasının ardından otomobil çekiciyle servise götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Üzerine beton plaka devrilen otomobil

- Hurdaya dönen otomobil

- Beton plakaların devrildiği kamyon

- Otomobilin üzerindeki plakaların kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- ()

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Kaybolan 3.5 yaşındaki Berrak'ı, iz takip köpeği 'Şah' buldu



MARDİN’in Savur İlçesi'nde kaybolan 3.5 yaşındaki Berrak Altunc, Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında, iz takip köpeği 'Şah' sayesinde bulundu.

Savur İlçesi'ne bağlı Baskavak Köyü Hisarkaya yol ayrımında dün kaybolan Berrak Altunc’un yakınları tarafından yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine güvenlik güçlerine bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ve özel harekat polisleri Berrak Altunc'u arama ve kurtama çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin yanı sıra arama çalışmalarında iz takip köpeği kullanıldı. Bir süre yapılan arama çalışmalarında iz takip köpeği Şah, eşyalarını koklayarak aradığı kayıp kız çocuğunu yol kenarındaki ağaçlık alanda buldu. Ağaçlık alanda bulunan küçük çocuk güvenlik görevlileri tarafından ailesine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan Berrak'ın babası Mahsun Altunç, çocuklarını bulan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Görüntü dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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Özhaseki: İmam Hatip Okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de, "İmam hatip okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti" diye konuştu.

İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından düzenlenen piknik buluşmasına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıllarda 10 yıl kadar İmam Hatip okulunun vakıf başkanlığını yaptığını hatırlatırken, şöyle dedi: "O dönemde bile hayırsever gelir, İmam Hatip okulu yaptırmak için başvuru yapardı. Valilerden izin çıkmazdı. 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum; 10’dan fazla kaçak İmam Hatip Okulu yaptırdım. İmar planına işletemedik. Hayırseveri bulduk, okul yaptırmadılar. Aileler öncelikli olarak çocuklarının temelinin sağlam olması için İmam Hatip’e yazdırmak istiyorlardı. Aslında İmam hatip okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti. Bizim bildiğimiz inandığımız İslam'ın dayanmış olduğu temeli İmam Hatip okulları ortaya koydu. Kuran ve sünnete dayanan islamı imam hatip okulları verdi. O yüzden sapkın ne kadar cemaat, cemiyet, dernek imam hatiplileri çok sevmediler.ö

FETÖ hareketinde İmam Hatipli insan sayısı çok az olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlkokuldan aldıkları çocuklar var. Onlara dinin temel esaslarını, Hazreti peygamberinin hayatını anlattıklarını göremezsiniz. Önce 'Sızıntı Dergisi' ile başlarlar, 'Adanmış Ruhlar' kitabı ile devam ederler. FETÖ’de peygamberimizin hayatı anlatılmaz. Belediye başkanlığım döneminde FETÖ’cü bir askeri komutan, askeriyedeki bir programda Ramazan günü viski içti. Neden Pensilvanya’daki şizofren manyak 'Kendinizi gizleyin' dediği için. İmam Hatipli olsa bunu yapar mıydı? Yapmazdı. Sınav sorularını çaldılar. İmam Hatipli olsa bunları yapar mıydı? Yapmazdı. Yapılacak ve yaptıkları rezillikler ilahi hitapların hiçbirinde yoktur. En zeki çocuklarımız seçtiler. En saf iş adamlarını bulup paralarını yoldular. İmam hatip okulları yetişen nesil iktidarın birçok noktasında yer alıyor. Bizim neslimizin iktidara geldiği nokta eskisi ile kıyaslanamayacak kadar iyi durumdadır.ö

Etkinliğe Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İmam Hatip mezunları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmam Hatipliler piknik etkinliğinden genel görüntü

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konuşması

- Detay görüntü

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, ()

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Bakan Demircan: Türkiye'yi dünya üzerinde parmakla gösterilir sağlık merkezi haline getireceğiz (2)

ŞEHİT MEVLİDİNE KATILDI

Samsun’da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 6 Haziran 2017 günü Hakkari’nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatarlı saldırısında şehit olan 24 yaşındaki bekar Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın Samsun'un Tekkeköy İlçesi’de bulunan babasının evinde düzenlenen mevlide katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri, protokol üyelelerinin de katıldığı mevlide Bakan Demircan, şehidin babası Turan, annesi Sevim, kız kardeşleri Esra ve Büşra Yaman'a taziyelerini ileterek dua etti. Bakan Demircan, daha sonra partisinin Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçe başkanlıkları ziyaretleri için mevlitten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-KameraB SAMSUN ()

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Hakkari'ye gelen 20 üniversiteli Berçelan Yaylası'nı gezdi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Damla Projesi' kapsamında 20 ünversiteli genç Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nı gezdi. Dört mevsimin yaşandığı yaylada bazı öğrenciler buz gibi sularda yüzerken, bazı öğrenciler de Temmuz ayında kar kütleleri üzerinde kaymanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin batısında oturan gençlerin, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinyakından tanıması ve yöre halkıyla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Damla Projesi' başlatıldı. Bu proje kapsamında Hakkari'ye gelen Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 20 genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal başkanlığında 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya belirli bir noktaya kadar araçlarla giden üniversite öğrencileri, daha sonra 4 kilometre yürüyerek bölgeye ulaştı.

YÜZDÜLER HEM DE KAYDILAR

Berçelan Yaylası'nı gezen bazı öğrenciler, Seyithan ve Lisa göllerinin soğuk sularına aldırmadan yüzerken bazı öğrenciler de 4 mevsimin yaşandığı yaylada Temmuz ayında gördükleri kar kütlelerinde kaymanın keyfini çıkardı. Gönüllerince eğlenen öğrenciler, yaylada Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaylanın doğa güzellikleri arasında öğrencilere de çeşitli ikramlar yaptı. Ankara Hacatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Esra Yılmaz, gelmeden önce Hakkari'ye ön yargılı geldiğini, ancak gelip gördükten sonra kafalarındaki o ön yargının tamamen silindiğini söyledi.

"BERÇEYLAN YAYLASINA HAYRAN KALDIK"

Hakkari ve ilçelerini 6 gün gezdiklerini anlatan Yılmaz, Berçelan Yaylasını çok beğendiklerini belirterek, şöyle dedi: "Burası çok güzel bir yer. Farklı insanların kalplerine girebilmeyi öğrendik. Buralar gerçekten gelinmesi, gezilmesi, görülmesi gereken yerler. Gelmeden önce bölgede terör olayları ve çatışma ortamı oluyor gibi düşündük. Ama inanın bölgenin insanları o kadar samimi, o kadar içten karşıladı ki bizi ben gerçekten batıda Ankara'da bu samimiyeti göremedim. Bizleri misafir edip sürekli ikramlarda bulundular. Her türlü iyiliği, güzelliği bize sundular ve kalpleriyle geldiler, biz de onlara kalplerimizle geldik. Mesleğe geçtiğimde ilk tercihlerim arasında Hakkari yer alacak."

Marmara Üniversitesinde Yüksek lisans yapan Manisalı İngilizce Öğretmeni Şube Ergin ise, Hakkari'de mutluluğun doruklarında olduklarını söyledi. Ergin, "Türkiye'nin dört bir yanında sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştirmekteyiz. Hakkari'ye gelmeden önce çok önyargılıymışız. Ama tabi ki buraya karşı bir merakım var. İyi ki o merak beni buraya getirmiş. Buradaki insanlar korunmuş bir samimiyete sahip. İzmir'de düşündüğümüz samimiyet aslında buradaymış. Yaylada Hakkarili bir anne ile birlikteyiz. Kendi annem gibi ona sarılıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Damla projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan ve doktora yapan örencilerin Hakkari ve ilçelerini yakından tanıma ve gezme fırsatı bulduğunu anlattı. Güldal, gelen öğrencilerin yöre insanıyla kaynaştığını ve bölgeye hayran kaldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Berçelan yaylasındaki Seyithan gölüne doğru yayan yürüyen Üniversiteli öğrenciler

-Dağın yamacında toplu fotoğraf çektiren öğrenciler

-Samsunlu üniversite öğrencisi Duygu Önal ile röportaj

-Dik yamaçların olduğu yaylada yürülen öğrenciler

-Yaylanın o berrak suları yanında büfe usulu kahvaltı yapan öğrenciler

-Seyithan gölü etrafında oturup manzarayı izleyen öğrenciler

-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Esra Yılmaz ile röportaj

-Manisali İngilizce Öğretmeni Şule Akgül ile röportaj

-Yayladaki Seyithan gölünde yüzen arkadaşlarını anons yapan Duygu Ünal isimli öğrenci

-Buz gibi suda yüzen öğrenciler

-Yüzen öğrencileri izleyenler

-Bir kız öğrenci ile göl kenarında ropörtaj

-Gölün kenarındaki çiçekleri toplayıp kameralara poz veren öğrenciler

-Gölün kenarında kardeşlik şarkıları söyleyen öğrenciler

-Lisa gölüne doğru yürüyen öğrenciler

-Buz gibi gölde yüzenler

-Gölde karpuz yiyen öğrenciler

-Halay çeken öğrenciler

-Gençlik Hizmletleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal ile röportaj

-Gölün kenarında damla Hakkari diye bağıran öğrenciler

-Kar kütleleri üzerinde kayan öğrenciler

-Çiçek ve kar manzarası

Haber: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, () -

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